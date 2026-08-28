Masz tyle oszczędności? Sprawdź, jak wypadasz na tle przeciętnego Polaka. Wyniki mogą zaskoczyć
Ile pieniędzy Polacy mają odłożonych na czarną godzinę? Największa grupa badanych wskazuje przedział od 10 do 30 tys. zł. Jednocześnie aż 17 proc. nie posiada żadnych oszczędności, a 28 proc. ma nie więcej niż 5 tys. zł. Na drugim końcu zestawienia są osoby, które zgromadziły ponad 100 tys. zł. Taką poduszkę finansową deklaruje 15 proc. Polaków.
Dane pokazują więc, że nie istnieje jedna kwota, którą można uznać za oszczędności każdego „przeciętnego Kowalskiego”. Można jednak sprawdzić, w jakim przedziale znajduje się najwięcej osób i porównać własną sytuację z wynikami badania.
Ile oszczędności ma przeciętny Polak?
Badanie „Skala i cele gromadzenia oszczędności przez Polaków”, przeprowadzone na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, pokazuje bardzo duże różnice pomiędzy gospodarstwami domowymi.
Największa grupa, 18 proc. badanych, zgromadziła od 10 do 30 tys. zł oszczędności.
Nie oznacza to, że średnia czy mediana oszczędności Polaka wynosi właśnie 10-30 tys. zł. Jest to po prostu najczęściej wskazywany przedział w badaniu, a więc dobry punkt odniesienia przy porównywaniu własnej poduszki finansowej z sytuacją innych.
17 proc. Polaków nie ma odłożonej ani złotówki
Najbardziej niepokojąca grupa to osoby, które nie posiadają żadnego finansowego zabezpieczenia.
Taką odpowiedź wskazało 17 proc. badanych. Oznacza to mniej więcej jedną osobę na sześć.
Jeszcze większa grupa ma oszczędności, ale są one stosunkowo niewielkie. 28 proc. Polaków posiada nie więcej niż 5 tys. zł rezerwy finansowej.
W przypadku poważniejszej awarii samochodu, konieczności zakupu sprzętu domowego czy nagłej utraty dochodów taka kwota może szybko zniknąć.
Masz ponad 50 tys. zł? Jesteś w znacznie lepszej sytuacji niż wielu Polaków
Ciekawie wygląda druga część zestawienia.
Badanie wykazało, że 28 proc. respondentów zgromadziło ponad 50 tys. zł oszczędności. Jeszcze w 2023 roku takich osób było 22 proc., a rok później 24 proc.
Widać więc, że grupa osób posiadających większą poduszkę finansową stopniowo rośnie.
Jeszcze wyżej znajduje się 15 proc. Polaków, którzy deklarują oszczędności przekraczające 100 tys. zł.
Oznacza to, że mniej więcej co siódmy badany zgromadził sześciocyfrową kwotę.
Kobiety i mężczyźni oszczędzają inaczej
Badanie ujawniło również wyraźną różnicę między kobietami i mężczyznami.
Oszczędności wynoszące od 1 do 10 tys. zł posiada 46 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn.
Przy większych kwotach proporcje się odwracają. Oszczędności od 30 tys. do ponad 100 tys. zł deklaruje 44 proc. mężczyzn i 35 proc. kobiet.
Co trzeci Polak miałby poważny problem już po miesiącu
Sama kwota na koncie nie mówi wszystkiego. Dużo zależy od miesięcznych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.
Dlatego badacze zapytali również, jak długo ankietowani mogliby funkcjonować z posiadanych oszczędności, gdyby nagle stracili dochody.
Wynik jest wymowny: 33 proc. Polaków mogłoby utrzymać się z oszczędności najwyżej przez miesiąc. Z kolei 26 proc. posiada zabezpieczenie pozwalające funkcjonować przez ponad pół roku.
Eksperci BIG InfoMonitor wskazują, że finansowy bufor bezpieczeństwa często określa się jako równowartość około sześciu miesięcznych wynagrodzeń netto. W analizowanym badaniu jako orientacyjny poziom takiego zabezpieczenia wskazano około 27 870 zł. Czterech na dziesięciu Polaków posiadało oszczędności na poziomie odpowiadającym tak rozumianemu buforowi.
Polacy mają więcej oszczędności niż kilka lat temu
Jest również dobra wiadomość. Sytuacja stopniowo się poprawia.
W 2023 roku oszczędności nieprzekraczające 5 tys. zł deklarowało 39 proc. ankietowanych. W 2024 roku było to 32 proc., a w najnowszym porównywanym badaniu już 28 proc.
Jednocześnie zwiększa się udział osób posiadających ponad 50 tys. zł.
W 2026 roku oszczędzanie nadal pozostaje jednym z ważnych celów finansowych Polaków. Z opublikowanego w styczniu badania BIG InfoMonitor wynika, że 21 proc. Polaków planowało w tym roku odłożyć większą kwotę niż w 2025 roku, a 23 proc. chciało zwiększać oszczędności poprzez ograniczanie codziennych wydatków.
Sprawdź, gdzie jesteś na tle innych
Jeżeli więc masz 10-30 tys. zł, znajdujesz się w przedziale, który był najczęściej wskazywany w badaniu. Oszczędności przekraczające 50 tys. zł deklaruje 28 proc. badanych, a ponad 100 tys. zł ma 15 proc.
Z kolei brak jakiejkolwiek poduszki finansowej dotyczy 17 proc. Polaków.
Najważniejsza jest jednak nie sama kwota, lecz to, na jak długo wystarczyłaby przy konkretnych miesięcznych wydatkach. Dla jednej osoby 20 tys. zł może oznaczać pół roku bezpieczeństwa, podczas gdy dla kilkuosobowej rodziny ta sama suma może wystarczyć na znacznie krócej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.