Ceny paliw na początku grudnia 2026. Dobre wiadomości dla kierowców
Początek grudnia 2026 roku zapowiada się korzystnie dla kierowców. Jak informuje serwis e-petrol.pl, benzyna 95 ma kosztować od 5,70 do 5,82 zł za litr, a olej napędowy od 6,99 do 7,15 zł. Oznacza to, że popularna benzyna powinna pozostać poniżej 6 zł, a na części stacji diesel może kosztować mniej niż 7 zł. W ostatnim tygodniu listopada ceny obu paliw wyraźnie spadły. Eksperci zwracają jednak uwagę na ponowny wzrost notowań ropy, który może ograniczyć dalsze obniżki. Sprawdzamy prognozy na okres od 30 listopada do 6 grudnia oraz aktualne maksymalne ceny paliw.
Koniec listopada przyniósł kierowcom zauważalne oszczędności. Najbardziej potaniał olej napędowy, którego średnia cena spadła aż o 32 grosze w ciągu tygodnia. Benzyna 95 już drugi tydzień kosztowała średnio mniej niż 6 zł za litr, a ceny autogazu przestały rosnąć. Według analityków e-petrol.pl korzystna sytuacja powinna utrzymać się również na początku grudnia, choć światowy rynek ropy pozostaje niestabilny.
Ceny paliw od 30 listopada do 6 grudnia. Są nowe prognozy
Eksperci przedstawili przewidywane ceny detaliczne paliw na przełomie listopada i grudnia 2026 roku.
Prognoza obejmuje tydzień od 30 listopada do 6 grudnia.
|Rodzaj paliwa
|Prognozowana cena za litr
|Benzyna 95 E10
|5,70–5,82 zł
|Olej napędowy
|6,99–7,15 zł
|Autogaz LPG
|3,87–3,97 zł
Największą uwagę zwraca możliwość spadku ceny oleju napędowego poniżej 7 zł za litr.
Według analityków na niektórych stacjach takie ceny pojawiały się już pod koniec listopada. Nie oznacza to jednak, że od 1 grudnia wszyscy kierowcy będą mogli tankować diesel poniżej tej granicy.
Prognozowany przedział sięga bowiem 7,15 zł za litr.
Znacznie bardziej stabilnie wygląda sytuacja w przypadku benzyny 95, która według przewidywań powinna pozostać wyraźnie poniżej poziomu 6 zł.
Warto pamiętać, że prognozy e-petrol.pl mają charakter ogólnopolski. Ceny na poszczególnych stacjach mogą się różnić.
Benzyna i diesel wyraźnie potaniały. Kierowcy płacą coraz mniej
Ostatni tydzień listopada przyniósł znaczące obniżki cen paliw.
Według danych średnia ogólnopolska cena benzyny 95 wynosiła 25 listopada 5,84 zł za litr.
Było to o 15 groszy mniej niż tydzień wcześniej, kiedy kierowcy płacili przeciętnie 5,99 zł.
Jeszcze na początku listopada popularna benzyna kosztowała średnio 6,04 zł za litr.
Oznacza to, że w ciągu kilku tygodni jej cena spadła o 20 groszy.
Jeszcze większe obniżki objęły olej napędowy.
Średnia cena diesla zmniejszyła się w ciągu tygodnia z 7,54 zł do 7,22 zł za litr.
To spadek aż o 32 grosze.
Dla porównania 10 listopada średnia cena oleju napędowego wynosiła 7,72 zł za litr.
W ciągu dwóch tygodni potaniał więc o 50 groszy.
Zmiany te są szczególnie istotne dla kierowców samochodów z silnikami Diesla, którzy pokonują duże odległości.
Przy tankowaniu 50 litrów paliwa spadek ceny o 32 grosze oznacza oszczędność 16 zł na jednym tankowaniu.
Autogaz przestał drożeć. LPG może być tańsze w grudniu
Po okresie podwyżek ustabilizowały się również ceny autogazu.
Średnia cena LPG wynosiła 25 listopada 3,96 zł za litr.
Była identyczna jak tydzień wcześniej.
To dobra wiadomość dla kierowców, którzy obserwowali zbliżanie się cen autogazu do granicy 4 zł za litr.
Na początek grudnia analitycy przewidują przedział od 3,87 do 3,97 zł.
Oznacza to możliwość niewielkiej obniżki na części stacji.
Warto jednak pamiętać, że LPG nie jest objęte rządowym mechanizmem maksymalnych cen paliw w ramach pakietu CPN.
Cena autogazu zależy więc od sytuacji rynkowej i decyzji sprzedawców.
Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw. Tyle można zapłacić do 30 listopada
Oprócz prognoz analityków kierowcy powinni zwracać uwagę na oficjalne komunikaty Ministerstwa Energii.
W ramach programu „Ceny Paliwa Niżej”, określanego skrótem CPN, obowiązują maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego.
Zgodnie z komunikatem resortu z 27 listopada limity obowiązujące od soboty 28 listopada do poniedziałku 30 listopada 2026 roku wynoszą:
- Benzyna 95 – maksymalnie 5,77 zł za litr.
- Benzyna 98 – maksymalnie 6,43 zł za litr.
- Olej napędowy – maksymalnie 7,15 zł za litr.
Oznacza to, że stacje paliw mogą sprzedawać benzynę i olej napędowy taniej, ale nie mogą przekraczać obowiązujących limitów.
Przykładowo benzyna 95 może kosztować 5,69 zł za litr, mimo że maksymalna dopuszczalna cena wynosi 5,77 zł.
