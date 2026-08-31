ZUS może wypłacić emeryturę wcześniej. Sprawdź, co dzieje się, gdy termin przypada w sobotę lub święto
Emerytura ma wpłynąć 15. dnia miesiąca, ale tego dnia banki nie pracują? Senior nie powinien zakładać, że na pieniądze będzie musiał czekać do kolejnego dnia roboczego. ZUS wypłaca emerytury i renty w kilku stałych terminach, a jeżeli termin płatności wypada w sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie przekazywane jest wcześniej.
ZUS ma sześć podstawowych terminów
Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane są w kilku terminach miesiąca.
Są to: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Konkretny termin przypisany jest do danego świadczeniobiorcy. Dlatego jedna osoba otrzymuje emeryturę na początku miesiąca, a inna dopiero w jego drugiej połowie.
Sobota albo święto zmienia sytuację
Jeżeli ustalony dzień wypłaty przypada w sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS przekazuje świadczenie wcześniej. Dobrym przykładem był sierpień 2026 roku. Osoby posiadające termin wypłaty 1 sierpnia otrzymały świadczenia jeszcze w lipcu. Z kolei seniorzy z terminem przypadającym na 15 sierpnia również dostali pieniądze z wyprzedzeniem.
Przelew może pojawić się przed terminem
W przypadku sierpniowych wypłat ZUS przekazał pieniądze przeznaczone dla osób z terminem 1 sierpnia do banków już 30 lipca. Przy terminie 15 sierpnia przelewy do banków zostały zrealizowane 13 sierpnia. Dlatego wcześniejszy przelew z ZUS nie musi oznaczać pomyłki. Może być wynikiem kalendarza.
Podobnie wygląda sytuacja z pocztą
Część seniorów nadal otrzymuje emeryturę za pośrednictwem listonosza. W takich przypadkach ZUS odpowiednio wcześniej przekazuje środki poczcie. Zakład zachęca jednak osoby nadal korzystające z gotówkowej formy wypłaty do rozważenia przelewu na rachunek bankowy.
Nie oznacza to dodatkowej emerytury
Wcześniejsza wypłata może czasami powodować zamieszanie. Jeżeli świadczenie należne na początku kolejnego miesiąca wpłynie pod koniec poprzedniego, nie jest to dodatkowa emerytura.
To po prostu normalne świadczenie przekazane wcześniej ze względu na dzień wolny. W kolejnym terminie nie pojawi się drugi identyczny przelew za ten sam okres.
Warto sprawdzać kalendarz
Senior, który ma ustalony termin na 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca, może wcześniej sprawdzić, czy dana data nie wypada w weekend albo święto. Pozwala to przewidzieć, kiedy pieniądze mogą pojawić się na rachunku. Szczególne znaczenie ma to przed świętami i długimi weekendami, kiedy wiele osób planuje większe wydatki.
Najważniejsza zasada jest prosta: dzień wolny nie powinien powodować, że senior otrzyma świadczenie po terminie. ZUS organizuje wypłatę tak, aby pieniądze trafiły wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.