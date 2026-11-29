Wychodzisz do pracy i zakręcasz kaloryfery do zera? Ten błąd może mieć kosztowne konsekwencje. Sprawdź, jak ustawić ogrzewanie
Wielu Polaków przed wyjściem do pracy całkowicie zakręca kaloryfery, licząc na znaczne oszczędności na ogrzewaniu. Po powrocie ustawiają zawory termostatyczne na maksymalną wartość, próbując jak najszybciej ogrzać wychłodzone mieszkanie. Takie postępowanie może prowadzić do problemów z wilgocią, pogorszenia komfortu cieplnego i intensywnej pracy grzejników. Istnieje jednak sposób na ograniczenie wydatków bez doprowadzania do nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń. Kluczowe znaczenie ma odpowiednie ustawienie głowicy termostatycznej.
Zakręcasz kaloryfery na osiem godzin? Wychładza się nie tylko powietrze
Kiedy mieszkańcy wychodzą rano do pracy, często całkowicie wyłączają ogrzewanie. Wydaje się to logiczne – skoro przez kilka godzin nikogo nie będzie w domu, po co płacić za utrzymywanie wysokiej temperatury?
Problem pojawia się szczególnie w starszych, słabo ocieplonych budynkach. Wraz ze spadkiem temperatury powietrza stopniowo wychładzają się również ściany, podłogi, sufity oraz wyposażenie mieszkania.
Po powrocie domowników samo ogrzanie powietrza może nie wystarczyć do odzyskania komfortu cieplnego. Zimne powierzchnie nadal odbierają ciepło, przez co mieszkańcy mogą odczuwać chłód nawet wtedy, gdy termometr wskazuje już 20 lub 21 stopni Celsjusza.
Nie oznacza to jednak, że utrzymywanie przez cały dzień wysokiej temperatury jest tańsze. Obniżenie temperatury ogranicza straty ciepła. Problemem jest przede wszystkim nadmierne wychładzanie mieszkania, a nie samo czasowe zmniejszenie ogrzewania.
Nie ustawiaj kaloryfera na piątkę po powrocie do domu
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest przekręcanie głowicy termostatycznej na maksymalną wartość w przekonaniu, że mieszkanie ogrzeje się szybciej.
Głowica termostatyczna nie działa jednak tak samo jak regulator mocy w urządzeniu elektrycznym. Jej zadaniem jest utrzymywanie określonej temperatury w pomieszczeniu poprzez regulowanie przepływu wody przez grzejnik.
Jeżeli w mieszkaniu jest bardzo zimno, zawór ustawiony na poziom 3 może być już całkowicie otwarty. Przekręcenie go na poziom 5 nie musi więc przyspieszyć ogrzewania.
Może natomiast doprowadzić do przegrzania pomieszczenia, jeżeli domownik zapomni później zmniejszyć ustawienia.
Co oznaczają cyfry na kaloryferze?
W przypadku wielu popularnych głowic termostatycznych poszczególne ustawienia odpowiadają orientacyjnie następującym temperaturom:
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Symbol śnieżynki – około 6–8 stopni Celsjusza, ochrona przed zamarzaniem.
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Poziom 1 – około 12 stopni Celsjusza.
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Poziom 2 – około 16 stopni Celsjusza.
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Poziom 3 – około 20 stopni Celsjusza.
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Poziom 4 – około 24 stopni Celsjusza.
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Poziom 5 – około 28 stopni Celsjusza.
Dokładne wartości zależą od producenta i modelu głowicy termostatycznej.
W typowym mieszkaniu ustawienie kaloryfera na poziomie 3 powinno pozwolić na utrzymanie komfortowej temperatury bez niepotrzebnego przegrzewania pomieszczenia.
Wychodzisz do pracy? Tak ustaw kaloryfer przed zamknięciem drzwi
Podczas kilkugodzinnej nieobecności domowników rozsądnym rozwiązaniem może być obniżenie temperatury do około 17–18 stopni Celsjusza.
W przypadku wielu głowic termostatycznych odpowiada to ustawieniu pomiędzy poziomem 2 a 3.
Po powrocie do mieszkania można zwiększyć temperaturę do około 20–21 stopni Celsjusza.
Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć straty energii podczas nieobecności mieszkańców, jednocześnie zmniejszając ryzyko nadmiernego wychłodzenia przegród budowlanych.
W dobrze ocieplonych budynkach temperatura może przez osiem godzin spaść jedynie nieznacznie. W starszych blokach, mieszkaniach narożnych lub lokalach znajdujących się nad nieogrzewanymi piwnicami spadek może być znacznie większy.
Dlatego warto korzystać z termometru pokojowego, zamiast polegać wyłącznie na cyfrach umieszczonych na zaworze.
W nocy nie potrzebujesz takiej samej temperatury jak w dzień
Temperatura odpowiednia do odpoczynku i snu może być niższa niż temperatura utrzymywana w salonie podczas codziennych czynności.
W sypialni wielu osobom odpowiada temperatura około 17–19 stopni Celsjusza. W salonie można utrzymywać około 20–21 stopni, natomiast w łazience podczas korzystania z niej komfortowa może być temperatura około 22–24 stopni.
