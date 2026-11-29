Masz pieniądze na lokacie, koncie oszczędnościowym lub w obligacjach? Uważaj w grudniu. Przez jeden błąd możesz stracić nawet wszystkie odsetki
Przed Bożym Narodzeniem wielu Polaków sięga po zgromadzone oszczędności, aby sfinansować świąteczne zakupy, rodzinne wyjazdy oraz inne wydatki. Osoby posiadające lokaty bankowe, konta oszczędnościowe i obligacje skarbowe powinny jednak dokładnie sprawdzić warunki wypłaty pieniędzy. Zerwanie lokaty nawet dzień przed zakończeniem okresu umownego może oznaczać utratę wszystkich wypracowanych odsetek. W przypadku obligacji skarbowych wcześniejszy wykup może wiązać się z dodatkową opłatą. Znaczenie ma również termin kapitalizacji odsetek oraz automatycznie pobierany podatek od zysków kapitałowych.
Wypłacisz pieniądze dzień za wcześnie? Możesz stracić kilkaset lub kilka tysięcy złotych
Lokaty terminowe należą do najpopularniejszych sposobów przechowywania oszczędności przez Polaków. Bank zobowiązuje się wypłacić klientowi określone odsetki pod warunkiem pozostawienia pieniędzy przez ustalony okres.
Problem pojawia się wtedy, gdy właściciel lokaty potrzebuje wcześniej dostępu do swoich oszczędności.
W przypadku wielu standardowych lokat terminowych zerwanie umowy przed terminem oznacza utratę wszystkich naliczonych odsetek. Niektóre banki przewidują wypłatę części zysku, jednak zależy to od warunków konkretnego produktu.
Nawet jeżeli do zakończenia lokaty pozostał zaledwie jeden dzień, bank może zastosować zasady przewidziane dla przedterminowego zerwania umowy.
Dlatego przed wypłatą pieniędzy na świąteczne wydatki warto sprawdzić dokładną datę zapadalności lokaty.
Masz 50 tysięcy złotych na lokacie? Tyle możesz stracić przez jeden dzień
Skalę potencjalnych strat najlepiej pokazują konkretne obliczenia. Przyjmijmy, że klient posiada roczną lokatę oprocentowaną na 5 proc. w skali roku, której wcześniejsze zerwanie oznacza utratę wszystkich odsetek.
W przypadku lokaty wynoszącej 10 tys. zł zysk po opodatkowaniu wyniósłby 405 zł. Przy oszczędnościach wynoszących 20 tys. zł byłoby to 810 zł, a przy 50 tys. zł – już 2025 zł.
Osoba posiadająca na lokacie 100 tys. zł mogłaby stracić nawet 4050 zł spodziewanego zysku netto.
Wystarczy, że klient zleci zerwanie lokaty tuż przed upływem okresu umownego.
Podane kwoty są przykładowymi obliczeniami przy założeniu oprocentowania na poziomie 5 proc. i opodatkowania odsetek stawką 19 proc.
Bank automatycznie potrąci 19 proc. Nie trzeba wyrażać na to zgody
Posiadacze oszczędności powinni również pamiętać o podatku od zysków kapitałowych, potocznie nazywanym podatkiem Belki.
Zgodnie z art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od standardowych lokat i rachunków oszczędnościowych podlegają opodatkowaniu według stawki 19 proc. Potwierdzają to oficjalne informacje Ministerstwa Finansów.
Jeżeli lokata przyniesie 1000 zł odsetek brutto, bank potrąci 190 zł podatku. Klient otrzyma 810 zł zysku netto.
W przypadku standardowych produktów oszczędnościowych oferowanych przez polskie banki podatek jest pobierany automatycznie. Klient zasadniczo nie musi samodzielnie wykazywać tych odsetek w rocznym zeznaniu podatkowym.
Podatek dotyczy wypracowanego zysku, a nie całej kwoty zgromadzonych oszczędności.
