Masz mieszkanie w bloku? Sprawdź dokładnie rozliczenie od administracji. Te pieniądze nie zawsze trafią na Twoje konto
Pod koniec roku oraz w pierwszych miesiącach kolejnego roku właściciele mieszkań otrzymują rozliczenia zaliczek wpłacanych na utrzymanie nieruchomości, ogrzewanie czy wodę. Niektórzy mogą odkryć, że na koncie ich lokalu znajduje się nadpłata wynosząca nawet kilkaset lub kilka tysięcy złotych. Nie oznacza to jednak, że pieniądze automatycznie trafią na ich rachunek bankowy. Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może rozliczyć je w inny sposób. W określonych sytuacjach właściciel ma jednak prawo wystąpić o zwrot środków. Kluczowe znaczenie ma rodzaj nadpłaty.
Przez cały rok płacisz zaliczki. Dopiero rozliczenie pokazuje rzeczywiste koszty
Znaczna część miesięcznych opłat za mieszkanie ma charakter zaliczkowy. Oznacza to, że mieszkańcy wpłacają pieniądze na poczet przewidywanych kosztów, których rzeczywista wysokość zostanie ustalona dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Dotyczy to między innymi ogrzewania, zużycia zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków.
Jeżeli rzeczywiste koszty okażą się niższe od sumy wpłaconych zaliczek, na koncie lokalu może pojawić się nadpłata.
Nie każda taka nadwyżka jest jednak rozliczana w identyczny sposób. Znaczenie ma to, czy pieniądze zostały wpłacone na indywidualne zużycie mediów, utrzymanie nieruchomości wspólnej czy fundusz remontowy.
Na rozliczeniu widnieje kilkaset złotych nadpłaty? Przelew może wcale nie nadejść
W wielu spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych stosowana jest praktyka zaliczania nadpłat na poczet kolejnych miesięcznych należności.
Przykładowo, jeżeli na koncie mieszkania pojawi się nadpłata w wysokości 1200 zł, a miesięczne opłaty wynoszą 800 zł, administrator może rozliczyć nadwyżkę poprzez pomniejszenie kolejnych należności.
W takim przypadku właściciel nie otrzymuje przelewu na rachunek bankowy, lecz wykorzystuje zgromadzone środki do pokrycia przyszłych opłat.
Nie należy jednak samodzielnie pomijać kolejnej płatności bez sprawdzenia, w jaki sposób administracja zaksięgowała nadpłatę. Niektóre należności mogą być rozliczane oddzielnie.
Nadpłata za wodę i ogrzewanie. Właściciel może mieć prawo do zwrotu pieniędzy
Szczególne znaczenie ma rozliczenie zaliczek wpłacanych na poczet mediów zużywanych w indywidualnym mieszkaniu.
W orzecznictwie sądowym wielokrotnie wskazywano, że wspólnota mieszkaniowa nie może swobodnie dysponować pieniędzmi należącymi do poszczególnych właścicieli lokali.
Jeżeli właściciel wpłacił więcej, niż wynosiły rzeczywiste koszty dostarczenia mediów do jego mieszkania, może mieć podstawę do żądania zwrotu nadpłaty.
Na takie uprawnienie wskazują między innymi wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 września 2015 roku, sygn. VI ACa 1244/14, oraz z 11 marca 2016 roku, sygn. VI ACa 101/15.
Wspólnota nie powinna dowolnie przeznaczać indywidualnych nadpłat mieszkańców na remont elewacji, wymianę windy czy inne inwestycje dotyczące całego budynku. Orzecznictwo nie jest jednak całkowicie jednolite, szczególnie w przypadku wspólnych instalacji grzewczych i sposobu rozliczania kosztów.
Zupełnie inaczej wygląda rozliczenie kosztów utrzymania części wspólnych
Inne zasady dotyczą nadwyżek powstałych z zaliczek przeznaczonych na zarządzanie nieruchomością wspólną.
Chodzi między innymi o koszty sprzątania klatek schodowych, konserwacji wind, oświetlenia korytarzy, utrzymania terenów zielonych oraz bieżącej administracji.
Jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że wspólnota zebrała więcej pieniędzy, niż potrzebowała, właściciele mogą podjąć uchwałę dotyczącą przeznaczenia nadwyżki.
Środki mogą zostać zwrócone mieszkańcom, przeznaczone na przyszłe wydatki lub przekazane na fundusz remontowy.
Taką możliwość potwierdza między innymi orzeczenie Sądu Apelacyjnego o sygnaturze I ACa 882/21.
Właściciel nie zawsze będzie mógł skutecznie zażądać wypłaty swojej części nadwyżki, jeżeli wspólnota zgodnie z prawem zdecydowała o innym przeznaczeniu pieniędzy.
W spółdzielniach obowiązują odrębne zasady. Ważny jest jeden dokument
Mieszkańcy budynków zarządzanych przez spółdzielnie powinni szczególnie dokładnie zapoznać się z regulaminem rozliczania kosztów dostawy mediów.
To właśnie w tym dokumencie mogą znajdować się informacje dotyczące sposobu rozliczania nadpłat, terminów składania wniosków oraz zasad dokonywania przelewów.
Dodatkowo art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje przenoszenie różnicy między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z odpowiednich opłat na kolejny rok.
Nadwyżka dotycząca eksploatacji całej nieruchomości nie musi więc oznaczać powstania indywidualnego roszczenia mieszkańca o wypłatę pieniędzy.
