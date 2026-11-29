Sąd zdecydował w sprawie protestu przed TK. Anna Korwin-Piotrowska zabrała głos
Miasteczko protestacyjne przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie może działać dalej. W sobotę, 28 listopada 2026 roku, Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na wcześniejsze rozstrzygnięcie uchylające zakaz kontynuowania zgromadzenia. Do decyzji odniosła się sędzia Anna Korwin-Piotrowska, kierująca pracami Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedziała dalsze działania na rzecz zapewnienia obywatelom swobodnego dostępu do budynku TK. Podkreśliła, że nie domagała się likwidacji protestu, lecz rozwiązania problemów związanych z wejściem do instytucji.
Spór o miasteczko namiotowe przy alei Szucha trwa od kilku dni. Warszawski ratusz próbował uniemożliwić kontynuowanie zgromadzenia po 30 listopada, wskazując między innymi na utrudnienia komunikacyjne, bezpieczeństwo mieszkańców i problemy z dojazdem służb ratunkowych. Organizatorzy odwołali się jednak od decyzji miasta. Najpierw rację przyznał im Sąd Okręgowy w Warszawie, a następnie jego rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny. Nie oznacza to jednak zakończenia wszystkich problemów związanych z funkcjonowaniem protestu.
Miasteczko przed TK zostaje. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie Trzaskowskiego
Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie dalszego trwania zgromadzenia zapadło w sobotę, 28 listopada 2026 roku. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego na postanowienie Sądu Okręgowego, który wcześniej uchylił decyzję ratusza dotyczącą zakazu kontynuowania protestu.
Informację przekazała rzeczniczka prasowa do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sędzia Alicja Fronczyk. Sąd zdecydował również, że każdy z uczestników poniesie koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.
Rozstrzygnięcie oznacza, że manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym może być kontynuowana również po 30 listopada. Organizatorzy zgłosili kolejne zgromadzenie obejmujące okres do 5 stycznia 2027 roku.
Decyzja sądu jest ostateczna w ramach tego postępowania. Nie oznacza jednak, że organizatorzy otrzymali nieograniczone prawo do zajmowania dowolnej części jezdni czy blokowania dostępu do budynku TK. Kwestie bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz korzystania z przestrzeni publicznej pozostają odrębnymi zagadnieniami.
Anna Korwin-Piotrowska zabrała głos. Chodzi o dostęp obywateli do Trybunału
W niedzielę, 29 listopada, do sytuacji odniosła się Anna Korwin-Piotrowska, sędzia kierująca pracami Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z dziennikiem „Fakt” zapowiedziała, że będą podejmowane kolejne działania służące zapewnieniu swobodnego dostępu do siedziby instytucji.
Sędzia podkreśliła, że najważniejsza jest możliwość bezproblemowego wejścia do budynku przez obywateli. Dotyczy to przede wszystkim osób, które chcą osobiście dostarczyć dokumenty do biura podawczego Trybunału, w tym skargi konstytucyjne.
Korwin-Piotrowska wyjaśniła również, że jej wcześniejsze wystąpienie do prezydenta Warszawy nie było żądaniem likwidacji miasteczka. Chodziło o podjęcie działań, które pozwoliłyby pogodzić trwający protest z normalnym funkcjonowaniem Trybunału.
Jej zdaniem należy oddzielić prawo do organizowania zgromadzenia od sposobu zajmowania przestrzeni przed wejściem do budynku. Samo dopuszczenie dalszego protestu nie rozwiązuje automatycznie problemu dostępu do instytucji państwowej.
Sędzia poinformowała także, że do niedzieli nie doszło do jej spotkania z Rafałem Trzaskowskim. Zapowiadane działania mają być kontynuowane niezależnie od sądowego rozstrzygnięcia dotyczącego zgromadzenia.
Ratusz chciał zakończenia protestu. Wskazywał na utrudnienia i bezpieczeństwo
Decyzja warszawskiego ratusza, która rozpoczęła spór sądowy, została wydana w środę, 25 listopada. Władze miasta sprzeciwiły się organizowaniu kolejnego zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
Według magistratu planowany protest miał trwać nieprzerwanie przez 36 dni. Urzędnicy uznali, że tak długie zajmowanie przestrzeni publicznej spowoduje dalsze utrudnienia dla mieszkańców, kierowców oraz osób poruszających się po okolicy.
Ratusz wskazywał również na zastrzeżenia formalne. Organizator zgłosił zgromadzenie 10 listopada, obejmując zawiadomieniem okres aż do 5 stycznia 2027 roku. Zdaniem miasta naruszało to zasady określające, z jakim wyprzedzeniem można zgłaszać zgromadzenia publiczne.
