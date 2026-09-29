Masz dom? Ten obowiązek wraca każdej jesieni. Kontrola co najmniej raz w roku
Wraz z początkiem sezonu grzewczego strażacy ponownie przypominają właścicielom domów i zarządcom budynków o obowiązkach, których nie można ignorować. Instalacja gazowa oraz przewody kominowe muszą przechodzić okresową kontrolę co najmniej raz w roku. To jednak dopiero początek. W domach ogrzewanych drewnem lub węglem przewody trzeba czyścić znacznie częściej – nawet cztery razy w roku.
Jesień to moment, kiedy w tysiącach polskich domów ponownie uruchamiane są piece, kotły i inne urządzenia grzewcze. Państwowa Straż Pożarna ostrzega, że właśnie w okresie jesienno-zimowym rośnie ryzyko pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz zatruć tlenkiem węgla.
Jedną z przyczyn są wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Dlatego przepisy nakładają na właścicieli i zarządców konkretne obowiązki.
Raz w roku trzeba zrobić kontrolę
Pierwsza zasada jest bardzo konkretna.
Prawo budowlane wymaga, aby co najmniej raz w roku sprawdzany był stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego potwierdza, że jest to kontrola okresowa wynikająca z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego.
Obowiązek dotyczy nie tylko bloków. PSP wskazuje wprost również domy jednorodzinne.
Jest przy tym ważny szczegół: „raz w roku” nie oznacza konieczności wykonania kontroli dokładnie po upływie 365 dni od poprzedniej. GUNB wyjaśnia, że powinna zostać wykonana co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym.
Masz kominek albo piec na drewno? Raz w roku nie wystarczy
Tutaj łatwo pomylić dwa różne obowiązki: kontrolę oraz czyszczenie przewodów.
W przypadku urządzeń spalających paliwo stałe – np. drewno lub węgiel – zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych należy usuwać cztery razy w roku.
Oznacza to, że samo wykonanie corocznego przeglądu kominiarskiego nie zastępuje wymaganego czyszczenia.
Ogrzewasz gazem? Tu również jest konkretny termin
Inne wymagania dotyczą domów, w których spalane jest paliwo gazowe lub ciekłe.
W takim przypadku przewody dymowe i spalinowe należy czyścić dwa razy w roku.
Z kolei zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych powinny być usuwane co najmniej raz w roku.
W praktyce wygląda to więc następująco: dom z paliwem stałym – czyszczenie cztery razy w roku; paliwo gazowe lub ciekłe – dwa razy w roku; przewody wentylacyjne – co najmniej raz w roku. Niezależnie od tego pozostaje obowiązek okresowej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych co najmniej raz w roku.
Po co aż tak częste czyszczenie?
Nie chodzi wyłącznie o formalność.
Straż pożarna zwraca uwagę na ryzyko związane z gromadzeniem się zanieczyszczeń w przewodach kominowych. PSP odnotowuje interwencje związane z pożarami sadzy w kominach, a brak odpowiedniego czyszczenia może prowadzić właśnie do takich zdarzeń.
Drugim zagrożeniem jest tlenek węgla.
Czad jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie rozpoznać go zmysłami – jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku.
Strażacy apelują także o czujki
W aktualnej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” strażacy zachęcają do instalowania w mieszkaniach i domach autonomicznych czujek dymu oraz tlenku węgla. Celem akcji jest ograniczenie liczby ofiar pożarów i zatruć czadem.
Czujka nie zastępuje jednak kontroli instalacji ani czyszczenia komina. Jest dodatkowym zabezpieczeniem, które może odpowiednio wcześnie ostrzec mieszkańców.
Jesień to dobry moment, żeby sprawdzić datę ostatniej kontroli
Właściciel domu powinien więc sprawdzić przede wszystkim, kiedy ostatnio wykonano kontrolę instalacji gazowej i przewodów kominowych oraz kiedy czyszczono przewody.
W przypadku domu ogrzewanego drewnem lub węglem częstotliwość czyszczenia może zaskoczyć – przepisy mówią o czterech razach w roku, a nie jednym przeglądzie przed zimą. Przy paliwie gazowym i ciekłym są to dwa czyszczenia rocznie.
To obowiązki, które istniały już wcześniej, a nie nowe przepisy wprowadzane jesienią 2026 roku. Początek sezonu grzewczego jest natomiast momentem, w którym strażacy ponownie o nich przypominają – przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.