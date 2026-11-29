Masz kuchenkę gazową lub piecyk w łazience? Podczas obowiązkowej kontroli mogą odciąć Ci gaz. Wystarczy, że instalator wykryje poważną nieprawidłowość
Mieszkańcy bloków wyposażonych w instalacje gazowe muszą udostępniać swoje mieszkania do obowiązkowych przeglądów technicznych. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że taka kontrola może zakończyć się natychmiastowym wyłączeniem urządzenia z użytkowania. Jeżeli osoba przeprowadzająca przegląd wykryje nieszczelność instalacji, zagrożenie wybuchem lub niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla, dalsze korzystanie z urządzenia może okazać się niemożliwe aż do usunięcia usterki. Własność mieszkania nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.
Kontrola instalacji gazowej jest obowiązkowa. Mieszkańcy nie mogą jej ignorować
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego obiekty budowlane powinny być poddawane co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, w tym spalinowych i wentylacyjnych.
Obowiązek zapewnienia przeprowadzenia kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.
W przypadku bloków mieszkalnych przeglądy organizują najczęściej spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które informują mieszkańców o terminach wizyt za pomocą ogłoszeń na klatkach schodowych, wiadomości elektronicznych lub indywidualnych zawiadomień.
Kontrola nie jest dobrowolną usługą, z której właściciel mieszkania może zrezygnować tylko dlatego, że jego kuchenka lub piecyk działają prawidłowo.
Niektóre niebezpieczne usterki przez długi czas mogą pozostawać niezauważone przez użytkowników.
Instalator wykrył zagrożenie? Przepisy nakazują wyłączenie instalacji
Szczególnie istotny jest § 46 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Przepis nakłada na właściciela budynku obowiązek wyłączenia instalacji gazowej lub jej części z użytkowania, jeżeli podczas okresowej kontroli zostanie stwierdzone zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
Oznacza to, że w przypadku wykrycia poważnej nieszczelności nie wystarczy poinformowanie mieszkańca o konieczności zamówienia naprawy w późniejszym terminie.
Niebezpieczna instalacja musi zostać zabezpieczona przed dalszym użytkowaniem.
W praktyce uprawniona osoba może odciąć dopływ gazu do niesprawnego urządzenia. Jeżeli zagrożenie dotyczy większego fragmentu instalacji, konieczne może być odłączenie gazu w mieszkaniu, pionie instalacyjnym, a nawet w całym budynku.
Nie jest to kara nakładana na mieszkańca, lecz działanie mające zapobiec zatruciu, pożarowi lub wybuchowi.
Te nieprawidłowości mogą doprowadzić do odcięcia gazu
Podczas obowiązkowej kontroli szczególną uwagę zwraca się na stan przewodów gazowych, połączeń, zaworów oraz urządzeń znajdujących się w mieszkaniu.
Do niebezpiecznych nieprawidłowości mogą należeć:
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nieszczelne połączenia instalacji gazowej,
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uszkodzone przewody doprowadzające gaz do kuchenki,
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niesprawne zawory odcinające,
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nieprawidłowo podłączone urządzenia gazowe,
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poważne uszkodzenia lub korozja przewodów,
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niesprawne odprowadzanie spalin z piecyka gazowego,
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niedostateczny dopływ powietrza prowadzący do zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.
Nie każda drobna usterka oznacza natychmiastowe odcięcie gazu. Decydujące znaczenie ma charakter nieprawidłowości oraz wynikająca z niej ocena zagrożenia.
W przypadku rzeczywistego niebezpieczeństwa mieszkańcy nie powinni jednak oczekiwać, że będą mogli korzystać z urządzenia do czasu kolejnego przeglądu.
Masz piecyk gazowy w łazience? Sama szczelność instalacji nie wystarczy
Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy starszych bloków, w których do podgrzewania wody wykorzystywane są gazowe podgrzewacze przepływowe pobierające powietrze z pomieszczenia.
Nawet całkowicie szczelna instalacja gazowa nie gwarantuje bezpieczeństwa, jeżeli nie działa prawidłowo wentylacja lub odprowadzanie spalin.