Nieco wyższej temperatury mogą potrzebować seniorzy, małe dzieci oraz osoby z niektórymi problemami zdrowotnymi.
Nie ma konieczności utrzymywania identycznych warunków cieplnych we wszystkich pomieszczeniach przez całą dobę.
Jeden stopień mniej może oznaczać realne oszczędności
W poradnikach dotyczących efektywności energetycznej często wskazuje się, że obniżenie średniej temperatury ogrzewanych pomieszczeń o jeden stopień Celsjusza może ograniczyć zapotrzebowanie na energię grzewczą o około 5–6 proc.
Przy rocznych kosztach ogrzewania wynoszących 4000 zł oszczędność na poziomie 6 proc. odpowiadałaby kwocie 240 zł. Przy wydatkach wynoszących 6000 zł byłoby to 360 zł, a przy 8000 zł – 480 zł.
Są to jednak przykładowe obliczenia. Rzeczywiste oszczędności zależą od izolacji budynku, temperatury zewnętrznej, sposobu rozliczania ogrzewania oraz udziału kosztów stałych w rachunku.
Samo obniżenie temperatury na osiem godzin dziennie nie oznacza również uzyskania takiej samej oszczędności jak utrzymywanie niższej temperatury przez całą dobę.
Masz podzielniki ciepła? Zakręcenie wszystkich kaloryferów nie oznacza zerowego rachunku
Szczególna sytuacja dotyczy mieszkańców bloków, w których koszty ogrzewania rozliczane są na podstawie wskazań podzielników zamontowanych na grzejnikach.
Nawet jeżeli mieszkaniec przez znaczną część sezonu grzewczego nie korzysta z kaloryferów, nadal może ponosić część kosztów ogrzewania całego budynku.
W rozliczeniu mogą znajdować się koszty stałe, koszty ogrzewania części wspólnych oraz minimalne koszty zmienne ustalane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem rozliczeń.
Mieszkanie może również pobierać ciepło z sąsiednich lokali poprzez ściany, stropy oraz wspólne instalacje.
Dlatego zerowe wskazanie podzielnika nie gwarantuje zerowej opłaty za ogrzewanie.
Nadmierne wychładzanie mieszkania może doprowadzić do pojawienia się pleśni
Konsekwencje całkowitego wyłączania ogrzewania nie ograniczają się do kwestii finansowych.
Wraz ze spadkiem temperatury powietrza wzrasta jego wilgotność względna. Jeżeli ściany są odpowiednio zimne, może dochodzić do skraplania się pary wodnej na ich powierzchni.
Problem szczególnie często pojawia się w narożnikach pomieszczeń, wokół okien, za dużymi szafami oraz na ścianach zewnętrznych.
Długotrwałe zawilgocenie sprzyja rozwojowi pleśni, która może niszczyć wyposażenie mieszkania i negatywnie wpływać na zdrowie domowników.
Usunięcie skutków poważnego zawilgocenia, odgrzybianie ścian oraz ponowne malowanie mogą kosztować znacznie więcej niż oszczędności uzyskane dzięki nadmiernemu ograniczaniu ogrzewania.
Wietrzysz mieszkanie? Nie zostawiaj uchylonego okna przez kilka godzin
Kolejnym sposobem na ograniczenie kosztów ogrzewania jest odpowiednie wietrzenie pomieszczeń.
Zimą lepiej otworzyć szeroko okno na kilka minut, wcześniej zmniejszając ustawienie głowicy termostatycznej, niż pozostawiać je uchylone przez długi czas przy pracującym grzejniku.
Krótkie, intensywne wietrzenie umożliwia wymianę powietrza bez nadmiernego wychładzania ścian i wyposażenia mieszkania.
Nie należy jednak zasłaniać kratek wentylacyjnych ani zamykać wymaganych nawiewników w celu ograniczenia strat ciepła.
Elektroniczna głowica może sama zmieniać temperaturę
Osoby, które codziennie wychodzą do pracy o podobnej porze, mogą rozważyć zamontowanie programowalnych głowic termostatycznych.
Takie urządzenia pozwalają ustawić harmonogram ogrzewania dostosowany do trybu życia domowników.
Temperatura może być automatycznie obniżana po wyjściu mieszkańców, a następnie zwiększana przed ich powrotem. Podobne rozwiązanie można zastosować w godzinach nocnych.
Dzięki temu nie trzeba codziennie pamiętać o ręcznym przekręcaniu wszystkich zaworów.
Najważniejszą zasadą jest unikanie skrajności. Nie ma potrzeby ogrzewania pustego mieszkania do 24 stopni Celsjusza, ale doprowadzanie do jego głębokiego wychłodzenia może powodować problemy z wilgocią i komfortem cieplnym. Utrzymywanie umiarkowanej temperatury podczas nieobecności domowników, odpowiednie wietrzenie oraz świadome korzystanie z głowic termostatycznych mogą pomóc ograniczyć wydatki przez cały sezon grzewczy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.