Masz dom lub działkę? Urząd może sprawdzić Twoją nieruchomość na zdjęciach lotniczych. Za niezgłoszone budynki możesz dostać rachunek za kilka lat
Właściciele domów jednorodzinnych i działek powinni przed rozpoczęciem 2027 roku sprawdzić, czy informacje przekazane do urzędu odpowiadają rzeczywistemu stanowi ich nieruchomości. Dobudowanie garażu, powiększenie domu, postawienie budynku gospodarczego czy adaptacja poddasza mogą wpływać na wysokość podatku od nieruchomości. Samorządy mogą wykorzystywać zdjęcia lotnicze, ortofotomapy oraz dane geodezyjne do wykrywania rozbieżności. Jeżeli urząd stwierdzi, że właściciel przez lata płacił zbyt niski podatek, może ustalić dodatkowe zobowiązania również za wcześniejsze okresy.
Urzędnicy nie muszą wchodzić na posesję, żeby zauważyć nowy budynek
Nowoczesne technologie pozwalają samorządom porównywać informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków ze stanem widocznym na aktualnych zdjęciach lotniczych.
Na takich materiałach można dostrzec między innymi nowe garaże, rozbudowane domy, budynki gospodarcze oraz inne obiekty, których wcześniej nie było na działce.
Wykrycie rozbieżności może stać się podstawą do wszczęcia czynności sprawdzających, wezwania właściciela do złożenia wyjaśnień lub przeprowadzenia postępowania podatkowego.
Samo zdjęcie lotnicze nie przesądza jednak o obowiązku podatkowym. Urząd musi ustalić charakter obiektu, jego parametry oraz okoliczności mające znaczenie dla opodatkowania.
Właściciele domów mają tylko 14 dni na zgłoszenie zmian
Kluczowe znaczenie ma art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis nakłada na osoby fizyczne obowiązek przekazania informacji o zmianach mających wpływ na opodatkowanie nieruchomości.
Oficjalny serwis Warszawa 19115 wskazuje, że informację lub jej korektę należy złożyć w ciągu 14 dni między innymi od zakończenia budowy domu, jego rozbudowy, rozpoczęcia użytkowania przed zakończeniem prac czy zmiany przeznaczenia nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej.
Do tego celu służy formularz IN-1, czyli informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Właściciel nie powinien czekać na wezwanie z urzędu ani na otrzymanie kolejnej decyzji podatkowej.
Wybudowałeś garaż w 2026 roku? Od stycznia możesz zapłacić więcej
W przypadku nowo wybudowanych budynków obowiązuje szczególna zasada.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania obiektu przed jego ostatecznym wykończeniem.
Oznacza to, że właściciel, który zakończył budowę podlegającego opodatkowaniu garażu w listopadzie 2026 roku, zasadniczo zacznie płacić za niego podatek od 1 stycznia 2027 roku.
Nie oznacza to jednak, że ze zgłoszeniem inwestycji można czekać do przyszłego roku. Termin przekazania informacji jest odrębną kwestią.
Garaż wolnostojący może kosztować znacznie więcej niż garaż w bryle domu
Od 1 stycznia 2025 roku pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów znajdujące się w budynkach mieszkalnych i niezajęte na działalność gospodarczą są opodatkowane według stawki właściwej dla powierzchni mieszkalnych.
Potwierdza to również Urząd m.st. Warszawy w oficjalnych informacjach dotyczących podatku od nieruchomości.
Inaczej może wyglądać sytuacja wolnostojącego garażu, który stanowi odrębny budynek. Może on zostać objęty znacznie wyższą stawką właściwą dla budynków pozostałych.
Przy przykładowej stawce 1,25 zł za metr kwadratowy garaż o powierzchni 40 metrów kwadratowych oznaczałby podatek w wysokości 50 zł rocznie.
Przy stawce 12 zł za metr kwadratowy za identyczną powierzchnię należałoby zapłacić już 480 zł rocznie.
W ciągu pięciu lat różnica wyniosłaby 2150 zł, przy założeniu niezmienionych stawek.
Dlatego prawidłowe zakwalifikowanie obiektu ma bardzo duże znaczenie.
Masz wiatę samochodową, altanę lub drewniany domek? Nie każdy obiekt podlega opodatkowaniu
Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują zmienione definicje budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości.
Nie oznacza to jednak, że każdy obiekt zauważony przez urzędników na zdjęciach lotniczych automatycznie będzie podlegał opodatkowaniu.
Istotne znaczenie mają między innymi konstrukcja obiektu, jego przeznaczenie, sposób związania z gruntem oraz zakwalifikowanie go według przepisów podatkowych.
W przypadku budowli szczególnie ważne jest również to, czy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Prywatna wiata samochodowa, która nie spełnia definicji budynku i nie jest związana z działalnością gospodarczą, nie musi powodować powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego.
Podobnie samo ustawienie na działce niewielkiej konstrukcji ogrodowej nie przesądza jeszcze o konieczności płacenia podatku.
Każdy przypadek wymaga oceny rzeczywistych parametrów obiektu.
Zabudowałeś taras lub zaadaptowałeś poddasze? Sprawdź powierzchnię użytkową
Właściciele domów powinni szczególnie uważać na inwestycje prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku.
Może chodzić między innymi o dobudowanie dodatkowego pomieszczenia, wykonanie ogrodu zimowego, zabudowę tarasu czy adaptację wcześniej nieużytkowanego poddasza.
