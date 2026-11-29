Sikorski kwestionuje inicjatywę Nawrockiego. Pyta o przekroczenie uprawnień
Radosław Sikorski skrytykował nowy program edukacyjny prezydenta Karola Nawrockiego. Wicepremier i minister spraw zagranicznych zakwestionował konstytucyjne podstawy organizowania Akademii Prezydenckiej ze środków publicznych. W niedzielę, 29 listopada 2026 roku, szef MSZ opublikował na platformie X wpis, w którym zapytał, czy inicjatywa nie oznacza przekroczenia prezydenckich uprawnień. Program ma być bezpłatny i skierowany do osób w wieku od 18 do 30 lat. Nabór już się rozpoczął, a zgłoszenia można przesyłać do 15 grudnia. Organizatorzy przedstawili również szczegółowy harmonogram i zasady rekrutacji.
Spór pojawił się zaledwie dzień po ogłoszeniu nowej inicjatywy przez prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę, 28 listopada, głowa państwa zaprosiła młodych Polaków do udziału w Akademii Prezydenckiej 2027. Program ma umożliwić zdobywanie wiedzy i rozwijanie kompetencji przydatnych w działalności społecznej, naukowej i publicznej. Dzień później do sprawy odniósł się Radosław Sikorski, który postawił pytanie o podstawy prawne finansowania tego rodzaju przedsięwzięcia przez Kancelarię Prezydenta.
Sikorski krytykuje Nawrockiego. „Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień?”
Radosław Sikorski odniósł się do nowej inicjatywy prezydenta w niedzielę, 29 listopada 2026 roku.
Wicepremier i minister spraw zagranicznych zamieścił na platformie X wpis, w którym zakwestionował konstytucyjne podstawy prowadzenia programu edukacyjnego przez prezydenta.
„Nie widzę w Konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika. Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień?” – napisał Sikorski.
Wypowiedź szefa MSZ została opublikowana dzień po rozpoczęciu naboru do Akademii Prezydenckiej 2027.
Minister zwrócił uwagę na dwa zagadnienia: zakres kompetencji prezydenta oraz finansowanie inicjatywy ze środków publicznych.
Nie odniósł się natomiast w swoim wpisie do szczegółowych zasad rekrutacji ani programu zajęć.
Ważne jest również rozróżnienie między politycznym pytaniem o zgodność inicjatywy z prawem a formalnym stwierdzeniem naruszenia przepisów.
Sikorski postawił pytanie o możliwe przekroczenie uprawnień. Sam wpis nie oznacza jednak, że takie naruszenie zostało prawnie stwierdzone.
Nawrocki ogłosił Akademię Prezydencką. Chce szkolić młodych liderów
Karol Nawrocki zapowiedział uruchomienie nowego programu w sobotę, 28 listopada.
Informacja pojawiła się w nagraniu opublikowanym między innymi w mediach społecznościowych prezydenta.
Według przedstawionych założeń Akademia Prezydencka ma być bezpłatnym programem edukacyjno-rozwojowym dla młodych ludzi zainteresowanych aktywnością społeczną i publiczną.
Prezydent przekonywał, że Polska potrzebuje młodych liderów, którzy będą w przyszłości wpływać na rozwój kraju.
Program ma umożliwiać uczestnikom zdobywanie wiedzy od ekspertów oraz rozwijanie umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.
Kancelaria Prezydenta podkreśla, że Akademia ma mieć przede wszystkim wymiar praktyczny.
W planach przewidziano warsztaty, spotkania z ekspertami, pracę zespołową oraz realizację własnych projektów.
Uczestnicy mają również współpracować z radami działającymi przy prezydencie.
Według organizatorów celem jest rozwijanie kompetencji przyszłych liderów w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, naukowego, kulturalnego i sportowego.
Program nie jest więc przedstawiany jako tradycyjna szkoła lub uczelnia, lecz jako przedsięwzięcie szkoleniowe służące rozwijaniu kompetencji i nawiązywaniu kontaktów.
Akademia Prezydencka 2027. Kto może się zgłosić?
