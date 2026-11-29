Kupiłeś prezent na święta i zgubiłeś paragon? Sklep nie może z tego powodu odmówić reklamacji. Wystarczy inny dowód zakupu
Przed Bożym Narodzeniem miliony Polaków ruszą do sklepów w poszukiwaniu prezentów dla najbliższych. Wiele osób kupi sprzęt elektroniczny, zabawki, ubrania oraz urządzenia gospodarstwa domowego. Co jednak zrobić, jeżeli zakupiony produkt okaże się wadliwy, a papierowy paragon zaginie lub stanie się nieczytelny? Przepisy stoją po stronie konsumentów. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji wyłącznie od okazania paragonu fiskalnego. Dowodem zakupu może być nawet informacja znajdująca się w aplikacji bankowej na telefonie.
Zgubiłeś paragon? Nie oznacza to utraty prawa do reklamacji
Wielu konsumentów jest przekonanych, że wyrzucenie paragonu oznacza utratę możliwości reklamowania zakupionego produktu. Zdarza się również, że papierowe paragony przechowywane przez kilka miesięcy stają się niemal całkowicie nieczytelne.
Tymczasem przepisy nie nakładają na konsumenta obowiązku przedstawienia paragonu fiskalnego jako jedynego dopuszczalnego dowodu zakupu.
Kluczowe jest wykazanie, że określony produkt został zakupiony u konkretnego sprzedawcy.
Jeżeli klient może udowodnić zawarcie transakcji w inny sposób, brak papierowego paragonu nie może stanowić samodzielnej podstawy odmowy przyjęcia reklamacji.
Zasada ta dotyczy zarówno zakupów dokonanych w sklepach stacjonarnych, jak i przez internet.
Potwierdza to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w oficjalnym poradniku dotyczącym reklamacji wyjaśnia, że paragon jest tylko jednym z wielu sposobów udokumentowania transakcji.
Płaciłeś kartą lub BLIK-iem? Wystarczy zajrzeć do aplikacji bankowej
Osoby dokonujące płatności bezgotówkowych znajdują się w stosunkowo korzystnej sytuacji. Informacje dotyczące dokonanych zakupów pozostają bowiem zapisane w historii operacji bankowych.
Jeżeli papierowy paragon zaginął, klient może przedstawić potwierdzenie płatności kartą, potwierdzenie transakcji BLIK lub przelewu bankowego.
Dokument taki zazwyczaj zawiera datę transakcji, kwotę oraz informacje pozwalające zidentyfikować odbiorcę pieniędzy.
Przykładowo osoba, która kupiła w grudniu telewizor za 2499 zł, może pobrać potwierdzenie płatności z aplikacji bankowej i przedstawić je podczas składania reklamacji.
Nie musi przy tym udostępniać sprzedawcy całej historii swojego rachunku, wysokości oszczędności ani informacji o innych wydatkach.
Warto jednak pamiętać, że potwierdzenie płatności nie zawsze zawiera nazwę zakupionego produktu. Jeżeli podczas jednej transakcji klient kupił kilka różnych rzeczy, pomocne mogą być dodatkowe informacje umożliwiające zidentyfikowanie reklamowanego towaru.
Masz aplikację sklepu? Twój paragon może być zapisany w telefonie
Coraz więcej sieci handlowych umożliwia przechowywanie elektronicznych paragonów oraz historii zakupów w aplikacjach lojalnościowych.
Klienci, którzy podczas płatności zeskanowali kartę lojalnościową lub aplikację sklepu, mogą mieć dostęp do szczegółowych informacji dotyczących zakupionych produktów, ich cen oraz dat transakcji.
Warto sprawdzić zakładki oznaczone jako historia zakupów, e-paragony, moje transakcje lub dokumenty sprzedaży.
Elektroniczny paragon fiskalny może zastąpić jego papierowy odpowiednik. Historia zakupów, nawet jeśli nie jest formalnym paragonem fiskalnym, również może pomóc w udokumentowaniu transakcji.
To szczególnie przydatne po świętach, kiedy okazuje się, że kupione kilka tygodni wcześniej urządzenie nie działa prawidłowo.
Zapłaciłeś gotówką i wyrzuciłeś paragon? Nadal możesz dochodzić swoich praw
Nieco trudniejsza jest sytuacja osób, które zapłaciły gotówką i nie posiadają żadnego elektronicznego potwierdzenia płatności.
Również w takim przypadku nie wszystko jest stracone.
Dowodem zakupu mogą być zeznania osoby obecnej podczas transakcji, korespondencja ze sprzedawcą, dokumenty dotyczące dostawy produktu, karta gwarancyjna zawierająca dane zakupu czy inne materiały pozwalające wykazać zawarcie umowy.
Jeżeli podczas zakupów klientowi towarzyszył członek rodziny lub znajomy, jego oświadczenie może pomóc w udowodnieniu, że konkretny produkt rzeczywiście został kupiony w danym sklepie.
Potwierdzają to również oficjalne materiały UOKiK dotyczące praw konsumentów.
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Tych dokumentów sprzedawca nie może z góry odrzucić
W zależności od okoliczności dowodem zakupu mogą być między innymi:
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potwierdzenie płatności kartą debetową lub kredytową,
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potwierdzenie płatności BLIK,
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potwierdzenie przelewu bankowego,
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faktura elektroniczna,
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paragon elektroniczny,
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historia zakupów w aplikacji lojalnościowej,
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wiadomość e-mail potwierdzająca zamówienie,
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dokument dostawy towaru,
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zeznania świadków transakcji.
