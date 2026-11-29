Ruszyły wzmożone kontrole w całej Polsce. Mogą przyjść bez zapowiedzi, a nawet w nocy. Kary sięgają 5000 zł
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego samorządy w różnych częściach Polski nasilają kontrole nieruchomości. Urzędnicy i strażnicy miejscy sprawdzają kotłownie, dokumentację urządzeń grzewczych oraz rodzaj wykorzystywanego opału. Mogą pobierać próbki popiołu, wykonywać zdjęcia, a nawet wykorzystywać specjalistyczne drony. Kontrole prywatnych domów mogą odbywać się od godziny 6 rano do 22, natomiast na terenach prowadzenia działalności gospodarczej przepisy przewidują możliwość kontroli przez całą dobę. Za wykryte nieprawidłowości grozi nawet 5000 zł grzywny, a za umyślne utrudnianie legalnej kontroli również odpowiedzialność karna.
Kontrole już trwają. Kolejne gminy ogłaszają harmonogramy
W ostatnich dniach listopada pojawiły się informacje o kolejnych kontrolach domowych źródeł ogrzewania. Samorządy sprawdzają przestrzeganie uchwał antysmogowych, zakazu spalania odpadów oraz zgodność wykorzystywanych urządzeń z informacjami przekazanymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Jak informowały 24 listopada 2026 roku „Fakt” oraz Wirtualna Polska, działania prowadzone są między innymi na Mazowszu, Podkarpaciu oraz w województwie łódzkim.
W Kałuszynie na Mazowszu do końca grudnia zaplanowano przynajmniej 46 kontroli. W gminie Lubaczów działania mają potrwać do 18 grudnia, natomiast w gminie Żarnów rozpoczęły się 25 listopada i potrwają do końca roku. Kontrole zaplanowano również w Brzozowie.
Nie jest to jedna centralnie zarządzana akcja. Poszczególne samorządy ustalają własne harmonogramy, a mieszkańcy mogą spodziewać się wizyt również w ramach interwencji po otrzymaniu zgłoszenia.
Mogą zapukać do drzwi o szóstej rano. Przepisy dokładnie określają godziny
Wielu właścicieli nieruchomości nie zdaje sobie sprawy z tego, jak szerokie uprawnienia posiadają osoby przeprowadzające kontrole środowiskowe.
Podstawą prawną jest art. 379 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Przepis przewiduje dwa podstawowe przedziały czasowe:
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od godziny 6 do 22 – w przypadku prywatnych nieruchomości, domów i mieszkań,
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przez całą dobę – na terenach, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, z uwzględnieniem pozostałych przepisów regulujących kontrole przedsiębiorców.
Oznacza to, że właściciel prywatnego domu może spodziewać się wizyty zarówno wcześnie rano, jak i późnym wieczorem.
W przypadku zakładów prowadzących działalność również w godzinach nocnych kontrola może odbywać się po północy. Nie oznacza to jednak uprawnienia do przeprowadzania zwykłych kontroli antysmogowych w prywatnych mieszkaniach o dowolnej porze nocy.
Nie muszą wcześniej dzwonić ani wysyłać zawiadomienia
Kontrola domowego paleniska może odbyć się bez wcześniejszego powiadomienia właściciela nieruchomości.
Osoba przeprowadzająca czynności musi jednak posiadać odpowiednie upoważnienie.
Na obowiązek ten zwróciło uwagę również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na interpelację poselską z maja 2026 roku.
Mieszkaniec może zażądać okazania legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia określającego zakres i cel kontroli.
W razie wątpliwości dotyczących tożsamości kontrolującego warto skontaktować się z urzędem gminy lub strażą miejską, korzystając z oficjalnego numeru telefonu.
Zajrzą do kotłowni i poproszą o dokumenty. Samo zapewnienie właściciela nie wystarczy
Podczas kontroli urzędnicy mogą sprawdzać nie tylko urządzenie grzewcze, ale również dokumentację związaną z jego eksploatacją.
Właściciele nieruchomości powinni przygotować przede wszystkim:
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dokumentację techniczną kotła lub pieca,
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dokumenty potwierdzające klasę urządzenia lub zgodność z wymaganiami ekoprojektu,
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świadectwa jakości paliwa stałego,
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dowody zakupu opału,
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informacje dotyczące deklaracji złożonej do CEEB.
Kontrolerzy mogą również sprawdzić wilgotność drewna, pobrać próbki popiołu do badań laboratoryjnych oraz udokumentować wykryte nieprawidłowości na fotografiach.
Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju urządzenia grzewczego, wykorzystywanego paliwa oraz przepisów obowiązujących w danym województwie.
Drony nad domami. Kontrola może rozpocząć się, zanim właściciel otworzy drzwi
Coraz więcej samorządów wykorzystuje nowoczesne technologie do wykrywania przypadków spalania niedozwolonych materiałów.
Na początku listopada 2026 roku Straż Miejska w Mysłowicach poinformowała o nasileniu działań antysmogowych z wykorzystaniem drona wyposażonego w aparaturę analizującą skład dymu wydobywającego się z kominów.
Takie urządzenia pomagają wytypować nieruchomości wymagające dokładniejszego sprawdzenia.
W Kielcach od początku października do 13 listopada specjalistyczne patrole przeprowadziły 106 interwencji związanych z zadymieniem i podejrzeniem spalania odpadów. Nałożono osiem mandatów, a jedna sprawa została skierowana do sądu.
