Nadchodzi kosztowna zmiana dla mieszkańców bloków. Od 1 stycznia nawet zwykła kąpiel może podwyższyć rachunek za mieszkanie
Od 1 stycznia 2027 roku w kolejnym polskim mieście zaczną obowiązywać nowe zasady naliczania opłat dla mieszkańców bloków. Każde dodatkowe zużycie wody może przełożyć się nie tylko na rachunki za wodę i ścieki, ale również na koszty odbioru odpadów. Długie kąpiele, częste pranie, a nawet przeciekająca spłuczka mogą oznaczać dodatkowe wydatki. W przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych sama opłata za śmieci może przekroczyć 2500 zł rocznie. Podobne rozwiązania funkcjonują już w kilku polskich miastach.
Od 1 stycznia 2027 roku wszystko się zmieni. Wodomierze zdecydują o wysokości kolejnej opłaty
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Zakopanem muszą przygotować się na zmianę sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jak informuje RMF FM, od początku 2027 roku podstawą rozliczenia będzie zużycie wody, a nie liczba mieszkańców. Nowa stawka wyniesie 10,70 zł za każdy metr sześcienny wody uwzględnionej w rozliczeniu.
Oznacza to, że ilość wykorzystywanej w gospodarstwie domowym wody będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość kolejnej obowiązkowej opłaty związanej z utrzymaniem mieszkania.
Zmiana nie obejmie w ten sam sposób właścicieli domów jednorodzinnych. W ich przypadku nadal będzie obowiązywała metoda uzależniona od liczby mieszkańców.
Rodziny mogą zapłacić tysiące złotych rocznie. Wystarczy spojrzeć na wyliczenia
Przy stawce wynoszącej 10,70 zł za metr sześcienny wody wydatki na odbiór odpadów mogą być szczególnie odczuwalne w gospodarstwach domowych charakteryzujących się wysokim zużyciem wody.
Tak wyglądają przykładowe koszty:
|Średnie miesięczne zużycie wody
|Miesięczna opłata za śmieci
|Roczna opłata za śmieci
|3 m³
|32,10 zł
|385,20 zł
|6 m³
|64,20 zł
|770,40 zł
|10 m³
|107 zł
|1284 zł
|12 m³
|128,40 zł
|1540,80 zł
|15 m³
|160,50 zł
|1926 zł
|20 m³
|214 zł
|2568 zł
|25 m³
|267,50 zł
|3210 zł
Co istotne, są to wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami. Do tego dochodzą normalne rachunki za wodę, odprowadzanie ścieków oraz podgrzewanie ciepłej wody.
Wystarczy codzienna kąpiel. Dodatkowe koszty mogą sięgać setek złotych
Jeżeli napełnienie wanny wymaga zużycia 150 litrów wody, codzienna kąpiel jednej osoby oznacza wykorzystanie około 4500 litrów w ciągu 30 dni.
Przy nowej stawce taka ilość wody odpowiada dodatkowym 48,15 zł miesięcznej opłaty za odpady w porównaniu z sytuacją, w której tej wody w ogóle by nie zużyto.
To blisko 578 zł w skali roku. I to bez uwzględnienia kosztów samej wody, ścieków oraz energii potrzebnej do jej podgrzania.
W przypadku rodzin wielodzietnych, w których pralka pracuje niemal codziennie, a z łazienki korzysta kilka osób, zużycie wody może mieć szczególnie duże znaczenie dla wysokości opłat.
Pułapka w nowych przepisach. Od stycznia może być już za późno na oszczędzanie
W uchwale Rady Miasta Zakopane z 28 maja 2026 roku znalazł się niezwykle istotny zapis. Podstawą wyliczenia należności będzie zasadniczo średnie miesięczne zużycie wody na nieruchomości w poprzednim roku kalendarzowym.
Oznacza to, że na wysokość opłat w 2027 roku wpływ będzie miało zużycie wody jeszcze w 2026 roku.
Mieszkańcy, którzy dopiero w styczniu zaczną ograniczać zużycie wody, niekoniecznie od razu odczują różnicę w opłatach za odbiór odpadów.
Jeżeli ustalenie rzeczywistego zużycia nie będzie możliwe, przewidziano zastępczą normę wynoszącą 3 metry sześcienne miesięcznie na mieszkańca.
Nawet 32,10 zł za metr sześcienny. Wystarczy problem z segregacją śmieci
Jeszcze poważniejsze konsekwencje finansowe mogą dotyczyć nieruchomości, na których nie jest przestrzegany obowiązek segregowania odpadów.
