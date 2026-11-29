Podatkowy szok w Polsce. Miało być 19 proc., a rzeczywiste obciążenia największych firm są dwukrotnie wyższe
najnowsze dane pokazują, że rzeczywiste obciążenia podatkowe największych przedsiębiorstw mogą być nawet dwukrotnie wyższe. Z raportu Grant Thornton wynika, że średnia efektywna stawka podatkowa największych grup kapitałowych notowanych na warszawskiej giełdzie osiągnęła w 2025 roku rekordowy poziom 38 proc. Jeszcze bardziej niepokojące dane dotyczą przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo. W ich przypadku wskaźnik ten wyniósł aż 45 proc. Eksperci zwracają również uwagę na rosnącą liczbę przedsiębiorstw, których straty zostały pogłębione przez podatek dochodowy.
Zamiast 19 proc. aż 38 proc. Najnowsze dane pokazują skalę problemu
Polski system podatkowy przewiduje podstawową stawkę CIT wynoszącą 19 proc. Okazuje się jednak, że wysokość obciążeń wykazywanych w sprawozdaniach finansowych największych przedsiębiorstw może znacząco odbiegać od tej wartości.
Jak wynika z raportu „Podatkowa rzeczywistość grup kapitałowych w Polsce”, przygotowanego przez Grant Thornton i opisanego przez PulsHR, średnia efektywna stawka podatkowa największych grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła w 2025 roku aż 38 proc.
To o pięć punktów procentowych więcej niż rok wcześniej i dwukrotnie więcej niż podstawowa ustawowa stawka CIT.
Nie oznacza to, że ustawodawca formalnie podniósł podatek dochodowy do 38 proc. Dane pokazują jednak, jak duża może być różnica pomiędzy nominalną stawką podatku a obciążeniem wykazywanym w wynikach finansowych przedsiębiorstw.
Obciążenia rosną od lat. Najnowszy wynik jest rekordowy
Analiza danych z ostatniej dekady pokazuje wyraźną długoterminową tendencję wzrostową, choć w poszczególnych latach zdarzały się również spadki.
Jeszcze w 2016 roku średnia efektywna stawka podatkowa analizowanych przedsiębiorstw wynosiła 23 proc. Dwa lata później osiągnęła 25 proc., natomiast w 2020 roku wzrosła do 34 proc.
Po przejściowym spadku do 28 proc. w 2022 roku wskaźnik ponownie zaczął rosnąć. W 2024 roku wynosił już 33 proc., a w 2025 roku osiągnął rekordowe 38 proc.
Dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton, zwraca uwagę, że średnia z poprzednich pięciu lat wynosiła 32 proc. Jednocześnie przestrzega przed wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków. Badanie obejmuje ograniczoną grupę największych przedsiębiorstw, której skład zmienia się w kolejnych latach.
Jeszcze większe obciążenia. W tych przedsiębiorstwach wskaźnik sięga 45 proc.
Jeszcze wyższy poziom efektywnego opodatkowania odnotowano w grupach kapitałowych kontrolowanych przez państwo.
W 2025 roku wskaźnik ten wyniósł aż 45 proc., czyli o 26 punktów procentowych więcej niż podstawowa stawka CIT.
Był to już trzeci kolejny rok, w którym przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo wykazywały wyższe efektywne obciążenia podatkowe niż analizowane spółki prywatne.
Jedną z przyczyn jest specyfika prowadzonej działalności. Duże państwowe przedsiębiorstwa funkcjonują często w sektorach wymagających ogromnych nakładów inwestycyjnych i podlegających rozbudowanym regulacjom. W takich branżach częściej pojawiają się rozbieżności pomiędzy wynikiem księgowym a dochodem ustalanym na potrzeby podatkowe.
Zyski sięgają niemal 100 miliardów złotych. Podatki nadal pozostają problemem
Z raportu Grant Thornton wynika również, że największe grupy kapitałowe notowane na warszawskiej giełdzie poprawiły swoje wyniki finansowe.
Ich łączny zysk brutto w 2025 roku wyniósł blisko 99 mld zł. Rok wcześniej było to niespełna 93 mld zł.
Pomimo poprawy wyników finansowych średnia efektywna stawka podatkowa nie spadła. Przeciwnie, osiągnęła najwyższy poziom w analizowanym okresie.
Jednocześnie nominalna kwota zapłaconego podatku pozostała na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku.
