Płacisz gotówką lub przelewem za samochód, remont albo sprzęt? Uważaj na te kwoty. Skarbówka może zażądać wyjaśnień
Przed końcem 2026 roku wielu Polaków decyduje się na większe zakupy, remont mieszkania lub wymianę samochodu. Nie wszyscy pamiętają jednak, że niektóre transakcje wiążą się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi. W przypadku przedsiębiorców obowiązuje limit płatności gotówkowych wynoszący 15 tys. zł, natomiast osoby kupujące samochody lub używany sprzęt od innych osób prywatnych mogą być zobowiązane do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Na dopełnienie formalności mają zaledwie 14 dni. Przekroczenie tego terminu może oznaczać konieczność zapłaty zaległego podatku, odsetek, a nawet grzywny.
Płacisz za remont mieszkania? Limit 15 tys. zł nie dotyczy wszystkich
Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie i przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeżeli drugą stroną transakcji jest również przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł.
Co szczególnie istotne, liczy się wartość całej transakcji, niezależnie od liczby wynikających z niej płatności.
Jeżeli przedsiębiorca zamawia remont biura za 30 tys. zł, podzielenie należności na trzy raty po 10 tys. zł nie pozwala ominąć ustawowego limitu.
Inaczej wygląda sytuacja osoby prywatnej, która zamawia remont własnego mieszkania. Limit 15 tys. zł nie obowiązuje automatycznie w relacji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
Oficjalny portal Biznes.gov.pl potwierdza, że obowiązek rozliczeń bezgotówkowych powyżej 15 tys. zł dotyczy transakcji pomiędzy przedsiębiorcami.
Kupujesz samochód za 50 tys. zł? Nadal możesz zapłacić gotówką
W Polsce nie obowiązuje obecnie ogólny limit płatności gotówkowych wynoszący 15 tys. zł dla osób dokonujących zakupów prywatnych.
Konsument może więc zasadniczo kupić samochód za 30, 50 czy nawet 100 tys. zł i zapłacić gotówką, jeżeli sprzedawca akceptuje taką formę rozliczenia.
Nie oznacza to jednak, że duże transakcje pozostają poza zainteresowaniem instytucji państwowych.
Niezależnie od formy płatności mogą bowiem pojawić się obowiązki związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W przypadku większych zakupów warto zachować umowę sprzedaży, fakturę, pokwitowanie odbioru gotówki lub potwierdzenie przelewu. Dokumenty te mogą okazać się potrzebne, jeżeli urząd będzie chciał zweryfikować źródło finansowania zakupu.
Przelewasz ponad 15 tys. euro? Bank musi przekazać informację państwu
Zupełnie innym limitem jest próg wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nazywanej ustawą AML.
Zgodnie z art. 72 tej ustawy banki oraz inne wskazane instytucje mają obowiązek przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o określonych wpłatach, wypłatach gotówkowych i transferach przekraczających równowartość 15 tys. euro.
Przy przykładowym kursie euro wynoszącym 4,30 zł odpowiada to kwocie 64 500 zł.
Przepisy przewidują jednak wyjątki, dotyczące między innymi określonych transferów pomiędzy rachunkami tego samego klienta.
Informacja trafia do GIIF, a nie automatycznie do lokalnego urzędu skarbowego. Organy podatkowe mogą jednak uzyskać odpowiednie dane na zasadach określonych w przepisach.
Samo przekroczenie tej kwoty nie oznacza popełnienia przestępstwa, wszczęcia kontroli ani naliczenia dodatkowego podatku.
Rozbijesz płatność na kilka mniejszych? To nie gwarantuje uniknięcia kontroli
Niektórzy właściciele oszczędności zakładają, że zamiast wykonywać jeden duży przelew, wystarczy podzielić należność na kilka mniejszych płatności.
Tymczasem instytucje finansowe analizują również charakter transakcji, ich częstotliwość oraz powiązania pomiędzy poszczególnymi operacjami.
Podejrzane transakcje mogą zostać zgłoszone niezależnie od ich wartości.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że dzielenie płatności może być jedną z okoliczności uwzględnianych podczas oceny ryzyka związanego z daną transakcją.
Osoby dokonujące legalnych zakupów nie mają powodów, aby sztucznie dzielić płatności w celu uniknięcia obowiązków informacyjnych banku.
Kupiłeś samochód od osoby prywatnej? Masz tylko 14 dni
Znacznie bardziej powszechnym obowiązkiem podatkowym, o którym wielu Polaków zapomina, jest konieczność złożenia deklaracji PCC-3.
