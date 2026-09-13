Masz dom? Państwo da teraz więcej pieniędzy na remont. Nowe stawki już obowiązują
Właściciele domów mogą otrzymać wyższe dofinansowanie na ocieplenie budynku, wymianę okien, drzwi i bramy garażowej. W programie „Czyste Powietrze” podniesiono maksymalne jednostkowe kwoty dotacji na wybrane prace termomodernizacyjne o 10 proc. Jednocześnie złagodzono część wymogów dotyczących okresu własności nieruchomości i wydłużono czas na wykonanie prac finansowanych z zaliczki. Zmiany już obowiązują.
Dla osób planujących remont starego domu może to oznaczać realnie większą pomoc państwa. Zmiany w programie „Czyste Powietrze” weszły w życie 20 lipca 2026 roku.
Najbardziej odczuwalna jest podwyżka maksymalnych stawek dotacji na termomodernizację. Obejmuje ona m.in. ocieplenie ścian, stropów i podłóg oraz wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
Państwo dopłaci więcej. Stawki wzrosły o 10 procent
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował się zwiększyć maksymalne jednostkowe kwoty dofinansowania na wybrane prace o 10 proc.
Powodem były rosnące koszty inwestycji. Przy ustalaniu nowych limitów analizowano m.in. dane GUS, ceny rynkowe oraz rzeczywiste koszty wynikające z wniosków o płatność.
W najwyższym poziomie dofinansowania nowe maksymalne stawki wynoszą m.in.:
- 275 zł za m² ocieplenia ścian,
- 220 zł za m² ocieplenia stropów i poddaszy,
- 165 zł za m² ocieplenia podłóg,
- 1320 zł za m² stolarki okiennej,
- 2750 zł za m² stolarki drzwiowej,
- 1650 zł za m² bramy garażowej.
Stawki zwiększono również dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.
Przykładowo: 100 metrów ścian to limit nawet 27,5 tys. zł
Skala robi się znacznie bardziej widoczna, gdy przeliczymy stawki na cały dom.
Przy najwyższym poziomie dofinansowania maksymalna jednostkowa kwota dla ocieplenia ścian wynosi 275 zł za m².
Jeżeli kwalifikująca się powierzchnia ścian wynosi przykładowo 100 m², daje to maksymalny limit jednostkowy:
100 × 275 zł = 27 500 zł.
Przy 150 m² byłoby to już 41 250 zł.
Nie oznacza to jednak, że każdemu właścicielowi państwo automatycznie wypłaci taką kwotę. Ostateczne dofinansowanie zależy m.in. od poziomu wsparcia, zakresu inwestycji, kosztów kwalifikowanych i spełnienia warunków programu.
Nawet 100 procent kosztów netto
W „Czystym Powietrzu” funkcjonują trzy poziomy dofinansowania.
W podstawowym poziomie można otrzymać do 40 proc. kosztów kwalifikowanych netto, w podwyższonym do 70 proc., natomiast w najwyższym poziomie dofinansowanie może wynosić nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych netto.
Najwyższy poziom jest jednak skierowany do gospodarstw spełniających restrykcyjne kryteria dochodowe i warunki dotyczące standardu energetycznego budynku.
VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, więc nawet przy 100-procentowym poziomie dotacji podatek pozostaje po stronie właściciela.
Masz dom krócej niż trzy lata? Tu też nastąpiła ważna zmiana
To może być nawet ciekawsze dla części właścicieli niż sama podwyżka stawek.
Jednym z warunków programu pozostaje zasadniczo posiadanie domu lub lokalu przez minimum 3 lata przed złożeniem wniosku.
Od 20 lipca rozszerzono jednak katalog wyjątków.
Trzyletni okres nie ma zastosowania m.in. w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku lub zasiedzenia.
Wprowadzono również możliwość skrócenia okresu do jednego roku w niektórych przypadkach nabycia co najmniej 50 proc. udziałów w nieruchomości, m.in. poprzez zakup albo określone formy przekazania nieruchomości przez wstępnych.
To oznacza, że część osób, które wcześniej musiałyby czekać z wnioskiem, może obecnie spełnić warunki programu znacznie wcześniej.
Jest również więcej czasu na wykonanie remontu
Kolejna zmiana dotyczy osób korzystających z prefinansowania.
Termin na wykonanie prac objętych zaliczką został wydłużony ze 120 do 180 dni.
Co istotne, rozwiązanie może objąć również beneficjentów mających już podpisane umowy w naborze prowadzonym od 31 marca 2025 roku. W takim przypadku potrzebna jest jednak odpowiednia zmiana umowy.
W praktyce właściciel otrzymuje więc dodatkowe 60 dni na przeprowadzenie prac.
Kto może skorzystać z „Czystego Powietrza”?
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych albo wydzielonych lokali mieszkalnych w takich budynkach, posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.
Dofinansowanie może obejmować m.in. termomodernizację oraz wymianę nieefektywnego źródła ciepła na rozwiązanie dopuszczone w programie.
Przy podstawowym poziomie dofinansowania roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 135 tys. zł.
Dla wyższych poziomów obowiązują znacznie niższe limity dochodu. Podwyższony poziom to do 70 proc. kosztów netto, a najwyższy – przy spełnieniu dodatkowych warunków – nawet do 100 proc.
Bez audytu się nie obejdzie
Nowa odsłona programu wprowadziła również mocniejsze zabezpieczenia.
Przed inwestycją wymagany jest audyt energetyczny, a po jej zakończeniu należy uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzające osiągnięty efekt.
Na przygotowanie obu dokumentów można otrzymać łącznie do 1600 zł dofinansowania.
Nie należy więc najpierw zamawiać przypadkowego zakresu robót, a dopiero później zastanawiać się, czy państwo za niego zapłaci.
Zakres inwestycji powinien wynikać z wymaganej dokumentacji i spełniać warunki programu.
Polacy wnioskują o miliardy
Skala „Czystego Powietrza” pokazuje, że nie jest to marginalny program.
Według najnowszych dostępnych statystyk dotyczących nowej odsłony, od 31 marca 2025 do 4 września 2026 roku złożono:
78 005 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 4,9 mld zł.
Zawarto ponad 60 tys. umów opiewających na ponad 3,75 mld zł.
Do beneficjentów wypłacono już ponad 949 mln zł.
Zmiany już obowiązują
To najważniejsza informacja dla właścicieli domów: nie mówimy o projekcie ani zapowiedzi.
Nowe zasady obowiązują od 20 lipca 2026 roku, a podwyższone jednostkowe limity dotyczą umów realizowanych na podstawie wniosków o dofinansowanie składanych od tej daty.
Osoby planujące ocieplenie domu, wymianę okien, drzwi czy bramy garażowej powinny więc przed rozpoczęciem inwestycji sprawdzić, do którego poziomu dofinansowania się kwalifikują.
W przypadku większego domu różnica wynikająca z nowych stawek może być liczona nie w setkach, ale w tysiącach złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.