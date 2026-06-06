Masz piec, kominek lub fotowoltaikę? Możesz spodziewać się kontroli
Właściciele domów coraz częściej słyszą o kontrolach związanych z ogrzewaniem i instalacjami energetycznymi. Urzędnicy mogą sprawdzać nie tylko piece i kominki zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale również zgodność urządzeń z uchwałami antysmogowymi oraz obowiązki dotyczące fotowoltaiki. W niektórych przypadkach brak wymaganych dokumentów lub nieprawidłowości mogą skończyć się mandatem, grzywną albo nakazem usunięcia niezgodności.
Masz piec, kominek lub fotowoltaikę? Możesz spodziewać się kontroli
Właściciele domów i mieszkań muszą liczyć się z coraz dokładniejszymi kontrolami dotyczącymi źródeł ciepła, instalacji grzewczych i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo budynku. Urzędnicy mogą sprawdzać nie tylko piece i kominki zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale także zgodność urządzeń z uchwałami antysmogowymi, dokumentację techniczną oraz obowiązki związane z instalacjami fotowoltaicznymi. W niektórych przypadkach brak formalności może skończyć się mandatem albo grzywną.
Kontrole źródeł ciepła. CEEB to punkt wyjścia
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli CEEB, obejmuje źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli i zarządców budynków lub lokali, w których działają takie urządzenia.
W praktyce oznacza to, że do ewidencji powinny być zgłoszone m.in. kotły gazowe, piece na paliwa stałe, kominki, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne czy instalacje wykorzystywane do ogrzewania budynku.
Dane z CEEB pozwalają gminom i służbom typować nieruchomości do kontroli. Urzędnicy mogą sprawdzać, czy deklaracja została złożona, czy podane źródło ciepła odpowiada stanowi faktycznemu oraz czy urządzenie spełnia wymagania obowiązujące w danym województwie.
Piec i kominek pod lupą. Liczy się nie tylko wpis do ewidencji
Samo zgłoszenie urządzenia do CEEB nie oznacza, że właściciel może spać spokojnie. W wielu regionach obowiązują uchwały antysmogowe, które określają, jakich pieców i kominków wolno używać, a które urządzenia trzeba wymienić albo wyłączyć z eksploatacji.
Kontroler może poprosić o dokumenty potwierdzające klasę urządzenia, zgodność z wymaganiami Ekoprojektu, instrukcję, certyfikat lub tabliczkę znamionową. W przypadku starszych pieców problemem może być brak dokumentacji albo używanie urządzenia niespełniającego norm.
Największe ryzyko dotyczy tzw. kopciuchów, starych pieców pozaklasowych oraz kominków używanych jako źródło ogrzewania mimo lokalnych ograniczeń.
Co może sprawdzić urzędnik?
|Element kontroli
|Co może być sprawdzane?
|CEEB
|czy źródło ciepła zostało zgłoszone i czy dane są aktualne
|Piec lub kocioł
|klasa urządzenia, dokumentacja techniczna, rodzaj paliwa
|Kominek
|zgodność z normami i lokalną uchwałą antysmogową
|Paliwo
|czy właściciel nie spala odpadów lub zakazanego paliwa
|Fotowoltaika
|zgłoszenia, dokumentacja, bezpieczeństwo instalacji
|Przewody kominowe
|przeglądy, drożność i bezpieczeństwo użytkowania
Fotowoltaika też może wymagać formalności
W przypadku fotowoltaiki szczególne znaczenie ma moc instalacji. Jeżeli przekracza 6,5 kW, inwestor musi uzgodnić projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zawiadomić Państwową Straż Pożarną o rozpoczęciu użytkowania instalacji.
To obowiązek związany z bezpieczeństwem pożarowym. Dotyczy przede wszystkim większych instalacji montowanych na domach jednorodzinnych, budynkach usługowych, gospodarczych lub wspólnotowych.
Brak zgłoszenia może stać się problemem przy kontroli, awarii, pożarze, sprzedaży nieruchomości albo ubieganiu się o odszkodowanie.
Kary mogą być dotkliwe
Za nieprawidłowości związane z użytkowaniem źródeł ciepła, naruszeniem uchwał antysmogowych, brakiem wymaganych dokumentów lub spalaniem odpadów grożą mandaty i grzywny.
W wielu przypadkach mandat może wynieść do 500 zł, ale jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł. To szczególnie ważne przy uporczywym łamaniu przepisów lub odmowie dostosowania urządzenia do obowiązujących wymagań.
Warszawa i Mazowsze. Tu przepisy antysmogowe mają duże znaczenie
Na Mazowszu obowiązuje uchwała antysmogowa, która wprowadza ograniczenia dotyczące użytkowania starych źródeł ciepła. Dla mieszkańców Warszawy i okolic oznacza to konieczność szczególnej ostrożności przy starych piecach, kominkach i kotłach na paliwa stałe.
Kontrole mogą być prowadzone przez uprawnione służby gminne, straż miejską lub inne organy działające na podstawie lokalnych przepisów. Najczęściej zaczynają się od zgłoszenia mieszkańców, analizy danych z CEEB albo działań prowadzonych w sezonie grzewczym.
Co przygotować przed kontrolą?
Właściciel domu lub mieszkania powinien mieć przede wszystkim aktualną deklarację CEEB oraz dokumenty techniczne urządzeń grzewczych. W przypadku pieca lub kominka przydatne będą certyfikaty, instrukcje, tabliczki znamionowe i dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami.
W przypadku instalacji fotowoltaicznej warto przechowywać projekt, protokoły odbioru, dokumentację montażową, potwierdzenie zgłoszenia do operatora sieci oraz – jeśli instalacja ma powyżej 6,5 kW – dokumenty związane z uzgodnieniem przeciwpożarowym i zawiadomieniem PSP.
Co to oznacza dla Ciebie?
– sprawdź, czy piec, kominek lub inne źródło ciepła zostały zgłoszone do CEEB;
– upewnij się, czy urządzenie spełnia wymagania uchwały antysmogowej w twoim województwie;
– nie spalaj odpadów ani paliw zakazanych lokalnymi przepisami;
– przechowuj dokumentację techniczną pieca, kominka i instalacji fotowoltaicznej;
– przy fotowoltaice powyżej 6,5 kW sprawdź obowiązki wobec rzeczoznawcy i straży pożarnej;
– brak dokumentów lub niezgodne urządzenie mogą oznaczać mandat, grzywnę albo nakaz wymiany.
Kontrole nie muszą oznaczać problemów, jeśli właściciel ma aktualne dokumenty i używa urządzeń zgodnie z przepisami. Największe ryzyko dotyczy osób, które nie zgłosiły źródła ciepła, używają starych urządzeń bez wymaganych certyfikatów albo ignorują lokalne uchwały antysmogowe.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.