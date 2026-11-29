Koniec dotychczasowych zasad 800 plus. Rząd zmienia przepisy, które dotyczą milionów Polaków. Jest konkretna data
Rodziców otrzymujących świadczenie 800 plus czeka jedna z najważniejszych zmian od czasu uruchomienia programu. Rząd przygotował przepisy, które mają zlikwidować obowiązek corocznego składania wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jednak nie wszystko. Pieniądze będą mogły otrzymać również niektóre osoby, które dotychczas nie miały do nich prawa, w tym dziadkowie opiekujący się wnukami na podstawie orzeczenia sądu. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 czerwca 2027 roku. Projekt przeszedł już etap rządowy i trafił do Sejmu.
Koniec z corocznym składaniem wniosków o 800 plus
Każdego roku miliony rodziców muszą pamiętać o przesłaniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze. Nawet jeżeli sytuacja rodzinna nie uległa zmianie, konieczne jest ponowne dopełnienie formalności.
Rząd chce zlikwidować ten obowiązek.
20 października 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przewiduje on automatyczne ustalanie prawa do świadczenia na kolejne okresy.
ZUS będzie wykorzystywał posiadane informacje, dzięki czemu osoby uprawnione nie będą musiały każdego roku ponownie ubiegać się o pieniądze.
Rodzice mogą dziś stracić nawet kilka tysięcy złotych przez spóźnienie
Obecnie okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca i kończy 31 maja następnego roku. Rodzice powinni składać wnioski odpowiednio wcześnie, jeżeli chcą zachować ciągłość wypłat.
Szczególnie istotny jest termin 30 czerwca. Po jego przekroczeniu świadczenie jest zasadniczo przyznawane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.
Rodzina wychowująca troje dzieci, która zapomni o formalnościach i złoży wnioski dopiero w sierpniu, może stracić aż 4800 zł za czerwiec i lipiec.
Planowana reforma ma ograniczyć ryzyko występowania takich sytuacji.
Nie tylko rodzice. Dziadkowie również będą mogli otrzymać 800 plus
Projekt przewiduje również rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
Chodzi o osoby, którym sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem, mimo że formalnie nie są jego rodzicami, opiekunami prawnymi ani rodziną zastępczą.
W praktyce mogą to być babcie, dziadkowie oraz inni krewni, którzy zajmują się wychowaniem małoletniego na podstawie orzeczenia sądu.
Nie oznacza to jednak, że każda babcia opiekująca się wnukami będzie mogła wystąpić o dodatkowe 800 zł. Konieczne będzie spełnienie warunków określonych w nowych przepisach.
Nie wszyscy zostaną zwolnieni z obowiązku składania dokumentów
Automatyczne przedłużanie prawa do świadczenia nie oznacza całkowitej likwidacji wniosków.
Nadal będą one potrzebne między innymi w przypadku:
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narodzin dziecka,
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pierwszego ubiegania się o świadczenie,
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powrotu rodziny z dzieckiem z zagranicy,
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przejęcia opieki nad dzieckiem przez inną osobę.
Rodzice i opiekunowie nadal będą musieli informować ZUS o zmianach mających wpływ na prawo do otrzymywania pieniędzy.
Czy zmieni się wysokość świadczenia?
Projekt nie przewiduje podwyższenia kwoty świadczenia wychowawczego. Nadal będzie ono wynosiło 800 zł miesięcznie na uprawnione dziecko do ukończenia 18. roku życia.
Nie przewidziano również w ramach tej reformy wprowadzenia kryterium dochodowego dla polskich rodzin.
Roczna wysokość świadczenia nadal będzie wynosiła:
|Liczba dzieci
|Miesięczna wypłata
|Roczna wypłata
|1 dziecko
|800 zł
|9600 zł
|2 dzieci
|1600 zł
|19 200 zł
|3 dzieci
|2400 zł
|28 800 zł
|4 dzieci
|3200 zł
|38 400 zł
|5 dzieci
|4000 zł
|48 000 zł
Wyliczenia dotyczą rodzin uprawnionych do świadczenia przez pełne 12 miesięcy.
Projekt jest już w Sejmie. Znamy planowaną datę wejścia w życie
Rządowy projekt nowelizacji otrzymał numer druku sejmowego 3267.
21 października 2026 roku dokument wpłynął do Sejmu, a dwa dni później został skierowany do pierwszego czytania w komisjach. 17 listopada odbyły się kolejne prace parlamentarne, których efektem było przygotowanie sprawozdania komisji oznaczonego numerem 3378.
Planowany termin rozpoczęcia obowiązywania nowych zasad to 1 czerwca 2027 roku, czyli początek kolejnego okresu świadczeniowego.
Na razie proces legislacyjny nie został zakończony.
Pobierasz 800 plus? Na razie nie rezygnuj z dotychczasowych formalności
Rodzice powinni pamiętać, że samo przyjęcie projektu przez Radę Ministrów nie oznacza jeszcze wejścia nowych przepisów w życie.
Do czasu zakończenia procesu legislacyjnego obowiązują dotychczasowe zasady. Warto zatem śledzić komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, szczególnie przed rozpoczęciem przyszłorocznego naboru wniosków.
Jeżeli nowelizacja zostanie przyjęta zgodnie z założeniami, miliony rodzin nie będą już musiały każdego roku pamiętać o ponownym wypełnianiu formularza. Obowiązek ustalania prawa do dalszych wypłat przejmie ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.