Nawet 600 zł dopłaty do prądu. Termin mija 30 listopada
Tylko do poniedziałku, 30 listopada 2026 roku, można składać wnioski o dodatek do energii elektrycznej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jak informuje Infor.pl, osoby spełniające warunki programu mogą otrzymać od 300 do 600 zł, a do uzyskania pieniędzy nie trzeba przedstawiać rachunków za prąd. Co więcej, umowa z dostawcą energii może być zawarta na innego domownika. Wsparcie nie przysługuje jednak wszystkim gospodarstwom domowym. Jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które korzystają w domu z koncentratora tlenu lub respiratora. Sprawdzamy, kto może otrzymać pieniądze, jakie dokumenty przygotować i jak złożyć wniosek przed zakończeniem naboru.
Osoby korzystające z urządzeń medycznych wymagających stałego zasilania elektrycznego ponoszą dodatkowe wydatki związane z ich użytkowaniem. Dotyczy to między innymi pacjentów korzystających z domowego leczenia tlenem i wentylacji mechanicznej. Część tych kosztów można odzyskać dzięki programowi „Aktywny samorząd”. PFRON przypomina, że tegoroczny nabór kończy się 30 listopada. Wniosek można złożyć przez internet, bez wychodzenia z domu. Warto jednak wcześniej sprawdzić warunki, ponieważ samo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie wystarcza do otrzymania pieniędzy.
30 listopada 2026 roku mija termin. Kto nie złoży wniosku, może stracić możliwość otrzymania dopłaty
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi w 2026 roku nabór wniosków o dodatek do energii elektrycznej w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Świadczenie jest przyznawane w module I, Obszarze E.
Nabór rozpoczął się 16 lutego 2026 roku, a jego zakończenie zaplanowano na poniedziałek, 30 listopada.
Oznacza to, że niedziela 29 listopada jest przedostatnim dniem na dopełnienie formalności w tegorocznym terminie.
PFRON zachęca do korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia, czyli platformy internetowej umożliwiającej przesłanie dokumentów bez osobistej wizyty w urzędzie.
To szczególnie istotne w przypadku osób, które z powodów zdrowotnych mają trudności z przemieszczaniem się.
Przekroczenie terminu może oznaczać, że wniosek nie zostanie przyjęty w standardowym trybie naboru.
Przepisy programu przewidują możliwość ubiegania się o przywrócenie terminu w określonych sytuacjach. Nie jest to jednak automatyczne przedłużenie naboru dla wszystkich zainteresowanych.
Dlatego najbezpieczniej jest przesłać prawidłowo wypełniony wniosek do 30 listopada.
Nawet 600 zł za prąd. Ile dokładnie wypłaca PFRON?
Wysokość dodatku zależy od liczby miesięcy objętych refundacją.
W 2026 roku obowiązuje stawka 100 zł za każdy kwalifikujący się miesiąc.
Jeden wniosek może dotyczyć co najmniej trzech i maksymalnie sześciu miesięcy.
W praktyce oznacza to następujące kwoty:
|Liczba miesięcy
|Kwota dodatku
|3 miesiące
|300 zł
|4 miesiące
|400 zł
|5 miesięcy
|500 zł
|6 miesięcy
|600 zł
Maksymalna kwota wynosi więc 600 zł w jednym wniosku.
Nie jest to jednorazowy bonus wypłacany automatycznie każdej osobie z niepełnosprawnością.
Aby otrzymać pełną kwotę, trzeba spełniać warunki programu przez odpowiedni okres i prawidłowo wskazać kwalifikujące się miesiące.
Jeżeli pomoc obejmuje tylko trzy miesiące, wyniesie 300 zł.
PFRON podkreśla przy tym, że dodatek ma charakter refundacji kosztów energii elektrycznej.
Oznacza to, że dotyczy wydatków już poniesionych, a nie rachunków, które dopiero pojawią się w przyszłości.
Nie trzeba przedstawiać rachunków za prąd. To ważne ułatwienie
Jednym z najważniejszych udogodnień jest brak obowiązku dołączania rachunków za energię elektryczną.
Osoby ubiegające się o dodatek nie muszą zbierać faktur ani potwierdzeń przelewów za każdy miesiąc objęty wnioskiem.
Jak wyjaśnia rządowy portal Gov.pl, podstawą przyznania wsparcia jest między innymi udokumentowanie korzystania z koncentratora tlenu lub respiratora.
Wynika to z charakteru urządzeń, których użytkowanie wymaga poboru energii elektrycznej.
PFRON uznaje, że korzystanie z takiego sprzętu wiąże się z rzeczywistymi kosztami energii.
