Ten podstawowy produkt kupuje każdy Polak. Producent zapowiedział dwucyfrowe podwyżki
Polacy powinni rozważyć zrobienie zapasów jeszcze przed końcem grudnia. Jeden z największych producentów artykułów higienicznych na świecie oficjalnie zapowiedział dwucyfrowe podwyżki cen od 1 stycznia 2027 roku. Chodzi o produkty, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek gospodarstwa domowego. Papier toaletowy, ręczniki kuchenne i chusteczki higieniczne mogą stać się droższe. Zmiany obejmą europejskie rynki, w tym Polskę. Co więcej, mogą dotyczyć również części produktów sprzedawanych pod markami własnymi popularnych sieci handlowych.
Został miesiąc na zakupy przed podwyżkami. Producent podał konkretną datę
Włoski koncern Sofidel opublikował 25 listopada 2026 roku oficjalny komunikat dotyczący podwyżek cen swoich produktów. Nowe stawki zaczną obowiązywać dokładnie 1 stycznia 2027 roku.
Producent zapowiedział dwucyfrowy wzrost cen, co oznacza podwyżki rzędu co najmniej 10 proc. Firma nie przedstawiła jednak jednolitego cennika dla wszystkich krajów i kategorii produktów.
Ostateczna skala zmian będzie zależała od rynku, rodzaju produktu oraz indywidualnych warunków współpracy z odbiorcami.
Dla konsumentów oznacza to, że grudniowe promocje mogą stanowić dobrą okazję do uzupełnienia domowych zapasów przed potencjalnym wzrostem cen detalicznych.
Te produkty znajdują się niemal w każdym polskim domu
Sofidel jest właścicielem popularnych marek Regina i Softis. W ofercie koncernu znajdują się między innymi:
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papier toaletowy,
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ręczniki papierowe,
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chusteczki higieniczne,
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serwetki papierowe,
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artykuły higieniczne przeznaczone dla przedsiębiorstw.
Są to produkty kupowane regularnie, z których trudno całkowicie zrezygnować, nawet w przypadku znaczącego wzrostu cen.
W przeciwieństwie do żywności papier toaletowy i ręczniki papierowe można stosunkowo długo przechowywać w odpowiednich warunkach. Zakup dodatkowych opakowań podczas grudniowych promocji może więc pozwolić na ograniczenie przyszłych wydatków.
Podwyżki mogą dotyczyć również tańszych produktów z dyskontów
Szczególnie istotna dla polskich konsumentów jest informacja dotycząca marek własnych sieci handlowych.
Jak informuje Do Rzeczy, Sofidel posiada zakład produkcyjny w Ciechanowie na Mazowszu. Firma prowadzi działalność w Polsce od 2001 roku i wytwarza artykuły higieniczne zarówno pod własnymi markami, jak i na potrzeby detalistów.
Oznacza to, że potencjalne podwyżki nie muszą ograniczać się wyłącznie do produktów znanych marek. Mogą objąć również część tańszego asortymentu dostępnego w supermarketach i dyskontach.
Nie wiadomo jednak, które konkretne sieci handlowe zmienią ceny ani kiedy nowe stawki pojawią się na sklepowych półkach.
Ile może kosztować papier toaletowy po podwyżkach?
Producent nie ujawnił dokładnych stawek dla polskiego rynku. Można jednak zobrazować, jak ewentualne przeniesienie podwyżek na ceny detaliczne wpłynęłoby na wydatki konsumentów.
|Obecna cena
|Podwyżka o 10 proc.
|Podwyżka o 15 proc.
|Podwyżka o 20 proc.
|9,99 zł
|10,99 zł
|11,49 zł
|11,99 zł
|14,99 zł
|16,49 zł
|17,24 zł
|17,99 zł
|19,99 zł
|21,99 zł
|22,99 zł
|23,99 zł
|24,99 zł
|27,49 zł
|28,74 zł
|29,99 zł
|29,99 zł
|32,99 zł
|34,49 zł
|35,99 zł
|39,99 zł
|43,99 zł
|45,99 zł
|47,99 zł
Są to przykładowe wyliczenia, a nie oficjalne ceny zapowiedziane przez sklepy.
Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje obecnie 100 zł miesięcznie na produkty papierowe objęte podwyżkami, wzrost cen o 20 proc. oznaczałby dodatkowy wydatek w wysokości 240 zł rocznie.
Producent nie jest już w stanie pokrywać rosnących kosztów
Decyzja koncernu jest związana z sytuacją ekonomiczną europejskiego przemysłu papierniczego.
Produkcja papieru wymaga znacznych ilości energii. Na opłacalność działalności wpływają również ceny surowców, koszty przewozu gotowych produktów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem fabryk.
Sofidel informuje, że podejmował działania zmierzające do ograniczenia wydatków i poprawy efektywności zakładów. Dotychczasowe oszczędności nie wystarczyły jednak do zrównoważenia obciążeń finansowych.
Według producenta korekta cen ma zapewnić stabilność działalności oraz nieprzerwane dostawy produktów.
Grudzień może być dobrym momentem na zrobienie zapasów
Osoby chcące ograniczyć przyszłe wydatki mogą wykorzystać przedświąteczne promocje i kupić większą ilość artykułów higienicznych, które i tak będą wykorzystywać w kolejnych miesiącach.
Przy zakupach warto zwracać uwagę nie tylko na cenę całego opakowania, lecz również na liczbę rolek, długość papieru, liczbę listków oraz liczbę warstw.
Pozornie tańsze opakowanie może zawierać znacznie mniej papieru niż produkt dostępny w nieco wyższej cenie.
Nie ma natomiast potrzeby wykupywania całego asortymentu ze sklepów. Producent zapowiedział wzrost cen, a nie problemy z dostępnością towarów.
Rozsądne uzupełnienie zapasów na najbliższe dwa lub trzy miesiące może być wystarczającym zabezpieczeniem przed ewentualnym wzrostem cen.
Czy od 1 stycznia wszystkie sklepy zmienią ceny?
Nie jest przesądzone, że już pierwszego dnia 2027 roku konsumenci zobaczą nowe ceny na wszystkich sklepowych półkach.
Sieci handlowe mogą posiadać zapasy zakupione wcześniej, negocjować indywidualne warunki dostaw lub czasowo ograniczać własne marże.
Niewykluczone również, że sklepy będą organizowały promocje pozwalające na zakup artykułów higienicznych w dotychczasowych cenach.
Jedno jest jednak pewne: jeden z największych światowych producentów oficjalnie ogłosił dwucyfrowe podwyżki. Dla gospodarstw domowych, które chcą ograniczyć wydatki w 2027 roku, warto zatem obserwować grudniowe okazje cenowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.