Kolejnym argumentem były kwestie bezpieczeństwa. W zgłoszeniu organizatorzy deklarowali zajęcie chodnika i drogi dla rowerów, bez wchodzenia na jezdnię. Tymczasem w rejonie Trybunału pojawiły się namioty i scena, a policja zdecydowała o ograniczeniu ruchu samochodowego.
Władze Warszawy podkreślały, że aleja Szucha jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym Śródmieście z Mokotowem. Jej zamknięcie wpływa również na możliwości dojazdu do Trasy Łazienkowskiej.
Zdaniem ratusza przedłużająca się blokada może utrudniać przejazd służb ratunkowych. Urzędnicy zwracali także uwagę na bliskość budynków podlegających szczególnej ochronie.
Dlaczego sąd uchylił decyzję Warszawy? Ważne argumenty w uzasadnieniu
Organizatorzy protestu nie zgodzili się z decyzją miasta i skierowali sprawę do sądu. W czwartek, 26 listopada, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił ich odwołanie i uchylił zakaz dalszego zgromadzenia.
Sąd uznał, że zastosowanie tak daleko idącego środka, jak zakaz manifestacji, wymaga odpowiednio mocnego uzasadnienia. Wolność pokojowego zgromadzania się jest bowiem chroniona przez Konstytucję, a ograniczenia powinny być stosowane proporcjonalnie do rzeczywistego zagrożenia.
Jak opisywała Wirtualna Polska, w uzasadnieniu zwrócono uwagę, że argumenty dotyczące bezpieczeństwa miały w znacznej części charakter ogólny. Sąd wskazał również na niewystarczające wykorzystanie przez miasto dostępnych środków pozwalających reagować na nieprawidłowości podczas protestu.
Istotna była także kwestia zamknięcia jezdni. Sąd zauważył, że ograniczenia ruchu wprowadziła policja, a ewentualne nieprawidłowe ustawienie namiotów powinno być rozpatrywane oddzielnie od prawa do przeprowadzenia całego zgromadzenia.
Sąd Okręgowy nie podzielił również interpretacji ratusza dotyczącej terminu zgłoszenia protestu. Uznał, że ustawowy termin należy odnosić do pierwszego dnia planowanego zgromadzenia.
Warszawski magistrat zaskarżył to rozstrzygnięcie, jednak w sobotę Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie. Tym samym decyzja o uchyleniu zakazu pozostała w mocy.
Trzaskowski reaguje na decyzję sądu. Zapowiedział, że ją uszanuje
Rafał Trzaskowski odniósł się do rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w sobotę, 28 listopada. Prezydent Warszawy opublikował komentarz na platformie X, w którym zadeklarował poszanowanie decyzji wymiaru sprawiedliwości.
„Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję” – napisał prezydent stolicy.
Wypowiedź pojawiła się po zakończeniu postępowania odwoławczego. Oznacza to, że mimo wcześniejszych argumentów dotyczących uciążliwości protestu ratusz musi uwzględnić rozstrzygnięcie sądu.
Sprawa nie sprowadza się jednak wyłącznie do pytania o możliwość kontynuowania manifestacji. Pozostają również kwestie organizacji ruchu oraz zapewnienia dostępu do budynków znajdujących się przy alei Szucha.
Właśnie na ten ostatni problem zwraca uwagę Anna Korwin-Piotrowska, wskazując, że prawo obywateli do korzystania z usług instytucji publicznej również wymaga ochrony.
Dlaczego powstało miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym?
Miasteczko namiotowe przed siedzibą TK funkcjonuje od września 2026 roku. W protest zaangażowały się przede wszystkim środowiska związane z Klubami „Gazety Polskiej” oraz prawicowymi mediami.
Jedną z głównych postaci przedsięwzięcia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, wskazywany jako organizator zgromadzenia. Na miejscu ustawiono namioty i scenę wykorzystywaną między innymi podczas wydarzeń relacjonowanych przez Telewizję Republika.
W manifestacjach uczestniczyli politycy i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, a także przedstawiciele innych środowisk prawicowych.
Protestujący deklarują sprzeciw wobec działań władz państwowych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Ich zdaniem istnieje zagrożenie dla niezależności tej instytucji oraz możliwość jej siłowego przejęcia przez rząd.
Są to jednak deklaracje i oceny organizatorów manifestacji, a nie ustalenia potwierdzające istnienie planu przeprowadzenia takiego działania.
Obecność miasteczka w reprezentacyjnej części Warszawy od początku budziła spory. Dotyczą one zarówno politycznego charakteru demonstracji, jak i jej wpływu na codzienne funkcjonowanie okolicy.
