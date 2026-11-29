Wilki dotarły nawet na kraniec Polski. Mieszkańcy alarmują, że znikają koty i psy. Jest reakcja urzędników
Wilki zadomowiły się w jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych w Polsce. Drapieżniki są obserwowane na Półwyspie Helskim, gdzie ich obecność wzbudza coraz większe emocje. Niektórzy mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo swoich psów i kotów, twierdząc, że wilkom zaczyna brakować naturalnego pożywienia. Pojawiły się nawet postulaty odłowienia zwierząt i wywiezienia ich w inną część kraju. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz naukowcy mają jednak inne zdanie.
Wilki zadomowiły się na Półwyspie Helskim
Piaszczyste plaże, nadmorskie lasy i popularne miejscowości wypoczynkowe kojarzą się przede wszystkim z wakacjami. Okazuje się jednak, że ten stosunkowo wąski fragment Polski stał się również miejscem bytowania dużych drapieżników.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku potwierdziła, że już od 2023 roku na półwyspie obserwowana jest co najmniej jedna wilcza rodzina.
Zwierzęta przemieszczają się również pomiędzy półwyspem a pozostałą częścią lądu. Z tego względu dokładna liczba przebywających tam obecnie osobników nie jest znana.
Mieszkańcy obawiają się o swoje zwierzęta
Jak informuje Zielona Interia, powołując się na doniesienia „Dziennika Bałtyckiego”, jeden z mieszkańców zaapelował o przeniesienie wilków w inne miejsce. Jego zdaniem drapieżnikom może brakować pożywienia, a ich ofiarami mają padać nawet domowe zwierzęta.
Doniesienia o znikających kotach i psach wzbudziły niepokój.
Istnieje jednak istotna różnica pomiędzy relacjami mieszkańców a informacjami posiadanymi przez urzędników. Pod koniec sierpnia do RDOŚ dotarł telefoniczny sygnał dotyczący tej sprawy, ale nie odnotowano formalnego zgłoszenia zabicia zwierzęcia domowego lub gospodarskiego przez miejscowe wilki.
Na razie nie ma więc oficjalnego potwierdzenia, że to właśnie drapieżniki odpowiadają za zaginięcia kotów.
Naukowcy sprawdzili, czym żywią się nadmorskie wilki
Dodatkowych informacji dostarczył dr Maciej Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmujący się badaniami wilków.
Analizy diety tych zwierząt wskazują, że ich naturalnym pokarmem na półwyspie są przede wszystkim sarny, daniele oraz dziki. Drapieżniki korzystają również z padliny, w tym prawdopodobnie martwych ptaków wodnych znajdowanych na plażach.
Naukowiec odniósł się także do obaw związanych z rzekomym wygłodzeniem wilków. Dostępna dokumentacja fotograficzna nie potwierdza takiego scenariusza. Obserwowana niedawno samica znajdowała się w dobrej kondycji.
Wilcza rodzina nie jest już tak liczna jak wcześniej
Jesienią 2024 roku oraz podczas kolejnej zimy badacze obserwowali na półwyspie grupę składającą się z pięciu wilków.
W kolejnych miesiącach liczba rejestrowanych osobników zmniejszyła się. Wiosną 2026 roku jeden z dorosłych wilków został potrącony przez samochód. Ze względu na ciężkie obrażenia zwierzę musiało zostać uśpione.
Los części młodych osobników pozostaje nieznany.
Była zgoda na płoszenie wilków w popularnych kurortach
Problem obecności drapieżników w pobliżu zabudowań był już przedmiotem działań lokalnych władz.
Wiosną 2026 roku burmistrz Jastarni uzyskał zezwolenie na płoszenie wilków na terenie Jastarni, Juraty oraz Kuźnicy.
Ostatecznie nie było konieczności przeprowadzenia takich działań, ponieważ przestały napływać kolejne zgłoszenia dotyczące obecności zwierząt w pobliżu zabudowań.
Wywiezienie wilków może przynieść odwrotny skutek
Specjaliści nie popierają pomysłu przesiedlenia drapieżników. Odłowienie zwierząt i przewiezienie ich na nieznany teren wiązałoby się z ogromnym stresem oraz ryzykiem konfliktów z innymi wilczymi grupami.
Co więcej, rozbicie wilczej rodziny może zaburzyć jej funkcjonowanie i zwiększyć prawdopodobieństwo konfliktów ze zwierzętami domowymi.
Zdaniem naukowców sytuacja na Półwyspie Helskim wymaga przede wszystkim szczególnego monitorowania oraz edukacji mieszkańców i turystów.
Właściciele psów i kotów powinni zachować ostrożność
Niezależnie od tego, czy doniesienia o atakach na koty zostaną potwierdzone, na terenach występowania wilków warto przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Podczas spacerów po lasach psy powinny być prowadzone na smyczy. Kotów nie należy pozostawiać bez nadzoru na zewnątrz, szczególnie po zmroku.
Nie wolno również dokarmiać wilków ani pozostawiać dostępnych dla nich resztek jedzenia w pobliżu domów.
W przypadku spotkania drapieżnika nie należy do niego podchodzić, próbować go głaskać ani robić zdjęć z bliskiej odległości. Najlepiej spokojnie zwiększyć dystans.
Obecność wilków na półwyspie jest potwierdzona, jednak nie ma obecnie dowodów na to, że zwierzęta masowo atakują miejscowe psy i koty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.