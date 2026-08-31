Masz emeryturę 4800 zł? Czternastka jeszcze się należy. Przy 4828,50 zł ZUS już jej nie wypłaci
Granica jest wyjątkowo precyzyjna. W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, ale wysokość podstawowego świadczenia decyduje o tym, ile dodatkowych pieniędzy trafi do seniora. Po przekroczeniu 2900 zł czternastka zaczyna maleć, a przy odpowiednio wysokiej emeryturze znika całkowicie. W praktyce kluczową kwotą jest 4828,49 zł brutto.
Do 2900 zł pełna kwota
Najprostsza sytuacja dotyczy seniorów otrzymujących nie więcej niż 2900 zł brutto podstawowego świadczenia. ZUS wypłaci im pełne 1978,49 zł brutto. Jest to dokładnie tyle, ile od marca wynosi minimalna emerytura. Powyżej 2900 zł działa jednak mechanizm stopniowego pomniejszania.
Każda złotówka ponad próg obniża czternastkę
Zasada „złotówka za złotówkę” jest stosunkowo prosta. Jeżeli emerytura przekracza 2900 zł o 100 zł, czternastka zostaje zmniejszona o 100 zł. Przy podstawowym świadczeniu 3000 zł będzie więc wynosiła 1878,49 zł brutto.
- Przy 3500 zł będzie to 1378,49 zł.
- Przy 4000 zł pozostanie 878,49 zł.
- Przy 4500 zł czternastka wyniesie już tylko 378,49 zł brutto.
Co przy emeryturze 4800 zł?
Tutaj robi się naprawdę ciekawie. 4800 zł minus próg 2900 zł daje 1900 zł.
- Pełna czternastka wynosi 1978,49 zł.
- Po odjęciu 1900 zł pozostaje więc 78,49 zł brutto.
Taka kwota nadal przekracza minimalną czternastkę wynoszącą 50 zł, dlatego świadczenie może zostać wypłacone.
Przy 4828,49 zł zostaje dokładnie 50 zł
Jeszcze ciekawsza jest sama granica.
- 4828,49 zł minus 2900 zł = 1928,49 zł.
- 1978,49 zł minus 1928,49 zł = 50 zł.
To minimalna kwota czternastej emerytury. ZUS podaje wprost, że świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli po pomniejszeniu jego wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto. Dlatego osoby ze świadczeniem przekraczającym 4828,49 zł brutto czternastki już nie otrzymają.
Liczy się kwota brutto
To ważne, ponieważ seniorzy najczęściej wiedzą, ile pieniędzy wpływa im na konto, czyli znają kwotę netto. Przy sprawdzaniu prawa do czternastki należy patrzeć na właściwą kwotę świadczenia brutto. Informację można znaleźć między innymi w decyzji ZUS.
Nie trzeba składać wniosku
Senior nie musi samodzielnie liczyć czternastki i wysyłać formularza. ZUS przeprowadzi obliczenie i wypłaci należne pieniądze automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Pierwsze wypłaty ruszają 1 września, a kolejne przewidziano na 6, 10, 15, 20 i 25 września.
Dwie osoby mogą dostać zupełnie inne kwoty
To właśnie dlatego nie można mówić, że „każdy emeryt dostanie we wrześniu 1978,49 zł”. Senior ze świadczeniem 2800 zł otrzyma pełną czternastkę. Osoba z emeryturą 4000 zł dostanie znacznie mniej. Przy 4800 zł pozostanie jedynie 78,49 zł brutto. Po przekroczeniu 4828,49 zł dodatkowego świadczenia nie będzie. W tym roku nawet kilkadziesiąt złotych różnicy w podstawowej emeryturze może więc zdecydować o tym, czy czternastka zostanie jeszcze wypłacona, czy zniknie całkowicie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.