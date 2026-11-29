Masz mieszkanie w bloku? Brak tego dokumentu może oznaczać poważne kłopoty. W razie pożaru możesz stracić znacznie więcej
Właściciele mieszkań w blokach powinni zwrócić szczególną uwagę na zawiadomienia dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych. Jedna z kontroli musi być przeprowadzana co najmniej raz na pięć lat, niezależnie od wieku budynku i stanu znajdujących się w nim instalacji. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować grzywną dla osoby odpowiedzialnej za stan techniczny nieruchomości. Problemy mogą pojawić się również po pożarze, zwarciu lub zalaniu mieszkania, kiedy ubezpieczyciel zacznie ustalać przyczyny powstania szkody.
Obowiązkowa kontrola w blokach. Wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z jej znaczenia
Na klatkach schodowych budynków wielorodzinnych regularnie pojawiają się ogłoszenia dotyczące przeglądów technicznych. Mieszkańcy są informowani o konieczności udostępnienia lokali pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia.
Jedną z najważniejszych kontroli jest okresowy przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
Obowiązek jego przeprowadzania wynika bezpośrednio z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Przepisy przewidują, że obiekty budowlane powinny być poddawane odpowiedniej kontroli co najmniej raz na pięć lat.
Obowiązek ten nie znika tylko dlatego, że mieszkanie zostało niedawno wyremontowane, wszystkie urządzenia działają prawidłowo, a mieszkańcy nie zauważyli żadnych problemów z prądem.
Elektryk sprawdzi nie tylko gniazdka. Kontrola obejmuje również instalacje ukryte w ścianach
Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej nie ogranicza się do sprawdzenia, czy w mieszkaniu działa oświetlenie i czy można korzystać z urządzeń podłączonych do gniazdek.
Osoba przeprowadzająca kontrolę powinna zweryfikować między innymi:
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stan połączeń elektrycznych,
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sprawność zabezpieczeń,
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skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,
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rezystancję izolacji przewodów,
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stan uziemienia instalacji,
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sprawność instalacji piorunochronnej budynku.
Kontrola pozwala wykryć nieprawidłowości, których mieszkaniec może nie zauważyć podczas codziennego korzystania z urządzeń elektrycznych.
Szczególne znaczenie ma to w starszych budynkach, w których instalacje projektowano z myślą o znacznie mniejszej liczbie urządzeń elektrycznych niż obecnie.
Ten dokument może okazać się niezwykle ważny. Nie wystarczy zapewnienie elektryka
Po przeprowadzeniu kontroli osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje powinna sporządzić protokół. Obowiązek ten wynika z art. 62a Prawa budowlanego.
Dokument powinien zawierać datę przeprowadzenia kontroli, dane osoby kontrolującej, informacje umożliwiające identyfikację nieruchomości, zakres wykonanych czynności, wykryte nieprawidłowości oraz ewentualne zalecenia dotyczące ich usunięcia.
W przypadku budynków wielorodzinnych dokumentacja może znajdować się u zarządcy, we wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej.
Warto wiedzieć, kiedy ostatnio przeprowadzono kontrolę instalacji w naszym mieszkaniu oraz gdzie znajduje się dokumentacja potwierdzająca jej wykonanie.
Samo opłacenie usługi elektryka lub wymiana przewodów podczas remontu nie zastępują prawidłowo przeprowadzonego i udokumentowanego przeglądu okresowego.
Za brak obowiązkowego przeglądu grozi nawet 5000 zł grzywny
Przepisy przewidują konsekwencje finansowe za niedopełnienie obowiązku wykonywania okresowych kontroli technicznych.
Zgodnie z art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku przeprowadzania wymaganych kontroli, podlega karze grzywny.
Na podstawie ogólnych zasad określonych w art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna może wynosić od 20 do 5000 zł.
W przypadku poważniejszych zaniedbań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania budynku zastosowanie mogą mieć również przepisy przewidujące odpowiedzialność karną.
Istotny jest jednak jeden szczegół. W budynkach wielorodzinnych za organizację obowiązkowych kontroli odpowiada zasadniczo właściciel lub zarządca obiektu. Nie oznacza to, że każdy właściciel mieszkania automatycznie otrzyma grzywnę w wysokości 5000 zł, jeżeli nie posiada w domu własnej kopii protokołu.
Nie wpuściłeś elektryka do mieszkania? Administracja może wyznaczyć kolejny termin
Zdarza się, że mieszkańcy nie są obecni w domu podczas zaplanowanych przeglądów. Niektórzy świadomie rezygnują z udostępnienia lokalu, ponieważ uważają, że instalacja została niedawno wymieniona i nie wymaga sprawdzenia.
