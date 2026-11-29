Duże zmiany w systemie kaucyjnym od 1 stycznia 2027 roku. Opłaty wzrosną aż pięciokrotnie. Co to oznacza dla klientów?
Z początkiem 2027 roku system kaucyjny w Polsce czekają istotne zmiany. Skończy się okres preferencyjnych stawek dla przedsiębiorców, a opłaty związane z niewypełnieniem obowiązków dotyczących zbiórki opakowań wzrosną aż pięciokrotnie. Dla producentów i importerów napojów może to oznaczać ogromne dodatkowe wydatki. Konsekwencje zmian mogą odczuć również konsumenci, którzy podczas codziennych zakupów prawdopodobnie spotkają się z większą liczbą produktów objętych kaucją. Nie można również wykluczyć podwyżek cen niektórych napojów.
Od 1 stycznia 2027 roku koniec preferencyjnych stawek
System kaucyjny funkcjonuje w Polsce od 1 października 2025 roku. Początkowo przepisy przewidywały stosunkowo niewielkie obciążenia finansowe dla przedsiębiorców, aby umożliwić im dostosowanie się do nowych obowiązków.
Od 1 stycznia 2027 roku sytuacja diametralnie się zmieni.
Podstawowa stawka opłaty produktowej za plastikowe butelki i metalowe puszki wzrośnie z 1 zł do 5 zł za kilogram masy opakowań brakującej do osiągnięcia wymaganego poziomu zbiórki.
Jeszcze większe wydatki czekają przedsiębiorców, którzy nie zawarli umowy z operatorem systemu kaucyjnego. W ich przypadku obowiązuje potrójna stawka opłaty produktowej, która wzrośnie z 3 zł do 15 zł za kilogram.
Jak informuje Zielony Onet, zmiana może sprawić, że pozostawanie poza systemem kaucyjnym przestanie być atrakcyjne finansowo dla wielu producentów napojów.
Nawet 29 groszy za jedną plastikową butelkę
Anna Kamińska, dyrektor w Kaucja.pl, w wyliczeniach przytoczonych przez Zielony Onet wskazuje, że koszt opłaty produktowej przypadającej na przykładową plastikową butelkę sprzedawaną poza systemem może wzrosnąć z około 6 do 29 groszy.
W przypadku przedsiębiorstw wprowadzających na rynek miliony opakowań różnica może oznaczać dodatkowe wydatki liczone w setkach tysięcy złotych.
Producenci będą musieli zdecydować, czy przystąpić do systemu kaucyjnego, pokryć zwiększone koszty z własnych środków, czy uwzględnić je w cenach oferowanych napojów.
Ministerstwo rozważa jeszcze wyższe opłaty. Pojawił się nowy projekt
Na tym jednak zmiany mogą się nie skończyć. W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 23 listopada 2026 roku pojawił się projekt dotyczący kolejnego zwiększenia stawek opłaty produktowej.
Według branżowego serwisu Ecologic projekt przewiduje podniesienie podstawowej stawki do 8,33 zł za kilogram. W przypadku przedsiębiorców pozostających poza systemem oznaczałoby to opłatę wynoszącą aż 24,99 zł za kilogram.
Na razie jest to jednak rozwiązanie projektowane, a nie obowiązujące prawo.
Portal Gov.pl+1
|Rodzaj opłaty
|2026 rok
|2027 według obecnych przepisów
|Nowy projekt
|Stawka podstawowa
|1 zł/kg
|5 zł/kg
|8,33 zł/kg
|Stawka dla firm bez umowy z operatorem
|3 zł/kg
|15 zł/kg
|24,99 zł/kg
Czy od stycznia Polacy zapłacą więcej przy kasach?
Najważniejsza informacja dla konsumentów jest taka, że wzrost opłaty produktowej nie oznacza automatycznej podwyżki samej kaucji.
Obecnie system kaucyjny obejmuje trzy podstawowe rodzaje opakowań:
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plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów – kaucja 50 groszy,
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metalowe puszki o pojemności do 1 litra – kaucja 50 groszy,
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szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra – kaucja 1 zł.
