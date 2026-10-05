Masz 75 lat? ZUS może doliczyć 366,68 zł do emerytury bez składania wniosku
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i mają prawo do emerytury lub renty, mogą otrzymywać dodatkowo 366,68 zł miesięcznie. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny. W tej grupie wiekowej nie trzeba składać wniosku ani przedstawiać zaświadczenia o stanie zdrowia – ZUS przyznaje świadczenie z urzędu i wypłaca je razem z emeryturą lub rentą. Są jednak wyjątki, o których trzeba pamiętać.
Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Kwotę tę potwierdza aktualna tabela świadczeń ZUS oraz komunikat prezesa Zakładu z 17 lutego 2026 roku.
W ciągu pełnych 12 miesięcy daje to 4400,16 zł dodatkowego świadczenia.
Skończyłeś 75 lat? ZUS przyzna dodatek z urzędu
Zasada dla seniorów jest bardzo prosta. Osoba uprawniona do emerytury lub renty, która ukończyła 75 lat, nie musi składać wniosku o dodatek pielęgnacyjny.
Nie musi również przedstawiać zaświadczenia lekarskiego ani przechodzić badania tylko po to, aby uzyskać dodatek ze względu na wiek.
ZUS informuje wprost, że po ukończeniu 75 lat sam przyznaje prawo do dodatku z urzędu, a pieniądze są wypłacane razem z emeryturą.
366,68 zł co miesiąc
Aktualna wysokość dodatku obowiązuje od 1 marca 2026 roku.
ZUS podaje następującą kwotę:
366,68 zł miesięcznie.
Oznacza to:
- 366,68 zł miesięcznie,
- 1100,04 zł w ciągu trzech miesięcy,
- 2200,08 zł w ciągu sześciu miesięcy,
- 4400,16 zł w ciągu 12 miesięcy.
Dodatek podlega waloryzacji, dlatego jego wysokość może zmieniać się wraz z kolejnymi waloryzacjami świadczeń emerytalno-rentowych.
Masz mniej niż 75 lat? Też możesz dostać pieniądze
Ukończenie 75 lat nie jest jedynym sposobem uzyskania dodatku pielęgnacyjnego.
ZUS może przyznać go również osobie młodszej, która ma prawo do emerytury lub renty i została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Tutaj pojawia się jednak zasadnicza różnica.
Senior po ukończeniu 75 lat otrzymuje dodatek z urzędu. Osoba młodsza musi wykazać spełnienie przesłanek zdrowotnych i przejść odpowiednią procedurę w ZUS.
75-latek nie musi udowadniać niezdolności do samodzielnej egzystencji
To jedna z najważniejszych informacji dotyczących tego świadczenia.
Jeżeli podstawą przyznania dodatku jest ukończenie 75. roku życia, senior nie musi uzyskiwać orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji.
Sam wiek, przy jednoczesnym prawie do emerytury lub renty, jest podstawą do przyznania dodatku przez ZUS z urzędu.
Dlatego osoby zbliżające się do 75. urodzin nie powinny składać specjalnego wniosku tylko po to, aby otrzymać dodatek z racji wieku.
Jest jednak ważny wyjątek
Nie każda osoba po ukończeniu 75 lat otrzyma dodatek w każdej sytuacji.
ZUS wskazuje, że dodatku pielęgnacyjnego nie przyzna osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.
To istotne zastrzeżenie, o którym często nie mówi się przy podawaniu samej granicy wieku.
Dodatek pielęgnacyjny to nie zasiłek pielęgnacyjny
Nazwy są podobne, ale chodzi o dwa różne świadczenia.
Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem związanym z emeryturą lub rentą i może być wypłacany przez ZUS.
Zasiłek pielęgnacyjny jest natomiast świadczeniem rodzinnym przyznawanym przez właściwy organ gminy lub miasta.
ZUS przypomina, że jeśli ktoś pobiera zasiłek pielęgnacyjny, a następnie zostanie mu przyznany dodatek pielęgnacyjny z ZUS, powinien niezwłocznie poinformować organ wypłacający zasiłek. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego.
Najniższa emerytura to obecnie 1978,49 zł
Dla porównania, od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł miesięcznie. Tyle samo wynosi najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna.
Dodatek pielęgnacyjny w wysokości 366,68 zł jest odrębnym świadczeniem. Nie należy więc traktować go jako części kwoty minimalnej emerytury.
Warto sprawdzić decyzję i wysokość wypłaty
Osoba, która ukończyła 75 lat i pobiera emeryturę lub rentę, co do zasady nie musi podejmować dodatkowych działań, aby otrzymać dodatek ze względu na wiek. ZUS powinien przyznać go automatycznie.
Warto jednak sprawdzić otrzymywaną decyzję oraz szczegóły świadczenia, szczególnie jeśli senior ma już ukończone 75 lat, a nie widzi dodatku w swojej wypłacie.
Obecnie jest to 366,68 zł miesięcznie, czyli 4400,16 zł w skali pełnych 12 miesięcy. Dla seniorów po 75. roku życia najważniejsza wiadomość jest prosta: nie trzeba składać wniosku ani przedstawiać zaświadczenia o stanie zdrowia – ZUS przyznaje dodatek z urzędu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.