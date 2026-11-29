Masz pieniądze na koncie w banku? Po przekroczeniu tej kwoty bank musi zgłosić transakcję. Wiele osób nie zna tego przepisu
Właściciele rachunków bankowych powinni pamiętać, że nawet całkowicie legalny przelew lub wypłata własnych oszczędności może podlegać obowiązkowemu raportowaniu. Polskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy przewidują szczególne obowiązki banków w przypadku transakcji przekraczających równowartość 15 tys. euro, czyli około 64–65 tys. zł, zależnie od kursu waluty. Informacje mogą trafić do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a w określonych prawem przypadkach również do organów skarbowych. Co istotne, zainteresowanie banku mogą wzbudzić także operacje na znacznie mniejsze kwoty.
Wypłacasz własne oszczędności? Bank ma obowiązki, o których wielu klientów nie wie
Pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym pozostają do dyspozycji jego właściciela. Klient może przeznaczyć je na zakup samochodu, remont mieszkania, zakup nieruchomości, pomoc finansową dla członków rodziny lub inne legalne cele.
Nie oznacza to jednak, że każda operacja finansowa pozostaje wyłącznie sprawą klienta i banku.
Instytucje finansowe są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określanej jako ustawa AML.
Przepisy nakładają na banki obowiązek monitorowania transakcji, analizowania ryzyka oraz przekazywania określonych informacji właściwym organom państwowym.
Jednym z najważniejszych progów występujących w ustawie jest równowartość 15 tys. euro.
Bank musi przekazać informację. Nie potrzebuje zgody właściciela rachunku
Podstawą prawną raportowania transakcji jest art. 72 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Przepisy przewidują obowiązek przekazywania informacji o wpłatach i wypłatach gotówkowych przekraczających równowartość 15 tys. euro, a także o transferach środków przekraczających ten próg, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków.
Bank nie musi wcześniej uzyskać zgody klienta na przekazanie takich informacji. Realizuje bowiem obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa.
Dane trafiają do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, czyli GIIF, działającego w strukturach resortu finansów. Nie oznacza to automatycznego wszczęcia kontroli przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela rachunku.
Ile pieniędzy można wypłacić? Próg nie jest określony w złotówkach
Ustawodawca określił próg raportowania w euro. Oznacza to, że jego równowartość w polskiej walucie może się zmieniać.
Przykładowo przy kursie euro wynoszącym 4,25 zł równowartość 15 tys. euro wynosi 63 750 zł. Przy kursie 4,30 zł jest to już 64 500 zł, natomiast przy kursie 4,35 zł – 65 250 zł.
Nie jest to jednak limit wypłat gotówki z rachunku bankowego. Klient ma prawo dysponować własnymi oszczędnościami, również wtedy, gdy kwota przekracza równowartość kilkudziesięciu tysięcy złotych.
W przypadku większych wypłat gotówkowych konieczne może być wcześniejsze zamówienie gotówki w placówce. Wynika to z zasad organizacyjnych poszczególnych banków, a nie z ustawowego zakazu wypłacania pieniędzy.
Rozbijanie przelewów na mniejsze kwoty może wzbudzić podejrzenia
Niektórzy właściciele rachunków bankowych mogą sądzić, że wykonanie kilku mniejszych przelewów zamiast jednego dużego sprawi, że bank nie zainteresuje się operacjami.
Takie założenie jest błędne.
Banki analizują nie tylko pojedyncze transakcje, ale również całokształt aktywności finansowej klienta. Artykuł 35 ustawy AML uwzględnia także operacje okazjonalne, które wydają się ze sobą powiązane.
Celowe dzielenie płatności w celu uniknięcia raportowania może zostać uznane za czynnik podwyższający ryzyko i doprowadzić do dodatkowej analizy.
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że sposób podziału płatności może mieć znaczenie przy ocenie zasadności przekazania zawiadomienia o podejrzanej transakcji.
Należy jednak odróżnić obowiązek raportowania pojedynczych transakcji ponadprogowych od obowiązku analizowania powiązanych operacji. Nie są to identyczne procedury.
Bank może zainteresować się nawet przelewem na kilkaset złotych
Przekonanie, że transakcje poniżej równowartości 15 tys. euro nie podlegają żadnej kontroli, również jest nieprawdziwe.
Instytucje finansowe monitorują aktywność klientów niezależnie od wysokości posiadanych przez nich oszczędności.
Znaczenie może mieć między innymi nagła zmiana charakteru operacji wykonywanych na rachunku, pojawienie się nietypowych wpływów, wykonywanie transakcji niezgodnych z dotychczasowym profilem klienta lub brak możliwości ustalenia pochodzenia środków.
Jeżeli pojawia się uzasadnione podejrzenie związku pieniędzy z działalnością przestępczą, wysokość pojedynczego przelewu nie stanowi ochrony przed zgłoszeniem.
Bank dzwoni i pyta, skąd masz pieniądze. Czy może to zrobić?
Klienci banków mogą otrzymać prośbę o wyjaśnienie pochodzenia środków znajdujących się na rachunku.
Dla wielu osób jest to zaskakujące, szczególnie jeżeli pieniądze pochodzą z legalnych źródeł, takich jak sprzedaż mieszkania, wieloletnie oszczędności, darowizna od rodziców, spadek czy sprzedaż samochodu.
