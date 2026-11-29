Trzymasz te rzeczy przed drzwiami mieszkania? Mogą zniknąć z klatki schodowej, a Ty możesz dostać rachunek. Grozi również wysoka grzywna
Szafki na buty, rowery, wózki dziecięce, kartony i stare meble to częsty widok na klatkach schodowych polskich bloków. Wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy, że pozostawianie przedmiotów przed drzwiami własnego mieszkania może naruszać przepisy przeciwpożarowe. W przypadku stwierdzenia zagrożenia administracja może zażądać ich usunięcia, a odpowiednie służby mogą podjąć interwencję. W określonych przypadkach sprawa może zakończyć się grzywną sięgającą 5000 zł. Dodatkowym problemem mogą być koszty usunięcia przedmiotów.
Mieszkanie jest Twoje, ale korytarz już nie
Właściciele mieszkań często traktują przestrzeń znajdującą się bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi jako przedłużenie własnego lokalu. Ustawiają tam szafki, pozostawiają obuwie, przechowują rowery, hulajnogi oraz inne przedmioty, na które brakuje miejsca w mieszkaniu.
Tymczasem klatka schodowa oraz korytarz stanowią zasadniczo część nieruchomości wspólnej. Prawo do korzystania z nich mają również pozostali mieszkańcy.
Zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali właściciel powinien korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób, który nie utrudnia korzystania z niej innym osobom.
Jeszcze większe znaczenie mają jednak przepisy przeciwpożarowe. Korytarz, który podczas codziennego użytkowania wydaje się wystarczająco szeroki, w przypadku pożaru może stać się jedyną drogą ucieczki dla mieszkańców całego piętra.
Straż pożarna zabrała głos. Tych przedmiotów nie wolno przechowywać na drogach ewakuacyjnych
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przedstawiła oficjalne stanowisko dotyczące przechowywania przedmiotów na klatkach schodowych.
Podstawą prawną jest § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Przepisy zabraniają składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz ustawiania przedmiotów w sposób ograniczający wymagane wymiary tych dróg.
Wśród przedmiotów, które mogą naruszać przepisy, znajdują się między innymi:
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drewniane szafki na buty i regały,
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kartony oraz opakowania,
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stare krzesła, fotele i inne meble,
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wózki dziecięce,
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rowery i hulajnogi,
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niepotrzebny sprzęt AGD,
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dywany i inne materiały palne.
Straż pożarna zwraca uwagę, że nawet rower zawiera elementy wykonane z materiałów palnych, a jego pozostawienie na korytarzu może utrudnić ewakuację lub prowadzenie akcji ratowniczej.
Sąsiad twierdzi, że nikomu nie przeszkadza? Przepisy mówią co innego
Częstym argumentem mieszkańców jest pozostawienie wystarczającej przestrzeni do przechodzenia obok szafki lub roweru.
Jednak możliwość swobodnego przejścia w normalnych warunkach nie oznacza jeszcze, że droga ewakuacyjna spełnia wymagania przeciwpożarowe.
Co do zasady szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 1,4 metra. W określonych przypadkach, gdy służy ona ewakuacji nie więcej niż 20 osób, dopuszczalne jest zmniejszenie jej szerokości do 1,2 metra.
Samo zachowanie odpowiedniej szerokości nie znosi jednak zakazu składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych.
Podczas pożaru widoczność może być bardzo ograniczona. Przedmiot, który na co dzień nie stanowi problemu, może doprowadzić do przewrócenia się uciekającego mieszkańca lub utrudnić ratownikom transport poszkodowanych.
Za pozostawienie rzeczy na klatce schodowej grozi nawet 5000 zł grzywny
Podstawę odpowiedzialności stanowi art. 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń.
Przepis przewiduje odpowiedzialność za działania zwiększające zagrożenie pożarowe lub utrudniające prowadzenie akcji ratowniczej i ewakuacji.
Zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu wykroczeń sąd może wymierzyć grzywnę w wysokości od 20 do 5000 zł. Przepisy przewidują również możliwość zastosowania nagany lub aresztu.
Należy jednak odróżnić mandat nakładany przez uprawnionego funkcjonariusza od grzywny orzekanej przez sąd. Kwota 5000 zł stanowi zasadniczo górną granicę grzywny sądowej, a nie standardową wysokość mandatu wystawianego mieszkańcowi.
