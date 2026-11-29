Podatek od nieruchomości w 2027 roku. Nowe stawki za mieszkania, domy i działki. Sprawdź, ile zapłacisz
Od 1 stycznia 2027 roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Z obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki wynika, że gminy będą mogły pobierać do 1,29 zł za metr kwadratowy mieszkania lub domu oraz do 0,80 zł za metr kwadratowy gruntu zaliczanego do kategorii pozostałych. Więcej mogą zapłacić również właściciele garaży i nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak automatycznej podwyżki dla wszystkich Polaków. O ostatecznych stawkach decydują samorządy, a część miast, w tym Radom i Płock, już podjęła odpowiednie uchwały. Sprawdzamy nowe limity, przykładowe wyliczenia oraz terminy płatności w 2027 roku.
Właściciele mieszkań, domów jednorodzinnych, garaży i działek muszą przygotować się na kolejne zmiany w podatkach lokalnych. Ministerstwo Finansów i Gospodarki opublikowało nowe maksymalne stawki, które zaczną obowiązywać od początku 2027 roku. Wysokość opłat będzie jednak zależeć nie tylko od powierzchni nieruchomości, ale także od jej przeznaczenia oraz gminy, w której się znajduje. W niektórych przypadkach różnica wyniesie zaledwie kilka złotych rocznie, ale właściciele większych gruntów czy lokali użytkowych mogą odczuć znacznie wyższe koszty.
Podatek od nieruchomości 2027. Ministerstwo podało nowe stawki
23 lipca 2026 roku Minister Finansów i Gospodarki wydał obwieszczenie określające górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2027 rok.
Dokument został opublikowany 28 lipca w Monitorze Polskim pod pozycją 741.
Nowe limity zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
W porównaniu z 2026 rokiem wzrosną maksymalne stawki dla budynków mieszkalnych, gruntów oraz nieruchomości wykorzystywanych przez przedsiębiorców.
Najważniejsze kwoty przedstawiają się następująco:
|Rodzaj nieruchomości
|Maksimum w 2026 r.
|Maksimum w 2027 r.
|Mieszkania i domy mieszkalne
|1,25 zł/m²
|1,29 zł/m²
|Grunty pozostałe, w tym wiele działek przydomowych
|0,77 zł/m²
|0,80 zł/m²
|Budynki związane z działalnością gospodarczą
|35,53 zł/m²
|36,49 zł/m²
|Grunty związane z działalnością gospodarczą
|1,45 zł/m²
|1,49 zł/m²
|Budynki pozostałe, np. część garaży wolnostojących
|12,00 zł/m²
|12,33 zł/m²
Podane wartości są rocznymi stawkami maksymalnymi.
Nie oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości automatycznie zapłaci dokładnie tyle.
Rady gmin mogą ustalać niższe stawki, uwzględniając lokalną politykę podatkową.
Dlatego dwóch właścicieli mieszkań o identycznej powierzchni, ale znajdujących się w różnych miastach, może płacić inne kwoty.
Dlaczego podatek od nieruchomości wzrasta? Znaczenie ma inflacja
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są aktualizowane każdego roku.
Mechanizm ten wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Podstawą obliczeń jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszej połowie 2026 roku ceny wzrosły o 2,7 proc.
Właśnie ten wskaźnik wykorzystano do ustalenia limitów na 2027 rok.
Nie jest to jednak jednolita podwyżka o 2,7 proc. na każdym rachunku podatkowym.
W poszczególnych kategoriach zmiany procentowe mogą się nieco różnić ze względu na ustawowy sposób zaokrąglania stawek.
Przykładowo maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wzrasta z 1,25 zł do 1,29 zł za metr kwadratowy.
Oznacza to wzrost o 4 grosze, czyli 3,2 proc.
Natomiast gmina, która zdecyduje się pozostawić dotychczasową stawkę, nie musi wprowadzać podwyżki tylko dlatego, że minister ogłosił wyższy limit.
To istotne rozróżnienie, ponieważ publikacja obwieszczenia nie powoduje automatycznej zmiany wysokości podatku w każdej miejscowości.
Ile wyniesie podatek za mieszkanie w 2027 roku? Przykładowe wyliczenia
W przypadku mieszkań podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa lokalu.
Jeżeli gmina zastosuje maksymalną stawkę wynoszącą 1,29 zł za metr kwadratowy, roczny podatek od samego mieszkania wyniesie:
- Mieszkanie 35 m² – 45,15 zł.
- Mieszkanie 50 m² – 64,50 zł.