Jeżeli osoba fizyczna kupuje używany samochód od innej osoby prywatnej, zasadniczo musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości rynkowej pojazdu.
Obowiązek ten dotyczy kupującego, a nie sprzedawcy.
Na złożenie deklaracji PCC-3 oraz zapłatę podatku kupujący ma 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
Nie ma znaczenia, czy za samochód zapłacono gotówką, przelewem czy w kilku ratach.
Ministerstwo Finansów potwierdza, że podstawowa stawka PCC przy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2 proc.
Kupujesz samochód za 80 tys. zł? Przygotuj dodatkowe 1600 zł
Wysokość podatku może stanowić istotny dodatkowy wydatek, szczególnie dla osób kupujących droższe samochody.
Przy założeniu, że cena zakupu odpowiada wartości rynkowej pojazdu:
-
samochód za 10 tys. zł oznacza 200 zł podatku,
-
samochód za 25 tys. zł oznacza 500 zł podatku,
-
samochód za 50 tys. zł oznacza 1000 zł podatku,
-
samochód za 80 tys. zł oznacza 1600 zł podatku,
-
samochód za 150 tys. zł oznacza 3000 zł podatku,
-
samochód za 200 tys. zł oznacza 4000 zł podatku.
Kwoty te należy uwzględnić w budżecie jeszcze przed dokonaniem zakupu.
W przeciwnym razie może się okazać, że oprócz wydatków związanych z ubezpieczeniem, rejestracją i ewentualnymi naprawami konieczne będzie znalezienie dodatkowych kilku tysięcy złotych na podatek.
Skarbówka może zakwestionować cenę wpisaną do umowy
Niektórzy kupujący próbują ograniczyć wysokość podatku poprzez wpisanie do umowy sprzedaży ceny niższej niż rzeczywista wartość samochodu.
Tymczasem podstawą opodatkowania PCC jest zasadniczo wartość rynkowa rzeczy, a nie dowolna kwota ustalona przez strony umowy.
Jeżeli urząd uzna, że zadeklarowana wartość pojazdu jest nieprawidłowa, może wezwać podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia.
W przypadku dalszego sporu organ podatkowy może ustalić wartość z uwzględnieniem opinii biegłego.
Jeżeli wartość ustalona z pomocą biegłego różni się o więcej niż 33 proc. od wartości podanej przez podatnika, koszt opinii może obciążyć kupującego.
Podstawą tych działań jest art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Jeżeli niska cena wynika z poważnych uszkodzeń samochodu, warto zachować zdjęcia, dokumentację techniczną oraz kosztorysy napraw.
Kupiłeś używany telefon, komputer albo meble? Ten podatek również może Cię dotyczyć
Wielu Polaków kojarzy deklarację PCC-3 wyłącznie z zakupem samochodu. Tymczasem przepisy obejmują również inne rzeczy ruchome kupowane od osób prywatnych.
Istotna jest granica 1000 zł.
Sprzedaż rzeczy ruchomych jest zwolniona z PCC, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza tej kwoty.
Po jej przekroczeniu, jeżeli transakcja podlega PCC i nie korzysta z innego zwolnienia, podatek oblicza się od całej wartości rynkowej przedmiotu, a nie tylko od nadwyżki ponad 1000 zł.
Zakup używanego telefonu o wartości 3000 zł może więc oznaczać konieczność zapłaty 60 zł podatku.
Używany komputer za 6000 zł może oznaczać 120 zł podatku, natomiast sprzęt fotograficzny o wartości 15 tys. zł – już 300 zł.
Obowiązek może dotyczyć również zakupów dokonywanych za pośrednictwem internetowych serwisów ogłoszeniowych. Sam fakt zawarcia transakcji przez internet nie zwalnia z podatku.
Decydujące znaczenie mają status sprzedawcy, charakter transakcji oraz jej wartość.
Kupujesz w sklepie lub komisie? Możesz nie zapłacić PCC
Inaczej wygląda sytuacja, gdy samochód, sprzęt elektroniczny lub wyposażenie mieszkania kupowane są od przedsiębiorcy w ramach sprzedaży objętej VAT.
W takim przypadku zasadniczo nie występuje obowiązek zapłaty PCC od sprzedaży rzeczy ruchomych.
Dotyczy to również wielu samochodów sprzedawanych na podstawie faktury VAT-marża.
Nie wystarczy jednak sam fakt, że samochód został znaleziony w komisie. Jeżeli komis jedynie pośredniczy w sprzedaży, a rzeczywistym sprzedawcą pozostaje osoba prywatna, obowiązek zapłaty PCC może nadal występować.
