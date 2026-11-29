Koparki rozbierają Intraco w Warszawie. Jeden z najstarszych wieżowców stolicy znika na naszych oczach
Rozbiórka warszawskiego Intraco przy ulicy Stawki 2 nabiera tempa. Koparki rozpoczęły demontaż niższej części budynku, a na placu robót pojawiły się sterty gruzu i odsłonięte elementy konstrukcji. Charakterystyczna zielona wieża nadal góruje nad Muranowem, ale wkrótce również zacznie znikać. Polski Holding Nieruchomości zapowiada rozbiórkę piętro po piętrze. W miejscu ponad 50-letniego biurowca ma powstać nowy wieżowiec o podobnej wysokości.
Intraco przez dziesięciolecia było jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy. Otwarty w 1975 roku biurowiec stał się symbolem modernizacji stolicy w czasach PRL. Teraz jego historia dobiega końca. Jak informuje TVN Warszawa, prace rozbiórkowe są już wyraźnie widoczne od strony ulicy Stawki. Polski Holding Nieruchomości, właściciel obiektu, przekonuje, że decyzja o rozbiórce wynika przede wszystkim z ograniczeń konstrukcyjnych i niemożności dostosowania budynku do współczesnych wymagań bezpieczeństwa.
Rozbiórka Intraco w Warszawie. Koparki pracują przy ulicy Stawki
Fragment budynku został rozebrany, a na placu robót odsłonięto elementy konstrukcyjne. Koparki pracują wśród gruzu, natomiast przy ogrodzeniu ustawiono kontenery przeznaczone na materiały pochodzące z demontażu.
Na razie najwyższa część Intraco pozostaje nienaruszona. Charakterystyczna wieża z zieloną, szklaną elewacją nadal jest widoczna z wielu miejsc Warszawy, jednak jej rozbiórka została już zaplanowana.
Prace prowadzi firma TREE Capital na zlecenie Polskiego Holdingu Nieruchomości. Inwestor zapowiada, że demontaż będzie odbywał się etapami, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i zabezpieczeń ograniczających oddziaływanie robót na okolicę.
Rozbiórka jednego z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich biurowców weszła tym samym w kolejny etap. Znikają pierwsze elementy obiektu, który przez ponad pół wieku stanowił charakterystyczny punkt Muranowa.
Intraco zniknie piętro po piętrze. Tak będzie wyglądać rozbiórka wieży
Polski Holding Nieruchomości zdecydował się na technologię określaną jako top-down. Polega ona na stopniowym demontażu konstrukcji od najwyższych kondygnacji w kierunku parteru.
W przeciwieństwie do wyburzania całego budynku w krótkim czasie metoda ta pozwala kontrolować poszczególne etapy robót. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wysokiego obiektu znajdującego się w gęsto zabudowanej części miasta.
Według PHN zastosowanie tej technologii powinno ograniczyć hałas, zapylenie oraz ryzyko uszkodzenia sąsiednich nieruchomości. Wykonawca przygotowuje również dodatkowe zabezpieczenia placu budowy.
Jak przekazała „Rzeczpospolitej” Magdalena Kacprzak z biura prasowego PHN, w najbliższych tygodniach planowany jest montaż siatek ochronnych. Na przełomie grudnia 2026 i stycznia 2027 roku ma zostać zamontowany dźwig oraz winda wykorzystywana podczas kolejnych etapów rozbiórki.
Dopiero po przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury rozpocznie się zasadniczy demontaż najwyższej części wieżowca.
Kiedy Intraco zostanie całkowicie rozebrane? Podano harmonogram
Z aktualnych informacji Polskiego Holdingu Nieruchomości wynika, że rozbiórka całego budynku ma potrwać około 14 miesięcy.
Oznacza to, że prace będą prowadzone również przez znaczną część 2027 roku. Nie jest jednak przesądzone, że zakończą się dokładnie w terminie wynikającym z pierwotnych założeń.
Inwestor zaznacza, że harmonogram może ulegać zmianom ze względu na warunki pogodowe i problemy techniczne, które mogą pojawić się podczas demontażu kolejnych kondygnacji.
Jest to istotne szczególnie zimą, kiedy intensywne opady, silny wiatr i niskie temperatury mogą wpływać na organizację prac na wysokości.
Rozbiórka nie będzie więc jednorazowym wydarzeniem, podczas którego wieżowiec zniknie z panoramy Warszawy w ciągu kilku godzin. Proces ma przebiegać stopniowo, a sylwetka Intraco będzie systematycznie się obniżać.
Dlaczego Intraco musi zniknąć? PHN wskazuje na problemy z bezpieczeństwem
Decyzja o rozbiórce jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków stolicy od początku budziła kontrowersje. Polski Holding Nieruchomości podkreśla jednak, że dalsze użytkowanie biurowca nie było możliwe ze względów bezpieczeństwa.
Obiekt powstał ponad pół wieku temu, według ówczesnych standardów projektowych i technicznych. Od tego czasu wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, dróg ewakuacyjnych, dostępności i funkcjonowania nowoczesnych biur znacząco się zmieniły.