- Mieszkanie 60 m² – 77,40 zł.
- Mieszkanie 75 m² – 96,75 zł.
- Mieszkanie 100 m² – 129 zł.
Są to przykładowe obliczenia przy zastosowaniu maksymalnej stawki na 2027 rok.
Nie obejmują ewentualnego podatku od udziału w gruncie ani innych opodatkowanych części nieruchomości.
Dla porównania w 2026 roku przy maksymalnej stawce 1,25 zł podatek od mieszkania o powierzchni 50 m² wynosił 62,50 zł.
W 2027 roku może to być 64,50 zł.
Oznaczałoby to wzrost o 2 zł rocznie.
W przypadku mieszkania o powierzchni 100 m² różnica wyniosłaby 4 zł rocznie.
Dla większości właścicieli zwykłych lokali mieszkalnych sama podwyżka stawki za powierzchnię mieszkania nie będzie więc szczególnie duża.
Warto jednak pamiętać, że rzeczywista decyzja podatkowa może uwzględniać również inne elementy.
Masz dom jednorodzinny? Podatek obejmuje także działkę
Właściciele domów jednorodzinnych znajdują się w nieco innej sytuacji niż osoby posiadające mieszkania w blokach.
Podatek może obejmować zarówno powierzchnię użytkową budynku, jak i grunt, na którym znajduje się nieruchomość.
W 2027 roku maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wyniesie 1,29 zł za metr kwadratowy.
Z kolei dla gruntów pozostałych będzie to 0,80 zł za metr kwadratowy.
Przykładowo właściciel domu o powierzchni użytkowej 150 m², położonego na działce o powierzchni 1000 m², może zostać obciążony następującymi kwotami:
Podatek od domu: 150 m² × 1,29 zł = 193,50 zł.
Podatek od działki: 1000 m² × 0,80 zł = 800 zł.
Łącznie daje to 993,50 zł rocznie.
Dla porównania przy maksymalnych stawkach z 2026 roku identyczna nieruchomość oznaczałaby podatek w wysokości 957,50 zł.
Różnica wynosi więc 36 zł rocznie.
Trzeba jednak podkreślić, że jest to przykład obliczony przy zastosowaniu maksymalnych stawek i założeniu, że cała działka podlega opodatkowaniu jako grunt pozostały.
Rzeczywista kwota zależy od uchwały konkretnej gminy, powierzchni podatkowej i klasyfikacji nieruchomości.
Jeżeli na posesji znajdują się dodatkowe opodatkowane budynki, mogą one również wpływać na wysokość należności.
Właściciele niezabudowanych działek również zapłacą więcej?
Podatek od nieruchomości nie dotyczy wyłącznie budynków.
Obowiązek podatkowy może obejmować również niezabudowane działki.
Dotyczy to między innymi gruntów budowlanych, które nie są wykorzystywane rolniczo i podlegają podatkowi od nieruchomości.
W 2027 roku maksymalna stawka dla gruntów pozostałych wzrośnie do 0,80 zł za metr kwadratowy.
Przy takim limicie właściciel działki o powierzchni 800 m² może zapłacić 640 zł rocznie.
W przypadku działki 1000 m² będzie to 800 zł, a przy powierzchni 1500 m² – 1200 zł.
Nie ma przy tym znaczenia wyłącznie to, czy na działce stoi już dom.
Ważna jest klasyfikacja gruntu oraz sposób jego wykorzystywania.
Osobne zasady dotyczą terenów związanych z działalnością gospodarczą.
Ich maksymalna stawka wyniesie w 2027 roku 1,49 zł za metr kwadratowy.
Istnieje również szczególna kategoria niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji.
Jeżeli spełnione są ustawowe warunki, między innymi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz upływu czterech lat bez zakończenia budowy, maksymalna stawka może wynosić aż 4,85 zł za metr kwadratowy.
Nie jest to jednak zwykła stawka dla każdej niezabudowanej działki budowlanej.
Garaż przy domu i miejsce postojowe w bloku. Podatek nie zawsze jest taki sam
Właściciele garaży również powinni zwrócić uwagę na zmiany.
Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych są co do zasady opodatkowane stawką właściwą dla części mieszkalnych.
Dotyczy to również garaży stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe w budynkach mieszkalnych, jeżeli nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
W 2027 roku maksymalna stawka dla takich pomieszczeń wyniesie 1,29 zł za metr kwadratowy.
Inaczej może wyglądać sytuacja garażu wolnostojącego.
Taki obiekt może być opodatkowany według stawki przewidzianej dla budynków pozostałych.