Przed podpisaniem dokumentów warto więc sprawdzić, kto formalnie jest stroną umowy sprzedaży.
Płacisz za remont? Nie zapomnij o fakturze i umowie
Samo zamówienie usługi remontowej, nawet o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie powoduje obowiązku składania deklaracji PCC-3.
Warto jednak zadbać o dokumentację wykonanych prac oraz przekazanych pieniędzy.
Pisemna umowa, faktury, potwierdzenia przelewów i pokwitowania zaliczek mogą pomóc nie tylko w przypadku ewentualnych czynności podatkowych, ale również wtedy, gdy wykonawca nie zakończy remontu, wykona prace nieprawidłowo lub zakwestionuje otrzymanie zapłaty.
Osoby płacące gotówką powinny szczególnie uważać na przekazywanie wysokich zaliczek bez pisemnego potwierdzenia.
W przypadku sporu odzyskanie pieniędzy może być znacznie trudniejsze.
Nie złożyłeś PCC-3 w terminie? Grożą Ci dodatkowe konsekwencje
Przekroczenie 14-dniowego terminu nie oznacza, że obowiązek podatkowy znika.
Kupujący nadal może być zobowiązany do złożenia deklaracji oraz uregulowania należnego podatku.
W zależności od wysokości zaległości i okresu opóźnienia mogą zostać naliczone odsetki.
Niedopełnienie obowiązków podatkowych może również skutkować odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.
W określonych przypadkach podatnik może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Polega ona na zawiadomieniu właściwego organu o popełnionym czynie i ujawnieniu jego istotnych okoliczności.
Skuteczność czynnego żalu zależy jednak od spełnienia ustawowych warunków, w tym momentu jego złożenia oraz uregulowania wymaganej należności.
Nie należy zakładać, że samo wysłanie takiego pisma automatycznie zwalnia z odpowiedzialności.
Kupujesz samochód przed świętami? Uważaj na grudniowe terminy
Osoby dokonujące zakupów w grudniu nie powinny odkładać formalności podatkowych na później wyłącznie dlatego, że zbliżają się święta.
Przykładowo osoba, która podpisze umowę sprzedaży samochodu 10 grudnia 2026 roku, miałaby standardowo czas na złożenie deklaracji do 24 grudnia.
Ponieważ Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a kolejne dni również przypadają na święta i weekend, termin przesunie się na poniedziałek, 28 grudnia 2026 roku.
Osoba kupująca samochód 17 grudnia będzie miała czas do 31 grudnia.
Nie istnieje natomiast ogólna zasada nakazująca rozliczenie wszystkich grudniowych zakupów przed zakończeniem roku. Termin należy liczyć indywidualnie od daty zawarcia umowy.
Jak złożyć deklarację PCC-3 bez wychodzenia z domu?
Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem serwisu Ministerstwa Finansów.
Formularz wymaga między innymi podania danych podatnika, daty zawarcia umowy, opisu przedmiotu transakcji, podstawy opodatkowania oraz wysokości należnego podatku.
W przypadku kilku kupujących może być również konieczne złożenie odpowiedniego załącznika PCC-3/A.
Podatek należy wpłacić na właściwy rachunek urzędu skarbowego przeznaczony do rozliczeń PCC. Nie jest to standardowa wpłata na indywidualny mikrorachunek podatkowy wykorzystywany do PIT, CIT i VAT.
Po złożeniu deklaracji warto zachować urzędowe poświadczenie odbioru oraz potwierdzenie zapłaty.
Trzy kwoty, które powinien znać każdy Polak
Przed dokonaniem większych zakupów warto zapamiętać trzy odrębne progi wynikające z przepisów:
1000 zł – granica zwolnienia z PCC przy sprzedaży rzeczy ruchomych.
15 000 zł – próg, po którego przekroczeniu transakcje pomiędzy przedsiębiorcami wymagają rozliczenia za pośrednictwem rachunku płatniczego.
15 000 euro – próg raportowania określonych operacji finansowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Każda z tych kwot dotyczy innych obowiązków. Nie należy ich ze sobą mylić.
Niezależnie od tego, czy Polacy płacą gotówką, czy przelewem, powinni pamiętać o obowiązkach podatkowych związanych z zakupami. Szczególnie przed końcem roku warto sprawdzić, czy zawarta umowa sprzedaży wymaga złożenia deklaracji PCC-3. Na dopełnienie formalności są tylko dwa tygodnie, a zapomnienie o tym obowiązku może oznaczać dodatkowe wydatki oraz problemy z urzędem skarbowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.