Nie jest to również dodatkowa opłata wprowadzana wyłącznie w grudniu.
Masz konto oszczędnościowe? Sprawdź termin kapitalizacji odsetek
Inaczej niż w przypadku lokat terminowych środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych są zazwyczaj dostępne bez konieczności zrywania umowy.
Nie oznacza to jednak, że każda wypłata pozostaje bez wpływu na wysokość przyszłego zysku.
W wielu bankach odsetki naliczane są na podstawie salda na koniec każdego dnia, natomiast ich kapitalizacja następuje raz w miesiącu.
Jeżeli klient wypłaci znaczną część oszczędności w połowie grudnia, bank będzie naliczał odsetki za kolejne dni od niższej kwoty.
Zwykła wypłata środków zasadniczo nie powoduje utraty odsetek wypracowanych wcześniej. Inne warunki mogą jednak obowiązywać w ramach specjalnych promocji bankowych lub przy zamykaniu rachunku.
Warto również sprawdzić, czy bank nie pobiera prowizji za drugi i kolejne przelewy z konta oszczędnościowego w danym miesiącu.
Promocyjne oprocentowanie może skończyć się właśnie w grudniu
Banki często oferują podwyższone oprocentowanie kont oszczędnościowych przez ograniczony czas, na przykład przez 90 lub 180 dni.
Po zakończeniu promocji środki pozostające na rachunku mogą zostać objęte znacznie niższym oprocentowaniem standardowym.
Różnica może być bardzo duża.
Jeżeli oprocentowanie 50 tys. zł oszczędności spadnie z 6 do 1 proc. w skali roku, roczny zysk brutto przy niezmienionym saldzie zmniejszy się z 3000 do 500 zł.
Po uwzględnieniu podatku Belki różnica wyniesie 2025 zł rocznie.
Niektóre promocje obejmują również wyłącznie nowe środki, których wysokość bank ustala na podstawie salda z określonego dnia. Wypłacenie pieniędzy i ponowne wpłacenie ich na rachunek nie musi więc oznaczać uzyskania prawa do kolejnego promocyjnego oprocentowania.
Masz obligacje skarbowe? Przedterminowy wykup może kosztować setki złotych
Szczególną ostrożność powinni zachować posiadacze detalicznych obligacji skarbowych.
Chociaż wiele takich obligacji można wykupić przed terminem, wcześniejsze zakończenie oszczędzania może wiązać się z potrąceniem określonej kwoty.
Według oficjalnego serwisu obligacji skarbowych dla obligacji nabywanych od września 2024 roku opłaty za przedterminowy wykup wynoszą:
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obligacje roczne ROR – 0,50 zł za sztukę,
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obligacje dwuletnie DOR – 0,70 zł,
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obligacje trzyletnie TOS – 1 zł,
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obligacje czteroletnie COI – 2 zł,
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obligacje sześcioletnie rodzinne ROS – 2 zł,
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obligacje dziesięcioletnie EDO – 3 zł,
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obligacje dwunastoletnie rodzinne ROD – 3 zł.
W przypadku obligacji trzymiesięcznych OTS wcześniejszy wykup nie wiąże się z taką opłatą, ale inwestor nie otrzymuje odsetek.
Szczegółowe zasady potrąceń określa list emisyjny danej serii.
Zainwestowałeś 100 tysięcy złotych? Potrącenie może wynieść nawet 3000 zł
Standardowa wartość nominalna jednej detalicznej obligacji skarbowej wynosi 100 zł.
Oznacza to, że osoba, która zainwestowała 50 tys. zł w obligacje dziesięcioletnie EDO objęte opłatą w wysokości 3 zł za sztukę, posiada 500 obligacji.
Łączne potrącenie przy przedterminowym wykupie może w takim przypadku wynieść do 1500 zł.
