ZUS może wypłacić emeryturę wcześniej. Sprawdź, co dzieje się, gdy termin przypada w sobotę lub święto

31 sierpnia 2026 09:10 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Emerytura ma wpłynąć 15. dnia miesiąca, ale tego dnia banki nie pracują? Senior nie powinien zakładać, że na pieniądze będzie musiał czekać do kolejnego dnia roboczego. ZUS wypłaca emerytury i renty w kilku stałych terminach, a jeżeli termin płatności wypada w sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie przekazywane jest wcześniej.

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Fot. Warszawa w Pigułce

ZUS ma sześć podstawowych terminów

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane są w kilku terminach miesiąca.

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Są to: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Konkretny termin przypisany jest do danego świadczeniobiorcy. Dlatego jedna osoba otrzymuje emeryturę na początku miesiąca, a inna dopiero w jego drugiej połowie.

Sobota albo święto zmienia sytuację

Jeżeli ustalony dzień wypłaty przypada w sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przekazuje świadczenie wcześniej. Dobrym przykładem był sierpień 2026 roku. Osoby posiadające termin wypłaty 1 sierpnia otrzymały świadczenia jeszcze w lipcu. Z kolei seniorzy z terminem przypadającym na 15 sierpnia również dostali pieniądze z wyprzedzeniem.

Przelew może pojawić się przed terminem

W przypadku sierpniowych wypłat ZUS przekazał pieniądze przeznaczone dla osób z terminem 1 sierpnia do banków już 30 lipca. Przy terminie 15 sierpnia przelewy do banków zostały zrealizowane 13 sierpnia. Dlatego wcześniejszy przelew z ZUS nie musi oznaczać pomyłki. Może być wynikiem kalendarza.

Podobnie wygląda sytuacja z pocztą

Część seniorów nadal otrzymuje emeryturę za pośrednictwem listonosza. W takich przypadkach ZUS odpowiednio wcześniej przekazuje środki poczcie. Zakład zachęca jednak osoby nadal korzystające z gotówkowej formy wypłaty do rozważenia przelewu na rachunek bankowy.

Nie oznacza to dodatkowej emerytury

Wcześniejsza wypłata może czasami powodować zamieszanie. Jeżeli świadczenie należne na początku kolejnego miesiąca wpłynie pod koniec poprzedniego, nie jest to dodatkowa emerytura.

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To po prostu normalne świadczenie przekazane wcześniej ze względu na dzień wolny. W kolejnym terminie nie pojawi się drugi identyczny przelew za ten sam okres.

Warto sprawdzać kalendarz

Senior, który ma ustalony termin na 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca, może wcześniej sprawdzić, czy dana data nie wypada w weekend albo święto. Pozwala to przewidzieć, kiedy pieniądze mogą pojawić się na rachunku. Szczególne znaczenie ma to przed świętami i długimi weekendami, kiedy wiele osób planuje większe wydatki.

Najważniejsza zasada jest prosta: dzień wolny nie powinien powodować, że senior otrzyma świadczenie po terminie. ZUS organizuje wypłatę tak, aby pieniądze trafiły wcześniej.

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