Wynik pomiaru dymu może stanowić podstawę do dalszej kontroli, ale nie musi samodzielnie przesądzać o popełnieniu wykroczenia.
Nawet 5000 zł grzywny. Tych rzeczy nie wolno wrzucać do pieca
Szczególnym zainteresowaniem kontrolujących objęte są przypadki spalania odpadów w domowych urządzeniach grzewczych.
Do pieca nie wolno wrzucać między innymi plastikowych butelek, opakowań z tworzyw sztucznych, zużytych opon, starych ubrań, obuwia, lakierowanych elementów mebli oraz płyt zawierających kleje i substancje chemiczne.
Spalanie takich materiałów może prowadzić do emisji niebezpiecznych substancji, które trafiają do powietrza, a następnie do organizmów mieszkańców.
Za spalanie odpadów wbrew przepisom lub naruszenie uchwały antysmogowej strażnik może nałożyć mandat do 500 zł. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, grzywna może sięgnąć 5000 zł.
Podstawą odpowiedzialności mogą być między innymi art. 191 ustawy o odpadach oraz art. 334 Prawa ochrony środowiska.
Masz stary piec na Mazowszu? Możesz zostać ukarany, nawet jeżeli palisz legalnym opałem
Właściciele nieruchomości powinni pamiętać, że używanie odpowiedniego paliwa nie zawsze wystarcza do uniknięcia odpowiedzialności.
W poszczególnych województwach obowiązują uchwały antysmogowe określające wymagania dotyczące urządzeń grzewczych oraz terminy ich wymiany.
Na Mazowszu zakaz użytkowania kotłów bezklasowych obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.
Kolejny ważny termin przypada 1 stycznia 2028 roku. Od tego dnia zasadniczo nie będzie można eksploatować kotłów klasy 3 i 4.
W Warszawie obowiązują ponadto dodatkowe ograniczenia dotyczące stosowania węgla kamiennego, z określonymi wyjątkami przewidzianymi w uchwale antysmogowej.
Właściciel może więc naruszać przepisy nawet wtedy, gdy nie spala żadnych śmieci, ale korzysta z urządzenia lub paliwa niedopuszczonego na danym obszarze.
Nie wpuścisz kontrolerów? Konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż mandat
Szczególnie istotny jest art. 225 § 1 Kodeksu karnego.
Przewiduje on karę do trzech lat pozbawienia wolności za udaremnianie lub utrudnianie czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska.
Nie oznacza to, że każda nieobecność właściciela w domu jest przestępstwem.
Odpowiedzialność karna może jednak pojawić się w przypadku umyślnego uniemożliwiania przeprowadzenia zgodnej z prawem kontroli.
Kontrolerzy nie posiadają na podstawie samego art. 379 nieograniczonych uprawnień do siłowego wejścia do domu. W przypadku utrudniania czynności mogą natomiast zwrócić się o pomoc do policji.
Kontroler musi sporządzić protokół. Właściciel ma prawo zgłosić zastrzeżenia
Po przeprowadzeniu kontroli powinien zostać sporządzony protokół dokumentujący jej przebieg oraz ustalenia.
Zgodnie z art. 380 Prawa ochrony środowiska osoba kontrolowana ma prawo otrzymać egzemplarz protokołu i zgłosić do niego uwagi oraz zastrzeżenia.
Przed podpisaniem dokumentu warto dokładnie przeczytać jego treść, zweryfikować opis urządzenia grzewczego oraz sprawdzić, czy prawidłowo odnotowano przedstawione dokumenty.
Jeżeli właściciel nie zgadza się z ustaleniami kontrolującego, może przedstawić swoje stanowisko.
W przypadku zaproponowania mandatu mieszkaniec ma również prawo odmówić jego przyjęcia. Wówczas sprawa może zostać skierowana do sądu, który oceni zgromadzone dowody.
Sąsiad może zgłosić podejrzenie spalania odpadów
Kontrola nie musi wynikać wyłącznie z wcześniej ustalonego harmonogramu.
Podstawą do podjęcia interwencji może być również zgłoszenie mieszkańca, którego zaniepokoił intensywny dym, charakterystyczny zapach spalanych tworzyw sztucznych lub inne oznaki zanieczyszczania powietrza.
W Warszawie zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów można kierować do straży miejskiej pod numerem 986.
Osoba zgłaszająca nie musi samodzielnie udowadniać, jakie materiały są spalane. Ustalenie okoliczności należy do odpowiednich służb.
Kontrole potrwają przez sezon grzewczy. Warto przygotować dokumenty już teraz
Właściciele domów jednorodzinnych powinni sprawdzić, czy wykorzystywane przez nich urządzenia spełniają wymagania lokalnych uchwał antysmogowych, a informacje przekazane do CEEB są zgodne ze stanem faktycznym.
Warto również przechowywać dokumentację techniczną urządzeń i świadectwa jakości zakupionego opału w łatwo dostępnym miejscu.
Brak wcześniejszego zawiadomienia nie oznacza bowiem, że kontrola jest nielegalna.
W najbliższych tygodniach urzędnicy i strażnicy miejscy będą kontynuować działania związane z sezonem grzewczym. Wizyta może odbyć się wcześnie rano lub późnym wieczorem, a w przypadku niektórych nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej również w środku nocy. Wykryte nieprawidłowości mogą zakończyć się wysoką grzywną, natomiast umyślne utrudnianie legalnej kontroli może prowadzić nawet do odpowiedzialności karnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.