W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego bank może poprosić klienta o przedstawienie dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy.
W zależności od sytuacji może to być akt notarialny sprzedaży nieruchomości, umowa sprzedaży samochodu, dokumentacja spadkowa, umowa darowizny, wyciąg z innego rachunku bankowego lub dokumentacja związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Samo otrzymanie takiej prośby nie oznacza, że klient jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Bank realizuje obowiązki dotyczące bezpieczeństwa finansowego.
Warto jednak upewnić się, że kontakt rzeczywiście pochodzi od banku. Oszuści również podszywają się pod pracowników instytucji finansowych i próbują wykorzystać przepisy AML jako pretekst do wyłudzenia pieniędzy.
Czy bank może zablokować konto i uniemożliwić wypłatę pieniędzy?
W określonych prawem sytuacjach związanych z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu możliwe jest wstrzymanie transakcji albo blokada rachunku.
Nie jest to jednak automatyczna konsekwencja wykonania dużego przelewu.
Osoba, która sprzedała mieszkanie za kilkaset tysięcy złotych i otrzymała przelew od kupującego, nie musi z tego powodu obawiać się automatycznej utraty dostępu do swoich oszczędności.
Blokada rachunku wymaga odrębnych przesłanek prawnych. Sam fakt posiadania znacznej sumy pieniędzy lub dokonywania wysokich płatności nie oznacza naruszenia prawa.
Jeżeli jednak bank nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego, może w określonych sytuacjach odmówić realizacji transakcji.
Przelewasz pieniądze na własną lokatę? Tutaj obowiązuje ważny wyjątek
Ustawa AML przewiduje wyjątki od obowiązku raportowania transferów ponadprogowych.
Jednym z nich jest transfer pomiędzy rachunkiem płatniczym a rachunkiem lokaty terminowej należącymi do tego samego klienta i prowadzonymi przez tę samą instytucję finansową.
Oznacza to, że przeniesienie dużej kwoty oszczędności z własnego rachunku bieżącego na własną lokatę w tym samym banku nie podlega z tego tytułu standardowemu raportowaniu ponadprogowemu na podstawie art. 72.
Odrębne zasady dotyczą również krajowych transferów przychodzących z innych instytucji obowiązanych oraz przelewów przychodzących z zagranicy.
Nie oznacza to jednak, że takie operacje pozostają całkowicie poza systemem monitorowania transakcji finansowych.
Rodzice przelewają pieniądze dzieciom. Tutaj trzeba pamiętać o jeszcze jednym przepisie
Szczególną ostrożność powinni zachować również Polacy otrzymujący duże kwoty od członków rodziny.
Przekazanie pieniędzy przez rodziców dorosłemu dziecku na zakup mieszkania może być całkowicie zwolnione z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań.
Jeżeli łączna wartość nabyć od jednej osoby przekracza ustawową kwotę wolną wynoszącą 36 120 zł, skorzystanie ze zwolnienia dla najbliższej rodziny wymaga co do zasady zgłoszenia darowizny na formularzu SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy oraz odpowiedniego udokumentowania przekazania pieniędzy.
Zgłoszenie transakcji przez bank do GIIF nie zastępuje obowiązków podatkowych obdarowanego.
Warto również pamiętać, że przepisy dotyczące darowizn oraz ustawa AML regulują zupełnie inne kwestie. Obowiązek raportowania operacji przez bank nie jest równoznaczny z powstaniem obowiązku zapłaty podatku.
Czy skarbówka może zażądać wyjaśnień dotyczących pieniędzy na koncie?
Organy Krajowej Administracji Skarbowej mają określone prawem możliwości uzyskiwania informacji bankowych, między innymi w związku z prowadzonymi postępowaniami.
Informacje zgromadzone przez GIIF mogą również zostać udostępnione uprawnionym organom na zasadach przewidzianych w ustawie.
Jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące pochodzenia pieniędzy lub prawidłowości rozliczeń podatkowych, właściciel rachunku może zostać wezwany do przedstawienia wyjaśnień i dokumentów.
Dlatego warto przechowywać dokumentację potwierdzającą źródło większych wpływów finansowych, szczególnie w przypadku sprzedaży nieruchomości, otrzymania spadku, darowizny lub środków pochodzących z zagranicy.
Planujesz wypłatę dużej kwoty? O tym powinieneś pamiętać
Przed przeprowadzeniem większej operacji finansowej warto zadbać o kilka kwestii:
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Zachowaj dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie pieniędzy.
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Podawaj prawdziwe i jednoznaczne tytuły przelewów.
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Nie dziel transakcji sztucznie w celu uniknięcia raportowania.
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Sprawdź zasady zamawiania większych kwot gotówki w swoim banku.
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Pamiętaj o obowiązkach podatkowych związanych z darowiznami i sprzedażą majątku.
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Weryfikuj autentyczność wiadomości i telefonów dotyczących kontroli bankowych.
Posiadanie dużych oszczędności nie jest zabronione, podobnie jak ich wypłacanie czy przelewanie. Trzeba jednak pamiętać, że banki mają ustawowy obowiązek monitorowania operacji finansowych, a przekroczenie określonych progów może skutkować przekazaniem informacji odpowiednim instytucjom państwowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.