Z informacji opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta wynika, że program jest skierowany do osób w wieku od 18 do 30 lat.
Kandydaci powinni być aktywnie zaangażowani w życie społeczne, naukowe, kulturalne lub sportowe albo deklarować gotowość do podjęcia takiej działalności.
Nie oznacza to, że zgłaszać mogą się wyłącznie osoby posiadające już duże doświadczenie w organizacjach społecznych czy instytucjach publicznych.
Organizatorzy wskazują, że Akademia jest przeznaczona również dla osób, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność społeczną.
Szczegółowe warunki określa regulamin programu.
Wskazuje on, że kandydat powinien posiadać obywatelstwo polskie albo polskie pochodzenie rozumiane jako posiadanie rodzica z polskim obywatelstwem.
Wiek uczestnika jest sprawdzany na etapie oceny zgłoszenia przez komisję rekrutacyjną.
Zainteresowani muszą również dostarczyć wymagane dokumenty w terminie.
Nie wystarczy więc samo wyrażenie zainteresowania programem w mediach społecznościowych.
Konieczne jest przejście formalnej rekrutacji.
Do Akademii Prezydenckiej zakwalifikuje się maksymalnie 40 osób
Choć program jest skierowany do młodych ludzi z całej Polski, liczba miejsc jest ograniczona.
Zgodnie z regulaminem w podstawowym procesie rekrutacji może zostać wyłonionych maksymalnie 40 uczestników.
Dodatkowo organizator przewidział listę rezerwową obejmującą maksymalnie 20 osób.
Kandydaci będą oceniani przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Kancelarię Prezydenta.
W jej skład mają wejść przedstawiciele Rady Młodzieży przy Prezydencie RP oraz pracownicy Kancelarii.
Regulamin określa również kryteria punktowe.
Za dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie w projekty naukowe, artystyczne, społeczne oraz obywatelskie można otrzymać do 20 punktów.
Kolejne 20 punktów przewidziano za przedstawienie wizji działań po zakończeniu Akademii.
Motywacja do podnoszenia kwalifikacji może zostać oceniona na maksymalnie 10 punktów.
Łącznie kandydat może uzyskać do 50 punktów.
Ostateczny wybór uczestników ma nastąpić po analizie dokumentów i rozmowach kwalifikacyjnych.
Regulamin przewiduje ponadto możliwość indywidualnego zapraszania osób wyróżniających się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub społecznymi.
Zgłoszenia tylko do 15 grudnia. Kancelaria podała harmonogram
Rekrutacja do Akademii Prezydenckiej rozpoczęła się 28 listopada 2026 roku.
Zainteresowani mogą przesyłać dokumenty do 15 grudnia.
Kancelaria Prezydenta opublikowała szczegółowy harmonogram kolejnych etapów.
Od 16 do 31 grudnia organizatorzy będą sprawdzać formularze i przekazywać zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne.
Rozmowy z kandydatami zaplanowano od 1 do 22 stycznia 2027 roku.
Lista osób zakwalifikowanych do programu ma zostać ogłoszona najpóźniej 1 lutego.
Właściwe zajęcia przewidziano od 2 lutego do 30 września 2027 roku.
W tym czasie ma odbyć się sześć zjazdów Akademii oraz wydarzenie finałowe.
Regulamin dopuszcza zarówno zajęcia stacjonarne, jak i spotkania prowadzone przez internet.
Organizator zastrzegł sobie możliwość zmiany terminów i sposobu prowadzenia zajęć.
Oznacza to, że osoby zainteresowane udziałem powinny śledzić oficjalne komunikaty Kancelarii.
Akademia jest bezpłatna. Kto poniesie koszty programu?
To właśnie finansowanie inicjatywy stało się jednym z najważniejszych punktów krytyki Radosława Sikorskiego.
Kancelaria Prezydenta informuje, że udział w Akademii będzie bezpłatny.
Nie oznacza to jednak, że jej organizacja nie będzie generować żadnych wydatków.
