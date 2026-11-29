Masz dom jednorodzinny? Za brak przeglądu grozi grzywna
Właściciele domów jednorodzinnych muszą pamiętać o obowiązkowych przeglądach technicznych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) w komunikacie z 23 października 2026 roku przypomniał, że obowiązek kontroli nie dotyczy wyłącznie bloków i dużych budynków. Co najmniej raz w roku należy sprawdzić między innymi instalację gazową i przewody kominowe, a raz na pięć lat przeprowadzić szerszą kontrolę stanu technicznego budynku, w tym instalacji elektrycznej. Dodatkowy przegląd może być konieczny po wichurze, pożarze lub powodzi. Za niedopełnienie ustawowych obowiązków grozi grzywna, która co do zasady może wynieść nawet 5000 zł. Sprawdzamy, jakie kontrole są obowiązkowe, kto może je przeprowadzać i jakie dokumenty powinien posiadać właściciel domu.
Posiadanie własnego domu oznacza nie tylko swobodę w zarządzaniu nieruchomością, ale również odpowiedzialność za jej stan techniczny. W przeciwieństwie do mieszkań w blokach, gdzie większość obowiązków związanych z utrzymaniem budynku spoczywa na spółdzielni lub wspólnocie, właściciele domów jednorodzinnych muszą samodzielnie organizować wymagane przeglądy. GUNB przypomina, że niektóre kontrole są obowiązkowe każdego roku, niezależnie od wieku budynku. Inne wykonuje się co pięć lat lub po wystąpieniu zdarzenia, które mogło uszkodzić konstrukcję.
Obowiązkowe kontrole domów jednorodzinnych. GUNB przypomina o przepisach
23 października 2026 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował komunikat zatytułowany „Bezpieczny dom to regularne kontrole. Jakie obowiązki ma właściciel domu jednorodzinnego?”.
Urząd zwrócił uwagę, że przepisy Prawa budowlanego dotyczą również prywatnych nieruchomości mieszkalnych.
Podstawą prawną jest przede wszystkim artykuł 62 ustawy Prawo budowlane.
Określa on częstotliwość i zakres kontroli technicznych, które powinny być przeprowadzane podczas użytkowania budynku.
Właściciel ma obowiązek utrzymywać nieruchomość w należytym stanie technicznym i zapewnić jej bezpieczne użytkowanie.
Nie wystarczy więc jedynie reagować na awarie, kiedy już wystąpią.
Przepisy wymagają również regularnego sprawdzania określonych instalacji i elementów budynku.
GUNB wskazuje cztery podstawowe sytuacje wymagające kontroli: coroczne przeglądy, kontrole pięcioletnie, sprawdzenie bezpieczeństwa po wystąpieniu określonych zagrożeń oraz kontrole nakazane przez nadzór budowlany.
Warto podkreślić, że komunikat GUNB nie wprowadza nowego obowiązku od 2027 roku.
Przypomina o przepisach, które już obowiązują.
Nie jest również zapowiedzią automatycznych kontroli wszystkich domów przez urzędników.
Przegląd instalacji gazowej i komina raz w roku. Kogo dotyczy obowiązek?
Jednym z podstawowych obowiązków jest zapewnienie corocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.
Dotyczy to przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, które znajdują się w budynku.
Podczas kontroli instalacji gazowej sprawdzany jest jej stan techniczny, w tym elementy mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.
Celem jest wykrycie ewentualnych nieszczelności lub innych nieprawidłowości mogących doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń.
Równie ważna jest kontrola przewodów kominowych.
Kominiarz lub inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia sprawdza ich stan techniczny i drożność.
Zatkane albo uszkodzone przewody mogą utrudniać prawidłowe odprowadzanie produktów spalania.
W określonych sytuacjach może to prowadzić do zwiększonego ryzyka pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla.
GUNB przypomina również o obowiązku kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, jeżeli występują w danym budynku.
Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel musi zamawiać identyczny zestaw usług.
Zakres kontroli zależy od rzeczywistego wyposażenia domu.