Nie oznacza to jednak, że pieniądze są wypłacane bez sprawdzania uprawnień.
Konieczne jest przedstawienie wymaganego orzeczenia oraz odpowiedniego zaświadczenia dotyczącego leczenia.
Wnioskodawca musi również złożyć oświadczenia potwierdzające prawdziwość podanych informacji.
Realizator programu ma prawo weryfikować dokumentację i sprawdzać, czy sprzęt jest faktycznie użytkowany.
Brak faktur za prąd nie oznacza więc braku kontroli.
Rachunek na żonę, męża albo rodzica? Nadal można dostać dodatek
Kolejne ułatwienie dotyczy osób, które nie mają umowy na dostawę energii elektrycznej zawartej na własne nazwisko.
W wielu gospodarstwach domowych formalnym odbiorcą prądu jest tylko jeden z domowników.
Przykładowo umowa może być zawarta na żonę, a z koncentratora tlenu korzysta mąż.
W innym przypadku rachunki mogą być wystawiane na dorosłe dziecko, które mieszka razem z rodzicem wymagającym leczenia.
Takie sytuacje nie pozbawiają automatycznie prawa do dopłaty.
PFRON wyjaśnia, że osoba ubiegająca się o wsparcie nie musi być bezpośrednim płatnikiem rachunku za energię elektryczną.
Znaczenie ma funkcjonowanie we wspólnym gospodarstwie domowym oraz spełnienie warunków dotyczących urządzenia medycznego i niepełnosprawności.
Nie trzeba więc przepisywać umowy z dostawcą energii na osobę korzystającą z respiratora lub koncentratora tlenu tylko po to, aby ubiegać się o dodatek.
To szczególnie ważne dla rodzin, w których formalności związane z mieszkaniem i opłatami prowadzi opiekun albo inny członek gospodarstwa domowego.
Kto może otrzymać dodatek do prądu z PFRON w 2026 roku?
Program nie jest powszechnym dodatkiem energetycznym.
Nie przysługuje każdemu emerytowi, osobie z niskimi dochodami ani wszystkim osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
Jest skierowany do określonej grupy pacjentów, którzy w warunkach domowych korzystają z urządzeń wspomagających oddychanie.
Podstawowym wymogiem jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci przed ukończeniem 16 lat – orzeczenia o niepełnosprawności.
Drugim niezbędnym warunkiem jest korzystanie w domu z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach odpowiedniej opieki medycznej.
Program obejmuje osoby pozostające między innymi pod opieką paliatywną, hospicyjną albo długoterminową opieką pielęgniarską.
Dotyczy również pacjentów objętych domową wentylacją mechaniczną, domowym leczeniem tlenem oraz osób, którym stosowanie urządzenia zalecił lekarz specjalista.
Nie jest wymagane, aby urządzenie zostało kupione z pieniędzy publicznych.
Z programu mogą korzystać także osoby, które zakupiły sprzęt z własnych środków lub go wypożyczyły.
Kluczowe znaczenie ma potwierdzenie, że pacjent faktycznie korzysta z odpowiedniego urządzenia w okresie wskazanym we wniosku.
Samo orzeczenie nie wystarczy. Trzeba potwierdzić leczenie w domu
Jednym z najczęstszych błędnych założeń może być przekonanie, że dodatek otrzyma każda osoba z niepełnosprawnością, która płaci wysokie rachunki za energię elektryczną.
Tak jednak nie jest.
W ramach Obszaru E wsparcie dotyczy kosztów związanych z korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora.
Przykładowo osoba mająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale niekorzystająca z żadnego z tych urządzeń, nie spełnia podstawowego warunku programu.
Podobnie samo posiadanie koncentratora tlenu w mieszkaniu nie przesądza o przyznaniu pieniędzy.
Konieczne jest potwierdzenie, że urządzenie jest wykorzystywane w ramach leczenia spełniającego wymagania PFRON.
Zaświadczenie może zostać podpisane przez uprawnioną osobę, między innymi lekarza lub właściwego przedstawiciela zespołu medycznego sprawującego opiekę nad pacjentem.
Przed wysłaniem dokumentów warto sprawdzić, czy zaświadczenie zawiera wymagane dane, podpis i odpowiednie potwierdzenie.
Niekompletna dokumentacja może wydłużyć rozpatrywanie wniosku.
Zwrot za prąd obejmuje maksymalnie sześć miesięcy. Obowiązuje limit 180 dni
Istotną zasadą programu jest ograniczenie okresu, za który można uzyskać refundację.