Uchwała przewiduje podwyższoną stawkę wynoszącą 32,10 zł za metr sześcienny zużytej wody. To trzykrotność podstawowej należności.
W budynkach wielorodzinnych szczególnie problematyczna może okazać się odpowiedzialność za nieprawidłowości dotyczące wspólnych pojemników na odpady. Podwyższona opłata dotycząca nieruchomości może bowiem przełożyć się na obciążenia mieszkańców, również tych, którzy indywidualnie przestrzegają zasad segregacji.
Nawet przeciekająca spłuczka może wpłynąć na wysokość opłat
Nowy sposób rozliczania sprawia, że szczególnego znaczenia nabiera stan techniczny instalacji wodociągowej.
Nieszczelna spłuczka, cieknący kran czy niewykryta awaria instalacji mogą prowadzić do znacznego zwiększenia zużycia wody.
Problem polega na tym, że dodatkowe litry przepływające przez wodomierz nie oznaczają zwiększenia ilości produkowanych śmieci. Mimo to mogą wpłynąć na podstawę naliczania opłat.
W przypadku wykrycia awarii warto niezwłocznie powiadomić administrację budynku, udokumentować uszkodzenie oraz zachować dokumenty potwierdzające jego usunięcie.
Samorządy chcą walczyć z ukrywaniem mieszkańców
Powodem wprowadzania nowych zasad jest między innymi problem z ustaleniem rzeczywistej liczby osób korzystających z mieszkań, szczególnie w przypadku najmu krótkoterminowego.
Dotychczas właściciel mógł zadeklarować niewielką liczbę mieszkańców, choć faktycznie z lokalu korzystało znacznie więcej osób. Koszty zagospodarowania wytwarzanych przez nie odpadów musiały jednak zostać pokryte.
Powiązanie wysokości opłat ze zużyciem wody ma ograniczyć to zjawisko.
Rozwiązanie ma jednak również słabe strony. Rodzina z małymi dziećmi, osoba wymagająca szczególnej opieki czy gospodarstwo domowe wykonujące częste pranie mogą zużywać więcej wody, nie wytwarzając proporcjonalnie większej ilości odpadów.
Nie tylko Zakopane. W kolejnych miastach mieszkańcy rozliczają się według wodomierzy
Podobne rozwiązania funkcjonują już między innymi w Częstochowie, Kołobrzegu, Mosinie, Luboniu i Olsztynie.
Według danych przytaczanych przez RMF FM stawka w Luboniu wynosi 12,70 zł za metr sześcienny, natomiast w Olsztynie od 1 sierpnia 2026 roku wynosi 13,90 zł.
Polskie przepisy pozwalają samorządom wybierać sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że również inne miasta mogą w przyszłości zdecydować się na powiązanie wysokości rachunków ze zużyciem wody.
Nie ma jednak decyzji o wprowadzeniu takiego rozwiązania we wszystkich polskich miejscowościach.
Mieszkańcy powinni dokładnie sprawdzać rozliczenia ze spółdzielni
W przypadku budynków wielorodzinnych szczególne znaczenie będzie miał sposób rozliczania kosztów przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Zakopiańska uchwała odwołuje się bowiem do wskazań głównego wodomierza nieruchomości, a nie wyłącznie indywidualnych liczników znajdujących się w poszczególnych mieszkaniach.
Warto zatem sprawdzić:
-
sposób rozdzielania kosztów pomiędzy lokale,
-
wysokość zużycia wody w 2026 roku,
-
ewentualne różnice pomiędzy wodomierzem głównym a licznikami mieszkań,
-
możliwość skorzystania z przysługujących zwolnień,
-
maksymalną dopuszczalną ustawowo wysokość opłaty.
Przedstawione wcześniej wyliczenia mają charakter poglądowy. Ustawa przewiduje również górny limit opłaty od gospodarstwa domowego przy stosowaniu metody uzależnionej od zużycia wody. Rzeczywiste rachunki mogą więc być niższe.
Czy inne miasta pójdą tą samą drogą?
Rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów sprawiają, że samorządy poszukują sposobów na zwiększenie szczelności systemu.
Dla mieszkańców bloków powiązanie opłat ze zużyciem wody oznacza jednak, że zwykłe codzienne czynności mogą mieć dodatkowe konsekwencje finansowe. Pranie, kąpiel, mycie naczyń czy awaria spłuczki mogą wpływać już nie tylko na rachunki za wodę, lecz również na koszty odbioru śmieci.
Warszawiacy, czy chcielibyście, aby również w stolicy opłaty za śmieci ponownie uzależniono od zużycia wody? Czy Waszym zdaniem taki system jest sprawiedliwy?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.