Protest może trwać do 5 stycznia 2027 roku. Co z aleją Szucha?
Po decyzji Sądu Apelacyjnego organizatorzy mogą kontynuować zgromadzenie zgodnie ze zgłoszonym okresem, który kończy się 5 stycznia 2027 roku.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie obecne rozwiązania organizacyjne pozostaną niezmienione do tej daty. Utrzymanie prawa do manifestacji nie wyklucza działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa i właściwego dostępu do budynków.
Aleja Szucha jest ważną ulicą warszawskiego Śródmieścia. W pobliżu znajdują się instytucje państwowe, placówki dyplomatyczne i budynki mieszkalne. Ograniczenia ruchu mogą więc wpływać zarówno na kierowców przejeżdżających przez tę część miasta, jak i na osoby pracujące lub mieszkające w okolicy.
Stołeczny ratusz wskazywał, że zamknięcie ulicy powoduje utrudnienia komunikacyjne i może wpływać na dojazd służb ratunkowych. Sąd uznał jednak, że przedstawione argumenty nie uzasadniały wprowadzenia zakazu całego zgromadzenia.
Na 29 listopada nie przedstawiono nowego, ostatecznego harmonogramu zmian organizacji ruchu w rejonie TK.
Dalsze decyzje w tej sprawie będą miały znaczenie dla mieszkańców Śródmieścia i Mokotowa oraz osób podróżujących przez centrum Warszawy.
Czy protest może utrudniać składanie skarg konstytucyjnych?
Jednym z najważniejszych problemów wskazanych przez Annę Korwin-Piotrowską pozostaje dostęp do biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego.
To właśnie tam obywatele mogą osobiście dostarczać pisma związane z postępowaniami prowadzonymi przed Trybunałem. Wśród takich dokumentów znajdują się również skargi konstytucyjne.
Skarga konstytucyjna jest szczególnym środkiem prawnym umożliwiającym zakwestionowanie zgodności określonych przepisów z Konstytucją, jeżeli zostały one zastosowane w sprawie dotyczącej konstytucyjnych wolności lub praw skarżącego.
Nie jest to zwykła skarga na urząd czy wyrok sądu. Jej wniesienie wymaga spełnienia określonych warunków formalnych, a w większości przypadków również skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego.
Zapewnienie dostępu do siedziby Trybunału ma więc praktyczne znaczenie dla osób korzystających z przewidzianych prawem procedur.
Sędzia Korwin-Piotrowska podkreśla, że dalsze funkcjonowanie protestu nie powinno uniemożliwiać obywatelom załatwiania spraw w instytucji.
Jej stanowisko nie jest żądaniem likwidacji manifestacji. Dotyczy znalezienia rozwiązania pozwalającego jednocześnie korzystać z wolności zgromadzeń i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Trybunału.
Co decyzja sądu oznacza dla mieszkańców Warszawy i osób odwiedzających TK?
Najważniejszym skutkiem sobotniego rozstrzygnięcia jest możliwość dalszego prowadzenia zgromadzenia przy alei Szucha. Ratusz nie może już oprzeć zakazu tego konkretnego protestu na decyzji, którą uchyliły sądy.
Nie oznacza to jednak automatycznego zniesienia ograniczeń komunikacyjnych ani przyznania organizatorom prawa do blokowania wejścia do Trybunału.
Osoby planujące przejazd przez Śródmieście powinny sprawdzać aktualne komunikaty o organizacji ruchu, szczególnie w rejonie alei Szucha i dojazdu do Trasy Łazienkowskiej. W przypadku podróży samochodem warto uwzględnić możliwość utrzymania objazdów.
Z kolei osoby zamierzające osobiście dostarczyć dokumenty do Trybunału powinny wcześniej sprawdzić informacje dotyczące dostępu do biura podawczego. W razie utrudnień warto skontaktować się z administracją instytucji, aby ustalić aktualne możliwości złożenia pisma. Należy również pamiętać o terminach procesowych, jeżeli dotyczą konkretnej sprawy.
Na 29 listopada 2026 roku wiadomo, że protest przed Trybunałem Konstytucyjnym może być kontynuowany do 5 stycznia 2027 roku. Jednocześnie Anna Korwin-Piotrowska zapowiada dalsze działania dotyczące swobodnego wejścia do budynku.
Spór o samo prawo do prowadzenia zgromadzenia został rozstrzygnięty przez sądy. Odrębną, wciąż aktualną kwestią pozostaje sposób zorganizowania protestu tak, aby nie utrudniał obywatelom dostępu do instytucji ani nie powodował nieuzasadnionych zagrożeń dla bezpieczeństwa w tej części Warszawy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.