Opisane zmiany nie podnoszą tych kwot.
Klienci mogą jednak zauważyć, że coraz więcej produktów na sklepowych półkach będzie oznaczonych symbolem systemu kaucyjnego. Oznacza to konieczność wyłożenia dodatkowych pieniędzy podczas zakupów, które będzie można odzyskać po zwrocie pustych opakowań.
Kupujesz wodę w zgrzewkach? Tyle dodatkowo zapłacisz przy kasie
W przypadku regularnego kupowania większych ilości wody mineralnej lub innych napojów kwoty pobierane w ramach kaucji mogą być zauważalne w domowym budżecie.
Za zgrzewkę sześciu plastikowych butelek objętych systemem kaucyjnym klient zapłaci dodatkowo 3 zł. Przy czterech takich zgrzewkach będzie to już 12 zł.
|Liczba plastikowych butelek
|Wysokość kaucji
|6
|3 zł
|12
|6 zł
|24
|12 zł
|50
|25 zł
|100
|50 zł
|200
|100 zł
Wszystkie te pieniądze można odzyskać po prawidłowym zwrocie opakowań. Jeżeli jednak butelki zostaną wyrzucone lub nie będą nadawały się do przyjęcia w systemie, konsument nie odzyska kaucji.
Duże zakłady pracy i szpitale mogą mieć problem
Szczególne wyzwanie zmiany mogą stanowić dla instytucji kupujących wodę w dużych ilościach.
Jak wskazuje Zielony Onet, dla odbiorców hurtowych istotna jest nie tylko cena zamawianych napojów, lecz także organizacja zwrotu pustych opakowań. Ich magazynowanie, transport i rozliczanie wymagają dodatkowych zasobów.
Nie można zatem wykluczyć, że część instytucji nadal będzie wybierała napoje bez kaucji, nawet jeżeli staną się droższe.
Producenci muszą osiągnąć określony poziom zbiórki
Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że jednym z podstawowych celów systemu kaucyjnego jest zwiększenie liczby opakowań trafiających do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
Wymagany poziom selektywnej zbiórki wynosi obecnie 77 proc., natomiast od 2029 roku ma wzrosnąć do 90 proc.
Rosnące stawki opłaty produktowej mają skłonić przedsiębiorców do aktywnego uczestnictwa w systemie oraz zwiększania skuteczności odbioru pustych opakowań.
Koszty funkcjonowania systemu ponoszą między innymi przedsiębiorcy wprowadzający napoje na rynek. Dodatkowymi źródłami finansowania są niezwrócone kaucje oraz środki pochodzące ze sprzedaży materiałów do recyklingu.
Polacy powinni pamiętać o jednym szczególe. Nie za każdą butelkę odzyskają pieniądze
Niezależnie od zmian wprowadzanych od stycznia 2027 roku konsumenci powinni zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się na etykietach napojów.
W ramach powszechnego systemu kaucyjnego zwracane są opakowania posiadające odpowiedni znak kaucji.
Nie trzeba przedstawiać paragonu ani oddawać butelki w tym samym sklepie, w którym została kupiona. Opakowania nie należy jednak zgniatać, a oznaczenie i kod kreskowy powinny pozostać czytelne.
Warto również pamiętać, że zwrot pieniędzy nie może być uzależniony od dokonania kolejnych zakupów.
Od stycznia może zmienić się sytuacja na sklepowych półkach
Rok 2027 może okazać się przełomowy dla funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Wielokrotny wzrost opłat produktowych zwiększy finansową presję na przedsiębiorców pozostających poza systemem.
Dla konsumentów może to oznaczać większą liczbę napojów objętych kaucją oraz konieczność częstszego korzystania z punktów zwrotu opakowań.
Nie wiadomo natomiast, ilu producentów zdecyduje się przenieść dodatkowe koszty na klientów. Ewentualne podwyżki cen napojów będą zależały od indywidualnych decyzji przedsiębiorstw.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.