Nastolatki noszą białą gumkę na nadgarstku. Większość rodziców nie wie, jaki komunikat może się za tym kryć
Z pozoru to zwyczajna gumka do włosów lub cienki biały sznurek. Wśród młodych ludzi ten niepozorny przedmiot może jednak mieć zupełnie inne znaczenie. W mediach społecznościowych pojawiają się interpretacje, według których kolor gumki noszonej na nadgarstku może być dyskretnym komunikatem skierowanym do rówieśników. Co ciekawe, ten sam kolor może oznaczać dwie zupełnie przeciwstawne rzeczy. Wszystko zależy od środowiska, w którym obraca się nastolatek.
Biała gumka na nadgarstku. O co chodzi w młodzieżowym trendzie?
Jeszcze kilkanaście lat temu młodzi ludzie nosili bransoletki z muliny, kolorowe silikonowe opaski czy rzemyki symbolizujące przyjaźń. Dzisiaj podobną funkcję mogą pełnić zwykłe gumki do włosów.
Pod koniec listopada 2026 roku o symbolice białej gumki na nadgarstku napisały między innymi portal Trojmiasto.pl oraz RMF FM. Według tych publikacji w mediach społecznościowych funkcjonują różne interpretacje tego niepozornego dodatku.
Niektóre z nich dotyczą życia uczuciowego i relacji pomiędzy młodymi ludźmi.
Chłopak nosi białą gumkę na ręce? Może mieć to związek z jego dziewczyną
Według jednej z internetowych interpretacji gumka do włosów noszona przez chłopaka może należeć do jego dziewczyny. Jest wówczas formą symbolicznego podkreślenia bliskości i przywiązania do drugiej osoby.
Biały kolor bywa kojarzony z początkiem związku, pierwszym zauroczeniem oraz świeżym uczuciem.
Dla młodych ludzi taki przedmiot może mieć wartość sentymentalną, podobnie jak noszenie bransoletki otrzymanej od bliskiej osoby czy pożyczonej bluzy.
Nie każdy nastolatek noszący białą gumkę musi jednak znajdować się w związku.
Ten sam kolor może oznaczać coś zupełnie przeciwnego
Co ciekawe, w internecie funkcjonuje również interpretacja, zgodnie z którą biała gumka na nadgarstku oznacza, że dana osoba jest singlem i pozostaje otwarta na nowe znajomości.
Właśnie dlatego odczytywanie młodzieżowych symboli wyłącznie na podstawie kolorów może prowadzić do nieporozumień.
Nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący katalog znaczeń poszczególnych gumek czy bransoletek. To, co w jednej grupie znajomych będzie oznaczało pozostawanie w związku, w innej może symbolizować coś zupełnie innego.
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Biała gumka może również symbolizować nowy rozdział w życiu
Nie wszystkie interpretacje dotyczą relacji romantycznych.
Biel jest tradycyjnie kojarzona ze spokojem, prostotą i początkiem czegoś nowego. Dla niektórych osób noszenie jasnego dodatku może być osobistym symbolem zmian, podjętych postanowień lub rozpoczęcia nowego etapu.
W takim przypadku gumka nie musi być komunikatem skierowanym do otoczenia. Może mieć znaczenie wyłącznie dla osoby, która ją nosi.
Rodzice nie powinni wyciągać pochopnych wniosków
Popularność mediów społecznościowych sprawiła, że młodzieżowe zwyczaje mogą zmieniać się niezwykle szybko. Nowe interpretacje symboli pojawiają się w krótkich filmach, komentarzach oraz rozmowach pomiędzy rówieśnikami.
Nie oznacza to jednak, że każda biała gumka na nadgarstku kryje tajemnicę. W wielu przypadkach jest to po prostu praktyczny sposób na przechowywanie gumki do włosów, element stylizacji lub zwyczaj podpatrzony u znajomych.
Nie ma również podstaw, aby na podstawie samego koloru gumki wnioskować o problemach psychicznych dziecka czy niebezpiecznych zachowaniach.
Jeżeli rodzic chce dowiedzieć się, czy dany przedmiot ma dla nastolatka szczególne znaczenie, najlepszym rozwiązaniem pozostaje zwyczajna, swobodna rozmowa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.