Nadchodzi trudny czas dla milionów Polaków. To uderzy w każdy dom bez wyjątku
Żywność, energia elektryczna, ogrzewanie, usługi i utrzymanie mieszkań – to wydatki, które w największym stopniu obciążają budżety polskich gospodarstw domowych. Nawet spowolnienie inflacji nie oznacza powrotu cen do poziomów sprzed kilku lat. Przed rozpoczęciem 2027 roku Polacy powinni zwrócić szczególną uwagę na zapowiadane podwyżki oraz zmiany kosztów życia. Najbardziej narażone na ich konsekwencje są osoby o niższych dochodach, emeryci oraz rodziny utrzymujące się z jednej pensji.
Narodowy Bank Polski zmienia prognozy. W 2027 roku ceny mogą rosnąć znacznie szybciej
Listopadowa projekcja Narodowego Banku Polskiego przynosi niepokojące informacje dla gospodarstw domowych. Jeszcze w lipcu 2026 roku ekonomiści banku centralnego przewidywali, że średnioroczna inflacja w 2027 roku wyniesie 2,7 proc. Najnowsze prognozy wskazują jednak na poziom 4,2 proc.
To korekta aż o 1,5 punktu procentowego w ciągu zaledwie kilku miesięcy.
Według listopadowej projekcji NBP średnioroczna inflacja wyniesie:
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w 2026 roku – 3,1 proc.,
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w 2027 roku – 4,2 proc.,
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w 2028 roku – 2,8 proc.
Szczególnie niepokojące są prognozy dotyczące energii oraz żywności, czyli produktów, z których zakupu gospodarstwa domowe nie mogą po prostu zrezygnować.
Komisja Europejska przewiduje jeszcze wyższą inflację
Nie tylko Narodowy Bank Polski spodziewa się ponownego przyspieszenia wzrostu cen.
W prognozie opublikowanej 17 listopada 2026 roku Komisja Europejska przewiduje, że inflacja HICP w Polsce wzrośnie z 3,3 proc. w 2026 roku do 4,4 proc. w 2027 roku.
W 2028 roku nadal miałaby utrzymywać się na podwyższonym poziomie 3,9 proc.
Unijni ekonomiści wskazują przede wszystkim na ryzyko wzrostu kosztów energii, wycofania mechanizmów osłonowych oraz podwyższenia taryf za energię elektryczną i gaz.
Obydwie instytucje przewidują zatem, że w przyszłym roku presja inflacyjna będzie większa niż obecnie, choć posługują się odmiennymi wskaźnikami inflacji.
Energia może zdrożeć o ponad 8 proc. Konsekwencje odczujemy nie tylko na rachunkach
Jednym z najbardziej niepokojących elementów listopadowej projekcji NBP są przewidywania dotyczące cen energii.
Według prognozy dynamika cen energii wyniesie średnio 7,1 proc. w 2026 roku, a w 2027 roku wzrośnie do 8,3 proc.
Droższa energia oznacza problemy nie tylko dla gospodarstw domowych, lecz także dla przedsiębiorstw. Wyższe koszty produkcji, przechowywania towarów, ogrzewania powierzchni handlowych i transportu mogą być częściowo przenoszone na konsumentów.
W ten sposób wzrost kosztów energii może wpływać na ceny produktów dostępnych w supermarketach, piekarniach, restauracjach oraz punktach usługowych.
Nie oznacza to jednak, że rachunek każdego gospodarstwa domowego za prąd wzrośnie dokładnie o 8,3 proc. Prognoza dotyczy szerszej kategorii cen energii. Ostateczna wysokość rachunków będzie zależała między innymi od taryf oraz zużycia.
Zakupy spożywcze mogą ponownie zacząć drożeć
Narodowy Bank Polski przewiduje również przyspieszenie wzrostu cen żywności.
W 2026 roku średnioroczna dynamika cen żywności ma wynieść 0,8 proc., natomiast w 2027 roku może wzrosnąć do 3,4 proc.
Jedną z przyczyn są rosnące koszty produkcji rolnej, nawozów, paliw oraz transportu. Ich wpływ na ceny detaliczne może ujawniać się z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
Niepokojące sygnały płyną również z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Według badania codzienne zakupy w październiku 2026 roku były średnio o 2 proc. droższe niż rok wcześniej. We wrześniu wzrost wynosił 1,9 proc., a w sierpniu 1,7 proc.
Podwyżki odnotowano w 14 spośród 17 analizowanych kategorii produktów.
Kierowcy również mają powody do niepokoju. Kluczowe decyzje zapadną przed końcem roku
Na początku 2027 roku istotne znaczenie będą miały dalsze losy mechanizmów ograniczających ceny paliw.
Według informacji przedstawionych 18 listopada przez pierwszą wiceprezes NBP Martę Kightley zakończenie obowiązywania obniżonych podatków na paliwa może przyczynić się do wzrostu inflacji na początku przyszłego roku.
Niepewność dotyczy także wysokości przyszłorocznych taryf za energię elektryczną.
Bank centralny podkreśla, że wpływ na sytuację gospodarczą mają również wydarzenia międzynarodowe oraz sytuacja na światowych rynkach surowców energetycznych.
Oznacza to, że ostateczna skala podwyżek nie jest jeszcze przesądzona.
Nawet niższa inflacja nie oznacza, że w sklepach będzie taniej
Wielu konsumentów interpretuje informacje o spadku inflacji jako zapowiedź obniżek cen. W rzeczywistości niższa dodatnia inflacja oznacza jedynie, że przeciętny poziom cen rośnie wolniej.
