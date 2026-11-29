Masz mieszkanie w bloku? Wystarczy jeden błąd, a administracja może zażądać od Ciebie tysięcy złotych. Własność lokalu nie chroni przed odpowiedzialnością
Właściciele mieszkań często wychodzą z założenia, że regularne opłacanie czynszu i funduszu remontowego zabezpiecza ich przed dodatkowymi wydatkami związanymi z utrzymaniem budynku. Nic bardziej mylnego. W określonych sytuacjach wspólnota mieszkaniowa może wystąpić do konkretnego mieszkańca z żądaniem pokrycia kosztów sprzątania, naprawy uszkodzonej infrastruktury czy usunięcia zagrożenia. Wystarczy nieostrożność podczas przeprowadzki, remontu lub niewłaściwe korzystanie z części wspólnych. Rachunek może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.
Masz mieszkanie własnościowe? Nie oznacza to pełnej swobody
Zakup mieszkania w budynku wielorodzinnym wiąże się nie tylko z uzyskaniem prawa własności do lokalu, lecz także z określonymi obowiązkami wobec pozostałych mieszkańców.
Zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali właściciel jest zobowiązany przestrzegać porządku domowego, korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób nieutrudniający korzystania z niej przez innych oraz współdziałać w ochronie wspólnego dobra.
Dotyczy to między innymi klatek schodowych, korytarzy, wind, instalacji technicznych oraz innych elementów infrastruktury stanowiących część wspólną budynku.
Jeżeli wskutek działania konkretnego mieszkańca dojdzie do powstania szkody, wspólnota nie musi automatycznie pokrywać kosztów jej usunięcia z funduszu remontowego. Może dochodzić odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za zdarzenie.
Zostawiasz te przedmioty przed drzwiami mieszkania? Możesz mieć problemy
Rowery, hulajnogi, wózki dziecięce, szafki na buty, kartony oraz niepotrzebne meble często pojawiają się na klatkach schodowych polskich bloków.
Wielu mieszkańców traktuje przestrzeń przed drzwiami swojego mieszkania jako naturalne przedłużenie lokalu. Tymczasem korytarz może stanowić część drogi ewakuacyjnej, która musi spełniać określone wymagania przeciwpożarowe.
Przepisy zabraniają między innymi składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz umieszczania przedmiotów ograniczających ich szerokość lub wysokość poniżej wymaganych wartości.
Administracja może wezwać mieszkańca do usunięcia przedmiotów. Jeżeli konieczne będzie podjęcie dodatkowych, uzasadnionych działań, może również powstać podstawa do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.
W przypadku naruszenia przepisów przeciwpożarowych sprawą mogą zainteresować się także odpowiednie służby.
Jedna przeprowadzka może zakończyć się rachunkiem na kilka tysięcy złotych
Szczególnie kosztowne bywają uszkodzenia powstające podczas transportowania ciężkich mebli, sprzętu AGD oraz materiałów budowlanych.
Zarysowanie drzwi windy, uszkodzenie lustra, wyłamanie samozamykacza, zniszczenie panelu sterowania lub uszkodzenie drzwi wejściowych może wymagać interwencji specjalistycznego serwisu.
W nowoczesnych budynkach niektóre elementy wyposażenia są wyjątkowo kosztowne. Nawet pozornie niewielkie uszkodzenie może oznaczać konieczność wymiany całego podzespołu.
Podstawą dochodzenia odszkodowania jest między innymi art. 415 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym osoba wyrządzająca drugiemu szkodę ze swojej winy jest zobowiązana do jej naprawienia.
Wspólnota może wykorzystać jako dowody nagrania z monitoringu, dokumentację fotograficzną, zeznania świadków oraz protokoły sporządzone przez administratora.
Jeżeli za uszkodzenie odpowiada profesjonalna firma przeprowadzkowa, roszczenie może zostać skierowane bezpośrednio do wykonawcy. Sam fakt zamówienia przeprowadzki nie oznacza automatycznie odpowiedzialności właściciela mieszkania za każdy błąd pracowników firmy.
Remontujesz mieszkanie? Jeden błąd może dotknąć kilku pięter
Szczególnie poważne konsekwencje może mieć nieprawidłowe prowadzenie prac przy instalacjach wodnych i kanalizacyjnych.