Zgodnie z § 47 wspomnianego rozporządzenia kontrola instalacji gazowej powinna odbywać się równocześnie ze sprawdzeniem przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
Na tę zależność zwraca uwagę również Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Niebezpieczeństwo może pojawić się między innymi po wymianie starych, nieszczelnych okien na nowoczesne okna o wysokiej szczelności, jeżeli nie zapewniono odpowiedniego dopływu świeżego powietrza.
Problem mogą stanowić również zasłonięte kratki wentylacyjne, nieprawidłowo zamontowane wentylatory mechaniczne oraz niedrożne przewody kominowe.
W skrajnych przypadkach spaliny zamiast wydostawać się na zewnątrz mogą przedostawać się do wnętrza mieszkania.
Zimą wiele osób popełnia ten sam niebezpieczny błąd
Kiedy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, część mieszkańców próbuje ograniczyć straty ciepła poprzez zasłanianie kratek wentylacyjnych lub uszczelnianie otworów znajdujących się w dolnej części drzwi łazienkowych.
W mieszkaniach wyposażonych w urządzenia gazowe takie postępowanie może być szczególnie niebezpieczne.
Gaz potrzebuje odpowiedniej ilości tlenu do prawidłowego spalania. Niedostateczny dopływ powietrza może sprzyjać niepełnemu spalaniu i powstawaniu tlenku węgla, potocznie nazywanego czadem.
Jest to gaz bezbarwny i bezwonny. Mieszkaniec nie jest w stanie wykryć jego obecności za pomocą węchu.
Do objawów zatrucia mogą należeć bóle głowy, zawroty głowy, nudności, osłabienie, senność oraz zaburzenia świadomości.
W przypadku podejrzenia zatrucia należy natychmiast opuścić zagrożone pomieszczenie i zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Kontroler może przekazać protokół do nadzoru budowlanego
Kolejnym ważnym przepisem jest art. 70 Prawa budowlanego.
Nakłada on obowiązek usunięcia podczas kontroli lub bezpośrednio po jej zakończeniu uszkodzeń i braków mogących powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Dotyczy to w szczególności zagrożeń związanych z pożarem, wybuchem oraz zatruciem gazem.
W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości osoba przeprowadzająca kontrolę ma również obowiązek niezwłocznego przekazania kopii protokołu właściwemu organowi nadzoru budowlanego.
Organ ten może podejmować dalsze działania przewidziane przepisami, w tym nakazać usunięcie nieprawidłowości lub zakazać użytkowania niebezpiecznej części obiektu.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia odpowiednia decyzja nadzoru budowlanego może podlegać natychmiastowemu wykonaniu.
Gaz odcięty w całym pionie. Przez jedną awarię mogą ucierpieć sąsiedzi
W budynkach wielorodzinnych instalacje gazowe obsługują często wiele mieszkań.
Jeżeli miejsce wystąpienia nieszczelności lub konstrukcja instalacji nie pozwalają na bezpieczne odłączenie wyłącznie jednego urządzenia, konieczne może być zamknięcie dopływu gazu do większej części budynku.
W rezultacie mieszkańcy kilku kondygnacji mogą czasowo stracić możliwość gotowania, podgrzewania wody lub ogrzewania mieszkań.
Przywrócenie dostaw może wymagać wcześniejszego usunięcia usterek, wykonania odpowiednich badań szczelności oraz zapewnienia dostępu do lokali objętych ponownym uruchomieniem instalacji.
Dlatego nawet nieobecność jednego mieszkańca może w określonych okolicznościach utrudnić przywrócenie dostaw gazu pozostałym osobom.
Kto zapłaci za naprawę? Właściciel mieszkania może dostać rachunek
Odpowiedzialność za koszty usunięcia nieprawidłowości zależy przede wszystkim od miejsca wystąpienia usterki oraz zasad obowiązujących w konkretnym budynku.
Jeżeli awaria dotyczy prywatnej kuchenki gazowej lub podgrzewacza wody należącego do właściciela mieszkania, koszt naprawy lub wymiany urządzenia co do zasady może spoczywać na nim.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy uszkodzenie dotyczy wspólnego pionu gazowego stanowiącego element nieruchomości wspólnej.