Jeżeli budynek nie posiada instalacji gazowej, nie ma obowiązku kontrolowania nieistniejącej instalacji.
Podobnie właściciel domu bez przewodów kominowych nie musi zamawiać ich okresowego przeglądu.
Trzeba natomiast pamiętać o wymaganiach dotyczących zastosowanego systemu wentylacji.
Dom z pompą ciepła albo ogrzewaniem elektrycznym. Czy trzeba wzywać kominiarza?
Wielu właścicieli nowoczesnych domów zastanawia się, czy obowiązek przeglądu kominowego dotyczy również nieruchomości ogrzewanych pompą ciepła.
Odpowiedź zależy od instalacji znajdujących się w budynku.
Samo posiadanie pompy ciepła nie oznacza automatycznie, że wszystkie obowiązki związane z kontrolami kominowymi przestają istnieć.
W domu mogą przecież znajdować się przewody wentylacyjne, kominek lub inne urządzenia wymagające odpowiedniej kontroli.
Jeżeli jednak budynek rzeczywiście nie posiada przewodów kominowych, GUNB wskazuje, że nie występuje obowiązek ich okresowego sprawdzania.
W takiej sytuacji znaczenie mają wymagania dotyczące systemu wentylacji mechanicznej.
Urząd wyjaśnia, że instalacja wentylacji mechanicznej również podlega wymaganym kontrolom technicznym.
Nie należy więc zakładać, że wymiana tradycyjnego pieca na pompę ciepła automatycznie zwalnia właściciela ze wszystkich corocznych obowiązków.
Istotne jest ustalenie, jaki system wentylacji zastosowano w budynku i jakie elementy wymagają sprawdzenia.
Niezależnie od sposobu ogrzewania nadal pozostaje również obowiązek wykonywania kontroli pięcioletniej, obejmującej między innymi instalację elektryczną.
Co pięć lat obowiązkowy przegląd domu. Nie chodzi tylko o instalację elektryczną
Drugi ważny obowiązek dotyczy szerszej kontroli stanu technicznego budynku.
Zgodnie z artykułem 62 ustęp 1 punkt 2 Prawa budowlanego należy ją przeprowadzać co najmniej raz na pięć lat.
Kontrola obejmuje ocenę stanu technicznego i przydatności budynku do użytkowania.
Sprawdzeniu podlegają również jego stan estetyczny oraz otoczenie.
W ramach przeglądu oceniane są elementy konstrukcyjne i inne części budynku istotne dla bezpiecznego użytkowania.
W zależności od rodzaju obiektu może to oznaczać sprawdzenie między innymi ścian, dachu, stropów i innych elementów budowlanych.
Jednym z najważniejszych elementów kontroli pięcioletniej jest badanie instalacji elektrycznej.
Nie chodzi jedynie o sprawdzenie, czy w gniazdkach znajduje się napięcie.
Przepisy wymagają oceny między innymi stanu połączeń elektrycznych, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej.
Kontrola obejmuje także pomiary rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i urządzeń.
Jeżeli budynek posiada instalację piorunochronną, jej stan również powinien zostać sprawdzony.
Ma to szczególne znaczenie dla starszych domów, w których instalacja elektryczna mogła być wielokrotnie modernizowana.
Prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych nie oznacza bowiem automatycznie, że cała instalacja jest bezpieczna.
Ostatni przegląd był w 2021 roku? Kolejny powinien odbyć się w 2026 roku
GUNB wyjaśnia również sposób liczenia terminów obowiązkowych kontroli.
Przegląd roczny należy przeprowadzić co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym.
Nie trzeba czekać dokładnie 365 dni od poprzedniej kontroli.
Przykładowo, jeżeli właściciel wykonał kontrolę kominową w lipcu 2025 roku, kolejną może przeprowadzić w grudniu 2026 roku.
Ważne jest, aby kontrola została wykonana w każdym wymaganym roku kalendarzowym.