Jej maksymalna wysokość w 2027 roku wyniesie 12,33 zł za metr kwadratowy.
Przy powierzchni 20 m² oznacza to do 246,60 zł rocznie.
Dla porównania garaż o tej samej powierzchni znajdujący się w budynku mieszkalnym, do którego zastosowanie ma stawka mieszkalna, oznaczałby podatek od powierzchni wynoszący 25,80 zł.
Różnica jest więc znacząca.
Dlatego właściciele miejsc postojowych i garaży powinni sprawdzić, jak ich nieruchomość została zakwalifikowana do celów podatkowych.
Podatek od nieruchomości w Warszawie i na Mazowszu. Są już pierwsze decyzje samorządów
Nowe maksymalne stawki będą obowiązywały w całej Polsce, ale ich wykorzystanie zależy od decyzji lokalnych samorządów.
W województwie mazowieckim część miast przyjęła już uchwały dotyczące 2027 roku.
Przykładem jest Radom.
26 października 2026 roku Rada Miejska w Radomiu przyjęła uchwałę nr LII/527/2026, określającą nowe stawki podatku od nieruchomości.
Od 1 stycznia 2027 roku za metr kwadratowy budynku mieszkalnego mieszkańcy Radomia zapłacą 1,10 zł.
Stawka dla gruntów pozostałych wyniesie 0,76 zł za metr kwadratowy.
W przypadku budynków związanych z działalnością gospodarczą będzie to 33,70 zł.
Oznacza to, że Radom nie zastosuje maksymalnych dopuszczalnych stawek we wszystkich wymienionych kategoriach.
Przykładowo podatek od mieszkania o powierzchni 50 m² wyniesie tam 55 zł rocznie, bez uwzględniania podatku od udziału w gruncie.
Inne kwoty ustalono w Płocku.
Uchwała Rady Miasta Płocka z 29 października 2026 roku przewiduje stawkę 0,97 zł za metr kwadratowy budynku mieszkalnego i 0,53 zł za metr kwadratowy gruntu pozostałego.
Właściciel mieszkania o powierzchni 50 m² zapłaci więc od samego lokalu 48,50 zł rocznie.
Różnica między Płockiem a Radomiem pokazuje, jak duże znaczenie mają lokalne uchwały.
W Warszawie stawka dotycząca budynków mieszkalnych w 2026 roku wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy, a gruntów pozostałych 0,77 zł.
Na moment sprawdzania informacji miejski portal Warszawa 19115 udostępniał uchwałę dotyczącą stawek na 2026 rok, bez potwierdzonej w tym serwisie tabeli na 2027 rok.
Dlatego nie należy przedstawiać maksymalnych stawek ministerialnych jako ostatecznie ustalonych stawek dla Warszawy na przyszły rok.
Mieszkańcy stolicy powinni sprawdzać kolejne uchwały Rady m.st. Warszawy i komunikaty urzędu miasta.
Mieszkasz w spółdzielni? Sprawdź, kto faktycznie płaci podatek
W przypadku mieszkań spółdzielczych znaczenie ma forma prawna lokalu.
Jeśli mieszkanie stanowi odrębną własność, jego właściciel co do zasady jest podatnikiem podatku od nieruchomości.
Otrzymuje wtedy decyzję z właściwego urzędu gminy lub miasta.
Inaczej wygląda sytuacja osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, który nadal pozostaje własnością spółdzielni.
W takim przypadku podatnikiem podatku od nieruchomości jest co do zasady spółdzielnia.
Koszt podatku może być następnie uwzględniany w opłatach ponoszonych przez mieszkańców.
Takie rozróżnienie potwierdzają również interpretacje przepisów podatkowych.
Nie każdy mieszkaniec bloku musi więc samodzielnie składać dokumenty podatkowe i otrzymywać indywidualną decyzję.
Warto sprawdzić formę prawną swojego lokalu oraz sposób rozliczania podatku przez spółdzielnię.
Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych powinni natomiast pamiętać, że oprócz samego lokalu znaczenie może mieć również udział w nieruchomości wspólnej, w tym gruncie.
Podatek od nieruchomości 2027. Czy trzeba składać nową deklarację?
Wielu właścicieli zastanawia się, czy wejście w życie nowych stawek oznacza obowiązek ponownego składania dokumentów.
Co do zasady nie.
Osoba fizyczna, która posiada tę samą nieruchomość, a jej dane i sposób wykorzystywania nie uległy zmianie, nie musi każdego roku składać nowej informacji podatkowej.
