Zrobiła to w warszawskim autobusie. Ktoś zrobił jej zdjęcie i wrzucił do sieci. Internauci stanęli w obronie dziewczyny
Zdjęcie wykonane w warszawskim autobusie linii 141 wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Jeden z internautów postanowił zwrócić uwagę na zachowanie młodej pasażerki podróżującej z deskorolką. Fotografia trafiła na Facebooka, a następnie na platformę X. Nie wszyscy jednak dostrzegli w zachowaniu dziewczyny coś niewłaściwego. Pojawiły się głosy, że publikowanie takich zdjęć jest szukaniem problemu na siłę.
Ale co miała zrobić? Zostawić tę deskę, żeby latała po całym autobusie? Czy może stać z nią w ręku i byłaby aferą, że ktoś dotknął brudnych kół? Ludzie sobie już zmyślają problemy https://t.co/lEAFdJVPrl
— Azide (@AzideHunter) November 28, 2026
Zdjęcie z warszawskiego autobusu wywołało dyskusję
Do zdarzenia miało dojść 26 listopada w autobusie linii 141 jadącym w kierunku Witolina. Fotografia została opublikowana w grupie „ZTM WARSZAWA” na Facebooku.
Na zdjęciu widać fragment sylwetki siedzącej pasażerki, która przytrzymuje nogą ustawioną pionowo deskorolkę. Jej kółka skierowane są w stronę przegrody znajdującej się przy siedzeniu.
Autor publikacji zwrócił uwagę na zachowanie młodej dziewczyny. Sprawa nabrała jednak zupełnie innego charakteru, gdy zdjęcie trafiło na platformę X.
Internauci stanęli w obronie pasażerki
Jedna z użytkowniczek platformy X postanowiła skomentować sytuację, zwracając uwagę na praktyczny aspekt zachowania dziewczyny.
„Ale co miała zrobić? Zostawić tę deskę, żeby latała po całym autobusie? Czy może stać z nią w ręku i byłaby afera, że ktoś dotknął brudnych kół? Ludzie sobie już zmyślają problemy” – napisała.
Zdaniem autorki komentarza pasażerka mogła po prostu próbować zabezpieczyć deskorolkę przed przemieszczaniem się podczas jazdy.
Niezabezpieczony przedmiot mógłby przesunąć się podczas gwałtownego hamowania autobusu i stworzyć zagrożenie dla innych podróżujących.
Czy naprawdę było powodem do interwencji?
Na udostępnionej fotografii nie widać, aby deskorolka blokowała główne przejście w autobusie. Nie można również jednoznacznie stwierdzić, że pasażerka utrudniała podróż innym osobom.
Zdjęcie nie pokazuje całej sytuacji, liczby pasażerów ani okoliczności, w których zostało wykonane.
Sprawa rodzi jednak szersze pytanie o granice fotografowania przypadkowych osób w komunikacji miejskiej i publicznego oceniania ich zachowania.
Czy każda sytuacja, która wzbudza nasze wątpliwości, powinna natychmiast trafiać do mediów społecznościowych? Czy może niektóre zachowania mają zupełnie racjonalne uzasadnienie, którego nie dostrzegamy na pojedynczej fotografii?
Warszawiacy, jak oceniacie tę sytuację?
Czy dziewczyna zachowała się niewłaściwie, czy po prostu zabezpieczyła deskorolkę, aby nie przeszkadzała innym pasażerom? Czy publikowanie takich zdjęć w internecie nie jest już przesadą?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.