PHN wyjaśnia, że pomimo przeprowadzanych modernizacji wyczerpano możliwości dalszego dostosowywania konstrukcji do współczesnych przepisów. Szczególnym problemem miały być warunki ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznej ewakuacji.
Według spółki pozostawienie budynku w dotychczasowej formie oznaczałoby konieczność jego zamknięcia i wyłączenia z użytkowania, niezależnie od planów dotyczących nowej inwestycji.
Właściciel przekonuje więc, że rozbiórka nie wynika wyłącznie z chęci zastąpienia starszej nieruchomości bardziej dochodowym biurowcem. Stan techniczny i ograniczenia konstrukcyjne miały uniemożliwiać dalsze funkcjonowanie obiektu.
To stanowisko inwestora, który podkreśla odpowiedzialność za bezpieczeństwo przyszłych użytkowników nieruchomości.
Z Intraco usunięto azbest. Przeprowadzono 8 kontroli
Jednym z najważniejszych etapów poprzedzających właściwą rozbiórkę było usunięcie materiałów zawierających azbest.
Ich obecność w ponad 50-letnim budynku budziła obawy części mieszkańców Muranowa. Szczególne znaczenie miało zapewnienie, aby niebezpieczne materiały nie przedostawały się do otoczenia podczas prac.
Polski Holding Nieruchomości poinformował, że proces usuwania azbestu zakończył się we wrześniu 2026 roku. Według spółki budynek jest obecnie pozbawiony materiałów zawierających tę substancję.
Prace były kontrolowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Jak podaje inwestor, przeprowadzono osiem kontroli, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości.
To ważna informacja dla mieszkańców okolicznych budynków, którzy wcześniej zgłaszali obawy dotyczące bezpieczeństwa rozbiórki. Nie oznacza jednak, że podczas dalszego demontażu nie będą potrzebne zabezpieczenia przed zwykłym pyłem budowlanym.
PHN deklaruje, że wykonawca będzie stosował rozwiązania mające ograniczać zapylenie oraz inne uciążliwości związane z pracami.
Próbowano uratować Intraco przed rozbiórką. Ministerstwo wydało ostateczną decyzję
O zachowanie historycznego biurowca zabiegało stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy. Organizacja wystąpiła z wnioskiem o wpisanie Intraco do rejestru zabytków, argumentując, że budynek stanowi ważny element powojennej architektury stolicy.
Sprawa trafiła do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Organ nie zdecydował się jednak na objęcie wieżowca indywidualną ochroną konserwatorską.
W uzasadnieniu zwrócono uwagę na liczne przebudowy i modernizacje, które znacząco zmieniły pierwotną formę obiektu. Szczególne znaczenie miała wymiana elewacji oraz późniejsze ingerencje w konstrukcję i wygląd budynku.
Postępowanie nie zakończyło się na decyzji wojewódzkiego konserwatora. Sprawa została rozpatrzona również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17 listopada 2026 roku resort kultury utrzymał w mocy odmowę wpisania Intraco do rejestru zabytków. Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Oznacza to, że próba objęcia wieżowca indywidualną ochroną konserwatorską nie doprowadziła do zatrzymania planowanej rozbiórki.
Intraco było symbolem Warszawy w czasach PRL. Otwarto je w 1975 roku
Historia biurowca sięga pierwszej połowy lat 70. XX wieku. Budynek powstał przy ulicy Stawki 2, w sąsiedztwie ulicy Andersa, która w tamtym okresie nosiła nazwę Marcelego Nowotki.
Intraco zostało oddane do użytkowania w 1975 roku. Był to jeden z pierwszych wysokich biurowców w Warszawie i jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów powstających w czasach Edwarda Gierka.
Wieżowiec zbudowali Szwedzi dla Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Intraco. Miał służyć przede wszystkim jako siedziba zagranicznych przedstawicielstw techniczno-handlowych i firm współpracujących z polską gospodarką.
W realiach PRL nowoczesny biurowiec stanowił symbol otwierania się kraju na międzynarodowe kontakty gospodarcze. Wysoka bryła wyróżniała się na tle niższej zabudowy Muranowa i była doskonale widoczna z wielu części miasta.
Pierwotnie elewację budynku pokrywały ceramiczne płytki. Charakterystyczne zielone przeszklenia, z którymi większość warszawiaków kojarzy dziś Intraco, pojawiły się dopiero podczas modernizacji przeprowadzonej pod koniec lat 90.
W kolejnych latach zmieniano również wnętrza i rozwiązania techniczne. Wprowadzane modyfikacje przedłużały możliwość użytkowania budynku, ale jednocześnie oddalały jego wygląd od pierwotnego projektu.
Przez ponad pięć dekad Intraco pozostawało jednym z punktów orientacyjnych tej części Warszawy. Jego rozbiórka oznacza więc nie tylko zmianę zabudowy przy ulicy Stawki, lecz także usunięcie ważnego elementu historii powojennej architektury stolicy.