W przypadku przeglądu pięcioletniego GUNB przyjmuje analogiczną zasadę dotyczącą zachowania odpowiedniej częstotliwości.
Jeżeli ostatni przegląd wykonano w 2021 roku, następny powinien odbyć się w 2026 roku.
Nie ma obowiązku przeprowadzania kontroli zawsze w tym samym miesiącu.
Właściciel powinien jednak zadbać, aby wymagany okres nie został przekroczony.
Warto przy tym pamiętać, że kontrolę pięcioletnią można wykonać wcześniej.
Przepisy określają minimalną częstotliwość, ale nie zabraniają częstszego sprawdzania stanu technicznego budynku.
Czy przegląd kominiarski wystarczy raz w roku? Jest jeszcze obowiązek czyszczenia
Kontrola techniczna komina nie jest tym samym co jego czyszczenie.
To ważne rozróżnienie, o którym wielu właścicieli domów może zapominać.
Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych trzeba usuwać z określoną częstotliwością.
W przypadku domowych urządzeń opalanych paliwami stałymi, na przykład drewnem lub węglem, obowiązek ten dotyczy co najmniej czterech czyszczeń w roku.
Przy urządzeniach wykorzystujących paliwa ciekłe i gazowe przewody należy czyścić co najmniej dwa razy w roku.
Z kolei przewody wentylacyjne wymagają usuwania zanieczyszczeń co najmniej raz w roku, jeżeli warunki ich użytkowania nie wymagają częstszych prac.
Przepisy te dotyczą właściwych rodzajów przewodów i instalacji.
Nie oznacza to automatycznie konieczności wykonywania czterech pełnych przeglądów kominiarskich w roku.
Roczna kontrola stanu technicznego i regularne czyszczenie to dwa odrębne obowiązki.
Dlatego właściciel domu ogrzewanego drewnem powinien pamiętać zarówno o corocznej kontroli, jak i o wymaganym czyszczeniu przewodów.
Zanieczyszczenia zalegające w kominie mogą prowadzić do pogorszenia ciągu, a w skrajnych przypadkach także do pożaru sadzy.
Po wichurze, pożarze lub powodzi może być potrzebna dodatkowa kontrola
Obowiązkowe przeglądy nie ograniczają się do terminów rocznych i pięcioletnich.
Prawo budowlane przewiduje również konieczność przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania budynku po wystąpieniu określonych czynników zewnętrznych.
GUNB wymienia między innymi silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, uderzenia piorunów, osuwiska ziemi, pożary i powodzie.
Nie oznacza to jednak, że po każdym silniejszym deszczu trzeba zamawiać pełny przegląd domu.
Obowiązek dotyczy sytuacji, w których wskutek takiego zdarzenia doszło do uszkodzenia budynku albo powstało bezpośrednie zagrożenie uszkodzeniem, mogące zagrażać ludziom, mieniu lub środowisku.
Przykładem może być uszkodzenie konstrukcji dachu podczas wichury.
Inna sytuacja to pożar poddasza, który mógł osłabić elementy konstrukcyjne.
Kontrola może być również konieczna po podtopieniu, jeśli woda spowodowała uszkodzenia wpływające na bezpieczeństwo budynku.
Nie należy wtedy odkładać sprawdzenia stanu domu do najbliższego obowiązkowego przeglądu pięcioletniego.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia konieczne jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i wezwanie odpowiednich służb.
Kto może przeprowadzić obowiązkowe kontrole? GUNB wskazuje uprawnienia
Nie każda osoba oferująca usługi budowlane, elektryczne czy kominiarskie może wykonywać wszystkie kontrole wymagane przez Prawo budowlane.
GUNB przypomina, że znaczenie mają odpowiednie kwalifikacje.
Kontrole stanu technicznego budynków powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane we właściwej specjalności.
W przypadku instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych przepisy dopuszczają również osoby posiadające kwalifikacje wymagane do wykonywania dozoru nad eksploatacją odpowiednich urządzeń i instalacji.