Nieumiejętne zabezpieczenie instalacji, uszkodzenie wspólnego pionu, pozostawienie niezabezpieczonych otworów lub przedostanie się gruzu do kanalizacji może doprowadzić do awarii obejmującej kilka mieszkań.
Wówczas koszty mogą obejmować nie tylko naprawę instalacji, lecz także osuszanie pomieszczeń, usuwanie zanieczyszczeń, odtworzenie uszkodzonych elementów budynku oraz naprawienie szkód wyrządzonych sąsiadom.
Przy poważniejszych zalaniach łączna wartość roszczeń może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Przed rozpoczęciem prac ingerujących w instalacje wspólne należy ustalić z administracją zakres wymaganych zgód i sposób zabezpieczenia robót.
Administracja może zażądać pieniędzy również za sprzątanie
Niektóre remonty pozostawiają po sobie zabrudzone klatki schodowe, zapylone windy, ślady farby na posadzce oraz rozsypane materiały budowlane.
Standardowa opłata za utrzymanie czystości w budynku nie oznacza, że mieszkańcy mogą bez ograniczeń powodować dodatkowe zanieczyszczenia.
Jeżeli konieczne będzie zamówienie dodatkowej usługi sprzątania lub specjalistycznego czyszczenia, wspólnota może dochodzić zwrotu uzasadnionych kosztów od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody.
Podobna sytuacja może dotyczyć pozostawienia odpadów remontowych w niedozwolonym miejscu, jeżeli ich usunięcie wygeneruje dodatkowe wydatki.
Czy wspólnota mieszkaniowa może samodzielnie nakładać kary finansowe?
To jeden z najważniejszych szczegółów, o którym powinni wiedzieć właściciele mieszkań.
Wspólnota mieszkaniowa nie posiada ogólnego ustawowego uprawnienia do nakładania mandatów lub dowolnych kar pieniężnych za naruszenie regulaminu porządku domowego.
Samo przyjęcie uchwały przewidującej przykładowo 500 zł kary za pozostawienie roweru na korytarzu nie przesądza jeszcze o legalności takiego obciążenia.
Czym innym jest jednak dochodzenie odszkodowania za rzeczywiście wyrządzoną szkodę. W takim przypadku wspólnota może mieć podstawę do wystąpienia z roszczeniem, jeżeli wykaże odpowiedzialność konkretnej osoby oraz związek jej działania z poniesionymi kosztami.
Właściciel mieszkania nie powinien więc automatycznie uznawać każdego dodatkowego obciążenia, ale nie może również zakładać, że administracja nie ma żadnych możliwości dochodzenia pieniędzy.
Dostałeś dodatkowy rachunek? Zażądaj tych dokumentów
Jeżeli wspólnota mieszkaniowa obciąży właściciela kosztami naprawy lub sprzątania, warto zwrócić się o przedstawienie dokumentacji.
Szczególnie istotne są:
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podstawa prawna dochodzonego roszczenia,
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protokół opisujący zdarzenie,
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dokumentacja potwierdzająca odpowiedzialność mieszkańca,
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faktury lub kosztorysy naprawy,
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sposób wyliczenia żądanej kwoty.
Wspólnota nie może dowolnie ustalać wysokości odszkodowania. Dochodzona kwota powinna odpowiadać rzeczywiście poniesionej szkodzie i uzasadnionym kosztom jej usunięcia.
Warto również sprawdzić, czy posiadane ubezpieczenie mieszkania obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.
W skrajnym przypadku właściciel może nawet stracić mieszkanie
Ustawa o własności lokali przewiduje również znacznie dalej idące rozwiązanie.
Zgodnie z art. 16 wspólnota mieszkaniowa może w określonych przypadkach wystąpić do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji.
Dotyczy to między innymi właścicieli, którzy rażąco lub uporczywie naruszają obowiązujący porządek domowy albo swoim niewłaściwym zachowaniem czynią korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.
Jest to środek wyjątkowy, wymagający postępowania sądowego. Jednorazowe pozostawienie roweru na korytarzu czy przypadkowe zarysowanie windy nie oznacza automatycznie możliwości odebrania mieszkania.
Przepis pokazuje jednak, że prawo własności lokalu nie daje właścicielowi nieograniczonej swobody działania kosztem pozostałych mieszkańców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.