Problemy może mieć również zarządca budynku
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie spoczywa wyłącznie na osobie, która pozostawiła przedmioty na klatce schodowej.
Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel lub odpowiedzialny zarządca budynku ma obowiązek zapewnić mieszkańcom możliwość bezpiecznej ewakuacji oraz odpowiednie warunki prowadzenia działań ratowniczych.
Jeżeli administracja przez dłuższy czas ignoruje zgłoszenia dotyczące zastawionych korytarzy, również może narazić się na konsekwencje prawne, stosownie do zakresu swoich obowiązków.
Właśnie dlatego spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe umieszczają na klatkach schodowych zawiadomienia nakazujące usunięcie prywatnych przedmiotów.
Administracja może usunąć przedmioty. Nie zawsze musi czekać na wyrok sądu
Jeżeli pozostawione na klatce schodowej rzeczy stwarzają rzeczywiste zagrożenie, administracja może podjąć uzasadnione działania mające na celu przywrócenie bezpieczeństwa.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie zawsze konieczne jest wcześniejsze uzyskanie wyroku sądu. Podczas akcji ratowniczej strażacy mogą również usuwać przeszkody utrudniające prowadzenie działań.
Nie oznacza to jednak, że administrator może dowolnie zabierać, niszczyć lub wyrzucać prywatne rzeczy mieszkańców.
W sytuacji, w której nie występuje bezpośrednie zagrożenie, właściwym postępowaniem jest wezwanie właściciela do usunięcia przedmiotów, wyznaczenie odpowiedniego terminu oraz udokumentowanie naruszenia.
Jeżeli rzeczy zostaną przeniesione w inne miejsce, powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem lub zaginięciem.
Właściciel może zostać obciążony dodatkowym rachunkiem
Usunięcie dużej szafy, ciężkich mebli czy innych przedmiotów może wymagać zatrudnienia dodatkowych pracowników, zorganizowania transportu lub zapewnienia miejsca do ich przechowywania.
Jeżeli wspólnota poniesie uzasadnione koszty wskutek zawinionego działania konkretnego mieszkańca, może dochodzić ich zwrotu na zasadach odpowiedzialności cywilnej.
Podstawę roszczenia może stanowić art. 415 Kodeksu cywilnego.
Administracja powinna jednak wykazać, kto odpowiada za naruszenie, jakie wydatki rzeczywiście poniesiono oraz jaki był ich związek z działaniem mieszkańca.
Wspólnota nie ma ogólnego ustawowego uprawnienia do nakładania dowolnych kar pieniężnych za naruszenie regulaminu porządku domowego.
Sąsiad zastawia klatkę schodową? Gdzie zgłosić problem?
Mieszkańcy, którzy mają problem z przedmiotami pozostawianymi na wspólnych korytarzach, powinni przede wszystkim zgłosić sprawę administratorowi nieruchomości.
Jeżeli administracja nie reaguje, a sytuacja może naruszać przepisy przeciwpożarowe, można zwrócić się do właściwej miejscowo komendy Państwowej Straży Pożarnej.
Straż pożarna posiada uprawnienia kontrolne, a właściwy komendant może nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w drodze decyzji administracyjnej.
Nie należy natomiast samodzielnie wyrzucać rzeczy należących do sąsiada. Nawet jeżeli zostały pozostawione w niedozwolonym miejscu, nadal mogą stanowić jego własność.
Numer alarmowy 112 powinien być wykorzystywany w przypadku rzeczywistego, bezpośredniego zagrożenia, a nie zwykłego sporu sąsiedzkiego.
W skrajnym przypadku właściciel może nawet stracić mieszkanie
Uporczywe naruszanie porządku domowego może prowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji.
Art. 16 ustawy o własności lokali pozwala wspólnocie w wyjątkowych sytuacjach wystąpić do sądu z żądaniem sprzedaży mieszkania w drodze licytacji.
Dotyczy to między innymi właścicieli, którzy rażąco lub uporczywie naruszają porządek domowy albo czynią korzystanie z nieruchomości wspólnej szczególnie uciążliwym.
Jednorazowe pozostawienie butów czy roweru nie stanowi automatycznie podstawy do zastosowania tak radykalnego rozwiązania. Jest to środek wyjątkowy, wymagający spełnienia ustawowych przesłanek oraz rozstrzygnięcia sądu.
Warto jednak pamiętać, że własność mieszkania nie daje prawa do dowolnego zagospodarowania wspólnego korytarza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.