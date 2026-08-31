Masz 60 lub 65 lat? Nie musisz od razu przechodzić na emeryturę. ZUS wskazuje, od czego zależy jej wysokość
Ukończenie 60 lat przez kobietę albo 65 lat przez mężczyznę nie oznacza obowiązku natychmiastowego zakończenia pracy. To moment osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i uzyskania możliwości wystąpienia o emeryturę po spełnieniu wymaganych warunków. ZUS zwraca uwagę, że moment zakończenia aktywności zawodowej może mieć znaczenie dla wysokości przyszłego świadczenia.
60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn
Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi:
60 lat dla kobiet
oraz
65 lat dla mężczyzn.
Po jego osiągnięciu nie ma jednak automatycznego nakazu przejścia na emeryturę. Osoba może nadal pozostawać aktywna zawodowo.
Emerytura nie pojawi się automatycznie na koncie każdego
W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku ZUS przyznaje emeryturę zasadniczo na wniosek. Zakład podaje, że świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Istnieją szczególne sytuacje, w których ZUS przyznaje emeryturę z urzędu, między innymi dotyczące określonych osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie jest to jednak reguła oznaczająca automatyczną emeryturę dla każdego 60- czy 65-latka.
Dlaczego późniejsze przejście może zmienić wysokość świadczenia?
ZUS wskazuje dwa bardzo ważne elementy. W uproszczeniu emerytura z nowego systemu zależy od zgromadzonych i zwaloryzowanych składek oraz kapitału początkowego, a także od wieku, w którym osoba przechodzi na świadczenie. Jeżeli ktoś dalej pracuje i od jego wynagrodzenia odprowadzane są składki emerytalne, kapitał może się zwiększać. Jednocześnie wraz z wiekiem zmienia się statystyczne średnie dalsze trwanie życia wykorzystywane przy obliczaniu świadczenia.
Nie ma jednej odpowiedzi „ile procent więcej”
Czasami można spotkać obietnice, że każdy dodatkowy rok pracy oznacza automatycznie określony procent podwyżki emerytury. Takie uproszczenie może wprowadzać w błąd. Efekt zależy od indywidualnej sytuacji: wysokości wynagrodzenia, składek zgromadzonych wcześniej, kapitału początkowego, momentu złożenia wniosku oraz parametrów wykorzystywanych do obliczenia emerytury. Dlatego dwóch pracowników w tym samym wieku może otrzymać zupełnie inny efekt dodatkowego roku pracy.
ZUS ma kalkulator
Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego mogą skorzystać z kalkulatora emerytalnego ZUS. Przy wyliczeniu wykorzystywane są między innymi informacje o zwaloryzowanych składkach i kapitale początkowym. To szczególnie dobry moment, żeby sprawdzić również, czy na koncie nie brakuje ważnych danych.
Pracowałeś przed 1999 rokiem? Sprawdź kapitał początkowy
ZUS zwraca uwagę na bardzo ważną sytuację. Jeżeli osoba pracowała przed 1999 rokiem, ale w informacji o stanie konta kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wynosi zero, prognozowana emerytura nie będzie uwzględniała tego elementu. Zakład zaleca wtedy kontakt z placówką ZUS.
Wiek emerytalny to prawo, a nie nakaz
Dlatego 60. czy 65. urodziny warto potraktować przede wszystkim jako moment do wykonania kalkulacji. Jedna osoba może potrzebować emerytury natychmiast. Inna ma możliwość i chce pracować dłużej.
Najważniejsze jest świadome podjęcie decyzji na podstawie własnych danych z ZUS, a nie przekonania, że w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego trzeba obowiązkowo zakończyć pracę i przejść na świadczenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.