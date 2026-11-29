Masz psa lub kota w mieszkaniu w bloku? Tego dokumentu może zażądać straż miejska. Za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna
Właściciele zwierząt mieszkający w blokach muszą pamiętać o obowiązkach, których niedopełnienie może mieć poważne konsekwencje finansowe. Jednym z najważniejszych jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Podczas kontroli funkcjonariusze mogą sprawdzić, czy właściciel psa dopełnił ustawowego obowiązku. Na Mazowszu wprowadzano również dodatkowe przepisy dotyczące szczepienia kotów. To jednak nie wszystko. Problemy mogą pojawić się także w związku z wyprowadzaniem zwierząt na terenie osiedla, sprzątaniem po nich oraz przestrzeganiem zasad korzystania z części wspólnych nieruchomości.
Masz psa? Sprawdź datę w książeczce zdrowia zwierzęcia
Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie dotyczy właścicieli zwierząt w całej Polsce, niezależnie od tego, czy mieszkają w domu jednorodzinnym, mieszkaniu własnościowym czy lokalu wynajmowanym.
Pies powinien zostać zaszczepiony w ciągu 30 dni od ukończenia trzeciego miesiąca życia. Następnie szczepienie należy powtarzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
Wielu właścicieli zapomina, że nie chodzi o wykonanie szczepienia raz w dowolnym momencie roku kalendarzowego. Znaczenie ma konkretna data poprzedniego szczepienia.
Jeżeli pies został zaszczepiony 15 grudnia 2025 roku, kolejne szczepienie powinno zostać wykonane najpóźniej 15 grudnia 2026 roku.
Potwierdzeniem wykonania obowiązku jest zaświadczenie wystawione przez lekarza weterynarii lub odpowiedni wpis w paszporcie zwierzęcia. Warto przechowywać dokumentację w łatwo dostępnym miejscu.
Podstawą prawną tego obowiązku jest obecnie art. 44 ustawy z 21 listopada 2025 roku o zdrowiu zwierząt. Koszty szczepienia ponosi posiadacz psa.
Nawet 500 zł mandatu. Tyle może kosztować zapomnienie o szczepieniu
Właściciele psów, którzy nie dopełniają obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie, narażają się na odpowiedzialność za wykroczenie.
W oficjalnych komunikatach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazywano, że mandat za brak obowiązkowego szczepienia może wynieść do 500 zł.
Trzeba jednak odróżnić dwie sytuacje. Czym innym jest brak ważnego szczepienia, a czym innym pozostawienie dokumentacji weterynaryjnej w domu podczas spaceru z psem.
Właściciel nie ma ogólnego obowiązku noszenia książeczki zdrowia psa podczas każdego wyjścia z mieszkania. Jeżeli jednak pojawią się wątpliwości dotyczące wykonania szczepienia, może być konieczne przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia.
Jeżeli dokument został zgubiony, warto skontaktować się z lecznicą weterynaryjną, w której wykonano szczepienie, i poprosić o potwierdzenie.
Masz kota, który nigdy nie wychodzi z mieszkania? Na Mazowszu wprowadzano dodatkowe przepisy
Właściciele kotów powinni pamiętać, że zasady dotyczące ich zwierząt różnią się od przepisów obowiązujących posiadaczy psów.
W Polsce nie obowiązuje powszechny, ogólnokrajowy nakaz corocznego szczepienia wszystkich kotów przeciwko wściekliźnie. Dodatkowe obowiązki mogą jednak wynikać z lokalnych regulacji związanych z występowaniem choroby.
Na Mazowszu takie przepisy wprowadzono pod koniec 2021 roku. Obejmowały one między innymi wybrane dzielnice Warszawy, w tym Wawer, Wesołą, Rembertów, Pragę-Południe, Wilanów oraz część Targówka.
Na obszarach objętych nakazem obowiązek dotyczył również kotów przebywających w mieszkaniach. Pierwsze szczepienie należało wykonać w ciągu 30 dni od ukończenia przez zwierzę trzeciego miesiąca życia, a kolejne powtarzać co najmniej raz na 12 miesięcy.
Ponieważ granice obszarów zagrożonych oraz obowiązujące na nich ograniczenia mogą się zmieniać, właściciele kotów powinni sprawdzić aktualne rozporządzenia wojewody i komunikaty właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Administracja osiedla może interweniować. Nie oznacza to jednak, że może wystawić mandat
Posiadanie mieszkania na własność nie zwalnia właściciela zwierzęcia z przestrzegania zasad korzystania z części wspólnych nieruchomości.
Klatki schodowe, windy, korytarze, osiedlowe chodniki oraz tereny zielone są przestrzenią wykorzystywaną również przez pozostałych mieszkańców.
