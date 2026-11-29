Od 1 stycznia nowe zasady oddawania śmieci. Nawet jeśli płacisz za odpady, mogą zażądać od Ciebie dodatkowych pieniędzy
Regularne opłacanie rachunków za wywóz śmieci nie zawsze oznacza możliwość oddawania dowolnej ilości odpadów bez dodatkowych kosztów. Od 1 stycznia 2027 roku w śląskiej gminie Pawłowice zaczną obowiązywać nowe zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wprowadzone zostaną limity wagowe, a po ich przekroczeniu mieszkańcy będą musieli sięgnąć do portfela. Zmiany odczują szczególnie osoby planujące remont mieszkania, wymianę mebli lub porządkowanie ogrodu.
Płacisz za wywóz śmieci? To nie zawsze wystarczy
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nazywane potocznie PSZOK-ami, umożliwiają mieszkańcom pozbywanie się odpadów, których nie należy wrzucać do zwykłych osiedlowych śmietników.
Trafiają tam między innymi stare meble, materace, zużyte opony, elektrośmieci oraz odpady powstające podczas domowych remontów.
Samorządy mogą jednak wprowadzać ograniczenia dotyczące ilości przyjmowanych odpadów określonego rodzaju. Takie rozwiązanie zdecydowały się zastosować władze Pawłowic.
Nowe przepisy lokalne zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2027 roku.
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Cztery rodzaje odpadów objęte rocznymi limitami
Najważniejsza zmiana dotyczy ilości odpadów, które będzie można przekazać do punktu w ramach podstawowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Limity zostaną przypisane do nieruchomości, a nie do każdego mieszkańca oddzielnie.
|Rodzaj odpadów
|Roczny limit
|Opłata za nadwyżkę
|Odpady remontowe i budowlane
|500 kg
|0,60 zł/kg
|Meble i gabaryty
|100 kg
|0,75 zł/kg
|Bioodpady
|100 kg
|0,60 zł/kg
|Zużyte opony
|8 sztuk
|0,75 zł/kg
Stawki zostały przyjęte przez radnych 24 listopada 2026 roku. Po wykorzystaniu limitu mieszkańcy nadal będą mogli korzystać z punktu, jednak za nadwyżkę zapłacą dodatkowo.
Pawłowice
Robisz remont mieszkania? Dodatkowy rachunek może wynieść kilkaset złotych
Zmiany mogą mieć szczególne znaczenie dla osób planujących generalny remont nieruchomości. Gruz, stare płytki ceramiczne, fragmenty tynku i inne ciężkie materiały mogą bardzo szybko wyczerpać dostępny limit.
Dotychczas w Pawłowicach ograniczenie dotyczące odpadów remontowych wynosiło 5 metrów sześciennych. Od nowego roku decydująca będzie ich waga.
Przy nowych stawkach przykładowe dodatkowe koszty będą wyglądały następująco:
|Łączna waga odpadów remontowych w roku
|Dodatkowa opłata
|500 kg
|0 zł
|750 kg
|150 zł
|1000 kg
|300 zł
|1500 kg
|600 zł
|2000 kg
|900 zł
Wyliczenia zakładają wykorzystanie pełnego rocznego limitu wynoszącego 500 kg.
Wymieniasz meble? Uważaj na wagę
Podobny problem może dotyczyć mieszkańców wymieniających wyposażenie domu lub mieszkania.
Stara kanapa, rozkładany narożnik, szafa i kilka innych elementów wyposażenia mogą łącznie ważyć kilkaset kilogramów.
Jeżeli mieszkaniec dostarczy do PSZOK-u w ciągu roku 300 kg odpadów wielkogabarytowych, przekroczy limit o 200 kg. Przy stawce 75 groszy za kilogram oznacza to dodatkowy wydatek w wysokości 150 zł.
Co istotne, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz bioodpadów sprzed nieruchomości ma nadal odbywać się na dotychczasowych zasadach.
Przed samodzielnym transportem mebli warto więc sprawdzić lokalny harmonogram odbioru gabarytów.
Od stycznia mieszkańcy będą musieli potwierdzić swoje uprawnienia
Zmiany obejmą również sposób identyfikowania osób korzystających z punktu.
Przy dostarczaniu śmieci konieczne będzie potwierdzenie uprawnienia do korzystania z PSZOK-u. Będzie można to zrobić za pomocą Pawłowickiej Karty Mieszkańca, aplikacji EcoHarmonogram lub dokumentu tożsamości.
Rozwiązania elektroniczne umożliwią również sprawdzanie pozostałego limitu odpadów.
Nie za wszystkie odpady trzeba będzie dopłacać
Ograniczenia nie obejmą wszystkich śmieci. Nadal bez limitów ilościowych będzie można oddawać między innymi zużyte urządzenia elektryczne, tekstylia, odzież, baterie, szkło, papier oraz przeterminowane leki.
Dodatkowe opłaty będą dotyczyć wyłącznie wskazanych kategorii po przekroczeniu przypisanych im limitów.
Samorządy szukają pieniędzy. Koszty gospodarowania odpadami rosną
Zmiany w Pawłowicach wpisują się w szerszy problem finansowania gospodarki odpadami przez polskie samorządy.
Jak informuje Serwis Samorządowy PAP, w 2025 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły około 14 mld zł. Tymczasem wydatki na funkcjonowanie systemu sięgnęły niemal 15,5 mld zł.
Samorządy musiały dołożyć z własnych środków około 1,46 mld zł.
W wielu miejscowościach zapadły już decyzje o podwyższeniu opłat za odbiór śmieci od stycznia 2027 roku.
Zmiany obejmą również mazowiecki Serock. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą tam 46,50 zł miesięcznie od osoby zamiast dotychczasowych 37,50 zł. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to dodatkowe 432 zł rocznie.
Serwis Samorządowy PAP
Czy nowe limity obejmą również Warszawę?
Opisane limity i stawki dotyczą gminy Pawłowice, a nie całego kraju. Nie oznaczają automatycznego wprowadzenia identycznych opłat w Warszawie lub innych miejscowościach.
Mieszkańcy powinni jednak pamiętać, że szczegółowe zasady przyjmowania odpadów mogą różnić się w zależności od samorządu.
Przed rozpoczęciem większego remontu, opróżnianiem mieszkania lub wymianą wyposażenia warto zapoznać się z aktualnymi zasadami funkcjonowania miejscowego PSZOK-u.
Może się bowiem okazać, że regularne opłacanie rachunków za śmieci nie pokryje wszystkich kosztów zagospodarowania odpadów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.