PFRON wskazuje, że kwalifikowalność poniesionych kosztów obejmuje 180 dni przed złożeniem wniosku.
Jednocześnie w formularzu można uwzględnić tylko miesiące, które już minęły.
To oznacza, że osoba składająca dokumenty w listopadzie 2026 roku nie może otrzymać dodatku za grudzień.
Nie może również wskazać niezakończonego listopada jako miesiąca objętego refundacją.
Trzeba więc sprawdzić odpowiednio wcześniejsze miesiące, nie przekraczając zasad dotyczących okresu kwalifikowalności.
Przy ustalaniu kwoty ważne jest również to, kiedy pacjent rozpoczął korzystanie z urządzenia i od kiedy posiadał wymagane orzeczenie.
Nie każdy może automatycznie wskazać sześć miesięcy.
Jeżeli uprawnienia powstały później, okres objęty pomocą może być krótszy.
Wątpliwości dotyczące konkretnych miesięcy warto wyjaśnić z jednostką realizującą program przed wysłaniem formularza.
Ma to szczególne znaczenie w ostatnim dniu naboru, gdy czasu na poprawienie ewentualnych błędów jest niewiele.
Leczenie rozpoczęło się pod koniec miesiąca? Nie zawsze oznacza to mniejszy dodatek
PFRON przewiduje jeszcze jedno korzystne rozwiązanie.
Dodatek może być przyznany w pełnej miesięcznej wysokości, nawet jeżeli korzystanie z urządzenia rozpoczęło się dopiero pod koniec danego miesiąca.
Oznacza to, że w odpowiednich okolicznościach nie trzeba proporcjonalnie pomniejszać kwoty 100 zł tylko dlatego, że leczenie nie trwało od pierwszego dnia miesiąca.
Ważne jest jednak, aby miesiąc spełniał warunki kwalifikowalności.
Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą jeden wniosek powinien obejmować co najmniej trzy miesiące.
Dlatego osoba, która dopiero niedawno rozpoczęła leczenie, może nie mieć jeszcze wystarczającego okresu uprawniającego do uzyskania refundacji.
Nie należy więc utożsamiać pełnej miesięcznej stawki z automatycznym prawem do otrzymania dodatku za dowolnie krótki okres.
Jakie dokumenty trzeba przygotować do wniosku o 600 zł?
Procedura została uproszczona, ale nie oznacza to całkowitej rezygnacji z dokumentów.
Podstawą jest orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
Drugim ważnym dokumentem jest zaświadczenie o korzystaniu z koncentratora tlenu, respiratora albo obu urządzeń.
Wnioskodawca powinien przygotować również dane osobowe oraz numer rachunku bankowego, na który mają trafić pieniądze.
W zależności od sytuacji konieczne może być dostarczenie dodatkowych dokumentów.
Dotyczy to między innymi rodziców występujących w imieniu dziecka, opiekunów prawnych oraz pełnomocników.
Pełnomocnictwo może mieć zwykłą formę pisemną. Nie w każdej sytuacji trzeba sporządzać je u notariusza.
Warto pamiętać, że osoba mająca zaległe zobowiązania wobec PFRON lub właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie może nie otrzymać wsparcia.
Samo wysłanie formularza nie jest też równoznaczne z pozytywną decyzją.
Dopiero po weryfikacji dokumentów i spełnieniu warunków realizator może przyznać dodatek.
Jak złożyć wniosek przez internet? Instrukcja krok po kroku
Najwygodniejszą metodą jest skorzystanie z Systemu Obsługi Wsparcia PFRON.
Proces można przeprowadzić z domu, korzystając z komputera lub innego urządzenia umożliwiającego obsługę formularza.
W pierwszej kolejności należy wejść do systemu SOW i zalogować się na swoje konto.
Następnie trzeba wybrać program „Aktywny samorząd”, moduł I, Obszar E.
Po otwarciu formularza należy wpisać dane wnioskodawcy, prawidłowy numer PESEL, okres objęty refundacją oraz rachunek bankowy.
Kolejnym etapem jest dołączenie wymaganych dokumentów i zaakceptowanie oświadczeń dotyczących prawdziwości danych oraz korzystania z urządzenia medycznego.
Wniosek można podpisać między innymi profilem zaufanym lub odpowiednim podpisem elektronicznym.
Po wysłaniu dokumentów warto sprawdzić, czy w systemie pojawiło się potwierdzenie ich złożenia.
Samo zapisanie formularza roboczego nie oznacza jeszcze skutecznego przekazania wniosku do rozpatrzenia.
