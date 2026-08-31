ZUS już przyznał ci emeryturę? Nowe składki nie przepadają. Możesz wystąpić o ponowne obliczenie świadczenia
Przejście na emeryturę nie zawsze oznacza definitywne zamknięcie wyliczeń ZUS. Jeżeli emeryt po przyznaniu świadczenia nadal pracuje i podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na jego koncie mogą pojawiać się kolejne składki. ZUS przewiduje możliwość ponownego obliczenia emerytury z ich uwzględnieniem. Trzeba jednak złożyć wniosek.
ZUS może doliczyć nowe składki
Zakład wprost wskazuje, że emeryturę przyznaną według nowych zasad można przeliczyć, jeżeli po jej przyznaniu emeryt pracował lub z innego tytułu podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nowe składki nie są więc automatycznie „straconymi pieniędzmi”. Mogą wpłynąć na wysokość pobieranego później świadczenia.
Jak ZUS je przelicza?
Przy emeryturze obliczonej według nowych zasad składki zapisane na koncie po rozpoczęciu pobierania emerytury zostają odpowiednio uwzględnione przy ponownym obliczeniu. ZUS wyjaśnia, że bierze pod uwagę składki zapisane od miesiąca rozpoczęcia pobierania emerytury do miesiąca złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Składki podlegają waloryzacji, a następnie są dzielone przez średnie dalsze trwanie życia ustalane na dzień złożenia wniosku.
Kiedy można złożyć wniosek?
Jeżeli emeryt nadal pracuje, ZUS wskazuje możliwość złożenia wniosku po upływie roku kalendarzowego. Jeżeli zatrudnienie zostało zakończone, można wystąpić o ponowne obliczenie bezpośrednio po jego zakończeniu. To ważne, bo ZUS przelicza świadczenie od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
Jest specjalny formularz
Do ponownego obliczenia świadczenia służy formularz ERPO. Od marca 2026 roku jest jeszcze łatwiej, ponieważ formularz dostępny jest również elektronicznie w eZUS. ZUS informował, że rocznie wpływa ponad 700 tys. takich dokumentów, co pokazuje skalę zainteresowania ponownym obliczaniem emerytur i rent.
Nie tylko dalsza praca
ERPO może mieć zastosowanie również w innych sytuacjach. ZUS może ponownie obliczyć świadczenie, jeżeli emeryt odnajdzie dokumenty dotyczące okresów ubezpieczenia, których wcześniej Zakład nie posiadał, albo będzie mógł udokumentować wcześniejsze zarobki.
W przypadku osób posiadających okresy zatrudnienia sprzed 1999 roku znaczenie mogą mieć również nowe dokumenty wpływające na kapitał początkowy.
Czy można na tym stracić?
To bardzo ważna informacja. ZUS zapewnia, że jeżeli po przeliczeniu okazałoby się, że świadczenie powinno być niższe, nadal będzie wypłacane w dotychczasowej wysokości.
Nie należy jednak obiecywać każdemu emerytowi podwyżki. Efekt zależy od liczby nowych składek, ich wysokości, rodzaju emerytury i indywidualnej sytuacji. Jeżeli jednak senior pracował już po przyznaniu emerytury, zdecydowanie warto sprawdzić, czy na jego koncie ZUS pojawiły się składki, które mogą zostać wykorzystane do ponownego obliczenia świadczenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.