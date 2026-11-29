Masz mieszkanie własnościowe w bloku? Spółdzielnia może zażądać od Ciebie tysięcy złotych. Sprawdź jeden szczegół, zanim zapłacisz
Remont dachu, wymiana windy czy modernizacja instalacji w budynku mogą oznaczać dla mieszkańców dodatkowe wydatki sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może jednak ustalać opłat w całkowicie dowolny sposób. Właściciele mieszkań mają prawo sprawdzić, na jakiej podstawie naliczono im dodatkowe koszty. Szczególnie istotny jest jeden przepis dotyczący ewidencji funduszu remontowego. Jeżeli spółdzielnia nie potrafi uzasadnić wysokości obciążenia, mieszkańcy mogą zakwestionować jej żądanie.
Płacisz fundusz remontowy od lat? Spółdzielnia może zażądać dodatkowych pieniędzy
Każdego miesiąca właściciele mieszkań w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie przeznaczają część swoich opłat na fundusz remontowy. Zgromadzone w ten sposób środki służą finansowaniu prac związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
W przypadku kosztownych inwestycji zgromadzone pieniądze mogą jednak okazać się niewystarczające. Dotyczy to szczególnie wymiany wind, remontów dachów, termomodernizacji, modernizacji instalacji oraz napraw elementów konstrukcyjnych budynków.
Spółdzielnia może wówczas podjąć decyzję o zwiększeniu odpisu na fundusz remontowy lub wprowadzeniu dodatkowych opłat, jeżeli istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna.
Nie oznacza to jednak, że właściciel musi bezkrytycznie zaakceptować każde przedstawione mu rozliczenie.
Jeden przepis daje właścicielom mieszkań ważne uprawnienie
Kluczowe znaczenie ma art. 4 ust. 4¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem zarząd spółdzielni ma obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji i rozliczeń dla każdej nieruchomości.
Dotyczy to zarówno przychodów i kosztów związanych z jej utrzymaniem, jak i wpływów oraz wydatków funduszu remontowego.
Oznacza to, że spółdzielnia powinna dysponować dokumentacją pozwalającą ustalić, jakie środki przypisano do konkretnej nieruchomości oraz jakie wydatki poniesiono na jej remonty.
Nie wystarczy zatem prowadzenie wyłącznie zbiorczego rozliczenia całego osiedla, bez możliwości wyodrębnienia poszczególnych nieruchomości.
Sąsiedni blok dostał nową windę, a Ty masz zapłacić? Sprawa nie jest oczywista
Wyobraźmy sobie sytuację, w której mieszkańcy jednego bloku przez kilkanaście lat regularnie wpłacali pieniądze na fundusz remontowy. W tym czasie spółdzielnia przeprowadziła kosztowne modernizacje innych budynków.
Kiedy nadchodzi moment remontu ich własnego dachu, okazuje się, że konieczne jest zwiększenie miesięcznych opłat.
Właściciele mogą wówczas wystąpić o przedstawienie kalkulacji oraz rozliczenia funduszu remontowego przypisanego do ich nieruchomości.
Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnym szczególe. Obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji nie oznacza automatycznie zakazu finansowania remontów innych budynków ze wspólnego funduszu spółdzielni.
Orzecznictwo sądowe dopuszcza funkcjonowanie wspólnego funduszu remontowego, przy jednoczesnym prowadzeniu szczegółowych rozliczeń poszczególnych nieruchomości.
Spółdzielnia nie potrafi przedstawić rozliczenia? Możesz zakwestionować dodatkową opłatę
Jeżeli spółdzielnia domaga się dodatkowych pieniędzy, lecz nie potrafi wykazać podstawy naliczenia opłaty, prawidłowości zastosowanej kalkulacji lub związku podwyżki z uzasadnionymi kosztami, właściciel może zakwestionować jej żądanie.
Zgodnie z art. 4 ust. 6⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia jest zobowiązana na żądanie uprawnionej osoby przedstawić kalkulację wysokości opłat.
W przypadku sporu sądowego dotyczącego zasadności zmiany opłat ciężar udowodnienia jej zasadności spoczywa na spółdzielni.
Sam brak prawidłowej ewidencji nie powoduje jednak automatycznego wygaśnięcia obowiązku płacenia funduszu remontowego. Może natomiast stanowić istotny argument podczas kwestionowania konkretnego obciążenia.
Miesięczna podwyżka może oznaczać tysiące złotych dodatkowych wydatków
Nawet pozornie niewielkie zwiększenie stawki funduszu remontowego może poważnie wpłynąć na domowy budżet.