Z regulaminu wynika, że podczas zjazdów stacjonarnych organizator ponosi koszty wyżywienia, spotkań, szkoleń oraz materiałów szkoleniowych.
Organizatorem jest Kancelaria Prezydenta RP, czyli instytucja finansowana ze środków publicznych.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że uczestnicy otrzymają zwrot wszystkich własnych wydatków.
Regulamin wyraźnie wskazuje, że nie przysługuje im roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w programie.
Dotyczy to potencjalnych wydatków indywidualnych, które mogą pojawić się przy udziale w zajęciach.
W oficjalnym komunikacie zapowiadającym nabór nie przedstawiono całkowitego budżetu Akademii ani szczegółowego zestawienia planowanych kosztów.
Nie podano również, ile pieniędzy ma zostać przeznaczonych na jednego uczestnika.
Bez takich danych nie można określić ostatecznej wartości całego przedsięwzięcia.
Jednocześnie sam fakt finansowania programu przez instytucję publiczną nie rozstrzyga jeszcze, czy konkretne wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Ocena prawna wymagałaby przeanalizowania podstaw działania Kancelarii, jej budżetu oraz sposobu realizacji programu.
Czy prezydent może organizować program edukacyjny? Co mówi Konstytucja?
Wątpliwości wyrażone przez Radosława Sikorskiego dotyczą zakresu kompetencji prezydenta.
Konstytucja określa prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej oraz gwaranta ciągłości władzy państwowej.
Zgodnie z artykułem 126 ustęp 3 prezydent wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji oraz ustawach.
Oznacza to, że działalność głowy państwa musi mieścić się w obowiązujących ramach prawnych.
W artykule 143 Konstytucji wskazano natomiast, że organem pomocniczym prezydenta jest Kancelaria Prezydenta RP.
Jej zadaniem jest zapewnianie obsługi związanej z wykonywaniem kompetencji głowy państwa.
Spór dotyczy zatem tego, czy organizacja programu edukacyjno-rozwojowego dla młodych liderów mieści się w dopuszczalnej działalności Kancelarii Prezydenta.
Sikorski zakwestionował istnienie takiej podstawy w Konstytucji.
Jednak brak szczegółowego zapisu o organizowaniu akademii lub szkoleń w samej ustawie zasadniczej nie przesądza automatycznie o nielegalności konkretnego przedsięwzięcia.
Znaczenie mogą mieć również ustawy, statut Kancelarii oraz przepisy dotyczące dysponowania środkami publicznymi.
Dlatego pytanie postawione przez szefa MSZ nie jest równoznaczne z prawomocnym rozstrzygnięciem, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia.
W przytoczonym przez Dziennik.pl materiale nie wskazano również, aby w związku z Akademią zapadło formalne rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie prawa.
Polityczna krytyka dzień po ogłoszeniu programu
Wypowiedź Radosława Sikorskiego pojawiła się bardzo szybko po rozpoczęciu naboru.
Prezydent zaprezentował Akademię w sobotę, 28 listopada.
Już w niedzielę minister spraw zagranicznych publicznie zakwestionował konstytucyjne podstawy tej inicjatywy.
W centrum sporu znalazła się nie tyle treść planowanych zajęć, ile kwestia zakresu działalności Kancelarii Prezydenta i finansowania przedsięwzięcia.
Kancelaria przedstawia Akademię jako program rozwijania kompetencji młodych ludzi.
W oficjalnym komunikacie podkreśla możliwość współpracy z ekspertami, zdobywania doświadczenia oraz realizowania projektów.
Sikorski zwraca natomiast uwagę na to, czy instytucja prezydenta ma podstawy do prowadzenia tego rodzaju działalności ze środków publicznych.
Są to dwa różne aspekty tej samej inicjatywy.
Pierwszy dotyczy jej deklarowanych celów edukacyjnych i społecznych.
Drugi odnosi się do zgodności organizacji programu z zasadami działania organów państwa.
Ewentualne rozstrzygnięcie takich wątpliwości wymagałoby szczegółowej analizy prawnej i finansowej, a nie wyłącznie wymiany opinii w mediach społecznościowych.