Regulacje mają chronić kierowców przed nadmiernym wzrostem cen paliw.
W ramach pakietu CPN zastosowano również obniżone obciążenia podatkowe, w tym zmniejszoną stawkę VAT z 23 do 8 proc.
Według obecnych założeń program ma obowiązywać do końca 2026 roku.
Ważne jest jednak rozróżnienie oficjalnych limitów i prognoz rynkowych.
Maksymalne ceny podane przez Ministerstwo Energii na 28–30 listopada nie oznaczają automatycznie, że identyczne stawki będą obowiązywały przez cały pierwszy tydzień grudnia.
Nowe limity będą wynikały z kolejnych komunikatów resortu.
Rafinerie obniżyły ceny paliw. Tak tanio nie było od miesięcy
Jedną z przyczyn spadków na stacjach są obniżki cen hurtowych.
Jak informuje e-petrol.pl, krajowi producenci paliw systematycznie zmniejszali w ostatnich dniach listopada ceny benzyny i oleju napędowego.
27 listopada średnia hurtowa cena benzyny 95 E10 wynosiła 5046,60 zł za metr sześcienny.
Była o 116,40 zł niższa niż tydzień wcześniej.
Jeszcze większy spadek dotyczył oleju napędowego.
Jego średnia cena hurtowa zmniejszyła się o 224,20 zł i wynosiła 6323 zł za metr sześcienny.
Według analityków benzyna w hurcie ostatni raz była tak tania na początku marca 2026 roku.
Z kolei diesel osiągnął najniższy poziom od pierwszej połowy sierpnia.
Obniżki w rafineriach sprzyjają spadkom cen detalicznych, choć nie zawsze przekładają się natychmiast na identyczne zmiany na wszystkich stacjach.
Znaczenie mają również koszty transportu, działalności stacji oraz marże sprzedawców.
Ropa naftowa znów drożeje. Czy ceny paliw zaczną rosnąć?
Mimo korzystnych prognoz eksperci zwracają uwagę na zmianę sytuacji na światowych rynkach. W ostatnich dniach listopada ropa naftowa zaczęła ponownie drożeć. Wcześniej spadki notowań surowca sprzyjały obniżkom cen w polskich rafineriach.
Teraz sytuacja może się zmienić. Analitycy wskazują między innymi na napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz zagrożenia dla transportu ropy z rejonu Zatoki Perskiej. Istotne znaczenie mają także decyzje producentów zrzeszonych w OPEC+.
W niedzielę 29 listopada zaplanowano spotkanie przedstawicieli grupy dotyczące polityki wydobycia na 2027 rok. Jeżeli światowe ceny ropy będą nadal rosły, może to ograniczyć możliwość dalszych przecen paliw w Polsce.
Na razie jednak analitycy e-petrol.pl nie przewidują wyraźnych podwyżek na początku grudnia.
Ile zapłacimy za pełny bak? Różnice mogą być zauważalne
Prognozowane ceny można przełożyć na rzeczywiste koszty tankowania.
Przy założeniu, że kierowca zatankuje 50 litrów paliwa, wydatki na początku grudnia mogą wyglądać następująco:
|Rodzaj paliwa
|Koszt tankowania 50 litrów
|Benzyna 95
|285–291 zł
|Olej napędowy
|349,50–357,50 zł
|LPG
|193,50–198,50 zł
Dla porównania przy średnich cenach z 25 listopada zatankowanie 50 litrów benzyny 95 kosztowało 292 zł.
W przypadku oleju napędowego było to 361 zł.
Oznacza to możliwość kolejnych oszczędności, szczególnie dla kierowców tankujących diesel.
Ostateczna kwota będzie jednak zależała od rzeczywistych cen obowiązujących na konkretnej stacji.
Warszawa i Mazowsze. Czy paliwo będzie tańsze w grudniu?
Korzystne prognozy dotyczą również kierowców z Warszawy i województwa mazowieckiego.
Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego obowiązują w całej Polsce, a więc także na stacjach w stolicy, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Legionowie i innych mazowieckich miejscowościach.
Nie oznacza to jednak, że paliwo będzie wszędzie kosztować tyle samo. Ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji stacji, konkurencji oraz kosztów jej funkcjonowania.
Kierowcy, którzy regularnie tankują na tej samej trasie, mogą porównywać stawki na kilku stacjach. Przy większej ilości paliwa nawet różnica kilku groszy na litrze może przynieść zauważalne oszczędności.
Tankować teraz czy poczekać do grudnia? Ważna informacja dla kierowców
Kierowcy nie muszą odkładać tankowania na grudzień, aby skorzystać z niższych cen. Do 30 listopada włącznie obowiązują maksymalne ceny wynoszące 5,77 zł za litr benzyny 95 i 7,15 zł za litr oleju napędowego.
Prognozy na pierwszy tydzień grudnia wskazują na możliwość utrzymania korzystnych stawek, a w przypadku diesla nawet spadku poniżej 7 zł na części stacji.
Nie ma jednak gwarancji, że ceny będą spadać przez cały miesiąc. Ponowny wzrost notowań ropy może wpłynąć na sytuację w polskich rafineriach i na stacjach.
Najważniejsze dla kierowców jest to, że benzyna 95 powinna pozostać poniżej 6 zł za litr, a olej napędowy może kosztować mniej niż 7 zł. Warto jednak obserwować zarówno ceny na lokalnych stacjach, jak i kolejne komunikaty Ministerstwa Energii dotyczące maksymalnych stawek.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.