Co powstanie w miejscu Intraco? Nowy wieżowiec ma mieć 107 metrów
Polski Holding Nieruchomości zapowiada, że teren po rozebranym biurowcu nie pozostanie pusty. W miejscu dotychczasowego Intraco ma powstać nowoczesny budynek biurowy o zbliżonej wysokości.
Według dokumentów inwestycyjnych PHN nowy wieżowiec ma osiągnąć około 107 metrów wysokości i liczyć 23 kondygnacje. Będzie więc miał mniej pięter niż poprzednik, ale wyższe kondygnacje i rozwiązania odpowiadające obecnym standardom biurowym.
W prezentacji wyników za trzeci kwartał 2026 roku spółka wskazała, że planowana powierzchnia najmu nowego Intraco wynosi około 27,6 tys. metrów kwadratowych.
Budynek ma oferować nowoczesne przestrzenie biurowe klasy A. Zapowiedziano również zastosowanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną, dostępność oraz bezpieczeństwo użytkowników.
Prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości Wiesław Malicki zapowiadał, że nowa inwestycja ma nawiązywać do charakterystycznej sylwetki dawnego Intraco. Nie będzie jednak identyczną kopią dotychczasowej wieży.
Zmieni się między innymi proporcja bryły. Nowy budynek ma być mniej smukły, a jego ostateczny wygląd pozostaje przedmiotem prac projektowych.
Kiedy powstanie nowe Intraco? Inwestor wskazuje 2030 rok
Polski Holding Nieruchomości przedstawił również wstępny harmonogram realizacji nowej inwestycji.
Zgodnie z aktualnymi zapowiedziami rozpoczęcie budowy planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku. Zakończenie przedsięwzięcia przewidziano na 2030 rok.
Inwestor posiada już pozwolenie na rozbiórkę starego biurowca. Złożony został także wniosek o pozwolenie na budowę jego następcy.
PHN zaznacza, że prace nad dokumentacją i ostatecznym wyglądem nowego Intraco nadal trwają. Oznacza to, że nie wszystkie rozwiązania architektoniczne zostały definitywnie zatwierdzone.
Zapowiadane terminy należy więc traktować jako aktualne plany inwestora, które mogą zmienić się w zależności od przebiegu rozbiórki, procedur administracyjnych i dalszego przygotowania projektu.
Nawet 95 procent materiałów z rozbiórki ma zostać odzyskanych
Polski Holding Nieruchomości zapowiada również szerokie wykorzystanie materiałów odzyskanych podczas demontażu starego budynku.
Według założeń spółki około 95 proc. materiałów pochodzących z rozbiórki ma zostać skierowanych do recyklingu albo ponownego wykorzystania.
Chodzi między innymi o ograniczenie ilości odpadów budowlanych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na nowe surowce. Materiały z poszczególnych etapów demontażu mają być odpowiednio segregowane i przekazywane do dalszego zagospodarowania.
Deklarowany poziom odzysku pozostaje na razie celem inwestora. Ostateczne wyniki będzie można ocenić dopiero po zakończeniu prac i rozliczeniu rzeczywistej ilości materiałów.
Dla tak dużej inwestycji oznacza to konieczność odpowiedniego zorganizowania transportu i gospodarki odpadami przez cały okres rozbiórki.
Rozbiórka Intraco przy Stawki 2. Co powinni wiedzieć mieszkańcy Muranowa?
Prace prowadzone są w jednej z intensywnie zabudowanych części warszawskiego Śródmieścia. W sąsiedztwie Intraco znajdują się budynki mieszkalne, biurowce, chodniki oraz ważne ciągi komunikacyjne.
Demontaż wysokiego obiektu może wiązać się z okresowym hałasem, zapyleniem oraz zwiększonym ruchem pojazdów obsługujących plac budowy. Inwestor zapewnia, że zastosowana technologia i systemy zabezpieczeń mają ograniczyć te uciążliwości.
Mieszkańcy oraz osoby regularnie przemieszczające się w rejonie ulic Stawki i Andersa powinni zwracać uwagę na oznakowanie placu robót i ewentualne czasowe zmiany organizacji ruchu.
Nie należy jednak zakładać, że sama rozbiórka oznacza automatyczne zamknięcie całej ulicy Stawki. Zakres ewentualnych ograniczeń powinien wynikać z bieżących komunikatów odpowiednich służb i zarządcy drogi.
W przypadku zauważenia nadmiernego zapylenia lub nieprawidłowości związanych z zabezpieczeniem terenu warto zgłaszać takie sytuacje właściwym służbom albo inwestorowi.
Na 29 listopada 2026 roku potwierdzono, że rozbiórka Intraco jest już prowadzona w jego niższej części, a kolejnym dużym etapem będzie stopniowy demontaż wieży. Ponad 50-letni budynek zniknie z panoramy Muranowa, ale PHN zapowiada zachowanie podobnej skali zabudowy. Jego następca ma zostać ukończony w 2030 roku.
Dla Warszawy będzie to jedna z najbardziej zauważalnych zmian w panoramie tej części miasta od wielu lat.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.