Nie każda taka inwestycja automatycznie zwiększa podatek. Znaczenie ma to, czy w jej wyniku powstała dodatkowa powierzchnia podlegająca opodatkowaniu.
Przy obliczaniu powierzchni użytkowej na potrzeby podatku od nieruchomości obowiązują szczególne zasady dotyczące wysokości pomieszczeń:
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powierzchnia o wysokości powyżej 2,20 metra jest uwzględniana w całości,
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powierzchnia o wysokości od 1,40 do 2,20 metra jest uwzględniana w 50 proc.,
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powierzchnia o wysokości poniżej 1,40 metra jest pomijana.
Oznacza to, że powierzchnia podlegająca opodatkowaniu może różnić się od powierzchni podanej w ogłoszeniu sprzedaży domu lub dokumentacji przygotowanej do innych celów.
Ociepliłeś dom? Sam styropian nie oznacza wyższego podatku
Nie każda modernizacja nieruchomości wymaga aktualizacji informacji IN-1.
Samo ocieplenie zewnętrznych ścian budynku, wymiana okien, remont dachu czy modernizacja instalacji grzewczej zasadniczo nie powodują zwiększenia powierzchni użytkowej podlegającej opodatkowaniu.
Powierzchnia użytkowa budynku dla celów podatkowych jest bowiem mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z ustawowymi wyłączeniami.
Jeżeli właściciel wykonał wyłącznie termomodernizację, nie ma podstaw do zakładania, że automatycznie wzrośnie jego podatek.
Inaczej będzie, jeżeli przy okazji remontu rozbudował nieruchomość lub dokonał innych zmian wpływających na podstawę opodatkowania.
Urząd może sięgnąć do dokumentów sprzed kilku lat
Największym problemem dla właścicieli nieruchomości może okazać się wykrycie niezgłoszonych zmian dokonanych kilka lat wcześniej.
Jeżeli urząd ustali, że podatnik nie przekazał wymaganych informacji lub podał niepełne dane, może wydać odpowiednie decyzje dotyczące wcześniejszych okresów, z uwzględnieniem terminów wynikających z Ordynacji podatkowej.
W przypadku zobowiązań ustalanych w drodze decyzji zasadniczy termin na jej doręczenie wynosi trzy lata od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli podatnik nie złożył wymaganej informacji lub nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania, termin ten może wynosić pięć lat.
Podstawą jest art. 68 Ordynacji podatkowej.
W określonych przypadkach może pojawić się również konieczność zapłaty odsetek od zaległości podatkowych. Nie są one jednak automatycznie naliczane od dnia wybudowania niezgłoszonego obiektu.
Brak pozwolenia na budowę nie zwalnia z podatku
Właściciele nieruchomości nie powinni również zakładać, że obiekt wybudowany bez pozwolenia lub wymaganego zgłoszenia nie podlega opodatkowaniu.
Kwestie podatkowe i legalność budowy są odrębnymi zagadnieniami.
Jeżeli obiekt spełnia ustawowe przesłanki opodatkowania, obowiązek podatkowy może powstać niezależnie od tego, czy właściciel dopełnił wszystkich formalności budowlanych.
Jednocześnie zapłacenie podatku nie legalizuje ewentualnej samowoli budowlanej.
Właściciel może więc stanąć przed koniecznością uregulowania zarówno spraw podatkowych, jak i budowlanych.
Dostałeś wezwanie z urzędu? Nie ignoruj pisma
Jeżeli organ podatkowy zauważy rozbieżności pomiędzy dokumentacją a rzeczywistym stanem nieruchomości, może poprosić właściciela o przedstawienie dodatkowych informacji.
W takiej sytuacji warto przygotować:
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dotychczasowe decyzje dotyczące podatku od nieruchomości,
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kopię złożonego formularza IN-1,
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dokumentację techniczną budynku,
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informacje o terminach zakończenia budowy lub rozbudowy,
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dokumentację potwierdzającą przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń,
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aktualne pomiary powierzchni użytkowej.
Jeżeli zdjęcia lotnicze przedstawiają obiekt, który nie podlega opodatkowaniu, właściciel ma prawo przedstawić odpowiednie wyjaśnienia i dowody.
Od decyzji ustalającej wysokość podatku można zasadniczo odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który ją wydał.
Przed styczniem 2027 roku warto sprawdzić dokumenty
Właściciele nieruchomości w Warszawie, Piasecznie, Markach, Ząbkach, Legionowie, Józefowie oraz innych miejscowościach podwarszawskich powinni pamiętać, że wysokość stawek podatku ustalają poszczególne samorządy.
Nie istnieje jedna identyczna stawka obowiązująca wszystkich właścicieli domów w Polsce.
W przypadku osób fizycznych wysokość podatku na kolejny rok ustala właściwy organ podatkowy w drodze decyzji. Właściciel nie musi co roku ponownie składać formularza IN-1, jeżeli dane dotyczące jego nieruchomości nie uległy zmianie.
Formularze można składać papierowo lub elektronicznie.
Przed rozpoczęciem 2027 roku warto porównać informacje zgłoszone do urzędu z aktualnym stanem nieruchomości. Nie każdy taras, garaż czy wiata oznacza dodatkowy podatek, jednak niezgłoszenie inwestycji rzeczywiście wpływającej na wysokość zobowiązania może prowadzić do konieczności zapłacenia dodatkowych należności za kilka lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.