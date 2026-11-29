Znany jezuita komentuje sprawę Księdza z osiedla. Mocne słowa o decyzji salwatorianów
Nie milkną echa decyzji władz zgromadzenia salwatorianów w sprawie księdza Rafała Główczyńskiego, znanego jako „Ksiądz z osiedla”. Głos zabrał ojciec Grzegorz Kramer, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich jezuitów, aktywny w mediach społecznościowych. Duchowny odniósł się do natychmiastowego wydalenia księdza Rafała z domu zakonnego, przywołując również własne bolesne doświadczenia. Nie ukrywa, że trudno mu zrozumieć postępowanie współbraci popularnego kapłana.
No to Rafał Główczyński na wylocie.
Tak wiem, jak to słowo brzmi, ale ono jest tu adekwatne.
Wiem, co znaczy nakazane milczenie. Wiem, co znaczy wywalenie z dobrze robionej roboty. Wiem też jak, nawet po latach, człowiek nie może się z tego pozbierać. I nie, nie chodzi o funkcje i „stołki”.
Rozumiem, że czasem trzeba zakazać działalności medialnej, bo „inaczej się nie da”, że jeden zakonnik nie może oczekiwać, że wszystko będzie zgodne z jego wolą.
Wiecie czego najbardziej nie rozumiem? Że od początku formacji wielu z nas słyszało, że „zakon to rodzina”, a jego współbracia napisali: „został wydalony z domu zakonnego w trybie natychmiastowym”. Rodzina nie wywala z dnia na dzień jednego ze swoich członków z domu. To jest coś czego totalnie nie rozumiem, choć wiem, że tak się dzieje.
Przykro to.
— Grzegorz Kramer (@KramerGrzegorz) November 28, 2026
Znany jezuita zabrał głos. Przywołał własne doświadczenia
Ojciec Grzegorz Kramer opublikował na platformie X obszerny komentarz dotyczący sytuacji księdza Rafała Główczyńskiego. Już pierwsze zdanie jego wpisu pokazuje, jak emocjonalnie podchodzi do sprawy.
„No to Rafał Główczyński na wylocie” – rozpoczął swój wpis jezuita.
Następnie odniósł się do własnych doświadczeń związanych z ograniczeniami nakładanymi przez przełożonych oraz odsunięciem od wykonywanej pracy.
„Wiem, co znaczy nakazane milczenie. Wiem, co znaczy wywalenie z dobrze robionej roboty. Wiem też jak, nawet po latach, człowiek nie może się z tego pozbierać. I nie, nie chodzi o funkcje i «stołki»” – napisał ojciec Grzegorz Kramer.
„Rodzina nie wywala z dnia na dzień jednego ze swoich członków z domu”
Jezuita zaznaczył, że rozumie konieczność przestrzegania zasad życia zakonnego. Przyznał również, że w niektórych sytuacjach ograniczenie działalności medialnej zakonnika może być uzasadnione, a pojedynczy duchowny nie może oczekiwać, że wszystkie decyzje będą zgodne z jego wolą.
Jednak to nie sam zakaz działalności medialnej wzbudził jego największe wątpliwości. Ojciec Kramer zwrócił uwagę na sposób, w jaki ksiądz Rafał został potraktowany przez swoich współbraci.
„Wiecie czego najbardziej nie rozumiem? Że od początku formacji wielu z nas słyszało, że «zakon to rodzina», a jego współbracia napisali: «został wydalony z domu zakonnego w trybie natychmiastowym»” – podkreślił jezuita.
„Rodzina nie wywala z dnia na dzień jednego ze swoich członków z domu. To jest coś czego totalnie nie rozumiem, choć wiem, że tak się dzieje” – dodał.
Swój wpis zakończył krótkim, wymownym stwierdzeniem: „Przykro to”.
Ksiądz z osiedla zapowiada odwołanie do Rzymu
Przypomnijmy, że w sobotę, 28 listopada, Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów poinformował o nałożeniu suspensy na księdza Rafała Główczyńskiego oraz wydaleniu go z domu zakonnego w trybie natychmiastowym.
Sam duchowny opublikował następnie emocjonalne oświadczenie, w którym poinformował, że otrzymał 24 godziny na opuszczenie domu zakonnego. Według jego relacji nie zaoferowano mu żadnej pomocy.
Ksiądz Rafał zapowiedział odwołanie się do Rzymu. Podkreślił, że nadal kocha Kościół, kapłaństwo oraz swoje zgromadzenie.
Obecnie duchowny nie może odprawiać mszy świętych, spowiadać ani nosić stroju duchownego. Nie został jednak pozbawiony stanu kapłańskiego.
Sprawa wywołuje dyskusję również wśród duchownych
Komentarz ojca Grzegorza Kramera pokazuje, że decyzja salwatorianów budzi emocje nie tylko wśród świeckich sympatyków Księdza z osiedla, ale również w środowisku duchownych.
Jezuita nie zakwestionował samej konieczności przestrzegania zakonnych zasad. Jego krytyka dotyczy przede wszystkim sposobu potraktowania współbrata oraz natychmiastowego wydalenia go z domu zakonnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.