Jeżeli pies regularnie biega bez nadzoru po klatce schodowej, zanieczyszcza windę lub stwarza zagrożenie dla innych osób, administracja może interweniować, wystosować pisemne wezwanie do właściciela, a w uzasadnionych przypadkach zawiadomić straż miejską lub policję.
Sama spółdzielnia mieszkaniowa ani wspólnota nie ma jednak uprawnień do wystawiania mandatów karnych.
Nie może również dowolnie ustanawiać kar pieniężnych za każde naruszenie regulaminu osiedla. Czym innym jest dochodzenie zwrotu rzeczywistych kosztów usunięcia szkody wyrządzonej przez zwierzę.
Właściciel psa może dostać rachunek za sprzątanie lub naprawę windy
Jeżeli zwierzę zniszczy elementy wyposażenia budynku, porysuje drzwi, uszkodzi nasadzenia lub spowoduje konieczność dodatkowego sprzątania części wspólnych, jego opiekun może ponosić odpowiedzialność cywilną.
Podstawą takiej odpowiedzialności może być art. 431 Kodeksu cywilnego, który reguluje kwestie szkód wyrządzonych przez zwierzęta.
W zależności od okoliczności właściciel może zostać zobowiązany do pokrycia uzasadnionych kosztów dodatkowego sprzątania, dezynfekcji, naprawy uszkodzonych elementów wyposażenia czy odtworzenia zniszczonej zieleni.
Administracja powinna jednak wykazać powstanie szkody, jej wysokość oraz podstawę odpowiedzialności konkretnej osoby.
Nie wystarczy samo stwierdzenie, że w danym mieszkaniu przebywa pies lub kot.
Wyprowadzasz psa bez smyczy? Możesz narazić się na kolejną karę
Artykuł 77 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności podczas trzymania zwierzęcia.
Właściciel psa powinien sprawować nad nim kontrolę, szczególnie w miejscach, w których przebywają inni mieszkańcy, dzieci oraz pozostałe zwierzęta.
Nie istnieje jeden ogólnopolski przepis nakazujący każdemu psu jednoczesne noszenie smyczy i kagańca w każdej przestrzeni publicznej. Znaczenie mają jednak lokalne regulaminy, zachowanie zwierzęcia oraz okoliczności konkretnego zdarzenia.
Szczególną ostrożność należy zachować w windach i na wąskich klatkach schodowych, gdzie inni mieszkańcy mają ograniczoną możliwość odsunięcia się od zwierzęcia.
Nie sprzątasz po swoim psie? Sąsiad może zawiadomić straż miejską
Pozostawianie psich odchodów na osiedlowych chodnikach, trawnikach i terenach rekreacyjnych jest jednym z najczęstszych powodów konfliktów pomiędzy mieszkańcami bloków.
Obowiązki dotyczące usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta wynikają między innymi z lokalnych regulaminów utrzymania czystości i porządku.
Właściciel psa powinien podczas spaceru posiadać możliwość uprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
Ignorowanie tych zasad może skutkować interwencją straży miejskiej, a w przypadku powtarzających się sytuacji również kolejnymi zgłoszeniami ze strony mieszkańców osiedla.
Spółdzielnia chce pobierać dodatkową opłatę za psa lub kota. Czy ma do tego prawo?
Właściciele zwierząt nie muszą płacić wyższego czynszu administracyjnego wyłącznie dlatego, że w ich mieszkaniu przebywa pies lub kot.
Ewentualne dodatkowe obciążenia muszą mieć odpowiednią podstawę prawną.
Od opłat administracyjnych należy odróżnić opłatę od posiadania psów, którą mogą wprowadzać poszczególne gminy. Nie jest ona obowiązkowa na terenie całego kraju.
Nie istnieje również powszechny podatek od posiadania kota.
Jeżeli właściciel mieszkania otrzyma od administracji żądanie uiszczenia dodatkowej należności związanej z posiadaniem zwierzęcia, powinien poprosić o wskazanie podstawy prawnej, sposobu obliczenia opłaty oraz dokumentu, na podstawie którego została naliczona.
Sprawdź dokumenty swojego zwierzęcia jeszcze przed końcem roku
Warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie daty ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Jeżeli termin upływa w grudniu, najlepiej odpowiednio wcześniej umówić wizytę w gabinecie weterynaryjnym.
Należy również przechowywać zaświadczenia o szczepieniach, sprawdzić aktualne przepisy dotyczące zwierząt na terenie swojej gminy oraz zapoznać się z regulaminem osiedla.
Wścieklizna jest niezwykle niebezpieczną chorobą zakaźną, która po wystąpieniu objawów klinicznych niemal zawsze prowadzi do śmierci. Szczepienia mają więc chronić nie tylko zwierzęta, ale również ludzi.
W tym przypadku najważniejsza jest profilaktyka. Zapomnienie o terminie szczepienia może oznaczać nie tylko konsekwencje finansowe, ale przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia i życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.