Warszawskie spółdzielnie przewidują możliwość zwrotu pieniędzy
Przykładem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jelonki” w Warszawie. W opublikowanym regulaminie rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków przewidziano zaliczanie nadpłaty na poczet przyszłych opłat.
Jednocześnie regulamin umożliwia wystąpienie z pisemnym wnioskiem o przekazanie środków na wskazany rachunek bankowy.
Dokument przewiduje zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od złożenia wniosku, pod warunkiem spełnienia określonych w nim wymagań.
Podobne rozwiązania można znaleźć w regulaminach innych warszawskich spółdzielni. Niektóre ustalają również minimalną kwotę nadpłaty podlegającej zwrotowi na rachunek bankowy.
Nie są to jednak jednolite zasady obowiązujące w całym kraju.
Masz zadłużenie? Pieniądze mogą zostać przeznaczone na jego spłatę
Sytuacja komplikuje się również w przypadku mieszkańców posiadających zaległości wobec spółdzielni lub wspólnoty.
Jeżeli właściciel ma wymagalne zadłużenie, nadpłata może zostać wykorzystana do jego uregulowania, jeżeli istnieje odpowiednia podstawa prawna do takiego rozliczenia lub potrącenia.
Przykładowo, jeżeli właściciel otrzyma rozliczenie wykazujące 1500 zł nadpłaty, ale jednocześnie zalega z opłatami na kwotę 1100 zł, po prawidłowym rozliczeniu zadłużenia może pozostać jedynie 400 zł.
Nie oznacza to jednak, że administracja może dowolnie potrącać pieniądze na poczet każdej spornej należności.
Zasady potrącenia określają między innymi art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego.
Płacisz wysokie zaliczki? Nadpłata może wynosić kilka tysięcy złotych
W przypadku gospodarstw domowych wpłacających wysokie zaliczki na media różnica pomiędzy przewidywanymi a rzeczywistymi kosztami może być znacząca.
|Średnia miesięczna nadwyżka zaliczki
|Nadpłata po 12 miesiącach
|30 zł
|360 zł
|50 zł
|600 zł
|100 zł
|1200 zł
|150 zł
|1800 zł
|200 zł
|2400 zł
|250 zł
|3000 zł
Są to przykładowe wyliczenia pokazujące, jak duże kwoty mogą zgromadzić się na koncie lokalu w ciągu roku.
Warto również sprawdzić, czy wysokość przyszłych zaliczek została odpowiednio dostosowana do rzeczywistego zużycia. Regularne powstawanie wysokich nadpłat może być argumentem przemawiającym za zmianą wysokości miesięcznych zaliczek.
Chcesz odzyskać pieniądze? Takie pismo możesz złożyć w administracji
Jeżeli rozliczenie wykazuje indywidualną nadpłatę, a właściciel chce otrzymać pieniądze zamiast pomniejszenia przyszłych opłat, może wystąpić z pisemnym wnioskiem.
Przykładowa treść dokumentu:
Wniosek o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy
W związku z otrzymanym rozliczeniem zaliczek za okres ………………………….. zwracam się z wnioskiem o zwrot nadpłaty dotyczącej lokalu mieszkalnego przy ul. ………………………….. w wysokości ………………………….. zł.
Proszę o przekazanie należnych środków na rachunek bankowy:
……………………………………………………….
W przypadku odmowy zwrotu proszę o przedstawienie jej podstawy prawnej, szczegółowego rozliczenia nadpłaty oraz wskazanie postanowień regulaminu lub uchwały stanowiących podstawę podjętej decyzji.
Z poważaniem
…………………………..
Warto zachować potwierdzenie złożenia dokumentu. W przypadku odmowy wypłaty będzie ono pomocne podczas dalszego wyjaśniania sprawy.
Administracja odmawia zwrotu? Właściciel nie zawsze jest bezradny
Jeżeli wspólnota mieszkaniowa podejmie uchwałę dotyczącą nadpłaty, która jest niezgodna z przepisami prawa, narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością lub interes właściciela, istnieje możliwość jej zaskarżenia.
Zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali termin na wniesienie powództwa wynosi sześć tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli lub od dnia powiadomienia właściciela o uchwale podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Jeżeli natomiast spór dotyczy wymagalnego roszczenia o zwrot indywidualnej nadpłaty, możliwe może być dochodzenie zapłaty na drodze sądowej.
Znaczenie ma jednak charakter pieniędzy, treść obowiązujących uchwał i regulaminów oraz okoliczności konkretnego rozliczenia.
Koniec 2026 roku nie oznacza, że wszyscy otrzymają rozliczenia w grudniu
Właściciele mieszkań powinni również pamiętać, że rozliczenia poszczególnych mediów nie zawsze pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, a coroczne zebranie właścicieli powinno odbyć się najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku.
Oznacza to, że roczne rozliczenia kosztów zarządu za 2026 rok mogą zostać przedstawione dopiero w pierwszych miesiącach 2027 roku.
Natomiast rozliczenia ogrzewania i wody mogą następować w innych terminach, zależnie od przyjętych okresów rozliczeniowych.
Najważniejsze jest sprawdzenie nie tylko wysokości nadpłaty, ale również jej rodzaju. Od tego może zależeć, czy pieniądze trafią na rachunek bankowy mieszkańca, pomniejszą przyszłe opłaty, czy zostaną przeznaczone na potrzeby nieruchomości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.