Tymczasem właściciele mieszkań mają określone obowiązki związane z udostępnianiem nieruchomości w celu wykonywania niezbędnych czynności technicznych.
W przypadku nieobecności należy skontaktować się z administracją i ustalić możliwość przeprowadzenia kontroli w dodatkowym terminie.
Niektóre spółdzielnie przewidują odpłatność za dodatkowy przyjazd specjalisty. Możliwość naliczenia takiej opłaty zależy jednak od podstawy prawnej, obowiązujących zasad i rzeczywiście poniesionych kosztów.
Jednorazowa nieobecność mieszkańca nie oznacza automatycznie nałożenia mandatu.
Największe problemy mogą pojawić się dopiero po pożarze mieszkania
Wielu właścicieli nieruchomości posiada ubezpieczenie obejmujące pożar, przepięcie, zalanie oraz inne losowe zdarzenia.
Po wystąpieniu poważnej szkody ubezpieczyciel może jednak rozpocząć szczegółowe ustalanie jej przyczyn. Jeżeli istnieje podejrzenie, że pożar został spowodowany niesprawnością instalacji elektrycznej, znaczenie mogą mieć dokumenty dotyczące jej stanu technicznego.
Ubezpieczyciel może poprosić o ostatni protokół kontroli, informacje dotyczące wykonanych remontów oraz dokumentację potwierdzającą usunięcie wcześniej wykrytych nieprawidłowości.
Jeżeli obowiązkowych przeglądów nie wykonywano, a zaniedbanie miało związek z powstaniem szkody, mogą pojawić się podstawy do ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania, zależnie od przepisów i warunków konkretnej polisy.
W przypadku poważnego pożaru mieszkania straty mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych.
Brak protokołu nie zawsze oznacza utratę odszkodowania
Właściciele mieszkań powinni pamiętać, że ubezpieczyciel nie może automatycznie odmówić wypłaty pieniędzy wyłącznie dlatego, że poszkodowany nie przedstawił określonego dokumentu.
Znaczenie mają postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, okoliczności zdarzenia, zakres obowiązków ubezpieczonego oraz związek zaniedbania z powstałą szkodą.
Jeżeli mieszkanie zostało zalane przez sąsiada wskutek pęknięcia rury wodociągowej, brak aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej nie musi mieć żadnego związku z przyczyną zalania.
Inaczej może wyglądać sytuacja, w której pożar wybuchł wskutek niesprawności instalacji, a wcześniej wykryte nieprawidłowości zostały zignorowane.
Kupiłeś mieszkanie na rynku wtórnym? Zapytaj o ostatnią kontrolę
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby kupujące mieszkania w starszych blokach.
Świeżo pomalowane ściany, nowoczesne gniazdka oraz estetyczne oświetlenie nie świadczą jeszcze o dobrym stanie przewodów znajdujących się pod tynkiem.
W starszych nieruchomościach nadal można spotkać instalacje aluminiowe, zużyte zabezpieczenia oraz nieprawidłowo wykonane przeróbki.
Przed zakupem mieszkania lub rozpoczęciem generalnego remontu warto ustalić datę ostatniej kontroli oraz rozważyć wykonanie dodatkowych pomiarów przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Te sygnały powinny szczególnie zaniepokoić mieszkańców
Nie należy czekać na kolejny pięcioletni przegląd, jeżeli instalacja zaczyna wykazywać oznaki nieprawidłowego działania.
Do szczególnie niepokojących objawów należą nagrzewające się gniazdka, zapach przypalonego plastiku, iskrzenie, charakterystyczne trzaski, częste wyłączanie zabezpieczeń oraz ślady nadpalenia wokół kontaktów.
W takich sytuacjach należy zaprzestać korzystania z podejrzanego elementu instalacji i skontaktować się ze specjalistą. W przypadku pojawienia się dymu lub ognia należy opuścić zagrożone miejsce i wezwać straż pożarną.
Samodzielne naprawianie instalacji bez odpowiednich kwalifikacji może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Ostatni przegląd był w 2021 roku? Sprawdź dokumentację jeszcze przed końcem 2026 roku
Jeżeli poprzednia obowiązkowa kontrola została wykonana w 2021 roku, należy sprawdzić, czy w 2026 roku przeprowadzono kolejny wymagany przegląd.
Właściciele mieszkań mogą zwrócić się do administracji z pytaniem o datę ostatniej kontroli, możliwość uzyskania informacji o jej wynikach oraz termin usunięcia ewentualnych usterek.
Nie warto odkładać tej sprawy do momentu wystąpienia awarii. Aktualna dokumentacja techniczna może mieć znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak i podczas późniejszego dochodzenia odszkodowania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.