Masz dość PKP? Już wkrótce wsiądziesz do innych pociągów. Kolej wchodzi w nową erę
Czeski RegioJet nie zwalnia tempa i szykuje kolejne połączenia w Polsce. Po udanym pilotażu przewoźnik dostał zielone światło na rozwój siatki kursów, które już wkrótce mogą zmienić rynek kolejowy i przyciągnąć tysiące pasażerów. Czy szykuje się prawdziwa rewolucja na torach?
RegioJet rozszerza siatkę połączeń. Czeski przewoźnik pojedzie do Wrocławia, Szczecina i Berlina
RegioJet, prywatny czeski przewoźnik kolejowy, mocno wchodzi na polski rynek. Po wrześniowym starcie pilotażowych kursów w Polsce spółka otrzymała właśnie zgodę na uruchomienie kolejnych tras. Od grudnia 2026 r. pociągi RegioJet mają kursować m.in. z Warszawy do Wrocławia, Szczecina i Berlina, a także połączyć Gdynię z Gliwicami.
Decyzja UTK otwiera drogę do ekspansji
Urząd Transportu Kolejowego wydał dziewięć decyzji umożliwiających czeskiej spółce obsługę nowych połączeń. Obowiązują one od 13 grudnia 2026 r. do 13 grudnia 2031 r. W praktyce oznacza to pięcioletnią obecność przewoźnika na najważniejszych trasach w Polsce i w ruchu międzynarodowym.
Z decyzji UTK wynika, że RegioJet zamierza otworzyć kolejne połączenia w Polsce po tym, jak rozpoczął już pilotaż trasy Warszawa–Kraków. Kursy planowane są na grudzień 2026 r. i obejmą m.in. trasę Warszawa–Wrocław z trzema kursami dziennie, połączenie z Warszawy do Szczecina obsługiwane raz dziennie, a także trasę Warszawa–Berlin, na której mają kursować trzy pociągi dziennie oraz jeden dodatkowy skrócony do Poznania. W planach znalazły się również połączenia z Gdyni do Bohumina, Gliwic i Krakowa, a także relacje międzynarodowe, takie jak Praga czy Wiedeń z Gdynią oraz Przemyślem.
Pierwsze trzy trasy poprowadzone zostaną przez Poznań, co oznacza, że na odcinku Warszawa–Poznań RegioJet obsłuży łącznie aż 16 par pociągów dziennie. Ciekawą propozycją będzie także kurs do Berlina, którego czas przejazdu z Warszawy Centralnej wyniesie zaledwie 5 godzin i 10 minut.
Na razie pasażerowie mogą korzystać z pilotażowych przejazdów na trasie Kraków–Warszawa, uruchomionych we wrześniu. Regularne kursy wystartują w grudniu 2025 r. Będą obejmować połączenia Warszawa–Poznań, Warszawa–Ostrawa–Praga oraz Kraków–Warszawa–Gdynia. Do marca 2026 r. wszystkie kursy będą traktowane testowo, z oceną frekwencji i jakości usług.
RegioJet stawia na cztery klasy podróży – od najtańszej po premium – oraz tanie posiłki w formule cateringowej. To właśnie oferta usług dodatkowych, w tym darmowa kawa czy dostęp do Wi-Fi, wyróżnia czeskiego przewoźnika na tle konkurencji.
Wejście RegioJet na polskie tory oznacza większą konkurencję dla PKP Intercity i szansę na niższe ceny biletów. Nowe połączenia, zwłaszcza do Berlina i Wrocławia, mogą przyciągnąć pasażerów szukających alternatywy dla samochodu czy samolotu.