Warto pamiętać, że średnia efektywna stawka podatkowa poszczególnych grup nie jest tym samym co stosunek łącznej kwoty zapłaconego podatku do sumy zysków wszystkich analizowanych przedsiębiorstw.
Firma ponosi straty, a mimo to wykazuje obciążenie podatkiem
Szczególnie niepokojącym zjawiskiem, na które zwracają uwagę autorzy raportu, jest zwiększenie liczby grup kapitałowych, w których obciążenie podatkiem dochodowym pogłębiło wykazywaną stratę finansową.
Dla wielu osób może wydawać się to niezrozumiałe. Jak przedsiębiorstwo może ponosić stratę, a jednocześnie wykazywać obciążenie podatkiem dochodowym?
Wynika to między innymi z różnic pomiędzy zasadami rachunkowości a przepisami podatkowymi. Nie każdy wydatek ujęty w księgach rachunkowych może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu. Ponadto poszczególne spółki należące do jednej grupy mogą rozliczać podatki odrębnie.
Grupa kapitałowa może więc wykazywać stratę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podczas gdy część należących do niej przedsiębiorstw osiąga dochody podlegające opodatkowaniu.
Grzegorz Szysz, doradca podatkowy i partner zarządzający Grant Thornton, wskazuje również na zwiększenie skali odpisów aktualizujących oraz pogorszenie perspektyw wykorzystania wcześniej wykazywanych aktywów związanych ze stratami i ulgami podatkowymi.
Skąd tak duża różnica pomiędzy 19 a 38 proc.?
Efektywna stawka podatkowa uwzględnia relację obciążenia podatkiem dochodowym wykazanego w sprawozdaniu finansowym do wyniku brutto przedsiębiorstwa.
Na jej wysokość mogą wpływać między innymi wydatki nieuznawane za koszty podatkowe, rozliczenia podatku odroczonego, działalność prowadzona w różnych państwach, ograniczenia dotyczące rozliczania strat oraz odpisy aktualizujące aktywa podatkowe.
W rezultacie przedsiębiorstwo stosujące ustawową stawkę CIT wynoszącą 19 proc. może wykazać znacznie wyższą efektywną stawkę podatkową.
Nie musi to jednak oznaczać, że cała wykazana kwota podatku została faktycznie odprowadzona do urzędu skarbowego w danym roku. Podatek wykazywany w rachunku wyników może obejmować zarówno część bieżącą, jak i odroczoną.
Różnice mogą sięgać setek milionów złotych
Skalę różnic pomiędzy poszczególnymi stawkami można zobrazować na przykładzie hipotetycznych wyników finansowych przedsiębiorstw.
Przy zysku brutto wynoszącym milion złotych obciążenie odpowiadające 19 proc. wyniosłoby 190 tys. zł. Przy efektywnej stawce wynoszącej 38 proc. byłoby to już 380 tys. zł, natomiast przy 45 proc. aż 450 tys. zł.
W przypadku przedsiębiorstwa osiągającego 100 mln zł zysku brutto różnica pomiędzy obciążeniem odpowiadającym 19 a 38 proc. wyniosłaby aż 19 mln zł.
Jeszcze większe kwoty pojawiają się w przypadku największych przedsiębiorstw. Przy miliardzie złotych zysku brutto obciążenie odpowiadające 45 proc. wyniosłoby 450 mln zł.
Są to przykładowe wyliczenia obrazujące skalę różnic pomiędzy wskaźnikami, a nie rzeczywiste rozliczenia podatkowe konkretnych przedsiębiorstw.
Czy mniejsi przedsiębiorcy również muszą przygotować się na wyższe podatki?
Raport Grant Thornton dotyczy największych grup kapitałowych notowanych na warszawskiej giełdzie. Nie oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce zostali objęci stawką podatkową wynoszącą 38 proc.
Podstawowa ustawowa stawka CIT nadal wynosi 19 proc., a przedsiębiorstwa spełniające określone warunki mogą korzystać z preferencyjnej stawki 9 proc.
Najnowsze dane pokazują jednak, że ocena rzeczywistych obciążeń przedsiębiorstw wyłącznie na podstawie nominalnych stawek podatkowych może prowadzić do błędnych wniosków.
Dla dużych przedsiębiorstw poziom efektywnego opodatkowania ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji, rozwoju działalności, zatrudnienia oraz wypłaty dywidend.
Nie można jednak na podstawie samego raportu przesądzać, że wzrost efektywnej stawki podatkowej doprowadzi do podwyżek cen, ograniczenia zatrudnienia czy rezygnacji z inwestycji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.