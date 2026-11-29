Znana sieć dyskontów zamyka kolejne sklepy w Polsce. Ma ich ponad 340. Już w grudniu znikną następne placówki
Jeszcze kilka lat temu sieć dynamicznie rozwijała działalność w Polsce, otwierając kolejne sklepy w galeriach i parkach handlowych. Teraz sytuacja się odwraca. Popularny dyskont Dealz rezygnuje z nierentownych lokalizacji, a pracownicy tracą zatrudnienie. Kolejna placówka zakończy działalność już w grudniu 2026 roku. Wszystko dzieje się po zmianie właściciela sieci, którą sprzedano za symboliczną złotówkę.
Dealz zamyka kolejne sklepy w Polsce
Sieć Dealz rozpoczęła proces optymalizacji działalności na polskim rynku. Jedną z placówek przeznaczonych do likwidacji jest sklep w parku handlowym A Centrum przy ulicy Wyszyńskiego w Iławie.
Market zakończy działalność w grudniu. Przedsiębiorstwo potwierdziło tę decyzję, wskazując na brak perspektyw osiągnięcia rentowności przez tę placówkę w najbliższym czasie.
Firma analizuje zarówno wyniki sprzedaży poszczególnych sklepów, jak i koszty związane z wynajmowaniem powierzchni handlowych.
Nie tylko Iława. Kolejne miasta na liście
Według informacji opublikowanych przez WP Finanse oraz media branżowe zmiany dotyczą również innych miejscowości.
Wśród lokalizacji objętych doniesieniami o zamknięciach znalazły się:
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Iława,
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Złotoryja,
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Gorzów Wielkopolski,
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Jarocin,
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Nysa, gdzie sieć opuściła już galerię Dekada.
Nie przedstawiono kompletnej listy wszystkich sklepów przeznaczonych do likwidacji.
Ponad 340 sklepów sprzedanych za symboliczną złotówkę
Problemy sieci Dealz zbiegły się ze zmianami właścicielskimi. W czerwcu 2026 roku Grupa Pepco poinformowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży polskiej działalności Dealz brytyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu Modella Capital.
Cena sprzedaży udziałów wyniosła symboliczną złotówkę. Transakcja obejmowała nie tylko sklepy, lecz również aktywa, należności i pracowników przedsiębiorstwa.
Grupa Pepco zobowiązała się także do udostępnienia spółce finansowania w wysokości do 20 mln funtów, zabezpieczonego aktywami.
Decyzja o sprzedaży była związana ze zmianą strategii Pepco, które zamierza skoncentrować się na rozwijaniu swojej podstawowej marki.
Setki milionów euro przychodów nie wystarczyły
Dealz przez lata konsekwentnie zwiększał swoją obecność na polskim rynku. Skala działalności przedsiębiorstwa była znacząca.
W roku obrotowym zakończonym we wrześniu 2025 roku przychody sieci osiągnęły 339 mln euro. Firma zatrudniała około 1500 osób.
Jednocześnie wyniki sprzedażowe zaczęły się pogarszać. W pierwszym kwartale 2026 roku sprzedaż spadła o 6,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Nowy inwestor stoi zatem przed koniecznością poprawy rentowności przedsiębiorstwa.
Zamykanie słabiej prosperujących placówek może być jednym ze sposobów ograniczenia kosztów stałych, które obciążają wyniki całej sieci.
Pracownicy tracą zatrudnienie. Firma zapowiada odprawy
Likwidacja sklepu w Iławie oznacza również rozwiązanie umów z zatrudnionymi tam osobami.
Dealz deklaruje wypłatę przysługujących pracownikom świadczeń i odpraw. Osoby objęte zwolnieniami mają ponadto otrzymać pierwszeństwo podczas rekrutacji na podobne stanowiska w sieci przez 15 miesięcy od zakończenia zatrudnienia.
Od błyskawicznej ekspansji do zamykania sklepów
Dealz pojawił się w Polsce w lutym 2018 roku. Pierwszy sklep otwarto w Swarzędzu pod Poznaniem.
Model biznesowy sieci opierał się na sprzedaży niedrogich artykułów codziennego użytku, słodyczy, przekąsek, kosmetyków, chemii gospodarczej oraz produktów importowanych.
Sieć szybko zdobyła popularność wśród klientów poszukujących niedrogich produktów oraz artykułów zagranicznych marek.
Obecnie priorytetem przedsiębiorstwa staje się jednak poprawa sytuacji finansowej, a nie zwiększanie liczby punktów sprzedaży.
Czy Dealz całkowicie zniknie z Polski?
Na razie nie ma informacji wskazujących na plan całkowitego wycofania marki z naszego kraju.
Zamykanie wybranych sklepów nie jest równoznaczne z likwidacją całej sieci. Nowy właściciel przejął działalność Dealz z zamiarem jej kontynuowania.
W przypadku Warszawy i województwa mazowieckiego w przywołanych publikacjach nie wskazano konkretnych placówek przeznaczonych obecnie do zamknięcia.
Nie wiadomo jednak, ile sklepów ostatecznie zakończy działalność w ramach prowadzonej restrukturyzacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.