Gwiazdor Hollywood spoczął w Warszawie. Polskę wybrał na swój dom. Został pochowany na Powązkach Wojskowych
Stacy Keach, amerykańsko-polski aktor znany między innymi z serialu „Skazany na śmierć”, został pochowany w Warszawie – informuje Visegrád 24. Laureat Złotego Globu miał umrzeć 10 listopada 2026 roku w swoim rodzinnym domu w podwarszawskiej Magdalence. Miał 85 lat. Przez cztery dekady był mężem polskiej aktorki i modelki Małgorzaty Tomassi. Przyjął polskie obywatelstwo, nauczył się języka polskiego i związał swoje życie z naszym krajem.
American-Polish actor Stacy Keach, best known for his roles in Prison Break, Mike Hammer, American History X and Jesus of Nazareth, was laid to rest in Warsaw, Poland, on November 24.
The Golden Globe-winning actor died aged 85 on November 10 at his family home in Magdalenka, near Warsaw, following a prolonged battle with heart disease.
Born in Savannah, Georgia, Keach married Polish actress and model Małgorzata Tomassi in 1986, obtained Polish citizenship in 2015 and chose Poland as his permanent home. He also learned Polish because his children spoke the language with their mother.
Following a Catholic funeral Mass at the Church of the Visitation Sisters, he was buried in the Avenue of the Distinguished at Warsaw’s Powązki Military Cemetery.
He is survived by his wife of 40 years and their two children, Shannon and Karolina.
May he rest in peace.
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 29, 2026
Gwiazda światowego kina spoczęła w Alei Zasłużonych
Ostatnie pożegnanie Stacy’ego Keacha odbyło się we wtorek, 24 listopada 2026 roku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w południe mszą świętą w kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu 34 w Warszawie.
Po nabożeństwie aktor został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. To właśnie tutaj spoczywa wiele wybitnych postaci polskiej kultury, nauki i życia publicznego.
Informację o miejscu pochówku przekazała wcześniej rodzina aktora w nekrologu opublikowanym na łamach „Gazety Wyborczej”.
Zmarł w swoim domu pod Warszawą
Stacy Keach odszedł 10 listopada 2026 roku w domu rodzinnym w Magdalence. Przez dłuższy czas zmagał się z problemami kardiologicznymi. Jak informuje TVP Warszawa, bezpośrednią przyczyną śmierci aktora była niewydolność serca.
Pozostawił żonę Małgorzatę oraz dwoje dzieci – syna Shannona i córkę Karolinę.
Podczas uroczystości pogrzebowych nie zabrakło kwiatów w biało-czerwonych barwach oraz pożegnalnych dedykacji w języku polskim i angielskim, przypominających o związkach artysty z obydwoma krajami.
Miłość do Polki odmieniła jego życie
Stacy Keach urodził się 2 czerwca 1941 roku w Savannah w amerykańskim stanie Georgia. Choć największe sukcesy zawodowe odnosił w Stanach Zjednoczonych, jego życie prywatne było przez wiele lat związane z Polską.
Swoją przyszłą żonę, Małgorzatę Tomassi, poznał na planie serialu „Mike Hammer”. Para pobrała się w 1986 roku i pozostawała małżeństwem przez 40 lat.
W 2015 roku aktor otrzymał polskie obywatelstwo. Nauczył się również języka polskiego, którym jego dzieci posługiwały się w rozmowach z matką.
Wraz z rodziną zamieszkał w podwarszawskiej Magdalence. Polska stała się dla niego drugim domem, a ostatecznie również miejscem wiecznego spoczynku.
Miliony widzów znały go z kultowych filmów i seriali
Stacy Keach przez dziesięciolecia należał do najbardziej charakterystycznych aktorów amerykańskiego kina i telewizji. Międzynarodową popularność przyniosła mu rola prywatnego detektywa Mike’a Hammera.
Młodsi widzowie mogą pamiętać go przede wszystkim jako Henry’ego Pope’a, naczelnika więzienia Fox River w popularnym serialu „Skazany na śmierć”.
Wystąpił również w takich produkcjach jak:
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„Więzień nienawiści”,
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„Jezus z Nazaretu”,
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„Dziedzictwo Bourne’a”,
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„Nebraska”,
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„Mike Hammer”,
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„Hemingway”.
Za wcielenie się w postać Ernesta Hemingwaya otrzymał prestiżową nagrodę Złotego Globu. W 2019 roku został uhonorowany własną gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Gwiazd.
Z Hollywood na warszawskie Powązki
Historia Stacy’ego Keacha jest wyjątkowym przykładem związku światowej gwiazdy kina z Polską. Aktor, który przez lata występował u boku największych osobistości Hollywood, założył rodzinę z Polką, przyjął polskie obywatelstwo i spędził ostatnie lata życia pod Warszawą.
Dziś jego grób znajduje się na jednej z najważniejszych polskich nekropolii. Warszawa stała się ostatnim przystankiem w życiu artysty, którego role zapisały się w historii światowej kinematografii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.