Przy oszczędnościach wynoszących 100 tys. zł potencjalna opłata może sięgnąć 3000 zł, a przy 200 tys. zł – nawet 6000 zł.
Rzeczywista wysokość potrącenia zależy od warunków emisji oraz wartości naliczonych odsetek. W niektórych seriach opłata jest ograniczona do wysokości wypracowanego zysku, natomiast w innych może również pomniejszyć wypłacany kapitał.
Potrzebujesz pieniędzy przed Wigilią? Nie zostawiaj dyspozycji na ostatnią chwilę
Posiadacze obligacji skarbowych muszą pamiętać, że przedterminowy wykup nie odbywa się natychmiast.
Zgodnie z warunkami wielu emisji wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych następujących po dniu złożenia dyspozycji.
Dodatkowo możliwość złożenia takiej dyspozycji jest ograniczona określonymi terminami.
W grudniu szczególne znaczenie ma układ kalendarza świątecznego. Wigilia, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia są dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Osoba, która zdecyduje się na przedterminowy wykup obligacji tuż przed świętami, może więc otrzymać środki dopiero po Bożym Narodzeniu.
Uważaj na automatyczne odnowienie lokaty
Kolejnym problemem, który może dotyczyć posiadaczy oszczędności pod koniec roku, jest automatyczne odnawianie lokat terminowych.
Jeżeli klient nie zmieni wcześniej dyspozycji dotyczącej zakończenia lokaty, bank może ponownie ulokować jego pieniądze na kolejny okres.
Nowe oprocentowanie nie musi odpowiadać temu, które obowiązywało wcześniej.
Może się więc okazać, że lokata założona na korzystnych warunkach zostanie automatycznie odnowiona na znacznie mniej atrakcyjnych zasadach.
Jeżeli właściciel pieniędzy zauważy to dopiero po rozpoczęciu kolejnego okresu umownego, wcześniejsza wypłata może ponownie wiązać się z utratą odsetek za nowy okres.
Informacje dotyczące automatycznego odnawiania lokaty zazwyczaj można znaleźć w bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej lub umowie zawartej z bankiem.
Czy 31 grudnia bank pobierze dodatkowy podatek od oszczędności?
Nie istnieje ogólna zasada, zgodnie z którą wszystkie banki 31 grudnia pobierają dodatkowy podatek od zgromadzonych oszczędności.
Moment pobrania podatku Belki jest związany przede wszystkim z wypłatą lub kapitalizacją odsetek oraz zasadami danego produktu finansowego.
Jeżeli kapitalizacja następuje ostatniego dnia miesiąca, klient może zauważyć potrącenie podatku właśnie 31 grudnia.
Nie jest to jednak nowe obciążenie związane z zakończeniem roku podatkowego.
Samo przeniesienie oszczędności na inny rachunek przed końcem grudnia nie pozwala automatycznie uniknąć opodatkowania wypracowanych odsetek.
Przed wypłatą pieniędzy sprawdź warunki umowy
Grudzień jest miesiącem szczególnie dużych wydatków. Zanim właściciel oszczędności zdecyduje się wykorzystać zgromadzone pieniądze, powinien sprawdzić datę zakończenia lokaty, warunki wcześniejszej wypłaty, termin kapitalizacji odsetek, wysokość oprocentowania po zakończeniu promocji oraz ewentualne opłaty za przedterminowy wykup obligacji.
W przypadku większych oszczędności różnica pomiędzy wypłatą pieniędzy dzisiaj a wypłatą po zakończeniu okresu umownego może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.
Nie chodzi o nowy podatek ani specjalne grudniowe przepisy. Zagrożenie wynika przede wszystkim z warunków umów, które miliony Polaków zawierają, odkładając pieniądze w bankach lub kupując obligacje skarbowe. Przed świątecznymi wydatkami warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie dokumentów. Jeden dzień różnicy może zdecydować o tym, czy wypracowane przez wiele miesięcy odsetki trafią na konto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.