Wówczas naprawa może być finansowana ze środków przeznaczonych na utrzymanie budynku.
Największe wydatki mogą ponieść właściciele starych urządzeń, których naprawa okaże się niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Zakup nowego podgrzewacza gazowego, jego profesjonalny montaż oraz ewentualne dostosowanie instalacji mogą oznaczać wydatek sięgający kilku tysięcy złotych.
Administracja nie może jednak automatycznie obciążyć pojedynczego mieszkańca kosztami naprawy całej wspólnej instalacji wyłącznie dlatego, że nieprawidłowość została wykryta w pobliżu jego lokalu.
Nie wpuściłeś instalatora do mieszkania? Administracja może wyznaczyć kolejny termin
Nieobecność podczas pierwszego terminu przeglądu nie powoduje automatycznego nałożenia mandatu ani natychmiastowego odcięcia gazu.
Właściciel powinien jednak skontaktować się z administracją i ustalić dodatkowy termin kontroli.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych zasady udostępniania lokali w celu przeprowadzenia przeglądów technicznych określa między innymi art. 6¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Uporczywe uniemożliwianie przeprowadzenia wymaganych czynności może prowadzić do dalszych działań prawnych.
W przypadku wystąpienia awarii powodującej szkodę lub bezpośrednio zagrażającej jej powstaniem obowiązują szczególne zasady dostępu do mieszkania, przewidujące w określonych sytuacjach również udział policji lub straży pożarnej.
Nie należy jednak utożsamiać zwykłego corocznego przeglądu z interwencją podczas awarii.
Czujesz zapach gazu? Nie czekaj na kontrolę administracji
Jeżeli w mieszkaniu wyczuwalny jest zapach gazu, nie należy czekać na przyjazd instalatora obsługującego coroczne przeglądy.
W takiej sytuacji należy:
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nie zapalać ognia ani nie palić papierosów,
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nie włączać ani nie wyłączać światła i urządzeń elektrycznych,
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zamknąć zawór gazu, jeżeli można to zrobić bezpiecznie,
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otworzyć okna, jeżeli nie wymaga to narażania się na niebezpieczeństwo,
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opuścić zagrożone pomieszczenie,
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z bezpiecznego miejsca zadzwonić pod numer pogotowia gazowego 992 lub numer alarmowy 112.
Nie wolno samodzielnie sprawdzać szczelności instalacji za pomocą płomienia ani podejmować prób naprawy przewodów gazowych bez odpowiednich kwalifikacji.
Nie należy również samodzielnie przywracać dopływu gazu po zabezpieczeniu instalacji przez uprawnione osoby.
Niewielki czujnik może uratować życie
Właściciele mieszkań wyposażonych w piecyki gazowe powinni rozważyć zamontowanie certyfikowanego czujnika tlenku węgla.
Warto pamiętać, że czujnik czadu i czujnik gazu ziemnego to dwa różne urządzenia, wykrywające odmienne zagrożenia.
Czujnik tlenku węgla nie musi wykrywać ulatniającego się gazu ziemnego, natomiast detektor gazu ziemnego nie zastępuje czujnika czadu.
Urządzenia należy montować zgodnie z instrukcjami producentów, regularnie sprawdzać ich sprawność oraz wymieniać po upływie okresu eksploatacji.
Żaden czujnik nie zastępuje jednak obowiązkowych przeglądów instalacji gazowej, wentylacyjnej i kominowej.
Mieszkańcy bloków powinni pamiętać, że coroczna kontrola instalacji gazowej nie jest jedynie formalnością. Jeżeli zostanie wykryte zagrożenie, przepisy wymagają wyłączenia niebezpiecznej instalacji z użytkowania. W niektórych przypadkach może to oznaczać nawet kilka dni bez gazu i konieczność poniesienia znacznych wydatków. Znacznie poważniejsze mogą być jednak konsekwencje dalszego korzystania z niesprawnego urządzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.