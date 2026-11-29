Polacy kupują to w każdym tygodniu. Od 1 stycznia gigant wprowadza dwucyfrowe podwyżki
Kolejne podwyżki mogą uderzyć w domowe budżety milionów Polaków. Jeden z największych na świecie producentów artykułów higienicznych oficjalnie zapowiedział dwucyfrowy wzrost cen od 1 stycznia 2027 roku. Decyzja obejmuje europejskie rynki, w tym Polskę. Chodzi o produkty, które znajdują się praktycznie w każdym domu i z których korzystamy codziennie. Co więcej, zmiany mogą dotyczyć również części tańszych produktów sprzedawanych pod markami własnymi popularnych sieci handlowych.
Od 1 stycznia 2027 roku nowe ceny. Producent wydał oficjalny komunikat
Włoski koncern Sofidel, będący jednym z największych światowych producentów papieru higienicznego, 25 listopada 2026 roku ogłosił kolejne podwyżki cen.
Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2027 roku i obejmować europejskie rynki, na których działa przedsiębiorstwo.
Producent zapowiedział dwucyfrowy wzrost cen, co oznacza podwyżki wynoszące co najmniej 10 proc. Ich dokładna wysokość będzie uzależniona od kraju, kategorii produktów oraz indywidualnych warunków współpracy z odbiorcami.
Informacja została opublikowana w oficjalnym komunikacie przedsiębiorstwa.
Papier toaletowy i ręczniki papierowe mogą znacznie podrożeć
Sofidel jest właścicielem marek doskonale znanych polskim konsumentom, takich jak Regina oraz Softis.
Wśród artykułów wytwarzanych przez koncern znajdują się:
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papier toaletowy,
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ręczniki papierowe,
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chusteczki higieniczne,
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papierowe serwetki,
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inne produkty papierowe przeznaczone do użytku domowego.
Są to artykuły, z których trudno całkowicie zrezygnować. W przeciwieństwie do wielu innych produktów gospodarstwa domowe muszą regularnie uzupełniać ich zapasy.
Nawet stosunkowo niewielki wzrost ceny pojedynczego opakowania może więc w perspektywie całego roku oznaczać dodatkowe wydatki.
Podwyżki mogą dotyczyć również tańszych produktów z dyskontów
Szczególnie istotna jest informacja dotycząca marek własnych sieci handlowych. Sofidel produkuje bowiem nie tylko artykuły sprzedawane pod swoimi rozpoznawalnymi markami, lecz także wyroby przeznaczone do sprzedaży pod nazwami należącymi do detalistów.
Konsumenci wybierający tańsze zamienniki papieru toaletowego i ręczników kuchennych również mogą zatem odczuć skutki decyzji koncernu.
Na razie nie ujawniono jednak listy konkretnych sieci handlowych ani produktów, których ceny detaliczne zostaną podniesione.
Zakład produkcyjny znajduje się na Mazowszu
Decyzja włoskiego koncernu ma również istotny kontekst lokalny. Sofidel posiada zakład produkcyjny w Ciechanowie na Mazowszu.
Fabryka wytwarza artykuły papierowe dla gospodarstw domowych, sieci handlowych oraz innych przedsiębiorstw.
Skala działalności całej grupy jest ogromna. Jak informuje „Puls Biznesu”, w 2025 roku przychody netto Sofidel przekroczyły 4 mld euro. Grupa prowadzi działalność w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.
Dlaczego papier toaletowy drożeje? Producent wskazuje kilka powodów
Koncern tłumaczy decyzję przede wszystkim utrzymującymi się wysokimi kosztami prowadzenia działalności.
Produkcja papieru wymaga znacznych ilości energii elektrycznej i cieplnej. Na końcową cenę wpływają także koszty surowców, transportu oraz innych usług niezbędnych do funkcjonowania zakładów.
Przedsiębiorstwo informuje, że podejmowało działania zmierzające do poprawy wydajności produkcji oraz ograniczenia wydatków. Nie pozwoliły one jednak w pełni zrekompensować wzrostu kosztów.
Według Sofidel zmiana cen ma umożliwić utrzymanie stabilności przedsiębiorstwa, odpowiedniej jakości produktów oraz ciągłości dostaw.
Ile więcej możemy zapłacić w sklepach?
Producent nie przedstawił jeszcze szczegółowego cennika dla polskiego rynku. Można jednak zobrazować, jak potencjalne podwyżki detaliczne wpłynęłyby na ceny poszczególnych opakowań.
|Obecna cena
|Po podwyżce o 10 proc.
|Po podwyżce o 15 proc.
|Po podwyżce o 20 proc.
|9,99 zł
|10,99 zł
|11,49 zł
|11,99 zł
|14,99 zł
|16,49 zł
|17,24 zł
|17,99 zł
|19,99 zł
|21,99 zł
|22,99 zł
|23,99 zł
|24,99 zł
|27,49 zł
|28,74 zł
|29,99 zł
|29,99 zł
|32,99 zł
|34,49 zł
|35,99 zł
Są to wyłącznie przykładowe wyliczenia, a nie zapowiedziane ceny sklepowe.
Sieci handlowe mogą samodzielnie decydować o wysokości marż, organizować promocje oraz negocjować warunki dostaw. Wzrost cen producenta nie musi więc przełożyć się bezpośrednio na identyczną podwyżkę dla konsumentów.
Rodziny mogą odczuć różnicę w skali całego roku
Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje obecnie około 100 zł miesięcznie na papier toaletowy, ręczniki kuchenne, chusteczki i podobne artykuły, wzrost cen detalicznych o 15 proc. oznaczałby dodatkowe 180 zł wydatków rocznie.
W przypadku większych rodzin, które przeznaczają na takie produkty 200 zł miesięcznie, byłoby to już 360 zł dodatkowych kosztów w ciągu roku.
Rzeczywista skala wydatków będzie jednak zależała od tego, czy podwyżki obejmą kupowany przez daną rodzinę asortyment.
Przed zakupami warto zwrócić uwagę na jeden szczegół
Porównując ceny papieru toaletowego, konsumenci nie powinni kierować się wyłącznie liczbą rolek znajdujących się w opakowaniu.
Poszczególne produkty mogą różnić się długością papieru, liczbą listków, wielkością pojedynczego listka oraz liczbą warstw.
Opakowanie zawierające więcej rolek nie zawsze oznacza większą ilość papieru. Warto porównywać cenę w przeliczeniu na metr, liczbę listków lub inną porównywalną jednostkę.
Podobna zasada obowiązuje przy zakupie ręczników kuchennych.
Podwyżki już za kilka tygodni
Nowe ceny producenta zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Nie oznacza to jednak, że pierwszego dnia nowego roku wszystkie sklepy natychmiast zmienią ceny na półkach.
Moment wprowadzenia podwyżek detalicznych może zależeć między innymi od obowiązujących umów handlowych, posiadanych zapasów oraz decyzji poszczególnych sprzedawców.
Jedno jest pewne: jeden z największych producentów artykułów papierowych oficjalnie zapowiedział kolejny wzrost cen, a jego decyzja obejmuje również polski rynek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.