Urząd gminy sam ustala wysokość podatku i przesyła właścicielowi odpowiednią decyzję.
Inaczej wygląda sytuacja po zakupie nieruchomości.
W takim przypadku trzeba złożyć formularz IN-1, czyli informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Termin wynosi 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.
Podobny obowiązek może pojawić się w przypadku sprzedaży nieruchomości, rozbudowy budynku lub zmiany jego sposobu wykorzystywania.
Jeżeli właściciel posiada nieruchomości położone w kilku różnych gminach, powinien złożyć odpowiednie informacje we właściwych urzędach.
Ważna zasada dotyczy także nowych domów.
Jeżeli budowę zakończono w 2026 roku, obowiązek podatkowy dotyczący nowego budynku co do zasady powstanie 1 stycznia 2027 roku.
W takiej sytuacji informację IN-1 należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2027 roku.
Inne zasady dotyczą osób prawnych, w tym spółek.
Podmioty te co do zasady składają deklarację DN-1 każdego roku i samodzielnie obliczają należny podatek.
Terminy płatności podatku w 2027 roku. Kiedy trzeba zapłacić?
Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości na podstawie decyzji wydanej przez właściwy urząd.
Co do zasady należność jest rozłożona na cztery raty.
Ustawowe terminy przypadają:
- 15 marca.
- 15 maja.
- 15 września.
- 15 listopada.
Jeżeli ustawowy termin przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, przesuwa się zgodnie z zasadami prawa podatkowego.
Istotny wyjątek dotyczy niewielkich kwot.
Jeżeli roczny podatek nie przekracza 100 zł, należy zapłacić go jednorazowo w terminie pierwszej raty.
Przykładowo właściciel niewielkiego mieszkania, dla którego gmina ustali podatek na poziomie 70 zł rocznie, nie będzie opłacał czterech oddzielnych rat.
Całą należność uiści jednorazowo.
Warto pamiętać również o sytuacji, w której decyzja podatkowa zostanie dostarczona po upływie ustawowego terminu płatności.
W takim przypadku właściciel powinien zapłacić odpowiednią należność w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
Nie trzeba samodzielnie zgadywać kwoty i wpłacać jej przed otrzymaniem decyzji ustalającej zobowiązanie.
Czy podwyżka podatku w 2027 roku jest obowiązkowa dla wszystkich gmin?
Nie. Ministerstwo Finansów i Gospodarki ustala jedynie maksymalne kwoty, których samorządy nie mogą przekroczyć.
Rada gminy może zdecydować o zastosowaniu niższych stawek.
Może również pozostawić część dotychczasowych opłat bez zmian.
Co istotne, ustawa przewiduje rozwiązanie na wypadek, gdy gmina nie uchwali nowych stawek.
Jeżeli nie zostaną przyjęte odpowiednie przepisy lokalne, co do zasady stosuje się stawki obowiązujące w poprzednim roku.
Oznacza to, że wzrost maksymalnego limitu nie musi automatycznie oznaczać większej należności dla każdego podatnika.
W praktyce najważniejsza będzie uchwała właściwej rady miasta lub gminy.
To ona przesądzi, ile właściciel zapłaci za mieszkanie, dom, garaż czy grunt.
Masz mieszkanie, dom lub działkę? Tak sprawdzisz podatek na 2027 rok
Właściciele nieruchomości mogą już teraz przygotować się do przyszłorocznych rozliczeń.
W pierwszej kolejności warto sprawdzić powierzchnię użytkową budynku lub mieszkania oraz powierzchnię posiadanego gruntu.
Należy także ustalić sposób zakwalifikowania nieruchomości do celów podatkowych.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku garaży, budynków gospodarczych i lokali wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Następnie warto sprawdzić uchwałę rady gminy dotyczącą stawek na 2027 rok.
Takie dokumenty są publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej oraz odpowiednich dziennikach urzędowych.
Osoby posiadające nieruchomości w Warszawie, Radomiu, Płocku lub innych miejscowościach Mazowsza powinny kierować się stawkami ustalonymi dla konkretnej gminy.
Najważniejsze jest to, że od 1 stycznia 2027 roku wzrastają maksymalne stawki podatku od nieruchomości, ale nie oznacza to jednakowej podwyżki dla wszystkich właścicieli.
W przypadku mieszkań różnica może wynosić tylko kilka złotych rocznie. Wyraźniej mogą ją odczuć właściciele dużych działek, lokali użytkowych i nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.
Ostateczną kwotę dla osoby fizycznej określi właściwy urząd w decyzji podatkowej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.