Kontrole przewodów kominowych mogą przeprowadzać mistrzowie kominiarscy lub osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Istnieje jednak istotny wyjątek.
W przypadku kominów przemysłowych, wolnostojących oraz przewodów, w których ciąg jest wymuszany mechanicznie, wymagane są odpowiednie uprawnienia budowlane.
Dlatego przed zamówieniem usługi warto ustalić, jaki rodzaj instalacji będzie kontrolowany.
Właściciel domu może poprosić wykonawcę o przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
W przypadku uprawnień budowlanych pomocny jest również elektroniczny rejestr e-CRUB prowadzony przez GUNB.
Nieobecność danej osoby w rejestrze nie zawsze oznacza brak uprawnień, ponieważ starsze uprawnienia mogą być potwierdzane dokumentami wydanymi przed wprowadzeniem obowiązkowej rejestracji.
Papierowy protokół kominiarski nie wystarczy. Dokument musi trafić do CEEB
Od 18 września 2023 roku obowiązują zasady dotyczące elektronicznych protokołów z okresowych kontroli przewodów kominowych.
Dokument powinien zostać sporządzony w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli CEEB.
Obowiązek ten dotyczy kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonywanych na podstawie Prawa budowlanego.
Protokół wprowadza osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, która faktycznie przeprowadziła kontrolę.
Właściciel domu nie musi samodzielnie tworzyć protokołu kominiarskiego w systemie.
Powinien jednak upewnić się, że wykonawca sporządził wymagany dokument.
GUNB wyjaśnia, że w przypadku takich kontroli przepisy nie przewidują zastąpienia e-protokołu zwykłym dokumentem papierowym.
Poza protokołem kominiarskim warto przechowywać również dokumentację pozostałych kontroli.
Przede wszystkim protokoły z badań instalacji elektrycznej, instalacji gazowej oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych.
W protokole powinny znaleźć się między innymi data i zakres kontroli, dane osoby przeprowadzającej sprawdzenie oraz informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach.
Jeżeli kontroler stwierdzi usterki, dokument powinien wskazywać również zalecane działania i terminy ich wykonania.
Właściciele domów jednorodzinnych nie muszą prowadzić książki obiektu budowlanego, ale nie oznacza to, że mogą zrezygnować z dokumentowania wymaganych kontroli.
Kontrola wykazała usterki? Właściciel musi zareagować
Samo przeprowadzenie przeglądu nie zawsze wystarczy do wypełnienia wszystkich obowiązków.
Jeżeli kontroler stwierdzi nieprawidłowości, właściciel powinien zastosować się do zaleceń.
Szczególne znaczenie mają uszkodzenia mogące powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia albo środowiska.
Dotyczy to między innymi usterek mogących doprowadzić do pożaru, wybuchu gazu, porażenia prądem elektrycznym lub katastrofy budowlanej.
Zgodnie z artykułem 70 Prawa budowlanego takie nieprawidłowości należy usuwać w czasie kontroli albo bezpośrednio po jej przeprowadzeniu.
Nie wolno więc odkładać niebezpiecznej naprawy na kolejne lata tylko dlatego, że następny planowy przegląd przypada dopiero za pięć lat.
Podczas późniejszych kontroli sprawdzane jest również wykonanie zaleceń z poprzednich przeglądów.
Jeśli stan budynku stwarza zagrożenie, sprawą może zainteresować się organ nadzoru budowlanego.
W określonych sytuacjach może on nakazać przeprowadzenie kontroli, a także zażądać przedstawienia ekspertyzy technicznej.
Brak przeglądu domu. Jakie kary grożą właścicielowi?
Niedopełnienie obowiązków dotyczących kontroli okresowych może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.
Podstawę stanowi artykuł 93 punkt 8 Prawa budowlanego.
Przepis przewiduje karę grzywny za niewykonywanie wskazanych ustawowo kontroli.
Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za wykroczenia grzywna może wynieść do 5000 zł.
Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel, który zapomniał o przeglądzie, automatycznie otrzyma karę w maksymalnej wysokości.
