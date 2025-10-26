Masz czas tylko do końca roku! Ten błąd może kosztować cię nawet 30 tys. zł
Kto sprzedał mieszkanie w ostatnich latach, ma jeszcze szansę uniknąć podatku — ale czasu jest coraz mniej. Do końca 2025 roku można skorzystać z ulgi mieszkaniowej, przeznaczając środki ze sprzedaży na zakup nieruchomości, mebli w zabudowie czy sprzętu AGD. Eksperci ostrzegają: wystarczy jeden błąd w dokumentach lub spóźnienie, by stracić prawo do zwolnienia i zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Ulga mieszkaniowa 2025: Co kupić, by nie stracić prawa do zwolnienia z podatku
Czas ucieka – osoby, które sprzedały mieszkanie w 2022 roku, mają tylko do końca 2025 roku, by skorzystać z ulgi mieszkaniowej i uniknąć zapłaty podatku. Eksperci przypominają, że wbrew pozorom, pieniądze ze sprzedaży nie muszą być przeznaczone wyłącznie na zakup nowego mieszkania. Wydatki na meble w zabudowie, sprzęt AGD, a nawet remont czy spłatę kredytu również mogą zostać uznane za „własne cele mieszkaniowe” – o ile zostaną odpowiednio udokumentowane.
Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?
Ulga przysługuje każdemu, kto sprzedał nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia – pod warunkiem, że środki z transakcji zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Oznacza to, że osoby, które sprzedały nieruchomość w 2022 r., muszą zainwestować pieniądze do 31 grudnia 2025 r.
Zgodnie z przepisami (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT), środki można przeznaczyć m.in. na zakup mieszkania, domu, gruntu pod budowę, a także rozbudowę lub remont własnej nieruchomości.
Co dokładnie można kupić za pieniądze ze sprzedaży?
Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z 13 października 2021 r. wskazało, że ulgą mieszkaniową mogą być objęte nie tylko nieruchomości, ale również stałe elementy wyposażenia. Do wydatków, które można uwzględnić, należą m.in.:
- sprzęty AGD: kuchenka, piekarnik, lodówka, zmywarka, pralka,
- elementy zabudowy: szafy wnękowe, garderoby, meble kuchenne,
- okapy kuchenne, oświetlenie sufitowe i ścienne,
- meble wykonane na indywidualne zamówienie, trwale związane z budynkiem.
Ważne jest jednak, by każdy zakup był udokumentowany fakturą lub rachunkiem, a w przypadku sprzętów – istniała możliwość wykazania ich trwałego związku z lokalem.
Spłata kredytu też może być ulgą
Z ulgi mogą skorzystać także osoby spłacające kredyt hipoteczny. Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów z 2022 r., środki ze sprzedaży mieszkania można przeznaczyć na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na nabycie zbywanej nieruchomości, również w formie kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego.
Nie wszystkie pożyczki jednak kwalifikują się do zwolnienia – nie można spłacać długu zaciągniętego u rodziny czy znajomych.
Korekta i odzyskanie podatku
Podatnicy, którzy nie skorzystali z ulgi w poprzednich latach, mogą złożyć korektę zeznania PIT-39, jeśli wydatek został poniesiony w odpowiednim terminie. Dyrektor KIS potwierdził, że możliwe jest odzyskanie nadpłaconego podatku, jeśli środki rzeczywiście przeznaczono na cele mieszkaniowe – nawet na zakup zabudowy meblowej czy sprzętu AGD.
Uwaga na nieruchomości z gruntami rolnymi
Eksperci przestrzegają przed błędnym założeniem, że każda nieruchomość kwalifikuje się do ulgi. W jednym z wyroków WSA w Gdańsku sąd orzekł, że jeśli działka ma charakter rolny (np. pastwiska, grunty orne), nie cała kwota zakupu może zostać rozliczona w ramach ulgi – tylko część związana z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.
Co warto zrobić przed końcem roku
Osoby, które sprzedały mieszkanie w 2022 r. i nie wykorzystały jeszcze całej kwoty, powinny do końca 2025 roku sfinalizować zakupy lub inwestycje. Może to być np. zakup działki, wyposażenia mieszkania, zabudowy kuchennej czy modernizacji domu.
Eksperci radzą również zachować pełną dokumentację finansową – faktury, umowy, potwierdzenia przelewów – ponieważ to one decydują o możliwości skorzystania z ulgi.
