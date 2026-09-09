Masz dom, mieszkanie albo działkę? Zostało tylko kilka dni. Po 15 września zacznie się zaległość
Właściciele nieruchomości powinni zajrzeć do decyzji otrzymanej z gminy. Zbliża się jeden z czterech najważniejszych w roku terminów dotyczących podatku od nieruchomości. Do 15 września osoby fizyczne objęte tym obowiązkiem powinny zapłacić trzecią ratę podatku. Kto ma należność do uregulowania i przekroczy termin, musi liczyć się z powstaniem zaległości podatkowej.
Termin jest coraz bliżej. Ministerstwo Finansów potwierdza, że osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
W 2026 roku trzeci z tych terminów przypada już w najbliższy wtorek. Warto więc sprawdzić decyzję podatkową z gminy, szczególnie jeśli po pierwszych dwóch ratach właściciel przestał pamiętać o kolejnych płatnościach.
15 września mija termin trzeciej raty
Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym. Pobiera go gmina, a jego wysokość zależy m.in. od powierzchni nieruchomości oraz stawek obowiązujących na jej terenie. Rada gminy ustala własne stawki, ale nie mogą one przekroczyć ustawowych stawek maksymalnych.
Osoba fizyczna nie musi przy tym samodzielnie obliczać należności. Gmina wydaje decyzję określającą wysokość podatku. Dopóki podatnik nie otrzyma takiej decyzji, nie ma obowiązku dokonywania płatności na jej podstawie.
Jeżeli decyzja została już wcześniej doręczona, warto teraz sprawdzić wskazaną w niej kwotę. 15 września upływa ustawowy termin zapłaty trzeciej raty.
Kogo dotyczy podatek od nieruchomości?
Obowiązek może dotyczyć przede wszystkim właścicieli gruntów, budynków oraz wyodrębnionych prawnie mieszkań i lokali użytkowych. Podatek mogą płacić również m.in. użytkownicy wieczyści oraz posiadacze samoistni.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba mająca jakąkolwiek działkę musi zapłacić właśnie podatek od nieruchomości. Przykładowo grunty sklasyfikowane jako użytki rolne co do zasady podlegają podatkowi rolnemu, chyba że są zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej. Istnieje też szereg ustawowych i lokalnych zwolnień.
Dlatego najprostszą metodą jest sprawdzenie decyzji otrzymanej z urzędu gminy lub miasta.
Nie każdy płaci cztery razy w roku
Jest ważny wyjątek. Jeżeli roczna kwota podatku od nieruchomości wynosi mniej niż 100 zł, należności nie dzieli się na cztery raty. Całość powinna zostać zapłacona w terminie pierwszej raty.
Taka osoba nie ma więc kolejnej płatności 15 września.
Inaczej wygląda sytuacja właściciela, którego roczny podatek jest rozłożony na cztery części. Jeżeli zapłacił raty marcową i majową, teraz powinien pamiętać o trzeciej. Ostatnia rata w 2026 roku będzie płatna do 15 listopada.
Co, jeśli decyzja przyszła później?
Również tutaj przepisy chronią podatnika przed sytuacją, w której urząd doręcza decyzję już po ustawowym terminie.
Jeżeli decyzja ustalająca podatek zostanie doręczona po terminie płatności danej raty, podatnik ma 14 dni od dnia jej odebrania na zapłatę. Gmina nie może tego okresu skrócić.
Nie można więc automatycznie stwierdzić, że każda osoba, która nie zapłaci dokładnie 15 września, następnego dnia będzie miała zaległość. Kluczowe znaczenie ma m.in. to, kiedy została doręczona decyzja.
Po terminie może powstać zaległość
W typowej sytuacji, gdy podatnik otrzymał decyzję odpowiednio wcześniej, nieuregulowanie należnej raty w terminie oznacza powstanie zaległości podatkowej. Zaległości podatkowe mogą wiązać się z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę.
Dlatego nie warto odkładać płatności na ostatnią chwilę. Podatek można zapłacić m.in. przelewem na rachunek wskazany przez gminę, w kasie gminy albo – jeśli samorząd przewidział taką możliwość – u wyznaczonego inkasenta.
Szczególną uwagę powinny zachować osoby mające nieruchomości w kilku gminach. Podatek rozlicza się bowiem w gminie właściwej dla położenia danej nieruchomości.
Zostało tylko kilka dni
15 września nie jest nowym podatkiem ani nowym obowiązkiem wprowadzonym w 2026 roku. To jeden ze stałych ustawowych terminów płatności podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.
Właściciele domów, mieszkań i gruntów, którzy otrzymali decyzję i mają podatek rozłożony na raty, powinni więc sprawdzić, czy trzecia płatność została już wykonana.
Do terminu pozostało zaledwie kilka dni. Następna okazja do przypomnienia sobie o podatku może pojawić się dopiero po otrzymaniu informacji o zaległości – a wtedy do podstawowej należności mogą dojść dodatkowe koszty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.