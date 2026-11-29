Niedziele handlowe 2026. Przed Bożym Narodzeniem sklepy będą otwarte aż w trzy niedziele
Grudzień 2026 roku będzie wyjątkowy pod względem możliwości robienia zakupów w niedziele. Przed Bożym Narodzeniem Polacy będą mieli do dyspozycji aż trzy niedziele handlowe przypadające bezpośrednio po sobie. Warto zapamiętać te daty, ponieważ od Wigilii większość supermarketów, dyskontów i galerii handlowych będzie zamknięta przez cztery kolejne dni.
Kiedy najbliższa niedziela handlowa? Już 6 grudnia
Najbliższa niedziela handlowa przypada 6 grudnia 2026 roku, czyli w Mikołajki. Będzie to pierwsza niedziela handlowa od ponad trzech miesięcy. Poprzednia przypadła 30 sierpnia.
Kolejne okazje do zrobienia niedzielnych zakupów pojawią się 13 i 20 grudnia.
Terminy te potwierdza oficjalny kalendarz opublikowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
Niedziele handlowe w grudniu 2026 roku
Grudzień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Niedziele handlowe
Zakaz handlu
W grudniu mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy w trzy kolejne niedziele:
-
6 grudnia – niedziela handlowa, Mikołajki.
-
13 grudnia – niedziela handlowa.
-
20 grudnia – ostatnia niedziela handlowa w 2026 roku.
-
27 grudnia – niedziela niehandlowa.
Pełny kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku
W całym 2026 roku przewidziano osiem niedziel handlowych. Przypadają one 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia oraz 6, 13 i 20 grudnia.
We wrześniu, październiku i listopadzie nie było ani jednej niedzieli handlowej.
Dlaczego w grudniu są aż trzy niedziele handlowe?
Zwiększenie liczby niedziel handlowych w okresie przedświątecznym jest bezpośrednio związane z ustanowieniem Wigilii Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolnym od pracy.
Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 6 grudnia 2024 roku i obowiązują od 1 lutego 2025 roku.
Jednocześnie ustawodawca wprowadził dodatkową ochronę pracowników handlu. Pracodawca nie może zaplanować temu samemu pracownikowi pracy podczas wszystkich trzech przedświątecznych niedziel handlowych. Dopuszczalne są maksymalnie dwie.
Cztery dni bez dużych zakupów. Polacy powinni zapamiętać te daty
Tegoroczny układ kalendarza sprawia, że po zakończeniu przedświątecznego okresu zakupowego nastąpi wyjątkowo długa przerwa w funkcjonowaniu większości placówek handlowych.
Wigilia przypada w czwartek. Bezpośrednio po niej następują dwa dni Bożego Narodzenia oraz niedziela niehandlowa.
Oznacza to, że od 24 do 27 grudnia włącznie większość supermarketów, dyskontów oraz sklepów w galeriach handlowych pozostanie zamknięta.
Ostatnim dniem na zrobienie dużych zakupów będzie środa, 23 grudnia. Handel na zwykłych zasadach zostanie wznowiony w poniedziałek, 28 grudnia.
Które sklepy będą czynne w niedziele niehandlowe?
Pomimo obowiązującego zakazu handlu zakupy nadal będzie można zrobić w niektórych placówkach korzystających z ustawowych wyjątków.
Dotyczy to między innymi stacji paliw, aptek, wybranych piekarni, cukierni oraz sklepów, w których sprzedaż osobiście prowadzi właściciel zgodnie z warunkami przewidzianymi w ustawie. Otwarcie konkretnej placówki zależy jednak od decyzji przedsiębiorcy.
Kiedy pierwsza niedziela handlowa w 2027 roku?
Po ostatniej niedzieli handlowej przypadającej 20 grudnia 2026 roku na kolejną okazję do niedzielnych zakupów w dużych sklepach trzeba będzie czekać aż sześć tygodni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.