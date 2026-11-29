Niemiecki sposób na ciepłe mieszkanie. Umieść ten materiał za kaloryferem przed nadejściem mrozów. Ograniczysz straty ciepła
Wystarczy niedrogi materiał umieszczony pomiędzy kaloryferem a ścianą, aby ograniczyć straty energii podczas sezonu grzewczego. Ekrany zagrzejnikowe to rozwiązanie stosowane również w Niemczech, które może być szczególnie przydatne w starszych blokach z wielkiej płyty oraz niedostatecznie ocieplonych budynkach. Specjalna powierzchnia odbija część promieniowania cieplnego w kierunku pomieszczenia, ograniczając nagrzewanie ściany zewnętrznej. Co ważne, montaż nie wymaga wymiany grzejników ani przeprowadzania kosztownego remontu.
Kaloryfer ogrzewa nie tylko mieszkanie. Część energii trafia do ściany
W wielu polskich mieszkaniach grzejniki znajdują się bezpośrednio pod oknami, przy zewnętrznych ścianach budynku. Takie umiejscowienie pomaga ograniczyć odczuwanie chłodu w pobliżu szyb, jednak część energii przekazywanej przez grzejnik trafia również do znajdującej się za nim ściany.
Problem jest szczególnie widoczny w starszych budynkach, które nie przeszły kompleksowej termomodernizacji.
Jeżeli ściana zewnętrzna jest słabo izolowana, część dostarczonej do niej energii może przenikać na zewnątrz budynku.
Rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ten mechanizm jest zastosowanie specjalnego ekranu zagrzejnikowego, nazywanego również matą refleksyjną.
Wystarczy srebrna mata umieszczona za kaloryferem
Ekran zagrzejnikowy najczęściej składa się z cienkiej warstwy materiału izolacyjnego oraz powierzchni pokrytej aluminium lub metalizowaną folią.
Błyszcząca warstwa ogranicza przekazywanie energii przez promieniowanie cieplne w kierunku ściany. Dzięki temu większa część energii może pozostać wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia.
Rozwiązanie nie wymaga ingerencji w instalację centralnego ogrzewania, spuszczania wody z grzejników ani wymiany zaworów termostatycznych.
W wielu przypadkach matę można zamontować samodzielnie, bez konieczności wzywania fachowca.
Ile można zaoszczędzić na ogrzewaniu?
Producenci ekranów zagrzejnikowych często informują o możliwości odbijania nawet 90 proc. promieniowania cieplnego padającego na ich powierzchnię.
Nie oznacza to jednak zmniejszenia całego rachunku za ogrzewanie o 90 proc. ani nawet gwarantowanych kilkunastu procent.
Ekran ogranicza tylko jeden z mechanizmów utraty energii. Ciepło nadal ucieka przez okna, ściany, stropy oraz wentylację.
Największych korzyści mogą spodziewać się mieszkańcy starszych, niedostatecznie ocieplonych budynków, w których kaloryfery znajdują się przy ścianach zewnętrznych.
Przy rocznych wydatkach na ogrzewanie wynoszących 5000 zł ograniczenie kosztów o 1 proc. oznaczałoby oszczędność 50 zł, o 3 proc. – 150 zł, a o 5 proc. – 250 zł.
Są to przykładowe obliczenia, a nie gwarantowane rezultaty montażu. Efekt zależy od konstrukcji budynku oraz sposobu rozliczania ogrzewania.
Mieszkasz w bloku z wielkiej płyty? Sprawdź ścianę za grzejnikiem
Ekrany zagrzejnikowe mogą być szczególnie przydatne w mieszkaniach, w których grzejniki znajdują się w specjalnych wnękach pod oknami.
W niektórych starszych budynkach ściany w takich miejscach są cieńsze niż pozostałe fragmenty elewacji, co może sprzyjać większym stratom ciepła.
Jeżeli budynek nie został odpowiednio ocieplony, zastosowanie dodatkowej warstwy izolacyjnej i refleksyjnej może ograniczyć nagrzewanie tej części ściany.
W nowoczesnych, dobrze zaizolowanych budynkach korzyści mogą być natomiast znacznie mniejsze.
Jak zamontować ekran za kaloryferem?
Montaż jest stosunkowo prosty i w wielu mieszkaniach można wykonać go samodzielnie.