Jeżeli zakupy kosztujące wcześniej 100 zł podrożały o 10 proc., ich wartość wzrosła do 110 zł.
Jeżeli w kolejnym roku inflacja wyniesie 4 proc., analogiczny koszyk będzie kosztował 114,40 zł.
Ceny nie wracają więc automatycznie do wcześniejszych poziomów.
To właśnie dlatego gospodarstwa domowe mogą nadal odczuwać skutki drożyzny, nawet jeżeli oficjalne wskaźniki inflacji pozostają znacznie niższe niż podczas kryzysu inflacyjnego w latach 2022–2023.
Ile więcej może wydawać przeciętna polska rodzina?
Przy założeniu, że wydatki konkretnego gospodarstwa domowego wzrosną o 4,2 proc., czyli zgodnie z centralną prognozą inflacji NBP na 2027 rok, dodatkowe obciążenia mogą być znaczące.
Osoba wydająca miesięcznie 3000 zł musiałaby przeznaczyć dodatkowo 126 zł miesięcznie, czyli 1512 zł rocznie.
Gospodarstwo domowe wydające 5000 zł miesięcznie potrzebowałoby dodatkowych 210 zł miesięcznie, czyli 2520 zł rocznie.
Przy miesięcznych wydatkach wynoszących 7000 zł dodatkowy koszt wyniósłby 294 zł miesięcznie, czyli 3528 zł rocznie.
Rodzina wydająca 10 tys. zł miesięcznie potrzebowałaby dodatkowych 420 zł miesięcznie, czyli 5040 zł rocznie.
Są to symulacje pokazujące skalę potencjalnych obciążeń, a nie gwarantowane podwyżki. Rzeczywista inflacja odczuwana przez poszczególne rodziny zależy od struktury ich wydatków.
Najbardziej mogą ucierpieć emeryci i osoby o najniższych dochodach
Wzrost cen podstawowych produktów uderza szczególnie mocno w osoby, które znaczną część swoich dochodów przeznaczają na żywność, mieszkanie, ogrzewanie oraz leki.
Rodzina posiadająca wysokie dochody może ograniczyć wydatki na rozrywkę, wakacje, wyposażenie domu lub zakup nowego samochodu.
Osoby o najniższych dochodach często nie mają już podobnych możliwości.
Nie mogą całkowicie zrezygnować z ogrzewania mieszkania, zakupu żywności, przyjmowania niezbędnych leków czy opłacania rachunków.
W ich przypadku nawet stosunkowo niewielkie podwyżki mogą oznaczać konieczność ograniczania innych podstawowych wydatków.
Warszawiacy muszą liczyć się również z kosztami utrzymania mieszkań
Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni zwrócić szczególną uwagę na nowe rozliczenia przygotowywane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na 2027 rok.
Na wysokość miesięcznych opłat mogą wpływać koszty ogrzewania budynków, energii elektrycznej zużywanej w częściach wspólnych, konserwacji wind, sprzątania, ochrony oraz remontów.
Wzrost kosztów materiałów budowlanych i usług może również przekładać się na wysokość składek na fundusz remontowy.
Nie oznacza to jednej obowiązkowej podwyżki dla wszystkich warszawskich mieszkańców. Każda wspólnota i spółdzielnia musi ustalić wysokość opłat na podstawie własnych kosztów i obowiązujących przepisów.
Kolejna fala drożyzny nie jest przesądzona. Ekonomiści przedstawiają różne scenariusze
Analitycy PKO BP przedstawiają bardziej optymistyczny scenariusz niż listopadowa projekcja NBP. Zakładają przejściowy wzrost inflacji powyżej 4 proc. na początku 2027 roku, a następnie jej stopniowe obniżenie poniżej 3,5 proc. w drugiej połowie roku.
Duże znaczenie będzie miała sytuacja na rynkach paliw, rozwój wydarzeń międzynarodowych oraz tempo przenoszenia rosnących kosztów produkcji na konsumentów.
Nie można więc przesądzić, że Polskę czeka powtórka kryzysu inflacyjnego sprzed kilku lat.
Jednak pogorszenie prognoz NBP oraz Komisji Europejskiej jest wyraźnym sygnałem, że przyszły rok może przynieść większe obciążenia finansowe, niż zakładano jeszcze latem.
Jak przygotować domowy budżet na 2027 rok?
Przed rozpoczęciem nowego roku warto przeanalizować wydatki gospodarstwa domowego, sprawdzić umowy z dostawcami energii, porównać ceny ubezpieczeń oraz zweryfikować wysokość opłat administracyjnych.
W przypadku zakupów spożywczych szczególne znaczenie może mieć porównywanie cen jednostkowych produktów, a nie wyłącznie cen widocznych na opakowaniach.
Nie ma natomiast podstaw do panicznego wykupywania żywności ani gromadzenia wielomiesięcznych zapasów.
Najnowsze prognozy wskazują, że rok 2027 może przynieść ponowne przyspieszenie wzrostu cen. Szczególnie niepokojące są przewidywania dotyczące energii oraz żywności. To właśnie wydatki, których większość Polaków nie może uniknąć. Jeżeli prognozy ekonomistów się sprawdzą, utrzymanie dotychczasowego poziomu życia może kosztować polskie rodziny nawet kilka tysięcy złotych więcej w skali roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.