PFRON udostępnia również pomoc techniczną dla osób mających trudności z obsługą systemu.
Infolinia SOW działa pod numerem 800 889 777 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
Czy wniosek może złożyć członek rodziny?
Nie każda osoba korzystająca z domowego respiratora lub koncentratora tlenu jest w stanie samodzielnie wypełnić dokumenty.
Z tego powodu program przewiduje możliwość działania przez osoby uprawnione do reprezentowania pacjenta.
W przypadku dziecka wniosek może złożyć rodzic lub opiekun prawny.
Jeśli osoba pełnoletnia nie ma zdolności do czynności prawnych, może być reprezentowana przez ustanowionego opiekuna prawnego.
Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa innej osobie.
W praktyce oznacza to, że bliski może pomóc w przeprowadzeniu formalności, jeżeli dysponuje odpowiednim umocowaniem.
Samo pokrewieństwo nie zawsze wystarcza do podpisania i wysłania wniosku w cudzym imieniu.
Dlatego przed rozpoczęciem procedury warto sprawdzić, czy potrzebne będzie pełnomocnictwo albo dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie mieszkańcy mogą ubiegać się o dodatek?
Program „Aktywny samorząd” jest realizowany w całej Polsce, również na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.
Mieszkańcy stolicy mogą uzyskać pomoc w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie – Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych.
Jednostka ta realizuje program dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na stałe w Warszawie.
Wnioski można składać elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia.
Osoby wykluczone cyfrowo mogą uzyskać pomoc przy składaniu dokumentów w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych.
Punkt znajduje się przy ulicy Andersa 5 w Warszawie.
W przypadku Obszaru E lokalne zasady przewidują wsparcie w szczególności dla osób, które nie są w stanie samodzielnie skorzystać z elektronicznego systemu.
Mieszkańcy pozostałych miejscowości Mazowsza powinni kontaktować się z właściwym realizatorem programu w swoim powiecie.
Najczęściej jest nim powiatowe centrum pomocy rodzinie albo odpowiednia miejska jednostka pomocy społecznej.
Nie trzeba natomiast udawać się bezpośrednio do siedziby PFRON, aby przekazać standardowy wniosek elektroniczny.
Dla mieszkańców Warszawy i okolic zasady dotyczące stawki, uprawnionych osób oraz terminu 30 listopada są takie same jak w pozostałych częściach kraju.
Kiedy PFRON wypłaci pieniądze? Nie trzeba podpisywać dodatkowej umowy
Po złożeniu wniosku dokumentacja jest sprawdzana przez jednostkę realizującą program.
Weryfikacja obejmuje między innymi uprawnienia wnioskodawcy, wymagane zaświadczenia i okres wskazany do refundacji.
Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, dodatek trafia na rachunek bankowy wskazany w formularzu.
PFRON wyjaśnia, że w Obszarze E nie trzeba zawierać osobnej umowy o dofinansowanie.
To kolejne uproszczenie w porównaniu z niektórymi innymi formami wsparcia.
Nie oznacza to jednak, że pieniądze zostaną wypłacone natychmiast po przesłaniu dokumentów.
Czas oczekiwania zależy między innymi od przebiegu weryfikacji i realizacji programu przez właściwą jednostkę.
Osoba składająca wniosek powinna monitorować informacje przekazywane w systemie SOW.
W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów trzeba reagować na wiadomości od realizatora.
Ostatni dzień na wniosek o dopłatę do prądu. Co trzeba zrobić przed 30 listopada?
Osoby, które chcą skorzystać z tegorocznego naboru, powinny w pierwszej kolejności sprawdzić, czy spełniają podstawowe warunki programu.
Najważniejsze jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia oraz korzystanie w domu z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach wymaganej opieki medycznej.
Następnie trzeba przygotować zaświadczenie potwierdzające użytkowanie sprzętu i ustalić, za jakie miesiące możliwe jest uzyskanie refundacji.
Nie ma potrzeby dołączania rachunków za energię elektryczną.
Nie trzeba również być osobą, na którą została zawarta umowa z dostawcą prądu.
Do 600 zł może otrzymać osoba, która spełnia wszystkie warunki programu i ma odpowiedni okres kwalifikujący się do refundacji.
Najważniejsza jest jednak data. Nabór wniosków kończy się w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku.
Warto więc sprawdzić dokumenty i wysłać formularz w SOW bez odkładania formalności na ostatnie godziny.
Dla osób korzystających z urządzeń medycznych wymagających energii elektrycznej to możliwość odzyskania części wydatków poniesionych w ostatnich miesiącach.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.