Akademia Prezydencka w Warszawie. Czy mogą zgłaszać się osoby spoza stolicy?
Organizatorem programu jest Kancelaria Prezydenta RP z siedzibą w Warszawie.
Przy realizacji przedsięwzięcia ma współpracować Rada Młodzieży przy Prezydencie RP.
Nie oznacza to jednak, że Akademia jest skierowana wyłącznie do mieszkańców Warszawy lub województwa mazowieckiego.
W opublikowanych warunkach naboru nie wskazano wymogu zamieszkiwania w stolicy.
Program ma charakter ogólnopolski.
Zgłaszać mogą się więc osoby spełniające kryteria rekrutacyjne niezależnie od miejsca zamieszkania.
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza istotne znaczenie może mieć sposób organizowania zjazdów stacjonarnych.
Kancelaria wskazuje, że część zajęć może odbywać się w takiej formule, ale szczegółowe lokalizacje i terminy mają być przekazywane uczestnikom zgodnie z harmonogramem organizatora.
Nie należy więc zakładać, że wszystkie spotkania automatycznie odbędą się w Warszawie.
Osoby spoza stolicy powinny dodatkowo zwrócić uwagę na zasady pokrywania indywidualnych kosztów uczestnictwa.
Regulamin nie gwarantuje zwrotu wszystkich wydatków związanych z udziałem w Akademii.
Jak zgłosić się do Akademii Prezydenckiej 2027? Potrzebne są dokumenty
Osoby zainteresowane udziałem powinny zapoznać się z oficjalnym regulaminem i formularzem zgłoszeniowym udostępnionym na stronie Kancelarii Prezydenta.
Zgodnie z regulaminem kandydat musi wypełnić formularz internetowy i dołączyć wymagane dokumenty.
Podstawowym załącznikiem jest życiorys, czyli CV.
Potrzebna jest również zgoda na udział w programie wraz z akceptacją regulaminu oraz odpowiednie oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Kandydat może dodatkowo przedstawić rekomendacje od organizacji, instytucji publicznej lub osoby publicznej potwierdzające jego dotychczasową działalność.
Rekomendacje są jednak fakultatywne.
Dokumenty należy przekazać w wymaganej formie.
Regulamin dopuszcza czytelne skany podpisanych dokumentów albo dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Osoby, które prześlą niekompletne zgłoszenie lub nie dotrzymają terminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału.
Ostateczna decyzja o przyjęciu zależy od wyniku rekrutacji.
Akademia Prezydencka 2027. Co wiadomo po krytyce Sikorskiego?
Na 29 listopada 2026 roku potwierdzone są podstawowe zasady funkcjonowania Akademii Prezydenckiej.
Program organizuje Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Radą Młodzieży przy Prezydencie.
Uczestnicy mają mieć od 18 do 30 lat, a udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2026 roku.
W podstawowej rekrutacji przewidziano maksymalnie 40 miejsc, a zajęcia mają obejmować sześć zjazdów i wydarzenie końcowe do 30 września 2027 roku.
Potwierdzona jest również publiczna krytyka Radosława Sikorskiego.
Wicepremier zakwestionował podstawy konstytucyjne prowadzenia działalności edukacyjnej przez prezydenta ze środków publicznych i zapytał o możliwe przekroczenie uprawnień.
Na tym etapie nie oznacza to jednak potwierdzenia, że program narusza prawo.
Wątpliwości przedstawione przez szefa MSZ wymagają oddzielenia od faktów dotyczących samej rekrutacji i organizacji Akademii.
Dla osób zainteresowanych uczestnictwem najważniejszy pozostaje termin 15 grudnia oraz konieczność złożenia kompletnego formularza.
Dla oceny publicznego sporu kluczowe będą natomiast informacje o podstawach prawnych, szczegółowym finansowaniu i ewentualnym stanowisku Kancelarii Prezydenta odnoszącym się bezpośrednio do pytań Radosława Sikorskiego
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.