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Zmierz powierzchnię ściany znajdującej się bezpośrednio za grzejnikiem.
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Przytnij matę zagrzejnikową do odpowiedniego rozmiaru.
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Oczyść i osusz powierzchnię ściany.
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Zamocuj ekran zgodnie z instrukcją producenta.
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Skieruj błyszczącą powierzchnię w stronę kaloryfera.
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Zachowaj przestrzeń umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza.
Nie należy owijać grzejnika folią ani zakrywać jego górnej części. Ekran powinien znajdować się za urządzeniem, a nie na nim.
Warto również wybierać materiały przeznaczone specjalnie do montażu za grzejnikami, odporne na temperatury występujące podczas normalnej pracy instalacji.
Czy zwykła folia aluminiowa z kuchni wystarczy?
W internecie można znaleźć porady sugerujące przyklejenie zwykłej folii aluminiowej do kartonu i umieszczenie tak przygotowanej konstrukcji za kaloryferem.
Aluminium rzeczywiście ma właściwości pozwalające ograniczać wymianę ciepła przez promieniowanie. Jednak zwykła folia kuchenna jest cienka, łatwo się uszkadza i nie zapewnia dodatkowej izolacji termicznej.
Karton może natomiast chłonąć wilgoć i nie jest materiałem przeznaczonym do stosowania przy urządzeniach grzewczych.
Bezpieczniejszym i trwalszym rozwiązaniem jest zakup gotowej maty zagrzejnikowej oraz zamontowanie jej zgodnie z zaleceniami producenta.
Masz podzielniki ciepła? Pamiętaj o jednej ważnej rzeczy
Mieszkańcy bloków wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania powinni pamiętać, że urządzenia te nie mierzą bezpośrednio ilości ciepła pozostającego w mieszkaniu.
Ich wskazania zależą między innymi od temperatury grzejnika oraz czasu jego pracy.
Jeżeli dzięki ograniczeniu strat energii pomieszczenie szybciej osiągnie temperaturę ustawioną na głowicy termostatycznej, zawór może wcześniej ograniczyć przepływ gorącej wody przez grzejnik.
Może to przełożyć się na mniejsze zużycie energii.
Nie oznacza to jednak, że zamontowanie ekranu automatycznie spowoduje proporcjonalne obniżenie końcowego rozliczenia. Część opłat za ogrzewanie ma charakter stały i jest związana z kosztami utrzymania całego budynku.
Nie popełniaj tego błędu. Nawet najlepszy ekran nie pomoże
Samo zamontowanie maty za grzejnikiem może przynieść niewielkie korzyści, jeżeli jednocześnie mieszkańcy ograniczają swobodny przepływ ciepłego powietrza.
Ustawienie dużej kanapy bezpośrednio przed kaloryferem, zasłonięcie go grubymi zasłonami lub regularne suszenie na nim dużej ilości prania może utrudniać ogrzewanie pomieszczenia.
Warto pozostawić wolną przestrzeń wokół urządzenia i nie zasłaniać głowicy termostatycznej.
Dobrym rozwiązaniem jest również utrzymywanie umiarkowanej temperatury w mieszkaniu, krótkie i intensywne wietrzenie oraz sprawdzenie szczelności okien.
Niewielki wydatek może przynosić korzyści przez kilka sezonów
Ekrany zagrzejnikowe należą do stosunkowo niedrogich sposobów poprawy efektywności ogrzewania. Podstawowe maty można kupić za kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych, w zależności od ich wymiarów i rodzaju zastosowanej izolacji.
Prawidłowo zamontowany ekran może służyć przez kilka sezonów grzewczych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.
Nie zastąpi kompleksowego ocieplenia budynku ani wymiany nieszczelnych okien, ale może stanowić uzupełnienie innych metod ograniczania strat energii.
Przed nadejściem silnych mrozów warto sprawdzić, co znajduje się za kaloryferami w mieszkaniu. Szczególnie w starszych blokach zastosowanie niedrogiej maty refleksyjnej może pomóc ograniczyć niepotrzebne nagrzewanie ścian zewnętrznych. To prosty sposób na poprawę efektywności ogrzewania bez przeprowadzania remontu i ingerowania w instalację centralnego ogrzewania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.