Nie istnieje zamknięty katalog dokumentów, który ograniczałby możliwość wykazania zakupu wyłącznie do papierowego paragonu.
Przedstawione dowody powinny jednak pozwalać na ustalenie, że konsument rzeczywiście kupił reklamowany produkt u konkretnego przedsiębiorcy.
Masz dwa lata ochrony. Nawet jeśli gwarancja producenta jest krótsza
W przypadku zakupów konsumenckich dokonanych od 1 stycznia 2023 roku obowiązują przepisy dotyczące niezgodności towaru z umową.
Zgodnie z art. 43c ustawy o prawach konsumenta sprzedawca zasadniczo odpowiada za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w ciągu dwóch lat od jego dostarczenia.
Oznacza to, że osoby kupujące prezenty świąteczne w grudniu 2026 roku będą co do zasady objęte ochroną dotyczącą niezgodności towaru ujawnionej aż do grudnia 2028 roku.
Co więcej, jeżeli problem ujawni się w tym dwuletnim okresie, zasadniczo przyjmuje się, że jego przyczyna istniała już w chwili dostarczenia produktu, chyba że zostanie udowodnione inaczej lub takiego domniemania nie można pogodzić z charakterem produktu albo niezgodności.
Odpowiedzialność sprzedawcy jest niezależna od dobrowolnej gwarancji producenta.
Jeżeli gwarancja na urządzenie wynosi jedynie 12 miesięcy, nie oznacza to automatycznie, że po upływie roku konsument traci możliwość reklamowania produktu u sprzedawcy.
Sklep odsyła Cię do producenta? Nie musisz się na to zgadzać
Klient, który korzysta z reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, powinien kierować swoje żądania do sprzedawcy.
Nie ma obowiązku samodzielnego kontaktowania się z producentem, importerem lub autoryzowanym serwisem.
W pierwszej kolejności konsument może zasadniczo żądać naprawy albo wymiany produktu. W przypadkach określonych w art. 43e ustawy o prawach konsumenta może również domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową, problem występuje nadal mimo próby naprawy albo niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe skorzystanie z tych uprawnień.
Sprzedawca nie może ograniczyć ustawowych praw konsumenta wyłącznie do zasad określonych w karcie gwarancyjnej.
Sklep ma 14 dni. Jeżeli nie odpowie, reklamacja zostaje uznana
Szczególnie ważny jest art. 7a ustawy o prawach konsumenta.
Przedsiębiorca powinien odpowiedzieć na reklamację konsumenta w ciągu 14 dni od jej otrzymania, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innego terminu.
Jeżeli nie udzieli odpowiedzi w wymaganym czasie, reklamację uważa się za uznaną.
Z tego powodu warto składać reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej i zachować dokument potwierdzający datę jej otrzymania przez sprzedawcę.
Należy pamiętać, że termin 14 dni dotyczy odpowiedzi na reklamację, a nie automatycznie zakończenia naprawy urządzenia.
Produkt kupiony na Black Friday lub podczas świątecznej wyprzedaży również podlega reklamacji
Niektórzy konsumenci spotykają się z informacjami sugerującymi, że produkty przecenione nie podlegają reklamacji.
Sama obniżka ceny nie pozbawia kupującego ustawowych praw.
Jeżeli telewizor został przeceniony z 3500 do 2500 zł w ramach akcji Black Friday, a następnie przestał działać prawidłowo, konsument może dochodzić swoich roszczeń na takich samych zasadach jak osoba kupująca sprzęt w regularnej cenie.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy konkretny produkt został sprzedany z określoną niezgodnością, o której klient został wyraźnie poinformowany przed zawarciem umowy i którą odrębnie zaakceptował.
Nie oznacza to jednak utraty prawa do reklamowania innych, wcześniej nieujawnionych problemów.
Reklamacja i zwrot prezentu to dwie różne rzeczy
Przed świętami szczególnie istotne jest rozróżnienie reklamacji wadliwego produktu od zwrotu pełnowartościowego towaru.
Jeżeli klient kupił w sklepie stacjonarnym sweter, który okazał się za mały, sprzedawca zasadniczo nie ma ustawowego obowiązku przyjęcia zwrotu.
Jeżeli sklep dobrowolnie umożliwia zwroty, może określić ich warunki, w tym wymagać okazania oryginalnego paragonu.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zakupów internetowych. Konsument ma zasadniczo 14 dni od otrzymania towaru na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków.
Jeżeli natomiast produkt jest wadliwy, zastosowanie mają przepisy dotyczące reklamacji, niezależnie od tego, czy został kupiony przez internet, czy w sklepie stacjonarnym.
Co zrobić, jeżeli sprzedawca odmawia przyjęcia reklamacji bez paragonu?
W takiej sytuacji warto powołać się na ustawę o prawach konsumenta oraz oficjalne stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Reklamację można również przesłać drogą elektroniczną lub pocztą, zachowując potwierdzenie jej doręczenia.
Jeżeli przedsiębiorca nadal odmawia respektowania praw konsumenta, bezpłatnej pomocy może udzielić miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów.
W Warszawie mieszkańcy mogą zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który pomaga w sporach ze sprzedawcami.
Zgubienie papierowego paragonu nie oznacza utraty pieniędzy ani prawa do reklamacji. Zanim po świętach wyrzucisz wadliwy produkt lub pogodzisz się z koniecznością zakupu nowego urządzenia, sprawdź historię operacji bankowych, pocztę elektroniczną i aplikację sklepu. Dowód potrzebny do dochodzenia swoich praw może znajdować się w telefonie, który codziennie nosisz przy sobie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.