Konsekwencje zależą od okoliczności konkretnej sprawy.
Znacznie poważniejsze problemy mogą pojawić się wtedy, gdy zaniedbania doprowadzą do niebezpiecznego zdarzenia.
Przykładowo niesprawna instalacja gazowa, uszkodzona instalacja elektryczna albo niedrożny komin mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców.
W przypadku powstania szkody znaczenie mogą mieć również warunki ubezpieczenia nieruchomości.
Ubezpieczyciel może analizować, czy właściciel dopełnił wymaganych obowiązków i czy ewentualne zaniedbanie miało wpływ na powstanie szkody.
Nie oznacza to jednak, że sam brak jednego protokołu zawsze automatycznie pozbawia prawa do odszkodowania.
Każda sprawa wymaga oceny okoliczności oraz odpowiednich postanowień umowy.
Warszawa i Mazowsze. Czy właściciele domów muszą spodziewać się kontroli?
Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego obowiązują również mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.
Dotyczą właścicieli domów jednorodzinnych zarówno w stolicy, jak i w miejscowościach podwarszawskich.
Takie same zasady dotyczą między innymi nieruchomości położonych w powiatach piaseczyńskim, legionowskim, wołomińskim, otwockim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim.
Obowiązek przeglądów dotyczy także właścicieli domów w Radomiu, Płocku, Siedlcach i pozostałych miejscowościach regionu.
Nie ma odrębnej mazowieckiej ustawy określającej inne terminy kontroli instalacji gazowej czy elektrycznej.
Właściwe są przepisy ogólnopolskie.
W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości sprawą może zająć się właściwy miejscowo powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Nie oznacza to jednak, że komunikat GUNB z października jest zapowiedzią zorganizowanej akcji sprawdzania wszystkich domów na Mazowszu.
Właściciele powinni samodzielnie organizować okresowe przeglądy, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek odwiedzi ich kontroler nadzoru budowlanego.
Warto również pamiętać o innym obowiązku dotyczącym nieruchomości.
Jeżeli właściciel wymieni źródło ogrzewania, powinien zaktualizować deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zgodnie z informacjami GUNB na zgłoszenie nowego lub wymienionego źródła ciepła jest 14 dni od jego uruchomienia.
Deklarację można przekazać elektronicznie albo w odpowiednim urzędzie gminy.
Masz dom jednorodzinny? Sprawdź dokumenty przed końcem 2026 roku
Końcówka listopada to odpowiedni moment, aby sprawdzić dokumentację techniczną budynku.
Właściciel powinien przede wszystkim ustalić, kiedy ostatnio kontrolowano instalację gazową i przewody kominowe.
Warto również sprawdzić termin ostatniego pięcioletniego przeglądu stanu technicznego domu i instalacji elektrycznej.
Jeżeli ostatnia taka kontrola odbyła się w 2021 roku, zgodnie z wyjaśnieniami GUNB następna powinna zostać przeprowadzona w 2026 roku.
Należy także upewnić się, czy wymagany protokół kominiarski został sporządzony w systemie CEEB.
Jeśli podczas poprzedniej kontroli stwierdzono usterki, ważne jest sprawdzenie, czy zostały usunięte.
W przypadku domów ogrzewanych paliwami stałymi trzeba dodatkowo pamiętać o regularnym czyszczeniu przewodów kominowych.
Właściciel powinien zweryfikować również, czy osoba wykonująca kontrolę posiada odpowiednie kwalifikacje.
Najważniejsze jest to, że właściciele domów jednorodzinnych są zwolnieni tylko z części obowiązków dotyczących corocznych kontroli. Nie zwalnia ich to z przeglądów instalacji gazowych, kominowych, kontroli pięcioletnich ani reagowania na niebezpieczne uszkodzenia budynku.
Regularne sprawdzanie stanu domu pozwala nie tylko wypełnić wymagania Prawa budowlanego, ale przede wszystkim ogranicza ryzyko poważnych awarii, pożarów i zagrożeń dla zdrowia mieszkańców.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.