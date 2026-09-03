Masz 60 lub 65 lat? ZUS nie zacznie wypłacać emerytury automatycznie. Trzeba zrobić jedną rzecz
Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że pieniądze z ZUS automatycznie zaczną wpływać na konto. W przypadku większości przyszłych emerytów konieczne jest złożenie wniosku. Znaczenie ma również jego termin, ponieważ może zdecydować o tym, od kiedy ZUS przyzna świadczenie.
Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Osiągnięcie tego wieku daje możliwość przejścia na emeryturę, ale nie oznacza obowiązku zakończenia aktywności zawodowej. Co szczególnie ważne, w typowej sytuacji ZUS nie uruchomi emerytury wyłącznie dlatego, że ktoś obchodził 60. lub 65. urodziny.
ZUS czeka na wniosek
Osoba, która chce przejść na emeryturę, powinna złożyć wniosek EMP. Można zrobić to między innymi w placówce ZUS, pocztą albo elektronicznie przez eZUS. Aktualny formularz EMP jest dostępny również na stronie Zakładu.
Nie warto przy tym składać dokumentów z bardzo dużym wyprzedzeniem. ZUS informuje, że wniosek o świadczenie składa się nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do jego uzyskania albo przed planowanym terminem przejścia na emeryturę. Złożenie go za wcześnie może zakończyć się decyzją odmowną.
Jeden miesiąc może mieć znaczenie
To szczególnie ważne dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, ale zwlekają ze złożeniem dokumentów.
ZUS wskazuje, że emeryturę dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 roku przyznaje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
Oznacza to, że samo ukończenie 60 lub 65 lat nie powoduje automatycznego naliczania świadczenia, które później będzie można po prostu odebrać za wszystkie wcześniejsze miesiące.
Dlatego osoba, która zamierza rozpocząć pobieranie emerytury, powinna dokładnie sprawdzić termin złożenia dokumentów.
Pracujesz u dotychczasowego pracodawcy? Jest jeszcze jeden ważny warunek
Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracują u tego samego pracodawcy.
ZUS wyjaśnia, że jeżeli emeryt kontynuuje zatrudnienie bez wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego pracował bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do emerytury, wypłata świadczenia zostanie zawieszona.
To istotne rozróżnienie: ZUS może ustalić prawo do emerytury, ale jej nie wypłacać.
Po rozwiązaniu stosunku pracy można złożyć dokument potwierdzający jego zakończenie oraz wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia.
Czy po przejściu na emeryturę można ponownie podjąć pracę?
Tak. I właśnie tutaj przepisy bywają dla przyszłych emerytów mylące.
Po rozwiązaniu dotychczasowego stosunku pracy i uruchomieniu emerytury można ponownie podjąć zatrudnienie. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą co do zasady dorabiać bez limitów powodujących zmniejszenie lub zawieszenie emerytury.
Nie należy więc mylić dwóch sytuacji:
kontynuowania tego samego stosunku pracy bez jego rozwiązania oraz podjęcia pracy po spełnieniu warunku potrzebnego do rozpoczęcia wypłaty emerytury.
Są wyjątki od zasady składania wniosku
Nie każda emerytura musi być przyznawana wyłącznie na wniosek zainteresowanego.
Przykładowo ZUS przewiduje przypadki, w których osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy emerytura po osiągnięciu odpowiedniego wieku może zostać przyznana z urzędu.
Dlatego sytuację konkretnej osoby zawsze należy rozpatrywać indywidualnie.
Skończyłeś 60 lub 65 lat? Sprawdź to przed wizytą w ZUS
Najważniejsza zasada jest jednak prosta: 60. urodziny kobiety albo 65. urodziny mężczyzny nie oznaczają, że standardowa emerytura automatycznie zacznie wpływać na konto.
Jeżeli ktoś chce rozpocząć pobieranie świadczenia, powinien przede wszystkim sprawdzić termin złożenia wniosku EMP. Jeżeli nadal pracuje u dotychczasowego pracodawcy, powinien również pamiętać o zasadach dotyczących rozwiązania stosunku pracy.
Warto zrobić to wcześniej, ponieważ w przypadku emerytury data złożenia dokumentów może mieć bezpośrednie znaczenie dla terminu, od którego ZUS przyzna świadczenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.