Jeżeli spółdzielnia podniesie miesięczną stawkę z 3 zł do 6 zł za metr kwadratowy, dodatkowe koszty będą wyglądały następująco:
|Powierzchnia mieszkania
|Dodatkowo miesięcznie
|Dodatkowo rocznie
|40 m²
|120 zł
|1440 zł
|50 m²
|150 zł
|1800 zł
|60 m²
|180 zł
|2160 zł
|70 m²
|210 zł
|2520 zł
|80 m²
|240 zł
|2880 zł
|100 m²
|300 zł
|3600 zł
To przykładowe wyliczenia pokazujące, jak duże znaczenie dla właścicieli mieszkań ma prawidłowość kalkulacji przedstawianych przez spółdzielnię.
Podwyżka funduszu remontowego nie powinna pojawić się z dnia na dzień
Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o zmianie wysokości opłat spółdzielnia powinna zasadniczo zawiadomić mieszkańców co najmniej trzy miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zmiana wymaga również pisemnego uzasadnienia.
W przypadku opłat związanych z kosztami niezależnymi od spółdzielni obowiązują odrębne, krótsze terminy. Wyjątek ten dotyczy między innymi dostaw wody, energii czy odbioru odpadów.
Podwyżki funduszu remontowego nie należy automatycznie traktować jako takiego kosztu.
Nie korzystasz z windy, ponieważ mieszkasz na parterze? To nie zawsze zwalnia z opłat
Właściciele mieszkań położonych na parterze często kwestionują konieczność finansowania remontów i wymiany wind.
Argumentują, że nie korzystają z urządzenia, dlatego nie powinni ponosić kosztów jego modernizacji.
Jednak samo niekorzystanie z określonego elementu infrastruktury budynku nie zwalnia automatycznie z obowiązku uczestniczenia w kosztach jego utrzymania lub remontu.
Znaczenie mają status prawny urządzenia, zasady obowiązujące w danej spółdzielni oraz sposób rozliczania kosztów.
Dostałeś dodatkowy rachunek? Zażądaj tych dokumentów
Przed zaakceptowaniem wysokiej dopłaty właściciel mieszkania może zwrócić się do spółdzielni o przedstawienie dokumentów wyjaśniających zasadność obciążenia.
Warto wystąpić o:
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kalkulację nowej wysokości opłat,
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wskazanie uchwały będącej podstawą podwyżki,
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rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego dotyczące nieruchomości,
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informację o saldzie przypisanym do nieruchomości,
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plan remontów i przewidywane koszty inwestycji,
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wyjaśnienie sposobu rozdzielenia kosztów pomiędzy właścicieli lokali.
Zakres dostępu do poszczególnych dokumentów może zależeć również od członkostwa w spółdzielni.
Wnioski najlepiej składać na piśmie, zachowując potwierdzenie ich doręczenia.
Właściciel może płacić według dotychczasowej stawki. Jest jednak jeden warunek
Szczególnie ważny dla mieszkańców jest art. 4 ust. 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Przepis umożliwia kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.
W przypadku skorzystania z tej drogi właściciele mogą zasadniczo wnosić opłaty w dotychczasowej wysokości podczas trwania sporu, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków.
Samo wysłanie reklamacji do administracji nie daje jednak automatycznie takiego uprawnienia.
Jeżeli sąd ostatecznie uzna podwyżkę za uzasadnioną, mieszkaniec może być zobowiązany do uregulowania powstałej różnicy.
Kupiłeś mieszkanie na własność? Nadal obowiązują Cię przepisy dotyczące spółdzielni
Posiadanie odrębnej własności lokalu nie oznacza zwolnienia z obowiązku wpłacania pieniędzy na fundusz remontowy, jeżeli nieruchomość pozostaje w odpowiednim reżimie zarządzania przez spółdzielnię.
Art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje obowiązek uczestniczenia w finansowaniu funduszu również przez właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni.
Sąd Najwyższy odniósł się do charakteru tych opłat między innymi w sprawie o sygnaturze III CZP 9/23, wskazując na odrębny charakter świadczeń na fundusz remontowy względem pozostałych kosztów eksploatacyjnych.
Właściciel nie może więc całkowicie odmówić finansowania remontów tylko dlatego, że wykupił mieszkanie. Ma jednak prawo domagać się prawidłowego rozliczania swoich pieniędzy.
Nie przestawaj płacić całego czynszu
Osoby kwestionujące dodatkowe obciążenia powinny pamiętać, że samodzielne zaprzestanie regulowania wszystkich opłat może doprowadzić do powstania zadłużenia, naliczania odsetek oraz wszczęcia postępowania sądowego.
Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wystąpienie o szczegółową kalkulację, zakwestionowanie konkretnej należności i skorzystanie z przewidzianych prawem procedur.
Spółdzielnia ma prawo finansować niezbędne remonty budynków, ale mieszkańcy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób naliczono im opłaty. W przypadku kosztownych modernizacji różnica może wynosić nawet kilka tysięcy złotych rocznie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.